Strategy Tester Robustness Lab помогает оценить качество данных MT5 Strategy Tester, прежде чем использовать результаты бэктеста как основание для решений.





Утилита читает отчет Strategy Tester в формате HTML, HTM или CSV из папки MT5 Common/Files или MQL5/Files, извлекает последовательность прибылей и убытков по закрытым сделкам и рассчитывает воспроизводимую оценку устойчивости с указанием причин снижения балла. Затем она создает два локальных текстовых файла: понятный отчет на английском языке и Evidence Pack с хешем входного файла, параметрами запуска, метриками, предупреждениями, ограничениями и отказом от ответственности.





ЧТО ПРОВЕРЯЕТ УТИЛИТА





- Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)

- Опциональный Deflated Sharpe Ratio (DSR), если указаны количество проходов оптимизации и данные о дисперсии коэффициента Sharpe

- Стресс-тесты Monte Carlo

- Чувствительность к просадке

- Стабильность по сегментам

- Зависимость от выбросов

- Целостность парсинга





Некорректные числовые значения отклоняются, а не исправляются автоматически.





ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА





Продукт работает локально как утилита EX5. Он не подключает DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает отчеты, не подключается к брокеру и не исполняет ордера.





ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ





Продукт оценивает только предоставленные исторические данные бэктеста. Он не является сертификатом, инвестиционной рекомендацией или прогнозом будущей прибыли, не рекомендует покупать, продавать, использовать или торговать каким-либо EA и не гарантирует результаты испытаний проп-фирм или торговых счетов.





ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ





- Установку

- Расположение файлов

- Поддерживаемые форматы отчетов

- Базовые ошибки ввода

- Расположение выходных отчетов





ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ





- Анализ прибыльности EA

- Торговые рекомендации

- Рекомендации параметров оптимизации

- Консультации по брокерам, счетам или проп-фирмам

- Исправление поврежденных отчетов сторонних программ

- Переписывание пользовательских EA





ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ





- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt





Префикс имен выходных файлов настраивается во входных параметрах скрипта.