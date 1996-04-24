Five Dimension Resonance System MT5

Обзор продукта
Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновременно выдают сигналы в одном направлении. Этот индикатор помогает трейдерам перекрестно проверять направление рынка с нескольких измерений, фильтровать ложные сигналы от отдельных индикаторов и предоставляет полное и высокопрактичное торговое решение на главном графике.
Основные функции
Линия тренда EMA и канал ATR Система рисует линию тренда EMA 20 периодов на главном графике, автоматически меняя цвет в зависимости от положения цены относительно EMA: красный для бычьих состояний, зеленый для медвежьих состояний. Дополнительно система строит динамический канал волатильности (серые пунктирные линии) на основе скользящей средней за 20 периодов и 2x ATR, определяя нормальный диапазон колебаний цены и зоны экстремальных прорывов. Версия для MT5 дополнительно поддерживает окрашивание свечей, делая состояния тренда интуитивно представленными через цвета свечей.
Сигналы на покупку
  • E (EMA Trend / Тренд EMA): Срабатывает, когда цена пересекает EMA 20 снизу вверх, и сама линия EMA расходится вверх, отображая красную букву "E" под минимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочный тренд установлен вверх, служа базовым сигналом покупки по тренду с правой стороны.
  • A (ATR Breakout / Прорыв ATR): Срабатывает, когда цена закрывается выше верхней полосы канала ATR, отображая красную букву "A". Это указывает на то, что цена вышла за пределы нормального диапазона колебаний и вошла в состояние сильного прорыва, служа сигналом покупки при взрыве импульса.
  • D (Range Breakout / Прорыв диапазона): На основе алгоритма Dual Thrust, срабатывает, когда цена пробивает динамическую линию покупки, рассчитанную по экстремумам последних 20 баров, отображая красную букву "D". Это указывает на то, что цена пробила недавнюю зону консолидации, служа классическим сигналом покупки при прорыве диапазона открытия.
  • F (Divergence+Fib / Дивергенция и Фибоначчи): Срабатывает, когда цена делает недавний новый минимум, но гистограмма MACD не делает новый минимум (нижняя дивергенция), и цена находится около уровня ретрейсмента Фибоначчи 50% или 61.8% 20-периодного диапазона, отображая красную букву "F". Это указывает на разворот импульса на ключевом уровне поддержки, служа сигналом покупки на дне с левой стороны с высоким процентом побед.
  • R (Score / Оценка): Система оценивает по 4 измерениям: бычье выравнивание скользящих средних, взрыв объема (более 1.5x среднего объема), рост объема и расширение волатильности ATR. Срабатывает, когда общая оценка достигает 80 или выше и цена пересекает EMA 10 снизу вверх, отображая красную букву "R". Это указывает на чрезвычайно сильный бычий импульс рынка, служа высококачественным сигналом покупки при ускорении тренда.
  • *** Open Long (Резонанс Long): Когда как минимум 2 из вышеуказанных 5 сигналов покупки срабатывают одновременно**, система отображает пурпурную звездочку и текст "* Open Long" под баром, рисуя стрелку вверх. Также выводится подсказка "Close Short". Это инструкция покупки высшего уровня после многомерной перекрестной проверки.
Сигналы на продажу
  • E (EMA Trend / Тренд EMA): Срабатывает, когда цена пересекает EMA 20 сверху вниз, и сама линия EMA расходится вниз, отображая зеленую букву "E" над максимумом бара. Указывает на то, что краткосрочный тренд установлен вниз, служа базовым сигналом продажи по тренду с правой стороны.
  • A (ATR Breakout / Прорыв ATR): Срабатывает, когда цена закрывается ниже нижней полосы канала ATR, отображая зеленую букву "A". Указывает на то, что цена вошла в состояние слабого пробоя вниз, служа сигналом продажи при взрыве импульса.
  • D (Range Breakout / Прорыв диапазона): На основе алгоритма Dual Thrust, срабатывает, когда цена пробивает динамическую линию продажи, отображая зеленую букву "D". Указывает на то, что цена пробила недавнюю зону консолидации вниз, служа сигналом продажи при прорыве диапазона открытия.
  • F (Divergence+Fib / Дивергенция и Фибоначчи): Срабатывает, когда цена делает недавний новый максимум, но гистограмма MACD не делает новый максимум (верхняя дивергенция), и цена находится около уровня ретрейсмента Фибоначчи, отображая зеленую букву "F". Указывает на разворот импульса на ключевом уровне сопротивления, служа сигналом продажи на вершине с левой стороны с высоким процентом побед.
  • R (Score / Оценка): Срабатывает, когда медвежья оценка достигает 80 или выше (медвежье выравнивание MA, расширение объема, снижение объема, расширение волатильности) и цена пересекает EMA 10 сверху вниз, отображая зеленую букву "R". Указывает на чрезвычайно сильный медвежий импульс рынка, служа высококачественным сигналом продажи при ускорении тренда.
  • *** Open Short (Резонанс Short): Когда как минимум 2 из вышеуказанных 5 сигналов продажи срабатывают одновременно**, система отображает пурпурную звездочку и текст "* Open Short" над баром, рисуя стрелку вниз. Также выводится подсказка "Close Long". Это инструкция продажи высшего уровня после многомерной перекрестной проверки.
Практическое применение
Одиночные буквенные сигналы (E, A, D, F, R) представляют торговые возможности из определенных измерений. Трейдеры могут выборочно фокусироваться на определенных сигналах в зависимости от их торгового стиля. Например, трендовые трейдеры могут фокусироваться на E и R, трейдеры на прорывах — на A и D, а трейдеры на разворотах — на F.
*** Open Long / * Open Short** является основной ценностью этого индикатора. Когда появляется сигнал резонанса, это указывает на то, что рынок достиг консенсуса по нескольким измерениям, включая тренд, импульс и волатильность, и входы в это время обычно имеют отличные проценты побед и соотношения риск/прибыль. Рекомендуется использовать сигналы резонанса в качестве основной базы для открытия позиций, комбинируя с каналами ATR или недавними максимумами/минимумами для установки стоп-лоссов.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов прорыва из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для S1 (EMA), S2 (ATR), S3 (Range), S4 (Divergence), S5 (Score) и Open Long/Short (Resonance Entry). По умолчанию включены только оповещения о резонансном входе, чтобы избежать информационной перегрузки.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы резонанса на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.
Рекомендуется использовать этот индикатор как независимую торговую систему на главном графике или комбинировать с индикаторами в дополнительном окне для вторичного подтверждения. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Five Dimension Resonance System идеально интегрирует 5 классических и взаимодополняющих торговых логик, фильтруя шум через строгий механизм резонанса. Это не только визуально понятный инструмент для главного графика, но и практичная торговая система с многомерной перекрестной проверкой и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения надежных торговых правил.

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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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You Long Guo
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You Long Guo
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FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
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You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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