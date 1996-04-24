Five Dimension Resonance System MT5

Обзор продукта

Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновременно выдают сигналы в одном направлении. Этот индикатор помогает трейдерам перекрестно проверять направление рынка с нескольких измерений, фильтровать ложные сигналы от отдельных индикаторов и предоставляет полное и высокопрактичное торговое решение на главном графике.

Основные функции

Линия тренда EMA и канал ATR Система рисует линию тренда EMA 20 периодов на главном графике, автоматически меняя цвет в зависимости от положения цены относительно EMA: красный для бычьих состояний , зеленый для медвежьих состояний . Дополнительно система строит динамический канал волатильности (серые пунктирные линии) на основе скользящей средней за 20 периодов и 2x ATR, определяя нормальный диапазон колебаний цены и зоны экстремальных прорывов. Версия для MT5 дополнительно поддерживает окрашивание свечей , делая состояния тренда интуитивно представленными через цвета свечей.

Сигналы на покупку

E (EMA Trend / Тренд EMA) : Срабатывает, когда цена пересекает EMA 20 снизу вверх, и сама линия EMA расходится вверх, отображая красную букву "E" под минимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочный тренд установлен вверх, служа базовым сигналом покупки по тренду с правой стороны.

A (ATR Breakout / Прорыв ATR) : Срабатывает, когда цена закрывается выше верхней полосы канала ATR, отображая красную букву "A". Это указывает на то, что цена вышла за пределы нормального диапазона колебаний и вошла в состояние сильного прорыва, служа сигналом покупки при взрыве импульса.

D (Range Breakout / Прорыв диапазона) : На основе алгоритма Dual Thrust, срабатывает, когда цена пробивает динамическую линию покупки, рассчитанную по экстремумам последних 20 баров, отображая красную букву "D". Это указывает на то, что цена пробила недавнюю зону консолидации, служа классическим сигналом покупки при прорыве диапазона открытия.

F (Divergence+Fib / Дивергенция и Фибоначчи) : Срабатывает, когда цена делает недавний новый минимум, но гистограмма MACD не делает новый минимум (нижняя дивергенция), и цена находится около уровня ретрейсмента Фибоначчи 50% или 61.8% 20-периодного диапазона, отображая красную букву "F". Это указывает на разворот импульса на ключевом уровне поддержки, служа сигналом покупки на дне с левой стороны с высоким процентом побед.

R (Score / Оценка) : Система оценивает по 4 измерениям: бычье выравнивание скользящих средних, взрыв объема (более 1.5x среднего объема), рост объема и расширение волатильности ATR. Срабатывает, когда общая оценка достигает 80 или выше и цена пересекает EMA 10 снизу вверх, отображая красную букву "R". Это указывает на чрезвычайно сильный бычий импульс рынка, служа высококачественным сигналом покупки при ускорении тренда.

*** Open Long (Резонанс Long) : Когда как минимум 2 из вышеуказанных 5 сигналов покупки срабатывают одновременно ** , система отображает пурпурную звездочку и текст "* Open Long" под баром, рисуя стрелку вверх. Также выводится подсказка "Close Short". Это инструкция покупки высшего уровня после многомерной перекрестной проверки.

Сигналы на продажу

E (EMA Trend / Тренд EMA) : Срабатывает, когда цена пересекает EMA 20 сверху вниз, и сама линия EMA расходится вниз, отображая зеленую букву "E" над максимумом бара. Указывает на то, что краткосрочный тренд установлен вниз, служа базовым сигналом продажи по тренду с правой стороны.

A (ATR Breakout / Прорыв ATR) : Срабатывает, когда цена закрывается ниже нижней полосы канала ATR, отображая зеленую букву "A". Указывает на то, что цена вошла в состояние слабого пробоя вниз, служа сигналом продажи при взрыве импульса.

D (Range Breakout / Прорыв диапазона) : На основе алгоритма Dual Thrust, срабатывает, когда цена пробивает динамическую линию продажи, отображая зеленую букву "D". Указывает на то, что цена пробила недавнюю зону консолидации вниз, служа сигналом продажи при прорыве диапазона открытия.

F (Divergence+Fib / Дивергенция и Фибоначчи) : Срабатывает, когда цена делает недавний новый максимум, но гистограмма MACD не делает новый максимум (верхняя дивергенция), и цена находится около уровня ретрейсмента Фибоначчи, отображая зеленую букву "F". Указывает на разворот импульса на ключевом уровне сопротивления, служа сигналом продажи на вершине с левой стороны с высоким процентом побед.

R (Score / Оценка) : Срабатывает, когда медвежья оценка достигает 80 или выше (медвежье выравнивание MA, расширение объема, снижение объема, расширение волатильности) и цена пересекает EMA 10 сверху вниз, отображая зеленую букву "R". Указывает на чрезвычайно сильный медвежий импульс рынка, служа высококачественным сигналом продажи при ускорении тренда.

*** Open Short (Резонанс Short) : Когда как минимум 2 из вышеуказанных 5 сигналов продажи срабатывают одновременно ** , система отображает пурпурную звездочку и текст "* Open Short" над баром, рисуя стрелку вниз. Также выводится подсказка "Close Long". Это инструкция продажи высшего уровня после многомерной перекрестной проверки.

Практическое применение

Одиночные буквенные сигналы (E, A, D, F, R) представляют торговые возможности из определенных измерений. Трейдеры могут выборочно фокусироваться на определенных сигналах в зависимости от их торгового стиля. Например, трендовые трейдеры могут фокусироваться на E и R , трейдеры на прорывах — на A и D , а трейдеры на разворотах — на F .

*** Open Long / * Open Short ** является основной ценностью этого индикатора. Когда появляется сигнал резонанса, это указывает на то, что рынок достиг консенсуса по нескольким измерениям, включая тренд, импульс и волатильность, и входы в это время обычно имеют отличные проценты побед и соотношения риск/прибыль. Рекомендуется использовать сигналы резонанса в качестве основной базы для открытия позиций, комбинируя с каналами ATR или недавними максимумами/минимумами для установки стоп-лоссов.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов прорыва из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для S1 (EMA) , S2 (ATR) , S3 (Range) , S4 (Divergence) , S5 (Score) и Open Long/Short (Resonance Entry) . По умолчанию включены только оповещения о резонансном входе, чтобы избежать информационной перегрузки.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы резонанса на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.

Рекомендуется использовать этот индикатор как независимую торговую систему на главном графике или комбинировать с индикаторами в дополнительном окне для вторичного подтверждения. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение