KS Dual Timeframe Candle Box Pro
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.1
- 激活: 10
KS Dual Timeframe Candle Box Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 (MT5) 图表窗口的指标。
主要功能
它在当前图表上绘制两个独立的高级别时间周期方框，并提供可选的“前一根K线高/低点”连线以及信息面板/角落K线显示功能。
1. 双周期方框
方框 1 和方框 2 可分别启用或禁用。
每个方框使用各自可选的时间周期（默认设置：方框 1 为 D1，方框 2 为 W1）。
针对每个选定周期，它会绘制一系列历史方框（回溯数量由硬编码值控制，默认约为 10 个）。
方框颜色：
看涨填充（收盘价 ≥ 开盘价）
看跌填充（收盘价 < 开盘价）
填充区域采用柔和的透明度效果。
可选绘制方框的细边框。
2. 前一根K线高/低点连线
针对每个启用的方框，可选择显示前一根已完成K线（P1）及再前一根K线（P2）的高点和低点。
连线样式可选实线或虚线，并可向右延伸为射线。
连线旁可选显示价格标签。
3. 信息面板
可选文本面板（默认位于左上角），显示每个启用方框的相关信息：
时间周期标签 + 看涨/看跌状态
开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价
绝对值变动与百分比变动
感谢您的下载，我们期待您的评价与改进建议。
主要功能
它在当前图表上绘制两个独立的高级别时间周期方框，并提供可选的“前一根K线高/低点”连线以及信息面板/角落K线显示功能。
1. 双周期方框
方框 1 和方框 2 可分别启用或禁用。
每个方框使用各自可选的时间周期（默认设置：方框 1 为 D1，方框 2 为 W1）。
针对每个选定周期，它会绘制一系列历史方框（回溯数量由硬编码值控制，默认约为 10 个）。
方框颜色：
看涨填充（收盘价 ≥ 开盘价）
看跌填充（收盘价 < 开盘价）
填充区域采用柔和的透明度效果。
可选绘制方框的细边框。
2. 前一根K线高/低点连线
针对每个启用的方框，可选择显示前一根已完成K线（P1）及再前一根K线（P2）的高点和低点。
连线样式可选实线或虚线，并可向右延伸为射线。
连线旁可选显示价格标签。
3. 信息面板
可选文本面板（默认位于左上角），显示每个启用方框的相关信息：
时间周期标签 + 看涨/看跌状态
开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价
绝对值变动与百分比变动
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