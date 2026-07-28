Strategy Health Monitor

Strategy Health Monitor сравнивает сохранённый базовый снимок с более поздней историей сделок и формирует сигналы статистических различий при выбранных настройках.

Это ручная утилита MT5 для разовой проверки в нужный момент. Она читает предоставленный пользователем отчёт Strategy Tester в формате HTML или HTM либо CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли. Утилита не ведёт непрерывный мониторинг счетов и не получает историю счёта самостоятельно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. При первом запуске утилита создаёт базовый снимок из предоставленной очищенной истории сделок.
2. При последующем запуске она загружает тот же базовый файл и сравнивает с ним новую историю.
3. Она записывает понятный Human Report на английском языке и воспроизводимый Evidence Pack.

ЧТО СРАВНИВАЕТСЯ

- Изменение Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)
- Нейтральный по направлению перестановочный тест разности средних рядов
- Максимальная просадка в процентах относительно настроенного базового диапазона
- Хеши очищенного сравнительного ряда и входного файла
- Имя EA/отчёта, символ и период, если эти поля доступны

Это сигналы сравнения, а не причины, диагнозы, операционные решения или прогнозы. Малое p-значение не определяет причину и не означает, что EA следует изменить или остановить. p-значение выше alpha не доказывает отсутствие изменений.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАЗОВОЙ ЛИНИИ

Используйте отдельное имя файла базового снимка для каждого EA или каждой стратегии. Если оба файла содержат имя EA/отчёта, символ или период, несоответствие отклоняется. В обозначениях периода MT5 диапазон дат теста игнорируется, если таймфрейм не изменился. Служебные имена парсера, такие как `(csv)`, считаются недоступными и записываются как оговорка. Базовый снимок всегда хранится в MT5 Common/Files. Устанавливайте InpResetBaseline=true только для запуска, который должен намеренно заменить сохранённую базовую линию, а затем верните значение false.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

- Отчёт MT5 Strategy Tester в формате HTML или HTM
- CSV-файл сделок с разделителями-запятыми и распознаваемым столбцом прибыли
- Не менее трёх закрытых сделок; для перестановочного теста требуется не менее пяти наблюдений в каждой серии, а при трёх или четырёх он не оценивается
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
- Базовый снимок с заданным пользователем именем в MT5 Common/Files

ОТКАЗ ПРИ ОШИБКЕ И ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА

Неподдерживаемые входные данные, недопустимые числовые значения, повреждённые снимки, отсутствующие хеши снимков и противоречащие друг другу данные идентификации объекта отклоняются, а не исправляются. Для отклонённых данных таблица сигналов сравнения не создаётся.

Продукт работает локально как утилита EX5. Он не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы, не загружает файлы во внешние системы, не подключается к брокеру, не исполняет ордера и не изменяет EA.

ВАЖНЫЕ ГРАНИЦЫ

Продукт формирует сигналы статистических различий относительно предоставленной пользователем базовой линии. Он не диагностирует EA или стратегию, не решает, следует ли запустить, остановить или изменить EA, не прогнозирует будущую прибыль, не рекомендует EA, не предоставляет инвестиционные или торговые советы, не сертифицирует стратегию и не гарантирует результаты проп-фирмы или счёта.

ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ

- Установку
- Расположение входных и выходных файлов
- Поддерживаемые форматы отчётов и CSV
- Расположение базового файла и порядок его сброса
- Основные ошибки ввода и конфигурации
- Документированные определения полей и коды состояния

ПОДДЕРЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- Решение о том, является ли EA неисправным, ухудшившимся, безопасным или прибыльным
- Решение о запуске, остановке, изменении или замене EA
- Прогнозирование будущих результатов
- Консультации по торговле, инвестициям, брокерам, счетам или проп-фирмам
- Исправление повреждённых сторонних отчётов или базовых файлов
- Переписывание или отладку пользовательских EA

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MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
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Strategy Tester Robustness Lab
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Strategy Tester Robustness Lab помогает оценить качество данных MT5 Strategy Tester, прежде чем использовать результаты бэктеста как основание для решений. Утилита читает отчет Strategy Tester в формате HTML, HTM или CSV из папки MT5 Common/Files или MQL5/Files, извлекает последовательность прибылей и убытков по закрытым сделкам и рассчитывает воспроизводимую оценку устойчивости с указанием причин снижения балла. Затем она создает два локальных текстовых файла: понятный отчет на английском язы
Backtest Data Quality Preflight
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Backtest Data Quality Preflight - это утилита для MT5, которая проверяет исторические данные, лежащие в основе бэктеста, до интерпретации его результатов. Продукт читает файл OHLC CSV из папки Common/Files или MQL5/Files терминала MT5. Поддерживаются файлы со строкой заголовков и разделителями в виде запятой, точки с запятой или табуляции. Обязательные поля: timestamp, open, high, low и close. Также поддерживается стандартный экспорт MT5 с отдельными столбцами DATE и TIME. Столбцы volume, tick
Live vs Backtest Divergence Detector
VODALES Co., Ltd.
Утилиты
Live vs Backtest Divergence Detector сравнивает предоставленную пользователем историю реальной торговли с историей бэктеста и сообщает наблюдаемые сигналы расхождения распределений при выбранных настройках. Это ручная утилита MT5 для разового сравнения в определённый момент времени. Она читает два локальных файла из MT5 Common/Files или папки MQL5/Files терминала. Поддерживаются отчёты MT5 об истории торговли в формате HTML или HTM и разделённые запятыми торговые файлы CSV с распознаваемым сто
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