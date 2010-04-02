Backtest Data Quality Preflight
- Утилиты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Backtest Data Quality Preflight - это утилита для MT5, которая проверяет исторические данные, лежащие в основе бэктеста, до интерпретации его результатов.
Продукт читает файл OHLC CSV из папки Common/Files или MQL5/Files терминала MT5. Поддерживаются файлы со строкой заголовков и разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции. Обязательные поля: timestamp, open, high, low и close. Также поддерживается стандартный экспорт MT5 с отдельными столбцами DATE и TIME. Столбцы volume, tick volume и spread необязательны.
ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
- Согласованность OHLC и цены, равные нулю или меньше нуля
- Повторяющиеся временные метки баров
- Пропущенные интервалы согласно заданным пользователем параметрам торговой сессии
- Значения spread выше заданного пользователем порога
- Последовательности баров с нулевым volume, если данные об объеме доступны
- Соответствие digits, point и шага цен OHLC, если эти значения заданы
- Некорректные, не конечные и выходящие за допустимый диапазон числовые значения
Проверка пропущенных интервалов выполняется только в том случае, если заданы и ожидаемый интервал, и торговые дни. Проверки spread и digits/point также выполняются только при наличии соответствующих входных параметров. Отсутствующий необязательный столбец отмечается как недоступный, а не как успешно прошедший проверку.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
- CSV с разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции
- Размер файла до 50 MB
- Один столбец datetime/timestamp или отдельные столбцы DATE и TIME
- Обязательные поля: time, open, high, low, close
- Необязательные поля: volume или tick volume, а также spread
В числовых значениях в качестве десятичного разделителя должна использоваться точка. Десятичные запятые и разделители тысяч, зависящие от локали, отклоняются, а не интерпретируются повторно.
Временные метки оцениваются точно в том виде, в котором они были предоставлены. Утилита не определяет и не преобразует часовые пояса, торговые сессии брокера, правила перехода на летнее время, свойства символа или торговые календари.
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Утилита создает два локальных текстовых файла: понятный англоязычный Human Report и Evidence Pack, содержащий хеш входного файла, хеш конфигурации, выполненные и невыполненные проверки, обнаруженные сигналы, предупреждения, ограничения и отказ от ответственности.
ОТКАЗ ПРИ НЕКОРРЕКТНЫХ ДАННЫХ
Некорректные файлы или настройки отклоняются. Отклоненные значения не исправляются, не дополняются, не заменяются и не преобразуются без уведомления. Для отклоненных входных данных таблица сигналов качества данных не создается.
ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА
Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы во внешние системы, не подключается к брокеру и не исполняет ордера.
ВАЖНЫЕ ГРАНИЦЫ
Продукт фиксирует сигналы качества данных для предоставленного исторического файла OHLC. Он не сертифицирует и не исправляет рыночные данные, не оценивает скорректированную результативность стратегии, не прогнозирует будущую прибыль, не рекомендует EA, не предоставляет инвестиционные или торговые рекомендации и не гарантирует результаты проп-фирмы или торгового счета.
ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ
- Установку
- Расположение файлов
- Поддерживаемую структуру CSV и разделители
- Основные ошибки входных данных и настроек
- Расположение выходных файлов
- Значение зафиксированных сигналов качества данных
ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ
- Исправление, заполнение, преобразование или поиск источников рыночных данных
- Определение правильной торговой сессии брокера, часового пояса или торгового календаря
- Анализ прибыльности EA
- Торговые рекомендации или рекомендации параметров оптимизации
- Рекомендации по брокерам, счетам или проп-фирмам
- Переписывание пользовательских EA или сторонних экспортеров
ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Префикс имен выходных файлов настраивается во входных параметрах скрипта.