Multi Indicator Master Suite MT5

Multi-Indicator Master Suite MT5 — это мощный комплексный аналитический набор для трейдеров Forex, индексов, криптовалют и сырьевых товаров.
Он объединяет 12 основных инструментов институционального уровня в одном лёгком индикаторе, помогая трейдерам уменьшить загромождение графика, улучшить рабочий процесс и анализировать рынок более эффективно.

Вместо загрузки множества отдельных индикаторов, которые могут замедлять MetaTrader 5, этот набор предоставляет одну интегрированную панель управления с полным контролем над всеми модулями прямо с графика. Каждую функцию можно мгновенно включать или отключать, а выбранные настройки автоматически сохраняются для дальнейшего использования.

Основные функции

Интерактивная панель управления

Современная экранная панель управления позволяет быстро получать доступ ко всем модулям с помощью кнопок-переключателей в один клик.
Панель поддерживает сохранение настроек для каждого символа и таймфрейма, а также может быть размещена в разных областях графика для удобства.

1. Fair Value Gap (FVG)

Определяет трёхсвечные ценовые разрывы и помогает выявлять потенциальные зоны институционального дисбаланса.
Поддерживает логику частичного и полного заполнения, с визуальным различием между незаполненными и заполненными зонами.

2. Engulfing Candle (EC)

Определяет бычьи и медвежьи поглощения с использованием методов анализа тела свечи или теней.
Включает оповещения через звук, email и мобильные уведомления.

3. Jumping & Dumping Candles (J/D)

Определяет импульсные свечи, которые открываются возле максимума или минимума бара, помогая трейдерам замечать сильные направленные движения.
Отображает чёткие стрелки и подписи на графике.

4. Smart Currency Strength Meter (CSM)

Измеряет относительную силу восьми основных валют с использованием много-символьных RSI-расчётов.
Показывает текущие значения силы и визуальные полосы силы для быстрого сравнения рынка.

5. Smart Trendlines (TL)

Автоматически строит линии тренда на основе свинговых пивотов и фрактальной структуры.
Полезно для определения поддержки, сопротивления и направления движения.

6. High & Low Session / Daily Range (H/L)

Автоматически отображает уровни дневного максимума и минимума.
Эти уровни можно использовать для отслеживания зон пробоя, снятия ликвидности и внутридневных целей.

7. Volume Profile - Period (VP-Period)

Рассчитывает профили объёма за выбранные сессии, например дневные, недельные или пользовательские периоды.
Отображает Point of Control, value areas и структуру распределения объёма.

8. Volume Profile - Range (VP-Range)

Позволяет выполнять интерактивный анализ профиля объёма по диапазону с помощью двух перетаскиваемых линий на графике.
Идеально подходит для изучения консолидаций, пробоев и движений, вызванных новостями.

9. Smart Money Concepts (SMC)

Определяет структуру рынка, включая swing highs и lows, BOS и CHoCH.
Также выделяет order blocks и equal highs/lows для выявления зон ликвидности.

10. Candle Countdown Timer (CT)

Показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи.
Может отображаться рядом с ценой или в угловой HUD-панели.

11. Market Session Timeline Dashboard (MS)

Отображает основные форекс-сессии на 24-часовой временной шкале с поддержкой конвертации часовых поясов.
Включает текущий статус сессий и визуальные полосы активности для лучшего понимания рынка.

12. Economic Calendar & News Event Engine (ECAL)

Предоставляет встроенный экономический календарь с фильтрами по валютам, уровням важности и информацией о времени до события.
Маркеры событий также могут быть отображены непосредственно на графике для важных новостных релизов.

Основные преимущества

  • Уменьшает загромождение графика, объединяя несколько инструментов в один индикатор.
  • Повышает производительность благодаря одной оптимизированной MQL5-реализации.
  • Подходит для Forex, золота, индексов, криптовалют и нефти.
  • Работает на разных таймфреймах, от скальпинга до свинг-трейдинга.
  • Полностью настраиваемые цвета, размеры, оповещения и параметры отображения.
  • Создан для трейдеров, которым нужен более чистый, быстрый и структурированный рабочий процесс анализа рынка.

Для кого подходит

Этот набор подходит для:

  • Скальперов.
  • Дневных трейдеров.
  • Свинг-трейдеров.
  • Трейдеров, использующих Smart Money Concepts.
  • Трейдеров, которым нужна полноценная многофункциональная панель в одном индикаторе.

Важное примечание

Этот индикатор предназначен только для аналитических и образовательных целей.
Он не гарантирует прибыль и должен использоваться с правильным риск-менеджментом и хорошо протестированной торговой стратегией.

 

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    Ramil Minniakhmetov
    5 (18)
    Индикаторы
    Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
    M1 Quantum MT5
    Hamed Dehgani
    4.27 (11)
    Индикаторы
    Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
    Atbot
    Zaha Feiz
    4.69 (55)
    Индикаторы
    AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (7)
    Индикаторы
    Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
    SkyHammer Signal Pro
    Shengzu Zhong
    5 (4)
    Индикаторы
    SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4.22 (18)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
    Reversion King Indicator
    Eugen-alexandru Zibileanu
    5 (5)
    Индикаторы
    Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
    Btmm state engine pro
    Garry James Goodchild
    5 (4)
    Индикаторы
    BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
    Smc Pro ToolKit
    Talal N Z Aljarusha
    5 (4)
    Индикаторы
    SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
    The Oracle Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Индикаторы
    The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (25)
    Индикаторы
    Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
    SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
    Muhammad Usman Siddique
    5 (3)
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    UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
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    Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (33)
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    FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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