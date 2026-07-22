M1 Prime Scalper

M1 Prime Scalper (Без перерисовки) - это индикатор для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые предпочитают более избирательный и структурированный подход к скальпингу XAUUSD.

Золото может двигаться очень быстро. Сигнал может появиться во время временного отката, в узком диапазоне или уже после значительного движения цены. Слишком ранний вход, чрезмерно частая торговля или погоня за сильной свечой могут превратить привлекательный сетап в ненужный убыток.

M1 Prime Scalper помогает трейдерам замедлить процесс принятия решений и сосредоточиться на более значимых рыночных ситуациях, а не реагировать на каждую свечу.

Специальная стартовая цена: $69 - цена будет увеличиваться на $10 после каждых 20 покупок, пока не достигнет окончательной цены $139. Следующая цена: $79.

Полный комплект покупателя включён без дополнительной оплаты.

- M1 Prime Execution Lite - ручной инструмент-помощник для исполнения сделок.

- 43 профессиональных ресурса - пресеты индикаторов MT5, PDF-руководства, чек-листы, интеллект-карты, справочные карточки и рабочие книги Excel, созданные на основе 8 лет разработки структурированных торговых процессов для XAUUSD.

После покупки, пожалуйста, напишите мне через личные сообщения MQL5. Ваш полный комплект покупателя будет отправлен в течение 24 часов.

Помощь в принятии более качественных решений

M1 Prime Scalper создан вокруг вопросов, которые трейдер должен задавать себе перед каждым входом в рынок, а не вокруг постоянного отображения стрелок ради самих стрелок. Достаточно ли ясно движется рынок, чтобы оправдать сделку, или это всего лишь рыночный шум? На каком уровне сделка будет считаться недействительной, если сценарий не сработает, и как следует управлять прибылью, если цена действительно начнёт двигаться в ожидаемом направлении?

В основе индикатора лежит анализ более 30 внутренних рыночных условий и подтверждений, которые помогают ответить на эти вопросы. Индикатор оценивает направление рынка, поведение цены, импульс и общее качество текущей торговой среды. Цель заключается не в том, чтобы отображать сигнал на каждой свече. Задача состоит в том, чтобы сократить количество ситуаций, которые постепенно наносят ущерб торговому счёту: повторные входы во время хаотичного рынка, вход до фактического подтверждения направления, покупка после того, как цена уже прошла слишком большое расстояние, сделки против более широкого рыночного контекста, импульсивные решения после резкого движения XAUUSD или чрезмерная зависимость от одной стрелки или одной свечи.

Индикатор не принимает эти решения за вас. Он помогает проходить через этот процесс более последовательно - сделка за сделкой.

Подтверждение после закрытия свечи и отсутствие перерисовки

M1 Prime Scalper подтверждает основные торговые сигналы только после закрытия свечи. После того как сигнал подтверждён на полностью сформированной свече, индикатор спроектирован таким образом, чтобы во время обычного пересчёта не перемещать, не удалять и не переписывать этот исторический сигнал.

Текущая свеча может изменяться во время формирования, а новый сетап может оставаться в статусе WAIT до закрытия свечи. Это сделано намеренно. Такой подход позволяет строить анализ на подтверждённой рыночной информации, а не на незавершённом движении цены.

Когда рыночная ситуация недостаточно ясна, индикатор может отображать меньше сигналов. Такое избирательное поведение является частью его концепции.

Мобильные Push-уведомления

M1 Prime Scalper поддерживает опциональные мобильные Push-уведомления через MetaTrader 5. При правильной настройке подтверждённые сигналы могут отправляться с работающего настольного терминала или VPS в подключённое мобильное приложение MT5.

Уведомление может содержать направление BUY или SELL, ориентировочный уровень входа, рыночный контекст, качество сетапа, класс сигнала и статус подтверждения. Трейдер может выбрать классы сигналов, которые он хочет получать, включая Primary, Continuation, Reaction и Pullback, а также установить минимальный интервал между уведомлениями.

Push-уведомления позволяют оставаться в курсе происходящего, даже когда трейдер не находится перед графиком. Они не открывают, не изменяют и не закрывают сделки. Для доставки уведомлений подключённый настольный терминал или VPS должны оставаться включёнными и быть корректно настроены.

Разработан для торговли XAUUSD

M1 Prime Scalper в первую очередь разработан для торговли XAUUSD на таймфрейме M1, где особенно важны точность тайминга и дисциплина.

Индикатор также может тестироваться на других валютных парах, индексах, сырьевых инструментах и символах MetaTrader 5. Однако частота и характер сигналов могут отличаться в зависимости от инструмента, брокера, спреда, таймфрейма и торговой сессии.

Более чёткое планирование входа

Индикатор отображает визуальный ориентировочный уровень входа, который помогает трейдеру структурировать решение перед исполнением сделки.

