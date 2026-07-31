KS News Direction with Alert
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.11
- Обновлено: 5 августа 2026
- Активации: 10
KS News Direction with Alert
Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, отображающий панель новостей экономического календаря в реальном времени и сигналы о предполагаемом направлении движения цены (торговом векторе).
Основные характеристики
Данные в реальном времени из встроенного в MT5 экономического календаря.
Отображение прошедших и предстоящих новостных событий в настраиваемом временном диапазоне (по умолчанию: 30 часов назад и 48 часов вперед).
Отображение заданного количества строк (по умолчанию — 14).
Фильтры по степени влияния (кнопки переключения): новости высокой, средней и низкой важности.
Столбцы сигналов (независимые переключатели, не исключающие друг друга):
Направление (вектор) для золота (GOLD).
Направление для базовой (опорной) валюты (по умолчанию — USD).
Направление для валюты, к которой относится новость.
Отображение/скрытие всей панели одной кнопкой.
Время приводится к локальному времени компьютера.
Аккуратное расположение столбцов с вертикальными и горизонтальными разделителями.
Опциональная таблица силы валют (Currency Strength), основанная на недавно опубликованных данных.
Логика определения направления
Сигналы формируются автоматически на основе параметра `impact_type` (тип влияния) из календаря для соответствующей валюты (без жестко заданных списков «хороших» или «плохих» показателей):
Положительное влияние на валюту → сигнал BUY (покупка) для этой валюты (и обратный сигнал для золота / опорной валюты).
Отрицательное влияние → сигнал SELL (продажа) и т. д.
Уведомления / Оповещения
При публикации нового фактического значения (один раз для каждого ID значения):
Всплывающее окно Alert() в терминале MT5.
Push-уведомление на мобильное устройство.
Звуковой сигнал. Все уведомления содержат информацию BUY/SELL для золота, опорной валюты и валюты новости. Настраиваемый минимальный уровень важности и возможность пропускать нейтральные новости.
Оптимизация производительности
Обновляются только те графические объекты, которые требуют изменений (в пределах лимита строк) — полное сканирование объектов на графике не выполняется.
Кэширование результатов функций `CalendarEventById` и `CalendarCountryById`.
Двухскоростной таймер:
Легкая проверка изменений (дельта) через `CalendarValueLast()` каждые несколько секунд (для мгновенных оповещений).
Полное обновление истории и перерисовка панели — только примерно раз в 20 секунд (или сразу после выхода новой новости).
Внешний вид
Полная настройка цветов, шрифтов, положения панели, высоты строк и т. д. через входные параметры.
В целом, это легкая панель для новостной торговли в реальном времени, ориентированная на сигналы по золоту и основным валютам, с поддержкой оповещений.
Благодарим за скачивание; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.
Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, отображающий панель новостей экономического календаря в реальном времени и сигналы о предполагаемом направлении движения цены (торговом векторе).
Основные характеристики
Данные в реальном времени из встроенного в MT5 экономического календаря.
Отображение прошедших и предстоящих новостных событий в настраиваемом временном диапазоне (по умолчанию: 30 часов назад и 48 часов вперед).
Отображение заданного количества строк (по умолчанию — 14).
Фильтры по степени влияния (кнопки переключения): новости высокой, средней и низкой важности.
Столбцы сигналов (независимые переключатели, не исключающие друг друга):
Направление (вектор) для золота (GOLD).
Направление для базовой (опорной) валюты (по умолчанию — USD).
Направление для валюты, к которой относится новость.
Отображение/скрытие всей панели одной кнопкой.
Время приводится к локальному времени компьютера.
Аккуратное расположение столбцов с вертикальными и горизонтальными разделителями.
Опциональная таблица силы валют (Currency Strength), основанная на недавно опубликованных данных.
Логика определения направления
Сигналы формируются автоматически на основе параметра `impact_type` (тип влияния) из календаря для соответствующей валюты (без жестко заданных списков «хороших» или «плохих» показателей):
Положительное влияние на валюту → сигнал BUY (покупка) для этой валюты (и обратный сигнал для золота / опорной валюты).
Отрицательное влияние → сигнал SELL (продажа) и т. д.
Уведомления / Оповещения
При публикации нового фактического значения (один раз для каждого ID значения):
Всплывающее окно Alert() в терминале MT5.
Push-уведомление на мобильное устройство.
Звуковой сигнал. Все уведомления содержат информацию BUY/SELL для золота, опорной валюты и валюты новости. Настраиваемый минимальный уровень важности и возможность пропускать нейтральные новости.
Оптимизация производительности
Обновляются только те графические объекты, которые требуют изменений (в пределах лимита строк) — полное сканирование объектов на графике не выполняется.
Кэширование результатов функций `CalendarEventById` и `CalendarCountryById`.
Двухскоростной таймер:
Легкая проверка изменений (дельта) через `CalendarValueLast()` каждые несколько секунд (для мгновенных оповещений).
Полное обновление истории и перерисовка панели — только примерно раз в 20 секунд (или сразу после выхода новой новости).
Внешний вид
Полная настройка цветов, шрифтов, положения панели, высоты строк и т. д. через входные параметры.
В целом, это легкая панель для новостной торговли в реальном времени, ориентированная на сигналы по золоту и основным валютам, с поддержкой оповещений.
Благодарим за скачивание; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.