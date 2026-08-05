KS Dual Timeframe Candle Box Pro — индикатор для окна графика в MetaTrader 5 (MT5).



Основные характеристики



Индикатор отображает на текущем графике два независимых прямоугольника, соответствующих более высоким таймфреймам, а также (по желанию) линии максимумов/минимумов предыдущих периодов и информационную панель (или мини-свечи в углу).



1. Прямоугольники для двух периодов



Отображение первого и второго прямоугольников можно включать и отключать независимо друг от друга.



Для каждого прямоугольника можно выбрать собственный таймфрейм (по умолчанию: D1 для первого, W1 для второго).



Для каждого выбранного периода индикатор рисует серию исторических прямоугольников (глубина истории задается фиксированным параметром, по умолчанию — около 10).



Цветовое оформление прямоугольников:



Заливка для бычьей свечи (цена закрытия ≥ цены открытия)



Заливка для медвежьей свечи (цена закрытия < цены открытия)



Для заливки используется мягкая прозрачность.



Предусмотрена возможность отображения тонких границ вокруг прямоугольников.



2. Линии максимумов и минимумов предыдущих периодов



По желанию можно отобразить уровни High (максимум) и Low (минимум) для предыдущей завершенной свечи (P1) и свечи, предшествовавшей ей (P2), для каждого активного прямоугольника.



Линии могут быть сплошными или пунктирными, а также продлеваться вправо в виде лучей.



Возможно отображение ценовых меток рядом с линиями.



3. Информационная панель



Опциональная текстовая панель (по умолчанию размещается в левом верхнем углу), отображающая для каждого активного прямоугольника:



Название таймфрейма + статус (BULLISH/BEARISH — бычий/медвежий)



Значения Open / High / Low / Close (открытие / максимум / минимум / закрытие)



Изменение цены в абсолютном и процентном выражении





Благодарим за загрузку индикатора; будем рады получить ваши отзывы и предложения по его улучшению.