Текущая версия не устанавливает автоматически ориентировочные уровни Stop Loss и Take Profit. Трейдер должен самостоятельно определить SL и TP с учётом своей стратегии, размера счёта, рыночных условий и допустимого уровня риска.

Практический рабочий процесс может включать следующие этапы:

1. Дождаться подтверждённого сигнала входа.

2. Определить Stop Loss до открытия позиции.

3. Установить запланированный уровень Take Profit.

4. Если цена уверенно ушла за область входа, рассмотреть перенос Stop Loss к уровню безубытка.

5. Рассмотреть частичную фиксацию прибыли в соответствии с торговым планом.

6. Управлять оставшейся частью позиции вручную.

Функции отображения ориентировочных уровней Stop Loss и Take Profit планируются в будущих обновлениях продукта.

Что отображается на графике

На графике отображаются сигналы BUY и SELL, подтверждённые после закрытия свечи, ориентировочный уровень входа, контекст направления рынка и компактная панель с основными параметрами текущего сетапа. Также доступны опциональные уведомления на рабочем столе и мобильные Push-уведомления, если трейдер не может постоянно наблюдать за графиком. Чувствительность сигналов и фильтрации можно настраивать в соответствии с различными торговыми предпочтениями.

M1 Prime Scalper предназначен для трейдеров, работающих с XAUUSD на M1 или аналогичных младших таймфреймах и предпочитающих меньшее количество более избирательных сигналов вместо реакции на каждую свечу. Это визуальный инструмент поддержки решений для ручного планирования сделки, исполнения и управления позицией.

Важные замечания

M1 Prime Scalper не открывает, не изменяет и не закрывает сделки автоматически, не устанавливает уровни Stop Loss или Take Profit, не гарантирует получение прибыли и не заменяет полноценную торговую стратегию. Трейдер самостоятельно отвечает за оценку уровня входа, Stop Loss, Take Profit, размера позиции, спреда, условий исполнения и максимально допустимого риска для торгового счёта.

Поведение сигналов может отличаться в зависимости от брокера, символа, таймфрейма, спреда и рыночных условий. Перед использованием реальных средств протестируйте индикатор на демо-счёте в различных условиях, включая трендовый рынок, спокойный рынок, периоды высокой волатильности и боковое движение. Прошлое поведение сигналов на графике не гарантирует аналогичных результатов в будущем.

Рекомендуемые настройки Strategy Tester

Для более реалистичной оценки рекомендуется протестировать M1 Prime Scalper в тестере стратегий MT5 со следующими настройками:

- Индикатор: M1 Prime Scalper

- Символ: XAUUSD или эквивалентный символ у вашего брокера

- Таймфрейм: M1

- Период: Пользовательский период (например: 07.08.2026 – 08.08.2026)

- Моделирование: Каждый тик на основе реальных тиков

- Совет: M1 Prime Scalper оценивает более 30 внутренних рыночных условий и факторов подтверждения на каждой свече. Этот избирательный процесс помогает трейдерам сосредоточиться на подтверждённых сетапах в структурированных и активных рыночных условиях XAUUSD, вместо того чтобы реагировать на каждую свечу.

Предупреждение о торговых рисках

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. M1 Prime Scalper является инструментом технического анализа и поддержки принятия торговых решений. Он не предоставляет финансовых рекомендаций и не делает торговлю безрисковой.

Трейдер самостоятельно отвечает за все торговые решения, включая вход в рынок, установку Stop Loss, установку Take Profit, размер позиции, перенос позиции в безубыток и частичную фиксацию прибыли. Прошлые результаты и поведение инструмента на графике не гарантируют будущих результатов.

Gold Algo Lab создаёт практичные MT5-инструменты с приоритетом управления риском для трейдеров, работающих с XAUUSD. Опираясь на 8 лет практической торговли и разработки торговых систем, мы сосредоточены на понятной информации, более безопасной поддержке принятия решений, отсутствии лишнего маркетингового шума и отсутствии гарантий прибыли.

