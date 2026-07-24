Multi Indicator Master Suite MT5
- Индикаторы
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Affiq A GhaniI am an Algo Trader.
- Версия: 1.12
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 10
Multi-Indicator Master Suite MT5 — это мощный комплексный аналитический набор для трейдеров Forex, индексов, криптовалют и сырьевых товаров.
Он объединяет 12 основных инструментов институционального уровня в одном лёгком индикаторе, помогая трейдерам уменьшить загромождение графика, улучшить рабочий процесс и анализировать рынок более эффективно.
Вместо загрузки множества отдельных индикаторов, которые могут замедлять MetaTrader 5, этот набор предоставляет одну интегрированную панель управления с полным контролем над всеми модулями прямо с графика. Каждую функцию можно мгновенно включать или отключать, а выбранные настройки автоматически сохраняются для дальнейшего использования.
Основные функции
Интерактивная панель управления
Современная экранная панель управления позволяет быстро получать доступ ко всем модулям с помощью кнопок-переключателей в один клик.
Панель поддерживает сохранение настроек для каждого символа и таймфрейма, а также может быть размещена в разных областях графика для удобства.
1. Fair Value Gap (FVG)
Определяет трёхсвечные ценовые разрывы и помогает выявлять потенциальные зоны институционального дисбаланса.
Поддерживает логику частичного и полного заполнения, с визуальным различием между незаполненными и заполненными зонами.
2. Engulfing Candle (EC)
Определяет бычьи и медвежьи поглощения с использованием методов анализа тела свечи или теней.
Включает оповещения через звук, email и мобильные уведомления.
3. Jumping & Dumping Candles (J/D)
Определяет импульсные свечи, которые открываются возле максимума или минимума бара, помогая трейдерам замечать сильные направленные движения.
Отображает чёткие стрелки и подписи на графике.
4. Smart Currency Strength Meter (CSM)
Измеряет относительную силу восьми основных валют с использованием много-символьных RSI-расчётов.
Показывает текущие значения силы и визуальные полосы силы для быстрого сравнения рынка.
5. Smart Trendlines (TL)
Автоматически строит линии тренда на основе свинговых пивотов и фрактальной структуры.
Полезно для определения поддержки, сопротивления и направления движения.
6. High & Low Session / Daily Range (H/L)
Автоматически отображает уровни дневного максимума и минимума.
Эти уровни можно использовать для отслеживания зон пробоя, снятия ликвидности и внутридневных целей.
7. Volume Profile - Period (VP-Period)
Рассчитывает профили объёма за выбранные сессии, например дневные, недельные или пользовательские периоды.
Отображает Point of Control, value areas и структуру распределения объёма.
8. Volume Profile - Range (VP-Range)
Позволяет выполнять интерактивный анализ профиля объёма по диапазону с помощью двух перетаскиваемых линий на графике.
Идеально подходит для изучения консолидаций, пробоев и движений, вызванных новостями.
9. Smart Money Concepts (SMC)
Определяет структуру рынка, включая swing highs и lows, BOS и CHoCH.
Также выделяет order blocks и equal highs/lows для выявления зон ликвидности.
10. Candle Countdown Timer (CT)
Показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи.
Может отображаться рядом с ценой или в угловой HUD-панели.
11. Market Session Timeline Dashboard (MS)
Отображает основные форекс-сессии на 24-часовой временной шкале с поддержкой конвертации часовых поясов.
Включает текущий статус сессий и визуальные полосы активности для лучшего понимания рынка.
12. Economic Calendar & News Event Engine (ECAL)
Предоставляет встроенный экономический календарь с фильтрами по валютам, уровням важности и информацией о времени до события.
Маркеры событий также могут быть отображены непосредственно на графике для важных новостных релизов.
Основные преимущества
- Уменьшает загромождение графика, объединяя несколько инструментов в один индикатор.
- Повышает производительность благодаря одной оптимизированной MQL5-реализации.
- Подходит для Forex, золота, индексов, криптовалют и нефти.
- Работает на разных таймфреймах, от скальпинга до свинг-трейдинга.
- Полностью настраиваемые цвета, размеры, оповещения и параметры отображения.
- Создан для трейдеров, которым нужен более чистый, быстрый и структурированный рабочий процесс анализа рынка.
Для кого подходит
Этот набор подходит для:
- Скальперов.
- Дневных трейдеров.
- Свинг-трейдеров.
- Трейдеров, использующих Smart Money Concepts.
- Трейдеров, которым нужна полноценная многофункциональная панель в одном индикаторе.
Важное примечание
Этот индикатор предназначен только для аналитических и образовательных целей.
Он не гарантирует прибыль и должен использоваться с правильным риск-менеджментом и хорошо протестированной торговой стратегией.