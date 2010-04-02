Backtest Data Quality Preflight - это утилита для MT5, которая проверяет исторические данные, лежащие в основе бэктеста, до интерпретации его результатов.





Продукт читает файл OHLC CSV из папки Common/Files или MQL5/Files терминала MT5. Поддерживаются файлы со строкой заголовков и разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции. Обязательные поля: timestamp, open, high, low и close. Также поддерживается стандартный экспорт MT5 с отдельными столбцами DATE и TIME. Столбцы volume, tick volume и spread необязательны.





ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ





- Согласованность OHLC и цены, равные нулю или меньше нуля

- Повторяющиеся временные метки баров

- Пропущенные интервалы согласно заданным пользователем параметрам торговой сессии

- Значения spread выше заданного пользователем порога

- Последовательности баров с нулевым volume, если данные об объеме доступны

- Соответствие digits, point и шага цен OHLC, если эти значения заданы

- Некорректные, не конечные и выходящие за допустимый диапазон числовые значения





Проверка пропущенных интервалов выполняется только в том случае, если заданы и ожидаемый интервал, и торговые дни. Проверки spread и digits/point также выполняются только при наличии соответствующих входных параметров. Отсутствующий необязательный столбец отмечается как недоступный, а не как успешно прошедший проверку.





ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ





- CSV с разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции

- Размер файла до 50 MB

- Один столбец datetime/timestamp или отдельные столбцы DATE и TIME

- Обязательные поля: time, open, high, low, close

- Необязательные поля: volume или tick volume, а также spread





В числовых значениях в качестве десятичного разделителя должна использоваться точка. Десятичные запятые и разделители тысяч, зависящие от локали, отклоняются, а не интерпретируются повторно.





Временные метки оцениваются точно в том виде, в котором они были предоставлены. Утилита не определяет и не преобразует часовые пояса, торговые сессии брокера, правила перехода на летнее время, свойства символа или торговые календари.





ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ





Утилита создает два локальных текстовых файла: понятный англоязычный Human Report и Evidence Pack, содержащий хеш входного файла, хеш конфигурации, выполненные и невыполненные проверки, обнаруженные сигналы, предупреждения, ограничения и отказ от ответственности.





ОТКАЗ ПРИ НЕКОРРЕКТНЫХ ДАННЫХ





Некорректные файлы или настройки отклоняются. Отклоненные значения не исправляются, не дополняются, не заменяются и не преобразуются без уведомления. Для отклоненных входных данных таблица сигналов качества данных не создается.





ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА





Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы во внешние системы, не подключается к брокеру и не исполняет ордера.





ВАЖНЫЕ ГРАНИЦЫ





Продукт фиксирует сигналы качества данных для предоставленного исторического файла OHLC. Он не сертифицирует и не исправляет рыночные данные, не оценивает скорректированную результативность стратегии, не прогнозирует будущую прибыль, не рекомендует EA, не предоставляет инвестиционные или торговые рекомендации и не гарантирует результаты проп-фирмы или торгового счета.





ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ





- Установку

- Расположение файлов

- Поддерживаемую структуру CSV и разделители

- Основные ошибки входных данных и настроек

- Расположение выходных файлов

- Значение зафиксированных сигналов качества данных





ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ





- Исправление, заполнение, преобразование или поиск источников рыночных данных

- Определение правильной торговой сессии брокера, часового пояса или торгового календаря

- Анализ прибыльности EA

- Торговые рекомендации или рекомендации параметров оптимизации

- Рекомендации по брокерам, счетам или проп-фирмам

- Переписывание пользовательских EA или сторонних экспортеров





ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ





- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt





Префикс имен выходных файлов настраивается во входных параметрах скрипта.



