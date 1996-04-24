Five Dimension Resonance System MT5

产品简介

Five Dimension Resonance System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的五维共振交易主图指标。它创新性地将趋势跟踪、波动率突破、区间突破、背离反转与动能评分 5 大独立交易系统融合于一体。通过严格的共振过滤机制，当 5 个系统中至少有 2 个同时发出同向信号时，才会触发高概率的共振开仓提示。该指标帮助交易者从多个维度交叉验证市场方向，过滤单一指标的假信号，提供了一套完整且极具实战价值的主图交易解决方案。

核心功能

EMA 趋势线与 ATR 通道 系统在主图绘制一条 20 周期 EMA 趋势线，并根据价格与 EMA 的相对位置自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。同时，系统基于 20 周期均线和 2 倍 ATR 构建动态波动率通道（灰色点线），用于界定价格的正常波动范围与极端突破区域。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让趋势状态通过 K 线颜色直观呈现。

做多信号

E (EMA Trend / EMA趋势) ：当价格向上穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向上发散时触发，在 K 线低点下方显示红色字母 "E"。这代表短期趋势已经确立向上，是基础的右侧顺势做多信号。

A (ATR Breakout / ATR通道突破) ：当价格收盘价向上突破 ATR 通道上轨时触发，显示红色字母 "A"。这代表价格已经脱离正常波动范围，进入强势突破状态，是动能爆发的做多信号。

D (Range Breakout / 区间突破) ：基于 Dual Thrust 算法，当价格向上突破由近 20 根 K 线极值计算的动态买入线时触发，显示红色字母 "D"。这代表价格打破了近期的震荡区间，是经典的开盘区间突破做多信号。

F (Divergence+Fib / 背离与斐波那契) ：当价格创出近期新低，但 MACD 柱状图未创新低（底背离），且价格恰好处于 20 周期区间的 50% 或 61.8% 斐波那契回撤位附近时触发，显示红色字母 "F"。这代表在关键支撑位出现了动能反转，是高胜率的左侧抄底做多信号。

R (Score / 强度评分) ：系统综合均线多头排列、成交量爆发（大于均量 1.5 倍）、成交量递增、ATR 波动率扩张等 4 个维度进行评分。当总分达到 80 分以上，且价格上穿 10 EMA 时触发，显示红色字母 "R"。这代表市场多头动能极强，是高质量的趋势加速做多信号。

*** Open Long (共振开多) ：当上述 5 个做多信号中 至少有 2 个同时触发 ** 时，系统会在 K 线下方显示紫红色星号与 "* Open Long" 文字，并绘制向上箭头。同时提示 "Close Short"（平空）。这是经过多维度交叉验证后的最高级别做多指令。

做空信号

E (EMA Trend / EMA趋势) ：当价格向下穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向下发散时触发，在 K 线高点上方显示绿色字母 "E"。代表短期趋势确立向下，是基础的右侧顺势做空信号。

A (ATR Breakout / ATR通道突破) ：当价格收盘价向下跌破 ATR 通道下轨时触发，显示绿色字母 "A"。代表价格进入弱势跌破状态，是动能爆发的做空信号。

D (Range Breakout / 区间突破) ：基于 Dual Thrust 算法，当价格向下跌破动态卖出线时触发，显示绿色字母 "D"。代表价格向下打破近期震荡区间，是开盘区间突破做空信号。

F (Divergence+Fib / 背离与斐波那契) ：当价格创出近期新高，但 MACD 柱状图未创新高（顶背离），且价格处于斐波那契回撤位附近时触发，显示绿色字母 "F"。代表在关键阻力位出现动能反转，是高胜率的左侧逃顶做空信号。

R (Score / 强度评分) ：当空头评分达到 80 分以上（均线空头排列、放量、缩量下跌、波动率扩张），且价格下穿 10 EMA 时触发，显示绿色字母 "R"。代表市场空头动能极强，是高质量的趋势加速做空信号。

*** Open Short (共振开空) ：当上述 5 个做空信号中 至少有 2 个同时触发 ** 时，系统会在 K 线上方显示紫红色星号与 "* Open Short" 文字，并绘制向下箭头。同时提示 "Close Long"（平多）。这是经过多维度交叉验证后的最高级别做空指令。

实战应用

单一字母信号（E、A、D、F、R）代表某一特定维度的交易机会。交易者可以根据自身的交易风格选择性地关注特定信号。例如，趋势交易者可重点关注 E 和 R ，突破交易者可关注 A 和 D ，而反转交易者可关注 F 。

*** Open Long / * Open Short ** 是本指标的核心价值所在。当共振信号出现时，代表市场在趋势、动能、波动率等多个维度达成了共识，此时入场的胜率和盈亏比通常极佳。建议将共振信号作为主要的建仓依据，并结合 ATR 通道或近期高低点设置止损。

参数说明

核心算法参数： Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假突破信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 S1 (EMA) 、 S2 (ATR) 、 S3 (Range) 、 S4 (Divergence) 、 S5 (Score) 以及 Open Long/Short (共振开仓) 这 6 类信号，分别独立开启或关闭提醒功能。默认状态下仅开启了共振开仓提醒，以避免信息过载。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的共振信号比小周期更具稳定性和实战价值。

建议将本指标作为独立的主图交易系统使用，或结合副图指标进行二次确认。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结