Live vs Backtest Divergence Detector

Live vs Backtest Divergence Detector 将用户提供的实盘交易历史与回测历史进行比较，并根据所选设置报告可观察到的分布差异信号。

这是一个手动运行的、用于单次时间点比较的MT5工具。它从 MT5 Common/Files 或终端的 MQL5/Files 文件夹读取两个本地文件。支持的输入包括HTML或HTM格式的MT5交易历史报告，以及带有可识别利润列的逗号分隔交易CSV。每份历史至少需要5笔已平仓交易。该工具不会自行获取账户历史。

工作方式

1. 为同一个EA或策略导出或准备一份实盘历史和一份回测历史。
2. 将两个文件放入所选的MT5文件夹，然后运行EX5工具。
3. 查看清晰英文的 Human Report 和可复现的 Evidence Pack。

比较内容

- 使用方向中立的置换检验比较标准化收益均值和方差
- 胜率差异
- 利润因子差异
- 在有时间戳时比较平仓时段分布
- 在有持仓时间数据时比较平均持仓时间
- 当两份历史有足够观测值时比较滚动 Probabilistic Sharpe Ratio（PSR）路径
- 在字段可用时核对EA/报告名称、品种和周期

持仓时间数据只从CSV持仓时间列（hold_seconds、hold_minutes或hold_hours）读取。MT5 HTML报告不会向本工具提供每笔交易的持仓时间，因此仅使用HTML输入时，此项检查会报告为未评估。

这些是差异信号，不是原因、诊断、操作决定或预测。较小的置换检验p值不能确定原因。p值高于alpha也不能证明不存在差异。

差异分数

差异分数等于最强的已配置警告或严重信号乘以100。它不是概率、置信水平、汇总百分比差异、欺诈或骗局概率，也不是原因诊断。特别是在某项检查未评估时，分数为0也不能证明两者等价。

对象绑定

当两份历史都包含EA/报告名称、品种或周期时，如果这些字段不一致，输入将被拒绝，而不会比较无关对象。如果一份或两份输入缺少某字段，比较会继续，并附带部分绑定提示。

标准化与隐私

当上一时点的净值可用时，货币盈亏会转换为无单位的逐笔收益。否则会除以总绝对盈亏。如果任一历史检测到入金或出金，两份历史都会使用相对于总绝对盈亏的无单位盈亏份额，因为跨现金流无法可靠重建上一时点净值。

报告仅使用标准化值和相对值。不会输出原始余额、账号、入金和出金金额、初始余额、报告名称或输入文件名。余额操作只以次数及相对于总绝对盈亏的净额显示。

支持的输入与输出

- HTML或HTM格式的MT5交易历史报告
- 带有可识别利润列的逗号分隔交易CSV
- 每份历史至少5笔已平仓交易
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt

HTML报告必须从显示语言为英语或日语的MT5终端导出。使用其他本地化语言表头的报告会作为不支持的输入被拒绝。只要存在可识别的利润列名，CSV输入就不受语言影响。

安全拒绝（fail-closed）与仅本地运行

不支持的输入、无效数值、冲突的对象身份、不兼容的标准化模式，以及已平仓交易过少的历史会被拒绝或标记为未评估，而不会被修复。被拒绝的输入不会生成比较信号表。

产品以EX5工具形式在本地运行。它不会导入DLL、发出网络请求、上传文件、连接经纪商、获取账户历史、执行订单或修改EA。

重要边界

本产品报告两份用户提供历史之间的分布差异信号。它不是证书、骗局检测器、欺诈判定、退款或争议评估、经纪商或执行不当评估、未来利润预测、EA推荐，也不提供投资或交易建议。它不会决定是否应购买、避开、继续、停止或修改某个EA。

支持范围

- 安装
- 输入和输出文件位置
- 支持的报告与CSV格式
- 基本输入和配置错误
- 已记录的字段定义、状态代码和差异信号

不在支持范围内

- 对骗局、欺诈、疏忽或不当行为作出判断
- 谴责或推荐EA、卖家或经纪商
- 提供退款、争议或证据提交建议
- 决定购买、避开、继续、停止、修改或调整EA规模
- 分析未来表现或盈利能力
- 提供交易、投资、经纪商、账户或prop firm建议
- 修复格式错误的第三方报告
- 重写或调试用户EA

