Multi-Indicator Master Suite MT5 是一款面向外汇、指数、加密货币和大宗商品交易者的强大一体化分析套件。

它将 12 个核心机构风格工具整合到一个轻量级指标中，帮助交易者减少图表杂乱、提升工作效率，并更高效地分析市场。

它不需要在 MetaTrader 5 中加载多个可能拖慢平台运行的独立指标，而是提供一个集成式控制面板，可直接在图表上对所有模块进行完整控制。每个功能都可以即时启用或关闭，并且所选设置会自动保存以便后续使用。

主要功能

交互式控制面板

现代化的屏幕控制面板可通过一键切换按钮快速访问所有模块。

面板支持按交易品种和周期保存设置，并且可以放置在图表的不同位置，方便使用。

1. Fair Value Gap (FVG)

识别三根蜡烛形成的价格缺口，帮助发现潜在的机构失衡区域。

支持部分回补和完全回补逻辑，并以不同颜色区分未填补和已填补区域。

2. Engulfing Candle (EC)

通过实体或影线检测方法识别看涨和看跌吞没形态。

包含声音提醒、邮件通知和手机推送提醒选项。

3. Jumping & Dumping Candles (J/D)

识别开盘位置接近该根K线最高点或最低点的动量蜡烛，帮助交易者捕捉强劲的单边行情。

在图表上显示清晰的箭头和文字标签。

4. Smart Currency Strength Meter (CSM)

使用多品种 RSI 计算方法衡量 8 种主要货币的相对强弱。

显示实时强度数值和可视化强度条，便于快速比较市场表现。

5. Smart Trendlines (TL)

根据摆动拐点和分形结构自动绘制趋势线。

有助于识别支撑、阻力和方向偏向。

6. High & Low Session / Daily Range (H/L)

自动绘制每日最高价和最低价水平。

这些水平可用于追踪突破区域、流动性扫单和日内目标。

7. Volume Profile - Period (VP-Period)

针对选定的交易时段计算成交量分布，如日线、周线或自定义周期。

显示成交量控制点、价值区域和成交量分布结构。

8. Volume Profile - Range (VP-Range)

允许通过图表上两个可拖动的垂直线进行区间成交量分布分析。

非常适合研究盘整、突破以及新闻驱动行情。

9. Smart Money Concepts (SMC)

识别市场结构，包括摆动高点和低点、BOS 和 CHoCH。

同时标注订单块和相等高低点，以帮助识别流动性区域。

10. Candle Countdown Timer (CT)

显示当前蜡烛距离收盘的剩余时间。

可显示在价格旁边或角落 HUD 面板中。

11. Market Session Timeline Dashboard (MS)

在 24 小时时间轴上显示主要外汇交易时段，并支持时区转换。

包含实时会话状态和可视化会话条，帮助更好地掌握市场节奏。

12. Economic Calendar & News Event Engine (ECAL)

提供内置经济日历，支持货币筛选、影响级别和倒计时信息。

重要新闻发布时，事件标记也可以直接投射到图表上。

主要优势

通 过将多个工具合并为一个指标，减少图表杂乱。

采用 单一优化的 MQL5 解决方案，提高运行性能。

MQL5 适用于外 汇、黄金、指数、加密货币和原油。

可用于多种周期，从剥 头皮到波段交易。

颜色、大小、提醒和显示选项都可完全自定义。

适合希望 获得更清晰、更快速、更有结构的市场分析流程的交易者。

适合人群

本套件适合：

剥 头皮交易者。

日内交易者。

波段交易者。

使用 Smart Money Concepts 的交易者。

Smart Money Concepts 希望在一个指 标中获得完整多工具面板的交易者。

重要说明

本指标仅用于分析和教育目的。

它不保证盈利，使用时应结合合理的风险管理和经过充分测试的交易策略。