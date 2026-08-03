Live vs Backtest Divergence Detector 将用户提供的实盘交易历史与回测历史进行比较，并根据所选设置报告可观察到的分布差异信号。





这是一个手动运行的、用于单次时间点比较的MT5工具。它从 MT5 Common/Files 或终端的 MQL5/Files 文件夹读取两个本地文件。支持的输入包括HTML或HTM格式的MT5交易历史报告，以及带有可识别利润列的逗号分隔交易CSV。每份历史至少需要5笔已平仓交易。该工具不会自行获取账户历史。





工作方式





1. 为同一个EA或策略导出或准备一份实盘历史和一份回测历史。

2. 将两个文件放入所选的MT5文件夹，然后运行EX5工具。

3. 查看清晰英文的 Human Report 和可复现的 Evidence Pack。





比较内容





- 使用方向中立的置换检验比较标准化收益均值和方差

- 胜率差异

- 利润因子差异

- 在有时间戳时比较平仓时段分布

- 在有持仓时间数据时比较平均持仓时间

- 当两份历史有足够观测值时比较滚动 Probabilistic Sharpe Ratio（PSR）路径

- 在字段可用时核对EA/报告名称、品种和周期





持仓时间数据只从CSV持仓时间列（hold_seconds、hold_minutes或hold_hours）读取。MT5 HTML报告不会向本工具提供每笔交易的持仓时间，因此仅使用HTML输入时，此项检查会报告为未评估。





这些是差异信号，不是原因、诊断、操作决定或预测。较小的置换检验p值不能确定原因。p值高于alpha也不能证明不存在差异。





差异分数





差异分数等于最强的已配置警告或严重信号乘以100。它不是概率、置信水平、汇总百分比差异、欺诈或骗局概率，也不是原因诊断。特别是在某项检查未评估时，分数为0也不能证明两者等价。





对象绑定





当两份历史都包含EA/报告名称、品种或周期时，如果这些字段不一致，输入将被拒绝，而不会比较无关对象。如果一份或两份输入缺少某字段，比较会继续，并附带部分绑定提示。





标准化与隐私





当上一时点的净值可用时，货币盈亏会转换为无单位的逐笔收益。否则会除以总绝对盈亏。如果任一历史检测到入金或出金，两份历史都会使用相对于总绝对盈亏的无单位盈亏份额，因为跨现金流无法可靠重建上一时点净值。





报告仅使用标准化值和相对值。不会输出原始余额、账号、入金和出金金额、初始余额、报告名称或输入文件名。余额操作只以次数及相对于总绝对盈亏的净额显示。





支持的输入与输出





- HTML或HTM格式的MT5交易历史报告

- 带有可识别利润列的逗号分隔交易CSV

- 每份历史至少5笔已平仓交易

- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt





HTML报告必须从显示语言为英语或日语的MT5终端导出。使用其他本地化语言表头的报告会作为不支持的输入被拒绝。只要存在可识别的利润列名，CSV输入就不受语言影响。





安全拒绝（fail-closed）与仅本地运行





不支持的输入、无效数值、冲突的对象身份、不兼容的标准化模式，以及已平仓交易过少的历史会被拒绝或标记为未评估，而不会被修复。被拒绝的输入不会生成比较信号表。





产品以EX5工具形式在本地运行。它不会导入DLL、发出网络请求、上传文件、连接经纪商、获取账户历史、执行订单或修改EA。





重要边界





本产品报告两份用户提供历史之间的分布差异信号。它不是证书、骗局检测器、欺诈判定、退款或争议评估、经纪商或执行不当评估、未来利润预测、EA推荐，也不提供投资或交易建议。它不会决定是否应购买、避开、继续、停止或修改某个EA。





支持范围





- 安装

- 输入和输出文件位置

- 支持的报告与CSV格式

- 基本输入和配置错误

- 已记录的字段定义、状态代码和差异信号





不在支持范围内





- 对骗局、欺诈、疏忽或不当行为作出判断

- 谴责或推荐EA、卖家或经纪商

- 提供退款、争议或证据提交建议

- 决定购买、避开、继续、停止、修改或调整EA规模

- 分析未来表现或盈利能力

- 提供交易、投资、经纪商、账户或prop firm建议

- 修复格式错误的第三方报告

- 重写或调试用户EA



