M1 Prime Scalper (Без перерисовки) - это индикатор для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые предпочитают более избирательный и структурированный подход к скальпингу XAUUSD.

Золото может двигаться очень быстро. Сигнал может появиться во время временного отката, в узком диапазоне или уже после значительного движения цены. Слишком ранний вход, чрезмерно частая торговля или погоня за сильной свечой могут превратить привлекательный сетап в ненужный убыток.

M1 Prime Scalper помогает трейдерам замедлить процесс принятия решений и сосредоточиться на более значимых рыночных ситуациях, а не реагировать на каждую свечу.

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Помощь в принятии более качественных решений



M1 Prime Scalper создан вокруг вопросов, которые трейдер должен задавать себе перед каждым входом в рынок, а не вокруг постоянного отображения стрелок ради самих стрелок. Достаточно ли ясно движется рынок, чтобы оправдать сделку, или это всего лишь рыночный шум? На каком уровне сделка будет считаться недействительной, если сценарий не сработает, и как следует управлять прибылью, если цена действительно начнёт двигаться в ожидаемом направлении?

В основе индикатора лежит анализ более 30 внутренних рыночных условий и подтверждений, которые помогают ответить на эти вопросы. Индикатор оценивает направление рынка, поведение цены, импульс и общее качество текущей торговой среды. Цель заключается не в том, чтобы отображать сигнал на каждой свече. Задача состоит в том, чтобы сократить количество ситуаций, которые постепенно наносят ущерб торговому счёту: повторные входы во время хаотичного рынка, вход до фактического подтверждения направления, покупка после того, как цена уже прошла слишком большое расстояние, сделки против более широкого рыночного контекста, импульсивные решения после резкого движения XAUUSD или чрезмерная зависимость от одной стрелки или одной свечи.

Индикатор не принимает эти решения за вас. Он помогает проходить через этот процесс более последовательно - сделка за сделкой.

Подтверждение после закрытия свечи и отсутствие перерисовки



M1 Prime Scalper подтверждает основные торговые сигналы только после закрытия свечи. После того как сигнал подтверждён на полностью сформированной свече, индикатор спроектирован таким образом, чтобы во время обычного пересчёта не перемещать, не удалять и не переписывать этот исторический сигнал.

Текущая свеча может изменяться во время формирования, а новый сетап может оставаться в статусе WAIT до закрытия свечи. Это сделано намеренно. Такой подход позволяет строить анализ на подтверждённой рыночной информации, а не на незавершённом движении цены.

Когда рыночная ситуация недостаточно ясна, индикатор может отображать меньше сигналов. Такое избирательное поведение является частью его концепции.

Мобильные Push-уведомления



M1 Prime Scalper поддерживает опциональные мобильные Push-уведомления через MetaTrader 5. При правильной настройке подтверждённые сигналы могут отправляться с работающего настольного терминала или VPS в подключённое мобильное приложение MT5.

Уведомление может содержать направление BUY или SELL, ориентировочный уровень входа, рыночный контекст, качество сетапа, класс сигнала и статус подтверждения. Трейдер может выбрать классы сигналов, которые он хочет получать, включая Primary, Continuation, Reaction и Pullback, а также установить минимальный интервал между уведомлениями.

Push-уведомления позволяют оставаться в курсе происходящего, даже когда трейдер не находится перед графиком. Они не открывают, не изменяют и не закрывают сделки. Для доставки уведомлений подключённый настольный терминал или VPS должны оставаться включёнными и быть корректно настроены.

Разработан для торговли XAUUSD



M1 Prime Scalper в первую очередь разработан для торговли XAUUSD на таймфрейме M1, где особенно важны точность тайминга и дисциплина.

Индикатор также может тестироваться на других валютных парах, индексах, сырьевых инструментах и символах MetaTrader 5. Однако частота и характер сигналов могут отличаться в зависимости от инструмента, брокера, спреда, таймфрейма и торговой сессии.

Более чёткое планирование входа



Индикатор отображает визуальный ориентировочный уровень входа, который помогает трейдеру структурировать решение перед исполнением сделки.

