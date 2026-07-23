Chart EA Builder

Название продукта

Chart EA Builder - Визуальный конструктор советников прямо на графике

Краткое описание

Chart EA Builder позволяет вам создавать советники (Expert Advisors) и разрабатывать торговые стратегии прямо на графике, без необходимости писать сложный код или использовать сторонние программы. Мы стремимся максимально упростить этот процесс и надеемся на ваше участие в его развитии.

Обзор

Мы начали проект Chart EA Builder с главной целью: помочь трейдерам превращать свои стратегии в автоматизированные советники простым, интерактивным и визуальным способом. Идея инструмента основана на прямом взаимодействии с графиком, что экономит время и усилия тем, у кого нет опыта программирования, чтобы начать автоматизировать свои сделки.

Chart EA Builder быстро развивается — впереди ещё много возможностей, а ваши отзывы помогают определять, что появится дальше. Мы регулярно выпускаем обновления с новыми функциями.

Основные возможности:
  • Создание советников прямо на графике: Упрощенный визуальный интерфейс, избавляющий от сложностей программирования, причем всё это происходит внутри самой торговой платформы.
  • Поддержка стандартных индикаторов: В текущей версии инструмент поддерживает работу с более чем 30 индикаторами, встроенными в платформу по умолчанию.
  • Интеграция с пользовательскими индикаторами (Custom Indicators): Вы также можете легко связать свою стратегию с любым пользовательским индикатором, добавленным на график.
  • Постоянное развитие: Впереди много новых возможностей; ваши идеи и отзывы помогают формировать будущие обновления.

Ваши отзывы приветствуются: Предложения и идеи помогают нам расставлять приоритеты. Спасибо, что вы с нами!
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Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Другие продукты этого автора
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
Утилиты
Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade
Trade Builder MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (1)
Утилиты
Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
FREE
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Краткое описание Двухцветный ZigZag для MT4, устраняющий ограничение одного цвета линии и предоставляющий буферы для EA со значением и направлением текущей ноги на каждом баре. Обзор Отрисовывает классический ZigZag как две раздельные, цветовые ноги (вверх/вниз) для быстрого чтения структуры; значения по каждому бару доступны для EA/индикаторов. Ключевые функции Двухцветные ноги; буферы ZigZag Up ,
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Heiken Ashi (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Heiken Ashi с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ZigZag с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользов
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Parabolic SAR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Parabolic SAR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличит
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Stochastic (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Stochastic с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bears (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bears с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ADX (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ADX с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Averages (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Moving Averages с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bollinger Bands (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bollinger Bands с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Ichimoku (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Ichimoku с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Fractals (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Fractals с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ATR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ATR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart MACD (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор MACD с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Awesome MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Awesome (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Awesome с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный польз
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart OsMA (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор OsMA с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Accumulation MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Accumulation (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accumulation с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличител
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Momentum (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Momentum с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Williams' %R (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Williams' %R с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличите
FREE
Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Alligator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Alligator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный п
FREE
Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Accelerator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accelerator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bulls (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bulls с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart CCI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор CCI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT5 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом. Обзор Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предос
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag Pro (MT4) – часть серии SmartView Indicators Краткое описание Профессиональная версия индикатора ZigZag с умной панелью управления на графике, продвинутыми аналитическими инструментами, динамическими уровнями поддержки/сопротивления, автоматическими торговыми сигналами, распознаванием паттернов, статистикой волн и всесторонней настройкой всех элементов. Бесплатная версия использует ту же панель SmartView, что и Pro версия. Обзор Smart ZigZag Pro – это профессиональ
Trade Builder Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade
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