Gold Skeith Era MT4

Gold Skeith Era EA — это экспертный советник для XAUUSD, который торгует пробои на основе максимума и минимума предыдущего торгового дня.

В начале каждого нового брокерского дня EA выставляет один отложенный ордер Buy Stop выше максимума предыдущего дня и один отложенный ордер Sell Stop ниже минимума предыдущего дня. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, сделка сопровождается фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными во входных настройках.

Live monitoring: Gold Skeith Era Signal

Стратегия рассчитана на одну завершённую сделку в день. Она не использует grid, martingale, усреднение или recovery-логику. В зависимости от выбранного режима обработки ордеров, противоположный отложенный ордер может быть отменён после активации одной стороны.

Этот продукт предназначен для трейдеров, которым нужен простой, основанный на правилах пробойный подход, который можно проверить в Strategy Tester. Для наилучшей оценки тестируйте его в тех же брокерских условиях, которые планируются для реальной торговли, включая спред, скорость исполнения, спецификацию символа и качество исторических данных.

Рекомендуется использовать только на XAUUSD, у брокера с низким спредом и со стабильной работой VPS для постоянного доступа к рынку. Перед использованием реальных средств обязательно протестируйте EA в Strategy Tester и на демо-счёте.

Торговля связана с риском, и результаты зависят от условий брокера, волатильности рынка, спреда, проскальзывания и качества исполнения.

