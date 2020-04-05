Gold Skeith Era MT5

Gold Skeith Era EA — это экспертный советник для XAUUSD, который торгует пробои на основе максимума и минимума предыдущего торгового дня.

В начале каждого нового брокерского дня EA выставляет один отложенный ордер Buy Stop выше максимума предыдущего дня и один отложенный ордер Sell Stop ниже минимума предыдущего дня. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, сделка сопровождается фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными во входных настройках.

Live monitoring: Gold Skeith Era Signal

Стратегия рассчитана на одну завершённую сделку в день. Она не использует grid, martingale, усреднение или recovery-логику. В зависимости от выбранного режима обработки ордеров, противоположный отложенный ордер может быть отменён после активации одной стороны.

Этот продукт предназначен для трейдеров, которым нужен простой, основанный на правилах пробойный подход, который можно проверить в Strategy Tester. Для наилучшей оценки тестируйте его в тех же брокерских условиях, которые планируются для реальной торговли, включая спред, скорость исполнения, спецификацию символа и качество исторических данных.

Рекомендуется использовать только на XAUUSD, у брокера с низким спредом и со стабильной работой VPS для постоянного доступа к рынку. Перед использованием реальных средств обязательно протестируйте EA в Strategy Tester и на демо-счёте.

Торговля связана с риском, и результаты зависят от условий брокера, волатильности рынка, спреда, проскальзывания и качества исполнения.

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Gold Skeith Era MT4
Affiq A Ghani
Эксперты
Gold Skeith Era EA   — это экспертный советник для XAUUSD, который торгует пробои на основе максимума и минимума предыдущего торгового дня. В начале каждого нового брокерского дня EA выставляет один отложенный ордер Buy Stop выше максимума предыдущего дня и один отложенный ордер Sell Stop ниже минимума предыдущего дня. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, сделка сопровождается фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными во входных настройках. Live monitoring:   Gold Skei
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Jumping & Dumping Candles Detector Multi-timeframe MT5 indicator that scans historical candles across H1, H4, D1 for strong price movements using body size, wick, and volume filters. Features Analyzes multiple timeframes: H1, H4, D1. Marks candles on charts. Supports sound and push alerts. Usage Attach to charts for research and strategy development. Configure filters for body percentage, wick ratio, volume threshold. Test signals for breakouts or reversals. Past performance does not guarantee f
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