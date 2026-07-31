KS News Direction with Alert
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.11
- 更新: 5 八月 2026
- 激活: 10
KS News Direction（带提醒功能）
这是一个专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的图表指标，可显示实时经济日历新闻面板及交易方向（bias）信号。
主要功能
实时数据源自 MT5 内置的经济日历。
显示可配置时间窗口内（默认：过去 30 小时至未来 48 小时）的近期及即将发布的新闻事件。
显示指定数量的行（默认 14 行）。
影响程度过滤器（切换按钮）：高 / 中 / 低重要度新闻。
信号列（独立切换，互不冲突）：
黄金（Gold）方向信号
枢轴货币（Pivot currency，默认 USD）方向信号
事件相关货币（Own currency）方向信号
一键显示/隐藏整个面板。
所有时间均转换为本地计算机时间。
整洁的列布局，包含垂直和水平分隔线。
可选的货币强弱表（基于近期发布的数据）。
方向信号逻辑
信号根据日历中针对事件货币的 `impact_type`（影响类型）自动生成（不使用硬编码的“好/坏”指标列表）：
对货币产生正面影响 → 买入（Buy）该货币（黄金/枢轴货币则相反）。
产生负面影响 → 卖出（Sell），依此类推。
通知 / 提醒
当发布新的实际值时（每个值 ID 仅触发一次）：
MT5 终端 Alert() 弹窗
移动端推送通知
声音提示；所有提醒均包含针对黄金、枢轴货币及事件相关货币的买入/卖出详情。支持配置最低重要度及跳过中性（neutral）发布数据的选项。
性能优化
仅更新必要的对象（受限于最大行数）——无需扫描图表上的所有对象。
缓存 `CalendarEventById` 和 `CalendarCountryById` 的查询结果。
双速计时器：
低开销的 `CalendarValueLast()` 差异检查（每隔几秒运行一次，用于即时提醒）。
完整历史记录更新 + 面板重绘（仅每约 20 秒一次，或在有新数据发布后立即执行）。
外观
颜色、字体、面板位置、行高等均可通过输入参数完全自定义。
总体而言，这是一个轻量级的实时新闻交易面板，专注于黄金和主要货币的方向信号，并支持提醒功能。
感谢您的下载，期待您的评价与改进建议。
这是一个专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的图表指标，可显示实时经济日历新闻面板及交易方向（bias）信号。
主要功能
实时数据源自 MT5 内置的经济日历。
显示可配置时间窗口内（默认：过去 30 小时至未来 48 小时）的近期及即将发布的新闻事件。
显示指定数量的行（默认 14 行）。
影响程度过滤器（切换按钮）：高 / 中 / 低重要度新闻。
信号列（独立切换，互不冲突）：
黄金（Gold）方向信号
枢轴货币（Pivot currency，默认 USD）方向信号
事件相关货币（Own currency）方向信号
一键显示/隐藏整个面板。
所有时间均转换为本地计算机时间。
整洁的列布局，包含垂直和水平分隔线。
可选的货币强弱表（基于近期发布的数据）。
方向信号逻辑
信号根据日历中针对事件货币的 `impact_type`（影响类型）自动生成（不使用硬编码的“好/坏”指标列表）：
对货币产生正面影响 → 买入（Buy）该货币（黄金/枢轴货币则相反）。
产生负面影响 → 卖出（Sell），依此类推。
通知 / 提醒
当发布新的实际值时（每个值 ID 仅触发一次）：
MT5 终端 Alert() 弹窗
移动端推送通知
声音提示；所有提醒均包含针对黄金、枢轴货币及事件相关货币的买入/卖出详情。支持配置最低重要度及跳过中性（neutral）发布数据的选项。
性能优化
仅更新必要的对象（受限于最大行数）——无需扫描图表上的所有对象。
缓存 `CalendarEventById` 和 `CalendarCountryById` 的查询结果。
双速计时器：
低开销的 `CalendarValueLast()` 差异检查（每隔几秒运行一次，用于即时提醒）。
完整历史记录更新 + 面板重绘（仅每约 20 秒一次，或在有新数据发布后立即执行）。
外观
颜色、字体、面板位置、行高等均可通过输入参数完全自定义。
总体而言，这是一个轻量级的实时新闻交易面板，专注于黄金和主要货币的方向信号，并支持提醒功能。
感谢您的下载，期待您的评价与改进建议。