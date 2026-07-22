M1 Prime Scalper

M1 Prime Scalper（不重绘）是一款适用于 MetaTrader 5 的指标，专为希望以更加选择性和结构化方式进行 XAUUSD 剥头皮交易的交易者而设计。

黄金价格可能在短时间内快速波动。信号可能出现在临时回调、窄幅震荡区间或一段已经延伸较远的行情中。过早入场、过度交易，或盲目追逐强势K线，都可能将一个看起来不错的交易机会转化为不必要的亏损。

M1 Prime Scalper 旨在帮助交易者放慢决策过程，将注意力集中在更具意义的市场环境上，而不是对每一根K线做出反应。

特别启动价格：$69 - 每完成20次购买后，价格将上涨$10，直至达到最终价格$139。下一阶段价格：$79

完整买家套件免费包含，无需额外付费。

- M1 Prime Execution Lite - 手动交易执行辅助工具。

- 43份专业资源 - MT5指标预设、PDF交易指南、检查清单、思维导图、快速参考卡和Excel工作簿，源自8年结构化XAUUSD交易流程开发经验。

购买后，请通过MQL5收件箱联系我。您的完整买家套件将在24小时内发送。

帮助交易者做出更理性的决策

M1 Prime Scalper 的设计核心，是围绕交易者在每次入场前都应该思考的问题，而不是为了显示箭头而不断生成信号。当前市场的运行是否足够清晰，值得进行交易，还是仅仅属于市场噪音？如果交易最终没有按照预期发展，具体在哪个位置交易逻辑将失效？如果价格按照预期运行，又应该如何管理利润？

在底层逻辑中，该指标通过分析30多个内部市场条件和确认因素来帮助回答这些问题，包括市场方向、价格行为、动能以及当前交易环境的整体质量。其目标并不是在每一根K线上都显示信号，而是减少那些会在长期内逐渐侵蚀交易账户的情况：在震荡混乱的市场中重复入场，在方向真正得到确认之前贸然进场，在价格已经大幅运行后才追涨买入，逆着更大周期的市场背景进行交易，受到 XAUUSD 突发波动影响而做出冲动决定，或者过度依赖单一箭头或单根K线。

该指标不会替你做出这些交易决定。它的作用是帮助你在一笔又一笔交易中，更加一致地完成分析和决策过程。

收盘K线确认与不重绘设计

M1 Prime Scalper 只在K线收盘后确认主要交易信号。当一个信号已经在完整收盘的K线上得到确认后，在正常重新计算过程中，该指标的设计不会移动、删除或改写这一历史信号。

当前K线在形成过程中仍然可能发生变化，新出现的交易机会也可能一直处于 WAIT 状态，直到当前K线正式收盘。这是有意设计的结果，可以让分析基于已经确认的市场信息，而不是基于尚未完成的价格波动。

当市场环境不够清晰时，指标可能显示更少的信号。这种选择性行为是产品设计的一部分。

移动端推送通知

M1 Prime Scalper 支持通过 MetaTrader 5 使用可选的移动端推送通知功能。在正确完成设置后，已确认的信号提醒可以从正在运行的电脑终端或 VPS 发送到已连接的 MT5 移动应用程序。

通知内容可以包括 BUY 或 SELL 方向、参考入场价格、市场背景、交易机会质量、信号类别以及确认状态。交易者可以选择希望接收的信号类别，包括 Primary、Continuation、Reaction 和 Pullback，并可以设置两次通知之间的最短时间间隔。

当你不在图表前时，移动端推送通知可以帮助你及时了解市场情况。推送通知不会自动开仓、修改或关闭交易。为了确保提醒能够正常发送，连接的电脑终端或 VPS 必须保持运行，并完成正确配置。

专为 XAUUSD 交易设计

M1 Prime Scalper 主要针对 M1 周期上的 XAUUSD 交易而设计，因为在这一周期中，入场时机和交易纪律尤为重要。

该指标也可以在其他外汇货币对、指数、大宗商品以及 MetaTrader 5 的其他交易品种上进行测试。但是，信号频率和信号表现可能会因交易品种、经纪商、点差、时间周期和交易时段的不同而发生变化。

