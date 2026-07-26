Dual Swing Breakout System MT4

产品简介

Dual Swing Breakout System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。

核心功能

快慢双轨状态线与实时价格标签 系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。

做多信号

Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（红色），即价格向上突破短期关键摆动高点时触发，在 K 线低点下方显示红色向上箭头与 "Long" 文字。这代表短期下跌结构被破坏，多头动能开始爆发，是敏捷的右侧顺势做多或短线抢反弹信号。

Buy (慢线做多) ：当慢线状态从空头（青色）切换为多头（紫色），即价格向上突破中长期加权摆动高点时触发，在 K 线下方（位于 Long 信号更外侧）显示紫色向上箭头与 "Buy" 文字。这代表中长期趋势结构已经发生根本性反转，是高胜率、高盈亏比的波段建仓做多信号。

做空信号

Short (快线做空) ：当快线状态从多头（红色）切换为空头（绿色），即价格向下跌破短期关键摆动低点时触发，在 K 线高点上方显示绿色向下箭头与 "Short" 文字。这代表短期上涨结构被破坏，空头动能开始爆发，是敏捷的右侧顺势做空或短线回调做空信号。

Sell (慢线做空) ：当慢线状态从多头（紫色）切换为空头（青色），即价格向下跌破中长期加权摆动低点时触发，在 K 线上方（位于 Short 信号更外侧）显示青色向下箭头与 "Sell" 文字。这代表中长期趋势结构已经见顶回落，是明确的波段离场或反手做空信号。

实战应用

在日常交易中， Long / Short 信号反应极为灵敏，适合日内交易者或剥头皮交易者捕捉短期的价格爆发。当快线发出信号时，代表短期支撑或阻力被打破，可立即顺势跟进。

Buy / Sell 信号则更为稳健和滞后，适合波段交易者或趋势交易者。当慢线发出 Buy 信号时，通常代表大级别的底部已经确立，是重仓做多的良机；反之， Sell 信号代表大级别顶部确立，应坚决清仓多单并反手做空。

当 Long 与 Buy 信号在相近时间共振出现时，代表短期与中长期趋势达成完美共识，此时入场的确定性极高。建议将状态线本身作为动态止损线（Trailing Stop），只要线条颜色不反转，即可一直持有仓位。

参数说明

核心算法参数： Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格毛刺导致的假突破信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Long 、 Short 、 Buy 、 Sell 这 4 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的摆动突破信号比小周期更具稳定性和实战价值。

建议将本指标作为独立的主图趋势跟踪系统使用。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结