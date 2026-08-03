Live vs Backtest Divergence Detector

Live vs Backtest Divergence Detector сравнивает предоставленную пользователем историю реальной торговли с историей бэктеста и сообщает наблюдаемые сигналы расхождения распределений при выбранных настройках.

Это ручная утилита MT5 для разового сравнения в определённый момент времени. Она читает два локальных файла из MT5 Common/Files или папки MQL5/Files терминала. Поддерживаются отчёты MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM и разделённые запятыми торговые файлы CSV с распознаваемым столбцом прибыли. Каждая история должна содержать не менее пяти закрытых сделок. Утилита не получает историю счёта самостоятельно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Экспортируйте или подготовьте одну реальную историю и одну историю бэктеста для одного и того же EA или стратегии.
2. Поместите оба файла в выбранную папку файлов MT5 и запустите утилиту EX5.
3. Просмотрите понятный англоязычный Human Report и воспроизводимый Evidence Pack.

ЧТО СРАВНИВАЕТСЯ

- Среднее и дисперсия нормализованной доходности с помощью нейтральных к направлению перестановочных тестов
- Разница долей прибыльных сделок
- Разница Profit Factor
- Распределение времени закрытия при наличии временных меток
- Разница среднего времени удержания при наличии таких данных
- Траектория скользящего Probabilistic Sharpe Ratio (PSR), если обе истории содержат достаточно наблюдений
- Имя EA/отчёта, символ и период, если эти поля доступны

Данные о времени удержания считываются только из столбца CSV со временем удержания (hold_seconds, hold_minutes или hold_hours). HTML-отчёты MT5 не передают этой утилите время удержания по каждой сделке, поэтому при вводе только HTML этот тест помечается как неоценённый.

Это сигналы различий, а не причины, диагнозы, операционные решения или прогнозы. Малое p-значение перестановочного теста не определяет причину. p-значение выше alpha не доказывает отсутствие различий.

ОЦЕНКА РАСХОЖДЕНИЯ

Оценка расхождения — это самый сильный настроенный предупреждающий или критический сигнал, умноженный на 100. Это не вероятность, не уровень доверия, не суммарная процентная разница, не вероятность мошенничества и не диагностика причины. Оценка 0 не доказывает эквивалентность, особенно если какая-либо проверка не была оценена.

ПРИВЯЗКА ОБЪЕКТА

Если обе истории содержат имя EA/отчёта, символ или период, несовпадение отклоняется вместо сравнения несвязанных объектов. Если поле недоступно в одном или обоих входных файлах, сравнение продолжается с оговоркой о частичной привязке.

НОРМАЛИЗАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Денежная прибыль и убыток преобразуются в безразмерную доходность на сделку, когда доступно предыдущее значение средств. В противном случае они делятся на суммарную абсолютную прибыль и убыток. Если в любой истории обнаружены пополнения или снятия, обе истории используют безразмерные доли прибыли и убытка от общей абсолютной суммы, поскольку предыдущее значение средств невозможно надёжно восстановить через денежные потоки.

В отчётах используются нормализованные и относительные значения. Исходные балансы, номера счетов, суммы пополнений и снятий, начальные балансы, имена отчётов и имена входных файлов не выводятся. Балансовые операции отображаются только как количество и чистый итог относительно общей абсолютной прибыли и убытка.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

- Отчёт MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM
- Разделённый запятыми торговый файл CSV с распознаваемым столбцом прибыли
- Не менее пяти закрытых сделок в каждой истории
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt

HTML-отчёты должны быть экспортированы из терминала MT5 с английским или японским языком интерфейса. Отчёты с локализованными на другие языки заголовками таблиц отклоняются как неподдерживаемые входные данные. Ввод CSV не зависит от языка при наличии распознаваемого названия столбца прибыли.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТКАЗ И ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА

Неподдерживаемые входные данные, недопустимые числовые значения, конфликтующая идентичность объекта, несовместимые режимы нормализации и истории с недостаточным количеством закрытых сделок отклоняются или помечаются как неоценённые, а не исправляются. Для отклонённых входных данных таблица сигналов сравнения не создаётся.

Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы, не подключается к брокеру, не получает историю счёта, не исполняет ордера и не изменяет EA.

ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Этот продукт сообщает сигналы расхождения распределений между двумя историями, предоставленными пользователем. Он не является сертификатом, детектором скама, вердиктом о мошенничестве, оценкой для возврата средств или спора, оценкой неправомерных действий брокера или исполнения, прогнозом будущей прибыли, рекомендацией EA или инвестиционным либо торговым советом. Он не решает, следует ли покупать, избегать, продолжать, останавливать или изменять EA.

ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ

- Установку
- Расположение входных и выходных файлов
- Поддерживаемые форматы отчётов и CSV
- Базовые ошибки ввода и конфигурации
- Документированные определения полей, коды состояния и сигналы расхождения

ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- Суждения о скаме, мошенничестве, халатности или неправомерных действиях
- Осуждение или рекомендацию EA, продавца или брокера
- Советы по возврату средств, спору или представлению доказательств
- Решения о покупке, отказе, продолжении, остановке, изменении или размере EA
- Анализ будущих результатов или прибыльности
- Советы по трейдингу, инвестициям, брокерам, счетам или проп-фирмам
- Исправление некорректных сторонних отчётов
- Переписывание или отладку пользовательских EA

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This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
AlgoRadar
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
AlgoRadar is an on-chart analytics dashboard for MT5 that aggregates Expert Advisor performance across multiple accounts, brokers, and platforms, including both MT4 and MT5 data, into a single live view on your MT5 chart. All analysis runs from the chart interface, with no external applications or manual report processing required. EA Analysis and Ranking For traders running multiple Expert Advisors, AlgoRadar provides a consolidated view of each EA's performance across accounts. Active EAs a
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Strategy Tester Robustness Lab
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Strategy Tester Robustness Lab помогает оценить качество данных MT5 Strategy Tester, прежде чем использовать результаты бэктеста как основание для решений. Утилита читает отчет Strategy Tester в формате HTML, HTM или CSV из папки MT5 Common/Files или MQL5/Files, извлекает последовательность прибылей и убытков по закрытым сделкам и рассчитывает воспроизводимую оценку устойчивости с указанием причин снижения балла. Затем она создает два локальных текстовых файла: понятный отчет на английском язы
Backtest Data Quality Preflight
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Backtest Data Quality Preflight - это утилита для MT5, которая проверяет исторические данные, лежащие в основе бэктеста, до интерпретации его результатов. Продукт читает файл OHLC CSV из папки Common/Files или MQL5/Files терминала MT5. Поддерживаются файлы со строкой заголовков и разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции. Обязательные поля: timestamp, open, high, low и close. Также поддерживается стандартный экспорт MT5 с отдельными столбцами DATE и TIME. Столбцы volume, tick
Strategy Health Monitor
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Strategy Health Monitor сравнивает сохранённый базовый снимок с более поздней историей сделок и формирует сигналы статистических различий при выбранных настройках. Это ручная утилита MT5 для разовой проверки в нужный момент. Она читает предоставленный пользователем отчёт Strategy Tester в формате HTML или HTM либо CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли. Утилита не ведёт непрерывный мониторинг счетов и не получает историю счёта самостоятельно. КАК ЭТО РАБОТА
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