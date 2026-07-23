产品标题

Chart EA Builder - 直接在图表上使用的可视化EA生成器

简短描述

Chart EA Builder 允许您直接在图表上构建专家顾问 (EA) 并开发您的交易策略，无需编写复杂的代码或使用外部软件。我们致力于尽可能简化这一过程，并期待您参与其开发。

概述

我们启动 Chart EA Builder 项目的主要目标是：帮助交易者以简单、互动和可视化的方式将他们的策略转化为自动化的 EA。该工具的理念依赖于与图表的直接交互，为没有编程经验的人节省了时间精力，使他们能够开始自动化交易。

Chart EA Builder 正在快速演进——路线图上还有更多能力，您的反馈有助于塑造下一步。我们会定期发布包含新功能的更新。

直接从图表构建 EA： 简化的可视化界面，让您远离常见的编程复杂性，所有操作都在交易平台内部完成。

支持默认指标： 该工具当前支持使用平台默认内置的 30 多种指标。

与自定义指标 (Custom Indicators) 集成： 您还可以轻松地将您的策略连接到添加到图表上的任何自定义指标。

持续演进： 更多功能已在规划中；您的建议和反馈有助于决定后续更新的重点。

欢迎反馈： 您的建议和想法有助于我们确定下一步重点。感谢与我们同行！

核心功能：