更清晰的入场规划

该指标提供可视化的参考入场价位，帮助交易者在执行交易之前更有条理地组织自己的交易决策。

当前版本不会自动提供参考 Stop Loss 或 Take Profit 价位。交易者应根据自己的交易策略、账户规模、市场环境和风险承受能力，自行确定 SL 和 TP。

实际交易流程可以包括以下步骤：

  1. 等待经过确认的入场信号。
  2. 在入场之前确定 Stop Loss。
  3. 设置计划中的 Take Profit 目标。
  4. 如果价格已经明显突破入场区域，可以考虑将 Stop Loss 向保本位置移动。
  5. 根据交易计划，考虑进行部分止盈。
  6. 手动管理剩余持仓。

参考 Stop Loss 和 Take Profit 功能计划在未来的产品更新中推出。

图表上可以看到什么

图表将显示经过收盘K线确认的 BUY 和 SELL 信号、参考入场价位、市场方向背景以及包含主要交易机会信息的紧凑面板。当你无法持续观察图表时，也可以选择启用电脑端提醒和移动端提醒。信号灵敏度和过滤灵敏度也可以根据不同的交易偏好进行调整。

M1 Prime Scalper 专为使用 M1 或类似低周期交易 XAUUSD，并希望获得更少但更具选择性的信号的交易者而设计，而不是对每一根K线做出即时反应。它是一款用于手动交易规划、交易执行和持仓管理的可视化决策辅助工具。

重要说明

M1 Prime Scalper 不会自动开仓、修改或关闭交易，不会自动设置 Stop Loss 或 Take Profit，不保证交易盈利，也不能替代完整的交易策略。交易者仍需自行评估入场价格、Stop Loss、Take Profit、持仓规模、点差、执行条件以及账户可承受的最大风险。

信号表现可能因经纪商、交易品种、时间周期、点差和市场环境的不同而有所差异。在使用真实资金之前，请先在模拟账户上对指标进行测试，并覆盖趋势行情、平静行情、高波动行情和横盘震荡行情。过去的图表表现不代表未来的交易结果。

建议的策略测试器设置

为了进行更真实的评估，建议在 MT5 策略测试器中使用以下配置测试 M1 Prime Scalper：

- 指标：M1 Prime Scalper

- 品种：XAUUSD 或您的经纪商提供的等效品种

- 时间周期：M1

- 日期：自定义时间段（例如：2026.08.07 – 2026.08.08）

- 模拟模式：基于真实报价的每个点

- 提示：M1 Prime Scalper 会在每根K线中评估超过30项内部市场条件和确认因素。这种选择性筛选流程旨在帮助交易者专注于结构清晰且活跃的 XAUUSD 市场环境中的已确认交易机会，而不是对每一根K线都做出反应。

交易风险免责声明

金融市场交易具有较高风险。M1 Prime Scalper 是一款技术分析和交易决策辅助工具，不提供金融建议，也不能使交易变成无风险交易。

交易者仍需对所有交易决定负责，包括入场、Stop Loss、Take Profit、持仓规模、保本管理以及部分止盈。过去的图表表现和历史结果不保证未来表现。

Gold Algo Lab 为严肃的 XAUUSD 交易者打造实用、以风险管理为先的 MT5 工具。这些工具源自 8 年真实交易系统的开发与实战经验，帮助交易者识别更清晰的交易机会，更有信心地管理风险，并以更强的纪律执行交易计划。