    Рекомендуем также
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.54 (28)
    Эксперты
    Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
    FREE
    Anchor Scalper
    Bogdan Mihail Moise
    Эксперты
    Hi and welcome to Anchor Scalper ! The EA   does not use martingale or grid.   It only enters a trade with   pending orders  and  uses a stop loss   for each trade! I learned this strategy from ForexSignals (Check them out on their youtube channel ForexSignals TV for this strategy and many more.) and decided to create an expert advisor on it. https://www.youtube.com/watch?v=0hUJTsjYPcQ&amp ;t=504s Before I go any further I want to mention that I'm not affiliated  with the above mentioned chann
    Range Monster
    Alexander Chertnik
    4 (1)
    Эксперты
    EA uses high or low range to define possible Market Correction ,  after that the trades will be open according to Divergence Signal .  EA does not uses conventional stop loss and take profit functions,  trades will be closed at the indicator signal. EA uses also Hidden Divergence for exit trades. default setting for GBPCAD also working on: EURUSD / EURCAD / EURAUD / GBPUSD / USDCHF / AUDNZD /  AUDUSD ("FXCM broker" sets in the comments ) timeframe: 1H developed,  tested and optimized on FXCM
    Simple Expert Advisor
    Kevin Peter Abate
    Эксперты
    VELVET SEA: a usable, free simple expert advisor by the maker of velvet. CONCEPT This expert advisor is designed for use with a VPS that has continuous connectivity and trades based on whether or not it detects decisive momentum in a market, and can be configured to trade all open charts in a session or for it to only be attached to one chart with a given set of parameters.  That makes it possible for Velvet Sea to trade different symbols with different parameters to suite the needs of the user
    PZ Goldfinch Scalper EA
    PZ TRADING SLU
    2.72 (43)
    Эксперты
    Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
    FREE
    Griddy Calm EA
    Mikhail Kornilov
    Эксперты
    Осталось 5 копий по цене $149. Следующая цена $189. Торговый робот Griddy Calm использует классическую стратегию входа в рынок в направлении тренда по наилучшей цене. В случае разворота тренда используется мягкая сетка с усреднением. Большой динамический шаг, малый множитель лота и наличие стоп лосса по эквити делают используемую сеточную стратегию достаточно безопасной в долгосрочной перспективе. Ключевой особенностью советника является алгоритм частичного закрытия ордеров, позволяющий использ
    PundFirst
    Fabrizio Pierantoni
    Эксперты
    Pound First Expert advisor. 3 moving averages combined with a MACD oscillator to try to intercept the short-term signal reversal. The expert advisor was designed for the GBP/USD pair on Timeframe H4. Exiting the position occurs automatically or by setting a stop loss (optional). No further optimizations are necessary . VPS service recommended. Happy Trading.
    Robot Harry
    Pavel Kasanic
    Эксперты
    Robot Harry This Expert Advisor tool has been developed for GBPJPY H1 . It has been backtested on historical data for the past 16 year and it achieves good results in real trading. The quality (robustness) of the strategy was also tested on other markets and timeframes, and Monte Carlo tests were also performed. Strategy risks only 0,3 % of account for every trade (this value you can change but it is recommended to risk max. around 2 % of the account per trade). This is a simple but very effec
    Tripple Divider EA
    Matas Milevicius
    Эксперты
    Tripple Divider EA - smart martingale robot. Working perfect on any 5 digits broker with variable spread,and on any market condition. Used indicators : MA,MACD,RSI Best results gets trading on volatility  pairs like EURJPY,GBPUSD,EURUSD,GBPJPY. No require any optimization! Recommend to use on VPS server. Time frame M5,M15,H1. Starting deposit from 500 EUR/USD/GBP.
    Ea6eurusd30
    GIORGIO LIBERTI GARLET
    Эксперты
    Black friday Ea6eurusd30   is a dedicated Expert exclusively to work on   EURUSD and Time Frame M30 only . Do not use it on any other currency pair and on any other Time Frame. It works with various indicators to give the entry point and with other indicators to give the exit point, as well as still having Take Profit and Stop Loss. By taking advantage of its money management you can improve its performance. Use this Money Management setting if you have little capital test it in backtest. M
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Эксперты
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Эксперты
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    MTF Qristalium Average
    Elena Kusheva
    Эксперты
    Советник MTF Qristalium Average создан вместе с программистом Александром Гаврилиным ( https://www.mql5.com/ru/users/dken ). Данная система полностью автоматизированная. Это не мартингейл. Здесь работает усреднение.  Работает на всех валютных парах.  В советнике задействованы три правила: 1)торгуем только по тренду, 2)"покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают", 3) Цена всегда идет против толпы.  MTF Qristalium Average  фильтрует данные правила по нескольким таймфреймам с помощь
    FlyEA iMA Cross
    Carlo Forni
    Эксперты
    Crossovers are one of the main moving average strategies. The first type is a price crossover, which is when the price crosses above or below a moving average to signal a potential change in trend. Another strategy is to apply two moving averages to a chart: one longer and one shorter. When the shorter-term MA crosses above the longer-term MA, it's a buy signal , as it indicates that the trend is shifting up. This is known as a " golden cross ." Meanwhile, when the shorter-term MA crosses below
    Trend Analizer Bot
    Pavel Predein
    4.67 (3)
    Эксперты
