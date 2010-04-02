Backtest Data Quality Preflight

Backtest Data Quality Preflight - это утилита для MT5, которая проверяет исторические данные, лежащие в основе бэктеста, до интерпретации его результатов.

Продукт читает файл OHLC CSV из папки Common/Files или MQL5/Files терминала MT5. Поддерживаются файлы со строкой заголовков и разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции. Обязательные поля: timestamp, open, high, low и close. Также поддерживается стандартный экспорт MT5 с отдельными столбцами DATE и TIME. Столбцы volume, tick volume и spread необязательны.

ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ

- Согласованность OHLC и цены, равные нулю или меньше нуля
- Повторяющиеся временные метки баров
- Пропущенные интервалы согласно заданным пользователем параметрам торговой сессии
- Значения spread выше заданного пользователем порога
- Последовательности баров с нулевым volume, если данные об объеме доступны
- Соответствие digits, point и шага цен OHLC, если эти значения заданы
- Некорректные, не конечные и выходящие за допустимый диапазон числовые значения

Проверка пропущенных интервалов выполняется только в том случае, если заданы и ожидаемый интервал, и торговые дни. Проверки spread и digits/point также выполняются только при наличии соответствующих входных параметров. Отсутствующий необязательный столбец отмечается как недоступный, а не как успешно прошедший проверку.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- CSV с разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции
- Размер файла до 50 MB
- Один столбец datetime/timestamp или отдельные столбцы DATE и TIME
- Обязательные поля: time, open, high, low, close
- Необязательные поля: volume или tick volume, а также spread

В числовых значениях в качестве десятичного разделителя должна использоваться точка. Десятичные запятые и разделители тысяч, зависящие от локали, отклоняются, а не интерпретируются повторно.

Временные метки оцениваются точно в том виде, в котором они были предоставлены. Утилита не определяет и не преобразует часовые пояса, торговые сессии брокера, правила перехода на летнее время, свойства символа или торговые календари.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Утилита создает два локальных текстовых файла: понятный англоязычный Human Report и Evidence Pack, содержащий хеш входного файла, хеш конфигурации, выполненные и невыполненные проверки, обнаруженные сигналы, предупреждения, ограничения и отказ от ответственности.

ОТКАЗ ПРИ НЕКОРРЕКТНЫХ ДАННЫХ

Некорректные файлы или настройки отклоняются. Отклоненные значения не исправляются, не дополняются, не заменяются и не преобразуются без уведомления. Для отклоненных входных данных таблица сигналов качества данных не создается.

ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА

Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы во внешние системы, не подключается к брокеру и не исполняет ордера.

ВАЖНЫЕ ГРАНИЦЫ

Продукт фиксирует сигналы качества данных для предоставленного исторического файла OHLC. Он не сертифицирует и не исправляет рыночные данные, не оценивает скорректированную результативность стратегии, не прогнозирует будущую прибыль, не рекомендует EA, не предоставляет инвестиционные или торговые рекомендации и не гарантирует результаты проп-фирмы или торгового счета.

ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ

- Установку
- Расположение файлов
- Поддерживаемую структуру CSV и разделители
- Основные ошибки входных данных и настроек
- Расположение выходных файлов
- Значение зафиксированных сигналов качества данных

ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- Исправление, заполнение, преобразование или поиск источников рыночных данных
- Определение правильной торговой сессии брокера, часового пояса или торгового календаря
- Анализ прибыльности EA
- Торговые рекомендации или рекомендации параметров оптимизации
- Рекомендации по брокерам, счетам или проп-фирмам
- Переписывание пользовательских EA или сторонних экспортеров

ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ

- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt

Префикс имен выходных файлов настраивается во входных параметрах скрипта.

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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Strategy Tester Robustness Lab
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Strategy Tester Robustness Lab помогает оценить качество данных MT5 Strategy Tester, прежде чем использовать результаты бэктеста как основание для решений. Утилита читает отчет Strategy Tester в формате HTML, HTM или CSV из папки MT5 Common/Files или MQL5/Files, извлекает последовательность прибылей и убытков по закрытым сделкам и рассчитывает воспроизводимую оценку устойчивости с указанием причин снижения балла. Затем она создает два локальных текстовых файла: понятный отчет на английском язы
Strategy Health Monitor
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Strategy Health Monitor сравнивает сохранённый базовый снимок с более поздней историей сделок и формирует сигналы статистических различий при выбранных настройках. Это ручная утилита MT5 для разовой проверки в нужный момент. Она читает предоставленный пользователем отчёт Strategy Tester в формате HTML или HTM либо CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли. Утилита не ведёт непрерывный мониторинг счетов и не получает историю счёта самостоятельно. КАК ЭТО РАБОТА
Live vs Backtest Divergence Detector
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Live vs Backtest Divergence Detector сравнивает предоставленную пользователем историю реальной торговли с историей бэктеста и сообщает наблюдаемые сигналы расхождения распределений при выбранных настройках. Это ручная утилита MT5 для разового сравнения в определённый момент времени. Она читает два локальных файла из MT5 Common/Files или папки MQL5/Files терминала. Поддерживаются отчёты MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM и разделённые запятыми торговые файлы CSV с распознаваемым сто
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