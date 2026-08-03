Live vs Backtest Divergence Detector сравнивает предоставленную пользователем историю реальной торговли с историей бэктеста и сообщает наблюдаемые сигналы расхождения распределений при выбранных настройках.





Это ручная утилита MT5 для разового сравнения в определённый момент времени. Она читает два локальных файла из MT5 Common/Files или папки MQL5/Files терминала. Поддерживаются отчёты MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM и разделённые запятыми торговые файлы CSV с распознаваемым столбцом прибыли. Каждая история должна содержать не менее пяти закрытых сделок. Утилита не получает историю счёта самостоятельно.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ





1. Экспортируйте или подготовьте одну реальную историю и одну историю бэктеста для одного и того же EA или стратегии.

2. Поместите оба файла в выбранную папку файлов MT5 и запустите утилиту EX5.

3. Просмотрите понятный англоязычный Human Report и воспроизводимый Evidence Pack.





ЧТО СРАВНИВАЕТСЯ





- Среднее и дисперсия нормализованной доходности с помощью нейтральных к направлению перестановочных тестов

- Разница долей прибыльных сделок

- Разница Profit Factor

- Распределение времени закрытия при наличии временных меток

- Разница среднего времени удержания при наличии таких данных

- Траектория скользящего Probabilistic Sharpe Ratio (PSR), если обе истории содержат достаточно наблюдений

- Имя EA/отчёта, символ и период, если эти поля доступны





Данные о времени удержания считываются только из столбца CSV со временем удержания (hold_seconds, hold_minutes или hold_hours). HTML-отчёты MT5 не передают этой утилите время удержания по каждой сделке, поэтому при вводе только HTML этот тест помечается как неоценённый.





Это сигналы различий, а не причины, диагнозы, операционные решения или прогнозы. Малое p-значение перестановочного теста не определяет причину. p-значение выше alpha не доказывает отсутствие различий.





ОЦЕНКА РАСХОЖДЕНИЯ





Оценка расхождения — это самый сильный настроенный предупреждающий или критический сигнал, умноженный на 100. Это не вероятность, не уровень доверия, не суммарная процентная разница, не вероятность мошенничества и не диагностика причины. Оценка 0 не доказывает эквивалентность, особенно если какая-либо проверка не была оценена.





ПРИВЯЗКА ОБЪЕКТА





Если обе истории содержат имя EA/отчёта, символ или период, несовпадение отклоняется вместо сравнения несвязанных объектов. Если поле недоступно в одном или обоих входных файлах, сравнение продолжается с оговоркой о частичной привязке.





НОРМАЛИЗАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ





Денежная прибыль и убыток преобразуются в безразмерную доходность на сделку, когда доступно предыдущее значение средств. В противном случае они делятся на суммарную абсолютную прибыль и убыток. Если в любой истории обнаружены пополнения или снятия, обе истории используют безразмерные доли прибыли и убытка от общей абсолютной суммы, поскольку предыдущее значение средств невозможно надёжно восстановить через денежные потоки.





В отчётах используются нормализованные и относительные значения. Исходные балансы, номера счетов, суммы пополнений и снятий, начальные балансы, имена отчётов и имена входных файлов не выводятся. Балансовые операции отображаются только как количество и чистый итог относительно общей абсолютной прибыли и убытка.





ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ





- Отчёт MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM

- Разделённый запятыми торговый файл CSV с распознаваемым столбцом прибыли

- Не менее пяти закрытых сделок в каждой истории

- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt





HTML-отчёты должны быть экспортированы из терминала MT5 с английским или японским языком интерфейса. Отчёты с локализованными на другие языки заголовками таблиц отклоняются как неподдерживаемые входные данные. Ввод CSV не зависит от языка при наличии распознаваемого названия столбца прибыли.





БЕЗОПАСНЫЙ ОТКАЗ И ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА





Неподдерживаемые входные данные, недопустимые числовые значения, конфликтующая идентичность объекта, несовместимые режимы нормализации и истории с недостаточным количеством закрытых сделок отклоняются или помечаются как неоценённые, а не исправляются. Для отклонённых входных данных таблица сигналов сравнения не создаётся.





Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы, не подключается к брокеру, не получает историю счёта, не исполняет ордера и не изменяет EA.





ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ





Этот продукт сообщает сигналы расхождения распределений между двумя историями, предоставленными пользователем. Он не является сертификатом, детектором скама, вердиктом о мошенничестве, оценкой для возврата средств или спора, оценкой неправомерных действий брокера или исполнения, прогнозом будущей прибыли, рекомендацией EA или инвестиционным либо торговым советом. Он не решает, следует ли покупать, избегать, продолжать, останавливать или изменять EA.





ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ





- Установку

- Расположение входных и выходных файлов

- Поддерживаемые форматы отчётов и CSV

- Базовые ошибки ввода и конфигурации

- Документированные определения полей, коды состояния и сигналы расхождения





ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ





- Суждения о скаме, мошенничестве, халатности или неправомерных действиях

- Осуждение или рекомендацию EA, продавца или брокера

- Советы по возврату средств, спору или представлению доказательств

- Решения о покупке, отказе, продолжении, остановке, изменении или размере EA

- Анализ будущих результатов или прибыльности

- Советы по трейдингу, инвестициям, брокерам, счетам или проп-фирмам

- Исправление некорректных сторонних отчётов

- Переписывание или отладку пользовательских EA



