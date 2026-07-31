KS News Direction with Alert



Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, отображающий панель новостей экономического календаря в реальном времени и сигналы о предполагаемом направлении движения цены (торговом векторе).



Основные характеристики



Данные в реальном времени из встроенного в MT5 экономического календаря.



Отображение прошедших и предстоящих новостных событий в настраиваемом временном диапазоне (по умолчанию: 30 часов назад и 48 часов вперед).



Отображение заданного количества строк (по умолчанию — 14).



Фильтры по степени влияния (кнопки переключения): новости высокой, средней и низкой важности.



Столбцы сигналов (независимые переключатели, не исключающие друг друга):



Направление (вектор) для золота (GOLD).



Направление для базовой (опорной) валюты (по умолчанию — USD).



Направление для валюты, к которой относится новость.



Отображение/скрытие всей панели одной кнопкой.



Время приводится к локальному времени компьютера.



Аккуратное расположение столбцов с вертикальными и горизонтальными разделителями.



Опциональная таблица силы валют (Currency Strength), основанная на недавно опубликованных данных.



Логика определения направления



Сигналы формируются автоматически на основе параметра `impact_type` (тип влияния) из календаря для соответствующей валюты (без жестко заданных списков «хороших» или «плохих» показателей):



Положительное влияние на валюту → сигнал BUY (покупка) для этой валюты (и обратный сигнал для золота / опорной валюты).



Отрицательное влияние → сигнал SELL (продажа) и т. д.



Уведомления / Оповещения



При публикации нового фактического значения (один раз для каждого ID значения):



Всплывающее окно Alert() в терминале MT5.



Push-уведомление на мобильное устройство.



Звуковой сигнал. Все уведомления содержат информацию BUY/SELL для золота, опорной валюты и валюты новости. Настраиваемый минимальный уровень важности и возможность пропускать нейтральные новости.



Оптимизация производительности



Обновляются только те графические объекты, которые требуют изменений (в пределах лимита строк) — полное сканирование объектов на графике не выполняется.



Кэширование результатов функций `CalendarEventById` и `CalendarCountryById`.



Двухскоростной таймер:



Легкая проверка изменений (дельта) через `CalendarValueLast()` каждые несколько секунд (для мгновенных оповещений).



Полное обновление истории и перерисовка панели — только примерно раз в 20 секунд (или сразу после выхода новой новости).



Внешний вид



Полная настройка цветов, шрифтов, положения панели, высоты строк и т. д. через входные параметры.



В целом, это легкая панель для новостной торговли в реальном времени, ориентированная на сигналы по золоту и основным валютам, с поддержкой оповещений.



Благодарим за скачивание; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.