    Автоматический торговый советник .Это бесплатная версия советника "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792 .В основу работы робота заложены 2 стратегии :на пересечении скользящих средних и индикатора Боллинджер Бандс .В платной версии доступны три стратегии,что увеличивает прибыльность в несколько раз .Предназначен для валютной пары EURUSD  H1.Возможно использовать и на других инструментах после оптимизации.Тестировать только на тиковых данных. **Не использует  таких опа
    FREE
    EMA Crossover Pro MT4
    Gabriel Selegean
    Эксперты
    EMA Crossover Pro MT4 (see EMA Crossover Pro for MT5 variant) this EA uses two exponential moving average crossover, a slow ema, and a fast ema on which it takes buy/sell decision. A default ema configuration is 12 and 35 where 12 is the value of slow ema, and 35 is the value of fast ema. Expert advisor parameters: stop loss (greater than 40, but some brokers accept stop loss under 40) take profit (greater than 40, but some brokers accept stop loss under 40) trailing_stop (set it as 0 for disabl
    SpiderNotKnowWeb
    Iurii Kuksov
    Эксперты
    Этот советник для открытия ордеров использует Moving Average с определенными параметрами. Первую сделку он всегда будет открывать на покупку, но, при определенных настройках, он может открывать сделки только на продажу. Для закрытия ордеров он использует профит по достижению которого он закроет все ордера и начнет свою работу заново. Пока, он работает как Мартингейл и как сеточник. extern double Lots                = 0.20 ; - С этого параметра, который является стоимостью валюты по которой вы бу
    Vantage Nasdaq EA
    Yann Axel Djonwan
    Эксперты
    Vantage Nasdaq EA is an expert advisor trading robot designed to trade the NAS100 / US100 CFD index on the Vantage markets broker. The expert uses an aggressive, almost high-frequency scalping strategy. No need to change preset parameters. Just set the lot size according to your account size.  No Martingale, No Grid, No Hedging, No lot size multiplication. Recommendations: Asset : NAS100 Period: All Time Frame Minimum deposit: $200 Account type: Standart. Broker : Vantage Markets IMPORTANT
    Diamond EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Эксперты
    Minimum deposit is 1000$ , or 1000 Cent = 10$. (Recommended 1500$) Every 1000$ = 0.01 Lot. Please stick to the rules, as we want you to win, win and win! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)                                         Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell
    The FIRE
    Thusitha Ranjana
    Эксперты
    The strategy is based on tick analysis  with exponential Moving Average indicator, confirmed by Exponential Moving Average of Higher time Frame. The default settings are just place holders and not necessarily the best. Use the settings that best suites you or your strategy.I recommend using VPS and a Account  with a low spread(spread <= 2 is recommended)  and fast order execution for better trading results. Advantages low draw down; easy to set up. you can start trading With $50 in default set
    EMA Scalper 4
    Prafull Manohar Nikam
    Эксперты
    V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
    Forex Trader Bot
    Massimiliano Tuzzolino
    Эксперты
    Forex Trader Bot is a powerful Advanced Expert Advisor for Breakout and Trend Strategies is an intelligent Expert Advisor developed to capitalize on breakout and trend-following opportunities in today’s volatile forex markets. Built with a robust algorithmic structure and smart risk management protocols, this EA is tailored for traders who demand both precision and reliability in automated trading. Unlike conventional EA's, Forex Trader Bot does not rely on outdated tactics such as grid systems,
    H4 Trend
    Kenneth Parling
    5 (1)
    Эксперты
    Introduction H4 Trend Forex trading robot - An easy to use and fully automated trading robot designed to trade the H4 chart to catch trend movements. Buy/sell signals generated by crossing moving average indicator. Orders always use virtual stop loss,take profit and trailing stop plus a following hard stop just in case a loss of sever connection occur to secure funds. Characteristic features No dangerous techniques such as martingale, hedging or any other Low draw down Safe stable trading Easy t
    Evil Dragon EA
    Evgenii Filippov
    Эксперты
    Мультивалютный советник подходит для большинства пар. Для безопасной торговли на счету должно быть не менеше 50$ на центовом счету   или не менее 5000$ на классическом счету .Рекомендуемый брокер для классического счета www.icmarkets.com или Alpari для центового счета.Советник необходимо устанавливать только на  1 часовой таймфрейм(H1). Параметры: Distance - минимальное расстояние между ордерами (при убыточности первого ордера). LotStart - начальный лот. Minimum distance between orders - минимал
    Lava Dragon EA
    Evgenii Filippov
    Эксперты
    Мультивалютный советник подходит для большинства пар. Для безопасной торговли на счету должно быть не менеше 50$ на центовом счету   или не менее 5000$ на классическом счету .Рекомендуемый брокер для классического счета www.icmarkets.com или Alpari или для центового счета.Советник необходимо устанавливать только на 15 минутный таймфрейм(М15) . Советник Агрессивно торгует , подходит для разгона депозита. Параметры: Distance - минимальное расстояние между ордерами (при убыточности первого ордера)
    Cyclone Intraday MT4
    Mikhail Mitin
    Эксперты
    Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
    EA LastDayLevels
    Andrei Fandeev
    Эксперты
    Принцип работы советника LastDayLevels основан на пробое уровней канала, образованного Максимумом и Минимумом цен предыдущего дня. Советник имеет гибкие настройки, позволяющие изменять параметры и логику данной стратегии в широких пределах. Есть возможность работать как на Пробой из канала, так и на Возврат в канал. Переключатель работы по Текущему бару либо Закрывшемуся . Есть возможность включения/отключения функции увеличение лота при убыточной сделке ( Мартингейл ) Установка Тейк-Профита и С
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    2.5 (2)
    Эксперты
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    BOX Breakout
    Alexander Pekhterev
