Strategy Health Monitor сравнивает сохранённый базовый снимок с более поздней историей сделок и формирует сигналы статистических различий при выбранных настройках.





Это ручная утилита MT5 для разовой проверки в нужный момент. Она читает предоставленный пользователем отчёт Strategy Tester в формате HTML или HTM либо CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли. Утилита не ведёт непрерывный мониторинг счетов и не получает историю счёта самостоятельно.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ





1. При первом запуске утилита создаёт базовый снимок из предоставленной очищенной истории сделок.

2. При последующем запуске она загружает тот же базовый файл и сравнивает с ним новую историю.

3. Она записывает понятный Human Report на английском языке и воспроизводимый Evidence Pack.





ЧТО СРАВНИВАЕТСЯ





- Изменение Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)

- Нейтральный по направлению перестановочный тест разности средних рядов

- Максимальная просадка в процентах относительно настроенного базового диапазона

- Хеши очищенного сравнительного ряда и входного файла

- Имя EA/отчёта, символ и период, если эти поля доступны





Это сигналы сравнения, а не причины, диагнозы, операционные решения или прогнозы. Малое p-значение не определяет причину и не означает, что EA следует изменить или остановить. p-значение выше alpha не доказывает отсутствие изменений.





БЕЗОПАСНОСТЬ БАЗОВОЙ ЛИНИИ





Используйте отдельное имя файла базового снимка для каждого EA или каждой стратегии. Если оба файла содержат имя EA/отчёта, символ или период, несоответствие отклоняется. В обозначениях периода MT5 диапазон дат теста игнорируется, если таймфрейм не изменился. Служебные имена парсера, такие как `(csv)`, считаются недоступными и записываются как оговорка. Базовый снимок всегда хранится в MT5 Common/Files. Устанавливайте InpResetBaseline=true только для запуска, который должен намеренно заменить сохранённую базовую линию, а затем верните значение false.





ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ





- Отчёт MT5 Strategy Tester в формате HTML или HTM

- CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли

- Не менее трёх закрытых сделок; для перестановочного теста требуется не менее пяти наблюдений в каждой серии, а при трёх или четырёх он не оценивается

- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt

- Базовый снимок с заданным пользователем именем в MT5 Common/Files





ОТКАЗ ПРИ ОШИБКЕ И ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА





Неподдерживаемые входные данные, недопустимые числовые значения, повреждённые снимки, отсутствующие хеши снимков и противоречащие друг другу данные идентификации объекта отклоняются, а не исправляются. Для отклонённых данных таблица сигналов сравнения не создаётся.





Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы во внешние системы, не подключается к брокеру, не исполняет ордера и не изменяет EA.





ВАЖНЫЕ ГРАНИЦЫ





Продукт формирует сигналы статистических различий относительно предоставленной пользователем базовой линии. Он не диагностирует EA или стратегию, не решает, следует ли запустить, остановить или изменить EA, не прогнозирует будущую прибыль, не рекомендует EA, не предоставляет инвестиционные или торговые советы, не сертифицирует стратегию и не гарантирует результаты проп-фирмы или счёта.





ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ





- Установку

- Расположение входных и выходных файлов

- Поддерживаемые форматы отчётов и CSV

- Расположение базового файла и порядок его сброса

- Основные ошибки ввода и конфигурации

- Документированные определения полей и коды состояния





ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ





- Решение о том, является ли EA неисправным, ухудшившимся, безопасным или прибыльным

- Решение о запуске, остановке, изменении или замене EA

- Прогнозирование будущих результатов

- Консультации по торговле, инвестициям, брокерам, счетам или проп-фирмам

- Исправление повреждённых сторонних отчётов или базовых файлов

- Переписывание или отладку пользовательских EA



