Название продукта

Chart EA Builder - Визуальный конструктор советников прямо на графике

Краткое описание

Chart EA Builder позволяет вам создавать советники (Expert Advisors) и разрабатывать торговые стратегии прямо на графике, без необходимости писать сложный код или использовать сторонние программы. Мы стремимся максимально упростить этот процесс и надеемся на ваше участие в его развитии.

Обзор

Мы начали проект Chart EA Builder с главной целью: помочь трейдерам превращать свои стратегии в автоматизированные советники простым, интерактивным и визуальным способом. Идея инструмента основана на прямом взаимодействии с графиком, что экономит время и усилия тем, у кого нет опыта программирования, чтобы начать автоматизировать свои сделки.

Chart EA Builder быстро развивается — впереди ещё много возможностей, а ваши отзывы помогают определять, что появится дальше. Мы регулярно выпускаем обновления с новыми функциями.

Создание советников прямо на графике: Упрощенный визуальный интерфейс, избавляющий от сложностей программирования, причем всё это происходит внутри самой торговой платформы.

Поддержка стандартных индикаторов: В текущей версии инструмент поддерживает работу с более чем 30 индикаторами, встроенными в платформу по умолчанию.

Интеграция с пользовательскими индикаторами (Custom Indicators): Вы также можете легко связать свою стратегию с любым пользовательским индикатором, добавленным на график.

Постоянное развитие: Впереди много новых возможностей; ваши идеи и отзывы помогают формировать будущие обновления.

Ваши отзывы приветствуются: Предложения и идеи помогают нам расставлять приоритеты. Спасибо, что вы с нами!

Основные возможности: