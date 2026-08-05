KS Dual Timeframe Candle Box Pro
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.1
- Активации: 10
KS Dual Timeframe Candle Box Pro — индикатор для окна графика в MetaTrader 5 (MT5).
Основные характеристики
Индикатор отображает на текущем графике два независимых прямоугольника, соответствующих более высоким таймфреймам, а также (по желанию) линии максимумов/минимумов предыдущих периодов и информационную панель (или мини-свечи в углу).
1. Прямоугольники для двух периодов
Отображение первого и второго прямоугольников можно включать и отключать независимо друг от друга.
Для каждого прямоугольника можно выбрать собственный таймфрейм (по умолчанию: D1 для первого, W1 для второго).
Для каждого выбранного периода индикатор рисует серию исторических прямоугольников (глубина истории задается фиксированным параметром, по умолчанию — около 10).
Цветовое оформление прямоугольников:
Заливка для бычьей свечи (цена закрытия ≥ цены открытия)
Заливка для медвежьей свечи (цена закрытия < цены открытия)
Для заливки используется мягкая прозрачность.
Предусмотрена возможность отображения тонких границ вокруг прямоугольников.
2. Линии максимумов и минимумов предыдущих периодов
По желанию можно отобразить уровни High (максимум) и Low (минимум) для предыдущей завершенной свечи (P1) и свечи, предшествовавшей ей (P2), для каждого активного прямоугольника.
Линии могут быть сплошными или пунктирными, а также продлеваться вправо в виде лучей.
Возможно отображение ценовых меток рядом с линиями.
3. Информационная панель
Опциональная текстовая панель (по умолчанию размещается в левом верхнем углу), отображающая для каждого активного прямоугольника:
Название таймфрейма + статус (BULLISH/BEARISH — бычий/медвежий)
Значения Open / High / Low / Close (открытие / максимум / минимум / закрытие)
Изменение цены в абсолютном и процентном выражении
Благодарим за загрузку индикатора; будем рады получить ваши отзывы и предложения по его улучшению.
Основные характеристики
Индикатор отображает на текущем графике два независимых прямоугольника, соответствующих более высоким таймфреймам, а также (по желанию) линии максимумов/минимумов предыдущих периодов и информационную панель (или мини-свечи в углу).
1. Прямоугольники для двух периодов
Отображение первого и второго прямоугольников можно включать и отключать независимо друг от друга.
Для каждого прямоугольника можно выбрать собственный таймфрейм (по умолчанию: D1 для первого, W1 для второго).
Для каждого выбранного периода индикатор рисует серию исторических прямоугольников (глубина истории задается фиксированным параметром, по умолчанию — около 10).
Цветовое оформление прямоугольников:
Заливка для бычьей свечи (цена закрытия ≥ цены открытия)
Заливка для медвежьей свечи (цена закрытия < цены открытия)
Для заливки используется мягкая прозрачность.
Предусмотрена возможность отображения тонких границ вокруг прямоугольников.
2. Линии максимумов и минимумов предыдущих периодов
По желанию можно отобразить уровни High (максимум) и Low (минимум) для предыдущей завершенной свечи (P1) и свечи, предшествовавшей ей (P2), для каждого активного прямоугольника.
Линии могут быть сплошными или пунктирными, а также продлеваться вправо в виде лучей.
Возможно отображение ценовых меток рядом с линиями.
3. Информационная панель
Опциональная текстовая панель (по умолчанию размещается в левом верхнем углу), отображающая для каждого активного прямоугольника:
Название таймфрейма + статус (BULLISH/BEARISH — бычий/медвежий)
Значения Open / High / Low / Close (открытие / максимум / минимум / закрытие)
Изменение цены в абсолютном и процентном выражении
Благодарим за загрузку индикатора; будем рады получить ваши отзывы и предложения по его улучшению.