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Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
实用工具
神速EA跟单（TradeMirror）是一款专为MT4/MT5平台设计的本地化订单复制工具，支持实时同步交易操作。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 产品优势 基于金融软件对安全性、稳定性与隐私保护的高标准要求，我们在三大核心维度进行了深度优化： 简洁直观的图形界面，轻松实现零门槛操作 强化隐私保护机制，满足金融场景的敏感数据隔离需求 毫秒级订单同步，确保信号分发精准无延迟 全面兼容MT4/MT5双平台，无缝适配各类交易环境 智能系统监测结合邮件通知，实时保障交易稳定性 核心功能特性 产品搭载以下专业级跟单功能： 多账户并行连接 邮件实时推送 自定义手数调节 信号筛选机制 反向交易模式 止盈止损重置 免费体验流程 正式购买前，您可通过以下步骤免费试用完整功能： 点击页面中的「免费演示」按钮 勾选「确认已安装MetaTrader 4/5」选项 授权浏览器启动MT4/MT5客户端 在平台内导航至「专家顾问/市场/TradeMirror」并启动测试模式 启用「复盘显示」功能（确保GUI界面可视化） 点击「开始」按钮 通过图表窗口查看TradeMirror交互界面
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
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Strategy Tester Robustness Lab
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Strategy Tester Robustness Lab用于在依赖回测结果之前，检查MT5 Strategy Tester所提供证据的质量。 该工具从MT5的Common/Files或MQL5/Files目录读取HTML、HTM或CSV格式的Strategy Tester报告，提取已平仓交易的盈亏序列，并计算可复现的稳健性评分，同时列出各项扣分原因。随后，它会在本地生成两个文本文件：一份通俗易读的英文报告，以及一份包含输入文件哈希、运行设置、指标、警告、限制和免责声明的Evidence Pack。 检查内容 - 概率夏普比率（PSR） - 当用户提供优化运行次数和夏普比率方差输入时可使用的可选Deflated Sharpe Ratio（DSR） - Monte Carlo压力测试 - 回撤敏感度 - 分段稳定性 - 异常值依赖度 - 解析完整性 无效数值会被拒绝，而不会被自动修复。 仅在本地运行 本产品作为EX5工具在本地运行，不导入DLL，不发出Web请求，不上传报告，不连接经纪商，也不执行订单。 重要边界 本产品仅对用户提供的历史回测证据进行评分。它不是认证证
Backtest Data Quality Preflight
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Backtest Data Quality Preflight是一款MT5实用工具，用于在解读回测结果之前检查其所依据的历史数据。 本产品读取MT5的Common/Files或MQL5/Files目录中的OHLC CSV文件。支持带有标题行并以逗号、分号或制表符分隔的文件。必填字段为timestamp、open、high、low和close。也支持DATE与TIME分列的标准MT5导出文件。volume、tick volume和spread列为可选项。 检查内容 - OHLC一致性以及零或负价格 - 重复的K线时间戳 - 根据用户提供的交易时段假设检查缺失区间 - 超过用户提供阈值的spread值 - 存在volume数据时连续出现的零volume K线 - 提供相关参数时，检查digits、point与OHLC价格步长对齐 - 格式错误、非有限值以及超出允许范围的数值输入 仅当同时提供预期时间间隔和交易日时，才会执行缺失区间检查。spread和digits/point检查也仅在提供相应输入时执行。缺少可选列时会报告为不可用，而不会显示为通过。 支持的输入 - 以逗号、分
Strategy Health Monitor
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Strategy Health Monitor将已保存的基准快照与后续交易历史进行比较，并根据所选设置报告统计差异信号。 这是一款按需手动运行的MT5实用工具，用于时间点检查。它读取一份由用户提供的Strategy Tester HTML或HTM报告，或者读取一份以逗号分隔且含有可识别利润列的交易CSV。它不会持续监控账户，也不会自行获取账户历史。 工作方式 1. 首次运行时，本工具根据用户提供的已清理交易历史创建基准快照。 2. 后续运行时，它加载同一基准文件，并将新历史与之比较。 3. 它会生成一份易读的英文Human Report和一份可复现的Evidence Pack。 比较内容 - 概率夏普比率（PSR）的变化 - 不预设方向的置换均值序列差异检验 - 相对于已配置基准区间的最大回撤百分比 - 已清理比较序列和输入文件的哈希值 - 当相关字段存在时，比较EA/报告名称、交易品种和周期 这些是比较信号，并非原因、诊断、操作决策或预测。较小的p值不会识别原因，也不表示应修改或停止某个EA。p值高于alpha也不能证明不存在变化。 基准安全 请为每个EA或策略使用
Position Sizing Stress Kit
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Position Sizing Stress Kit 是一款本地 MT5 工具，用于在同一份所提供的历史交易序列上比较用户指定的仓位规模方案。 它从 MT5 Common/Files 或 MQL5/Files 读取一份 MT5 策略测试器 HTML/HTM 报告或受支持的交易 CSV 文件。该工具会将识别出的余额操作从已平仓交易序列中排除，并报告其笔数与合计金额，而不是将其视为交易利润。 比较内容 - fixed_lot：按固定倍数缩放每一笔历史交易。 - fixed_fraction：基于初始余额的固定敞口，不进行复利。 - equity_percent：基于当前净值的敞口，进行复利。 - ratchet：随着累计利润的变化，按用户定义的档位提高倍数。 - reset：使用相同的档位阶梯，但在满足所配置的回撤条件后重新设定基准。 规则由用户以紧凑的规则规范提供。格式错误的规则、重复的名称、冲突的字段、无效的阈值、非有限数值、不受支持的输入以及过大的运行规模均会被拒绝，而不会被推测或修复。 蒙特卡洛比较 每条规则都在相同的重采样路径、随机种子、方法、迭代次数和破产定义下
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