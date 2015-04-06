Gold Skeith Era MT4

Gold Skeith Era EA — это экспертный советник для XAUUSD, который торгует пробои на основе максимума и минимума предыдущего торгового дня.

В начале каждого нового брокерского дня EA выставляет один отложенный ордер Buy Stop выше максимума предыдущего дня и один отложенный ордер Sell Stop ниже минимума предыдущего дня. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, сделка сопровождается фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными во входных настройках.

Live monitoring: Gold Skeith Era Signal

Стратегия рассчитана на одну завершённую сделку в день. Она не использует grid, martingale, усреднение или recovery-логику. В зависимости от выбранного режима обработки ордеров, противоположный отложенный ордер может быть отменён после активации одной стороны.

Этот продукт предназначен для трейдеров, которым нужен простой, основанный на правилах пробойный подход, который можно проверить в Strategy Tester. Для наилучшей оценки тестируйте его в тех же брокерских условиях, которые планируются для реальной торговли, включая спред, скорость исполнения, спецификацию символа и качество исторических данных.

Рекомендуется использовать только на XAUUSD, у брокера с низким спредом и со стабильной работой VPS для постоянного доступа к рынку. Перед использованием реальных средств обязательно протестируйте EA в Strategy Tester и на демо-счёте.

Торговля связана с риском, и результаты зависят от условий брокера, волатильности рынка, спреда, проскальзывания и качества исполнения.