    Эксперты
    Box Breakout - советник, который торгует от уровней. При пробое флетового диапазона советник устанавливает отложенные лимитные ордера на покупку или продажу. Рекомендации Валютная пара: Любая Таймфрейм: M30,H1 Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:10 и выше Минимальный депозит: для долларовых счетов 500$ (для центовых счетов 50$ (5000 Cent)) Перед установкой на реальный счет, проверьте на тестере, при необходимости оптимизируйте параметры под Вашего брокера Установите желаемый риск на сделку Нас
    Macdius
    Aleh Rabtsau
    Эксперты
    Робот на индикаторе MACD. Если гистограмма выше нуля - покупаем, если ниже нуля продаем. Это не просто робот, это советник - конструктор который позволяет вам сконструировать свою личную стратегию ведения ордеров, используя более чем 60 опций, доступных в настройках. Вы можете выбирать шаг, расширение шага множителем, устанавливать множитель тейк профита, плюсовать лот (вместо использования мартингейла), устанавливать работу по времени, жесткие стоп лосс и тейк профит к каждому ордеру и делать е
    С этим продуктом покупают
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.62 (34)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
    Scalping Robot Pro MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (11)
    Эксперты
    Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.72 (43)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (6)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
    Boring Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    4.6 (15)
    Эксперты
    Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
    Fortune MT4
    Shane Lee
    5 (3)
    Эксперты
    Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
    XGen Scalper MT4
    Burak Baltaci
    3 (2)
    Эксперты
    XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Эксперты
    Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    Эксперты
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Gold Hunter Pro MT4
    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (84)
    Эксперты
    Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
    Multi Sniper mq
    DMITRII GRIDASOV
    5 (4)
    Эксперты
    Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Xyron Edge MT4
    Ahmad Sidik
    Эксперты
    Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
    Mirror EA mt4
    Vasiliy Strukov
    5 (1)
    Эксперты
    Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
    Vortex Turbo EA MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (10)
    Эксперты
    Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.7 (1091)
    Эксперты
    EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Эксперты
    Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
    Trend Catcher Exp
    Ramil Minniakhmetov
    5 (2)
    Эксперты
    Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
    Golden Moon Scalper
    Nguyen Hang Hai Ha
    2.8 (5)
    Эксперты
    Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
    Bypass Generator MT4
    Connor Michael Woodson
    1 (1)
    Эксперты
    Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Эксперты
    BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    Эксперты
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    Scalp On Scalp Off MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
    BF Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.05 (56)
    Эксперты
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
    AFTrade Scalper MT4 EA
    Achmad Fathoni
    5 (2)
    Эксперты
    AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
    Другие продукты этого автора
    Gold Skeith Era MT5
    Affiq A Ghani
    Эксперты
    Gold Skeith Era EA — это экспертный советник для XAUUSD, который торгует пробои на основе максимума и минимума предыдущего торгового дня. В начале каждого нового брокерского дня EA выставляет один отложенный ордер Buy Stop выше максимума предыдущего дня и один отложенный ордер Sell Stop ниже минимума предыдущего дня. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, сделка сопровождается фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными во входных настройках. Live monitoring:   Gold Skeith
    Jumping and Dumping Candles Detector MT5
    Affiq A Ghani
    Индикаторы
    Jumping & Dumping Candles Detector Multi-timeframe MT5 indicator that scans historical candles across H1, H4, D1 for strong price movements using body size, wick, and volume filters. Features Analyzes multiple timeframes: H1, H4, D1. Marks candles on charts. Supports sound and push alerts. Usage Attach to charts for research and strategy development. Configure filters for body percentage, wick ratio, volume threshold. Test signals for breakouts or reversals. Past performance does not guarantee f
    FREE
    Jumping and Dumping Candles Detector MT4
    Affiq A Ghani
    Индикаторы
    Jumping & Dumping Candles Detector Multi-timeframe MT4 indicator that scans historical candles across H1, H4, D1 for strong price movements using body size, wick, and volume filters. Features Analyzes multiple timeframes: H1, H4, D1. Marks candles on charts. Supports sound and push alerts. Usage Attach to charts for research and strategy development. Configure filters for body percentage, wick ratio, volume threshold. Test signals for breakouts or reversals. Past performance does not guarantee f
    FREE
    Multi Indicator Master Suite MT5
    Affiq A Ghani
    Индикаторы
    Multi-Indicator Master Suite MT5 — это мощный комплексный аналитический набор для трейдеров Forex, индексов, криптовалют и сырьевых товаров. Он объединяет 12 основных инструментов институционального уровня в одном лёгком индикаторе, помогая трейдерам уменьшить загромождение графика, улучшить рабочий процесс и анализировать рынок более эффективно. Вместо загрузки множества отдельных индикаторов, которые могут замедлять MetaTrader 5, этот набор предоставляет одну интегрированную панель управления
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв