Vegas Tunnel EA

AlgoRai Yen Charbel Abboud 1 (1) 专家

尊敬的用户，很自豪地向您介绍我们的算法Samurai全自动专家顾问，它采用了最新的人工智能和机器学习技术。 AlgoRai日元机器人不使用马丁格尔、网格或任何其他有毒交易方法。每笔交易都有固定的止损和固定的止盈。 AlgoRai Yen是一个专业的投资组合EA，结合了5种策略，在所有日元对（EURJPY、USDJPY、NZDJPY、CHFJPY、CADJPY、AUDJPY、GBPJPY）上成功运作，设置相同，输入相同，没有设定文件，没有优化，没有曲线拟合。 最准确的回测显示了出色的结果。AlgoRai Yen使用M5时间框架，所以测试应该在M5的每一个tick模式下进行。 下载AlgoRai Yen并按照建议在所有日元对上进行测试，如果它没有达到描述的目的，请不要购买。不要太担心高的建模质量，因为它主要在M5上工作）。) 非常重要的是，强烈建议您在图表上启动EA，同时禁用自动交易按钮，并在初始化后重新启用自动交易，或者您可以在市场时间以外的图表上激活它，最好是在周末，因为EA可能而且很可能在初始化时执行一个快速的单一交易（立即打开和关闭位置），以进行快速执行质量测试。然而，