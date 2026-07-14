Strategy Tester Robustness Lab

Strategy Tester Robustness Lab помогает оценить качество данных MT5 Strategy Tester, прежде чем использовать результаты бэктеста как основание для решений.

Утилита читает отчет Strategy Tester в формате HTML, HTM или CSV из папки MT5 Common/Files или MQL5/Files, извлекает последовательность прибылей и убытков по закрытым сделкам и рассчитывает воспроизводимую оценку устойчивости с указанием причин снижения балла. Затем она создает два локальных текстовых файла: понятный отчет на английском языке и Evidence Pack с хешем входного файла, параметрами запуска, метриками, предупреждениями, ограничениями и отказом от ответственности.

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ УТИЛИТА

- Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)
- Опциональный Deflated Sharpe Ratio (DSR), если указаны количество проходов оптимизации и данные о дисперсии коэффициента Sharpe
- Стресс-тесты Monte Carlo
- Чувствительность к просадке
- Стабильность по сегментам
- Зависимость от выбросов
- Целостность парсинга

Некорректные числовые значения отклоняются, а не исправляются автоматически.

ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА

Продукт работает локально как утилита EX5. Он не подключает DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает отчеты, не подключается к брокеру и не исполняет ордера.

ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Продукт оценивает только предоставленные исторические данные бэктеста. Он не является сертификатом, инвестиционной рекомендацией или прогнозом будущей прибыли, не рекомендует покупать, продавать, использовать или торговать каким-либо EA и не гарантирует результаты испытаний проп-фирм или торговых счетов.

ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ

- Установку
- Расположение файлов
- Поддерживаемые форматы отчетов
- Базовые ошибки ввода
- Расположение выходных отчетов

ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- Анализ прибыльности EA
- Торговые рекомендации
- Рекомендации параметров оптимизации
- Консультации по брокерам, счетам или проп-фирмам
- Исправление поврежденных отчетов сторонних программ
- Переписывание пользовательских EA

ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ

- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt

Префикс имен выходных файлов настраивается во входных параметрах скрипта.

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Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
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Backtest Data Quality Preflight
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Backtest Data Quality Preflight - это утилита для MT5, которая проверяет исторические данные, лежащие в основе бэктеста, до интерпретации его результатов. Продукт читает файл OHLC CSV из папки Common/Files или MQL5/Files терминала MT5. Поддерживаются файлы со строкой заголовков и разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции. Обязательные поля: timestamp, open, high, low и close. Также поддерживается стандартный экспорт MT5 с отдельными столбцами DATE и TIME. Столбцы volume, tick
Strategy Health Monitor
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Strategy Health Monitor сравнивает сохранённый базовый снимок с более поздней историей сделок и формирует сигналы статистических различий при выбранных настройках. Это ручная утилита MT5 для разовой проверки в нужный момент. Она читает предоставленный пользователем отчёт Strategy Tester в формате HTML или HTM либо CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли. Утилита не ведёт непрерывный мониторинг счетов и не получает историю счёта самостоятельно. КАК ЭТО РАБОТА
Live vs Backtest Divergence Detector
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Live vs Backtest Divergence Detector сравнивает предоставленную пользователем историю реальной торговли с историей бэктеста и сообщает наблюдаемые сигналы расхождения распределений при выбранных настройках. Это ручная утилита MT5 для разового сравнения в определённый момент времени. Она читает два локальных файла из MT5 Common/Files или папки MQL5/Files терминала. Поддерживаются отчёты MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM и разделённые запятыми торговые файлы CSV с распознаваемым сто
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