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SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
作者的更多信息
MACD Ultimate MTF
Hoai Nam Trinh
5 (1)
指标
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. Most MACD crossovers on a five-minute or fifteen-minute gold chart mean nothing on their own. The signal fires, price moves a few points, then reverses. What looks like momentum on the lower timeframe is often just noise against a higher-timeframe structure that was never in agreement. After years of reading XAUUSD intraday,
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Support Resistance Break Zones
Hoai Nam Trinh
指标
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. Most traders can draw support and resistance by hand. The hard part is doing it consistently when the session is active, price is moving fast, and the chart is already cluttered with levels from two days ago that no longer matter. Support Resistance Break Zones Free v1.1 was built for that situation. It maps pivot-confirmed
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Gold Candle Timer
Hoai Nam Trinh
指标
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. Eight years of watching charts has taught me one thing most traders overlook: a lot of bad entries happen in the last few seconds of a candle. The setup looks clean. The move seems confirmed. You click buy - and then the candle closes flat, or reverses, and the whole picture changes. Not because your read was wrong, but beca
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Supertrend Clarity
Hoai Nam Trinh
指标
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. I've been trading XAUUSD for years, and one thing I kept running into was this: Supertrend is a solid concept, but watching it in live market conditions is a different story. Price spikes through a level, a candle closes just barely on the wrong side, and suddenly your read flips - only to flip right back two bars later. On
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WaveTrend Clarity
Hoai Nam Trinh
指标
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. Most WaveTrend indicators give you the lines. What they don't give you is enough visual structure to read what those lines are actually doing. On a fast XAUUSD M5 chart, a cross can form and fade before you finish deciding whether it's worth acting on. You're left chasing, or you hesitate and miss it entirely. That's the pro
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Squeeze Momentum Clarity
Hoai Nam Trinh
实用工具
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. Gold can look ready when it is not. That is one of the harder lessons on XAUUSD. Price starts to move fast, the histogram expands, the chart feels like a breakout is forming - and then it reverses, or chops sideways for the next twenty candles. The move looked real. The compression had not actually released. After spending y
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Smart TP SL Manager MT5
Hoai Nam Trinh
实用工具
Smart TP SL Manager MT5 is a position management utility for MetaTrader 5. It is designed to work with positions that are already open and to help manage protection rules directly from the chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years
Gold Equity Protector
Hoai Nam Trinh
实用工具
Most traders know exactly what their daily loss limit should be. They just don't stop when they hit it. One more trade. Just recovering a little. This feels different. That's how a manageable drawdown turns into a devastating session. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, an
Gold ATR Risk Calculator MT5
Hoai Nam Trinh
实用工具
If you've ever stared at a gold chart, done the math in your head three times, and still second-guessed your lot size right before entry - this tool was built for you. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAU
Gold Previous Week High Low MT5
Hoai Nam Trinh
实用工具
After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. If you've been trading Gold long enough, you already know the drill. Before the session opens, you pull up the chart and start looking for the same levels you've been marking every week: previous week high, previous week low, the midpoint, and yesterday's high and low. You draw them manually, label them, and keep an eye on t
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Gold Risk Radar
Hoai Nam Trinh
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After downloading, message me via MQL5 inbox to receive your FREE User Kit - setup guide, practical checklist, and workflow resources built specifically for XAUUSD traders. After years of trading Gold, one thing becomes clear fast: the P/L number alone does not tell you whether your position structure is clean or quietly building pressure. You can have a positive float while simultaneously carrying too many layered positions, a one-sided exposure that is not hedged, a margin level that is slowl
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Gold Trade Manager MT5
Hoai Nam Trinh
专家
Gold Trade Manager MT5 is a manual trade management utility for MetaTrader 5. It is designed for traders who open trades manually and want a clearer way to manage existing positions directly from the chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 35 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built fr
Gold Trade Manager PRO
Hoai Nam Trinh
专家
Gold Trade Manager PRO MT5 is a manual trade management utility for MetaTrader 5. It is designed for traders who want to open, protect and manage positions directly from the chart without switching between multiple terminal windows. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and
Gold Session Box Trading Sessions for MT5
Hoai Nam Trinh
指标
Drawing session boxes by hand every day takes time and can easily become inconsistent. Gold Session Box MT5 helps automate that part of intraday analysis by marking the Asia, London and New York sessions directly on the MetaTrader 5 chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Card
Gold Spread Monitor MT5
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The question most Gold traders forget to ask You check the chart. Structure looks clean. Candle confirms. You are ready to press Buy or Sell. But what is the spread right now? Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing struct
Risk Ratio Planner