Текущая версия не устанавливает автоматически ориентировочные уровни Stop Loss и Take Profit. Трейдер должен самостоятельно определить SL и TP с учётом своей стратегии, размера счёта, рыночных условий и допустимого уровня риска.

Практический рабочий процесс может включать следующие этапы:

1. Дождаться подтверждённого сигнала входа.

2. Определить Stop Loss до открытия позиции.

3. Установить запланированный уровень Take Profit.

4. Если цена уверенно ушла за область входа, рассмотреть перенос Stop Loss к уровню безубытка.

5. Рассмотреть частичную фиксацию прибыли в соответствии с торговым планом.

6. Управлять оставшейся частью позиции вручную.

Функции отображения ориентировочных уровней Stop Loss и Take Profit планируются в будущих обновлениях продукта.

Что отображается на графике



На графике отображаются сигналы BUY и SELL, подтверждённые после закрытия свечи, ориентировочный уровень входа, контекст направления рынка и компактная панель с основными параметрами текущего сетапа. Также доступны опциональные уведомления на рабочем столе и мобильные Push-уведомления, если трейдер не может постоянно наблюдать за графиком. Чувствительность сигналов и фильтрации можно настраивать в соответствии с различными торговыми предпочтениями.

M1 Prime Scalper предназначен для трейдеров, работающих с XAUUSD на M1 или аналогичных младших таймфреймах и предпочитающих меньшее количество более избирательных сигналов вместо реакции на каждую свечу. Это визуальный инструмент поддержки решений для ручного планирования сделки, исполнения и управления позицией.

Важные замечания



M1 Prime Scalper не открывает, не изменяет и не закрывает сделки автоматически, не устанавливает уровни Stop Loss или Take Profit, не гарантирует получение прибыли и не заменяет полноценную торговую стратегию. Трейдер самостоятельно отвечает за оценку уровня входа, Stop Loss, Take Profit, размера позиции, спреда, условий исполнения и максимально допустимого риска для торгового счёта.

Поведение сигналов может отличаться в зависимости от брокера, символа, таймфрейма, спреда и рыночных условий. Перед использованием реальных средств протестируйте индикатор на демо-счёте в различных условиях, включая трендовый рынок, спокойный рынок, периоды высокой волатильности и боковое движение. Прошлое поведение сигналов на графике не гарантирует аналогичных результатов в будущем.

Рекомендуемые настройки Strategy Tester

Для более реалистичной оценки рекомендуется протестировать M1 Prime Scalper в тестере стратегий MT5 со следующими настройками:

- Индикатор: M1 Prime Scalper

- Символ: XAUUSD или эквивалентный символ у вашего брокера

- Таймфрейм: M1

- Период: Пользовательский период (например: 07.08.2026 – 08.08.2026)

- Моделирование: Каждый тик на основе реальных тиков

- Совет: M1 Prime Scalper оценивает более 30 внутренних рыночных условий и факторов подтверждения на каждой свече. Этот избирательный процесс помогает трейдерам сосредоточиться на подтверждённых сетапах в структурированных и активных рыночных условиях XAUUSD, вместо того чтобы реагировать на каждую свечу.

Предупреждение о торговых рисках



Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. M1 Prime Scalper является инструментом технического анализа и поддержки принятия торговых решений. Он не предоставляет финансовых рекомендаций и не делает торговлю безрисковой.

Трейдер самостоятельно отвечает за все торговые решения, включая вход в рынок, установку Stop Loss, установку Take Profit, размер позиции, перенос позиции в безубыток и частичную фиксацию прибыли. Прошлые результаты и поведение инструмента на графике не гарантируют будущих результатов.

Gold Algo Lab создаёт практичные MT5-инструменты с приоритетом управления риском для трейдеров, работающих с XAUUSD. Опираясь на 8 лет практической торговли и разработки торговых систем, мы сосредоточены на понятной информации, более безопасной поддержке принятия решений, отсутствии лишнего маркетингового шума и отсутствии гарантий прибыли.