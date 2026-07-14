Strategy Tester Robustness Lab
- Утилиты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Strategy Tester Robustness Lab помогает оценить качество данных MT5 Strategy Tester, прежде чем использовать результаты бэктеста как основание для решений.
Утилита читает отчет Strategy Tester в формате HTML, HTM или CSV из папки MT5 Common/Files или MQL5/Files, извлекает последовательность прибылей и убытков по закрытым сделкам и рассчитывает воспроизводимую оценку устойчивости с указанием причин снижения балла. Затем она создает два локальных текстовых файла: понятный отчет на английском языке и Evidence Pack с хешем входного файла, параметрами запуска, метриками, предупреждениями, ограничениями и отказом от ответственности.
ЧТО ПРОВЕРЯЕТ УТИЛИТА
- Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)
- Опциональный Deflated Sharpe Ratio (DSR), если указаны количество проходов оптимизации и данные о дисперсии коэффициента Sharpe
- Стресс-тесты Monte Carlo
- Чувствительность к просадке
- Стабильность по сегментам
- Зависимость от выбросов
- Целостность парсинга
Некорректные числовые значения отклоняются, а не исправляются автоматически.
ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА
Продукт работает локально как утилита EX5. Он не подключает DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает отчеты, не подключается к брокеру и не исполняет ордера.
ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Продукт оценивает только предоставленные исторические данные бэктеста. Он не является сертификатом, инвестиционной рекомендацией или прогнозом будущей прибыли, не рекомендует покупать, продавать, использовать или торговать каким-либо EA и не гарантирует результаты испытаний проп-фирм или торговых счетов.
ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ
- Установку
- Расположение файлов
- Поддерживаемые форматы отчетов
- Базовые ошибки ввода
- Расположение выходных отчетов
ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ
- Анализ прибыльности EA
- Торговые рекомендации
- Рекомендации параметров оптимизации
- Консультации по брокерам, счетам или проп-фирмам
- Исправление поврежденных отчетов сторонних программ
- Переписывание пользовательских EA
ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Префикс имен выходных файлов настраивается во входных параметрах скрипта.