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Most trading mistakes do not happen during the trade. They happen in the thirty seconds before it. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 35 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD trading workflows. After purchase, please message me via MQL5 in
Gold Daily Range MT5
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After years of watching traders get stopped out not because their direction was wrong, but because they entered too late in the day - I built this tool to answer one question first, every time:   How much range does this day still have left? Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Ca
Gold Market Structure PRO MT5
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Gold Market Structure PRO MT5 is a market structure indicator for MetaTrader 5. It helps traders read confirmed swing highs, swing lows, HH, HL, LH, LL, BOS and CHoCH directly on the chart. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of dev
Gold Risk Calculator MT5
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实用工具
Gold does not move gently. A 300-point stop that looks reasonable on the chart can carry very different real-world risk depending on your account size, your broker's contract specification, how the volume step rounds your lot, and what the spread looks like at the moment you actually enter. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 34 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Prese
Gold One Click Trader MT5
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Anyone who trades Gold manually has been through this: price moves fast, you have a clear read on the market, but you are still fumbling through input windows to adjust lot size, recalculate risk, place a pending order, or close a position before it turns. By the time the action is done, the level is gone. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources included at no additional
Inventory Control Tool MT5
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Most basket-related blow-ups do not happen because of one bad trade. They happen because the trader kept adding while the inventory was already heavy, the losing side kept growing, and the structure quietly became unmanageable. By the time the account equity started moving, the basket was already too far in to exit cleanly. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources includ
Gold Bias Regime Filter
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Most traders don't blow accounts because they lack a strategy. They blow accounts because they trade a good strategy in the wrong environment. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 36 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD trading workflows. Af
Gold Stop Guardian MT5
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Most Gold trades don't blow up at entry. They bleed out because the stop was never set, set too wide, or left sitting in the wrong place while the market moved. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $89 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 38 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD tra
Episode Health Monitor
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You already have positions open. The question is whether the episode is still under control. Floating P/L tells you the result. It does not tell you the condition. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 36 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured XAUUSD
Position Stress Monitor
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You have 5 positions open on XAUUSD. Net floating is +$30 - looks fine. But look closer: 3 buys, 2 sells. The buys are carrying 0.60 lots, the sells only 0.20. One of those buys has been sitting underwater for 90 minutes. Margin level is at 390% and drifting down. Stress is building - quietly, invisibly - while the terminal just shows you a list of rows. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 4
Trading Control System
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Trading Control System MT5 is an on-chart control panel for traders who want to monitor exposure, manage open positions, and control daily risk conditions directly from MetaTrader 5. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developin
Equity Protector Pro MT5
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One sharp gold move can change the whole account situation in seconds. When several XAUUSD positions are open, daily loss, floating drawdown and risk room can move faster than most traders can calculate manually. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - b
Master Decision Engine
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Master Decision Engine MT5 is an on-chart decision support utility for manual traders who want a more structured way to read market conditions before entering a trade. Current price: $59 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $119 . Next price: $69 . Complete Buyer Kit: 40 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF Guides, Checklists, Mindmaps, Reference Cards, and Excel Workbooks - built from 8 years of developing structured X
Breakout Map Engine
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Gold breaks levels every single day. Most of those breaks go nowhere. Price punches through a Daily high, pulls in late buyers, then collapses back inside the range within the next two candles. It happens on XAUUSD more than any other instrument, because the liquidity sitting above and below key levels is exactly what the market is hunting. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 36 Professional
Gold Decision Assistant
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Most bad gold trades don't start with a bad strategy. They start with a bad moment - spread sitting at 35 points, London session not yet open, structure that hasn't confirmed anything, or a setup that was fine on paper but wrong in context. The strategy was fine. The timing wasn't. Current price: $39 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $79 . Next price: $49 . Complete Buyer Kit: 37 Professional Resources included at no additional cost. MT5 Presets, PDF G
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