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5 (3)
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Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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Smart TP SL Manager MT5 is a position management utility for MetaTrader 5. It is designed to work with positions that are already open and to help manage protection rules directly from the chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years
Gold Equity Protector
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Most traders know exactly what their daily loss limit should be. They just don't stop when they hit it. One more trade. Just recovering a little. This feels different. That's how a manageable drawdown turns into a devastating session. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, an
Gold ATR Risk Calculator MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
If you've ever stared at a gold chart, done the math in your head three times, and still second-guessed your lot size right before entry - this tool was built for you. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAU
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After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. Gold can look ready when it is not. That is one of the harder lessons on XAUUSD. Price starts to move fast, the histogram expands, the chart feels like a breakout is forming - and then it reverses, or chops sideways for the next twenty candles. The move looked real. The compression had not actually released. After spending y
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Gold Risk Radar
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FREE
Gold Trade Manager MT5
Hoai Nam Trinh
Эксперты
Gold Trade Manager MT5 is a manual trade management utility for MetaTrader 5. It is designed for traders who open trades manually and want a clearer way to manage existing positions directly from the chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 35 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built fr
Gold Trade Manager PRO
Hoai Nam Trinh
Эксперты
Gold Trade Manager PRO MT5 is a manual trade management utility for MetaTrader 5. It is designed for traders who want to open, protect and manage positions directly from the chart without switching between multiple terminal windows. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and
Gold Session Box Trading Sessions for MT5
Hoai Nam Trinh
Индикаторы
Drawing session boxes by hand every day takes time and can easily become inconsistent. Gold Session Box MT5 helps automate that part of intraday analysis by marking the Asia, London and New York sessions directly on the MetaTrader 5 chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Card
Gold Spread Monitor MT5
Hoai Nam Trinh
Индикаторы
The question most Gold traders forget to ask You check the chart. Structure looks clean. Candle confirms. You are ready to press Buy or Sell. But what is the spread right now? Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing struct
Risk Ratio Planner
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Most trading mistakes do not happen during the trade. They happen in the thirty seconds before it. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 35 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD trading workflows. After purchase, please message me via MQL5 in
Gold Daily Range MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
After years of watching traders get stopped out not because their direction was wrong, but because they entered too late in the day - I built this tool to answer one question first, every time:   How much range does this day still have left? Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Ca
Gold Market Structure PRO MT5
Hoai Nam Trinh
Индикаторы
Gold Market Structure PRO MT5 is a market structure indicator for MetaTrader 5. It helps traders read confirmed swing highs, swing lows, HH, HL, LH, LL, BOS and CHoCH directly on the chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of dev
Gold Risk Calculator MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Gold does not move gently. A 300-point stop that looks reasonable on the chart can carry very different real-world risk depending on your account size, your broker's contract specification, how the volume step rounds your lot, and what the spread looks like at the moment you actually enter. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Prese
Gold One Click Trader MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Anyone who trades Gold manually has been through this: price moves fast, you have a clear read on the market, but you are still fumbling through input windows to adjust lot size, recalculate risk, place a pending order, or close a position before it turns. By the time the action is done, the level is gone. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources included at no additional
Inventory Control Tool MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Most basket-related blow-ups do not happen because of one bad trade. They happen because the trader kept adding while the inventory was already heavy, the losing side kept growing, and the structure quietly became unmanageable. By the time the account equity started moving, the basket was already too far in to exit cleanly. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources includ
Gold Bias Regime Filter
Hoai Nam Trinh
Индикаторы
Most traders don't blow accounts because they lack a strategy. They blow accounts because they trade a good strategy in the wrong environment. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 36 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD trading workflows. Af
Gold Stop Guardian MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Most Gold trades don't blow up at entry. They bleed out because the stop was never set, set too wide, or left sitting in the wrong place while the market moved. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD tra
Episode Health Monitor
Hoai Nam Trinh
Утилиты
You already have positions open. The question is whether the episode is still under control. Floating P/L tells you the result. It does not tell you the condition. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 36 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD
Position Stress Monitor
Hoai Nam Trinh
Утилиты
You have 5 positions open on XAUUSD. Net floating is +$30 - looks fine. But look closer: 3 buys, 2 sells. The buys are carrying 0.60 lots, the sells only 0.20. One of those buys has been sitting underwater for 90 minutes. Margin level is at 390% and drifting down. Stress is building - quietly, invisibly - while the terminal just shows you a list of rows. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 4
Trading Control System
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Trading Control System MT5 is an on-chart control panel for traders who want to monitor exposure, manage open positions, and control daily risk conditions directly from MetaTrader 5. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developin
Equity Protector Pro MT5
Hoai Nam Trinh
Утилиты
One sharp gold move can change the whole account situation in seconds. When several XAUUSD positions are open, daily loss, floating drawdown and risk room can move faster than most traders can calculate manually. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - b
Master Decision Engine
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Master Decision Engine MT5 is an on-chart decision support utility for manual traders who want a more structured way to read market conditions before entering a trade. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured X
Breakout Map Engine
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Gold breaks levels every single day. Most of those breaks go nowhere. Price punches through a Daily high, pulls in late buyers, then collapses back inside the range within the next two candles. It happens on XAUUSD more than any other instrument, because the liquidity sitting above and below key levels is exactly what the market is hunting. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 36 Professional
Gold Decision Assistant
Hoai Nam Trinh
Утилиты
Most bad gold trades don't start with a bad strategy. They start with a bad moment - spread sitting at 35 points, London session not yet open, structure that hasn't confirmed anything, or a setup that was fine on paper but wrong in context. The strategy was fine. The timing wasn't. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF G
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