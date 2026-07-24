Multi-Indicator Master Suite MT5 — это мощный комплексный аналитический набор для трейдеров Forex, индексов, криптовалют и сырьевых товаров.

Он объединяет 12 основных инструментов институционального уровня в одном лёгком индикаторе, помогая трейдерам уменьшить загромождение графика, улучшить рабочий процесс и анализировать рынок более эффективно.

Вместо загрузки множества отдельных индикаторов, которые могут замедлять MetaTrader 5, этот набор предоставляет одну интегрированную панель управления с полным контролем над всеми модулями прямо с графика. Каждую функцию можно мгновенно включать или отключать, а выбранные настройки автоматически сохраняются для дальнейшего использования.

Основные функции

Интерактивная панель управления

Современная экранная панель управления позволяет быстро получать доступ ко всем модулям с помощью кнопок-переключателей в один клик.

Панель поддерживает сохранение настроек для каждого символа и таймфрейма, а также может быть размещена в разных областях графика для удобства.

1. Fair Value Gap (FVG)

Определяет трёхсвечные ценовые разрывы и помогает выявлять потенциальные зоны институционального дисбаланса.

Поддерживает логику частичного и полного заполнения, с визуальным различием между незаполненными и заполненными зонами.

2. Engulfing Candle (EC)

Определяет бычьи и медвежьи поглощения с использованием методов анализа тела свечи или теней.

Включает оповещения через звук, email и мобильные уведомления.

3. Jumping & Dumping Candles (J/D)

Определяет импульсные свечи, которые открываются возле максимума или минимума бара, помогая трейдерам замечать сильные направленные движения.

Отображает чёткие стрелки и подписи на графике.

4. Smart Currency Strength Meter (CSM)

Измеряет относительную силу восьми основных валют с использованием много-символьных RSI-расчётов.

Показывает текущие значения силы и визуальные полосы силы для быстрого сравнения рынка.

5. Smart Trendlines (TL)

Автоматически строит линии тренда на основе свинговых пивотов и фрактальной структуры.

Полезно для определения поддержки, сопротивления и направления движения.

6. High & Low Session / Daily Range (H/L)

Автоматически отображает уровни дневного максимума и минимума.

Эти уровни можно использовать для отслеживания зон пробоя, снятия ликвидности и внутридневных целей.

7. Volume Profile - Period (VP-Period)

Рассчитывает профили объёма за выбранные сессии, например дневные, недельные или пользовательские периоды.

Отображает Point of Control, value areas и структуру распределения объёма.

8. Volume Profile - Range (VP-Range)

Позволяет выполнять интерактивный анализ профиля объёма по диапазону с помощью двух перетаскиваемых линий на графике.

Идеально подходит для изучения консолидаций, пробоев и движений, вызванных новостями.

9. Smart Money Concepts (SMC)

Определяет структуру рынка, включая swing highs и lows, BOS и CHoCH.

Также выделяет order blocks и equal highs/lows для выявления зон ликвидности.

10. Candle Countdown Timer (CT)

Показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи.

Может отображаться рядом с ценой или в угловой HUD-панели.

11. Market Session Timeline Dashboard (MS)

Отображает основные форекс-сессии на 24-часовой временной шкале с поддержкой конвертации часовых поясов.

Включает текущий статус сессий и визуальные полосы активности для лучшего понимания рынка.

12. Economic Calendar & News Event Engine (ECAL)

Предоставляет встроенный экономический календарь с фильтрами по валютам, уровням важности и информацией о времени до события.

Маркеры событий также могут быть отображены непосредственно на графике для важных новостных релизов.

Основные преимущества

Уменьшает загромождение графика, объединяя несколько инструментов в один индикатор.

Повышает производительность благодаря одной оптимизированной MQL5-реализации.

Подходит для Forex, золота, индексов, криптовалют и нефти.

Работает на разных таймфреймах, от скальпинга до свинг-трейдинга.

Полностью настраиваемые цвета, размеры, оповещения и параметры отображения.

Создан для трейдеров, которым нужен более чистый, быстрый и структурированный рабочий процесс анализа рынка.

Для кого подходит

Этот набор подходит для:

Скальперов.

Дневных трейдеров.

Свинг-трейдеров.

Трейдеров, использующих Smart Money Concepts.

Трейдеров, которым нужна полноценная многофункциональная панель в одном индикаторе.

Важное примечание

Этот индикатор предназначен только для аналитических и образовательных целей.

Он не гарантирует прибыль и должен использоваться с правильным риск-менеджментом и хорошо протестированной торговой стратегией.