Big Dog MT5

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  • Michael Prescott Burney
    Michael Prescott Burney

    Michael Prescott Burney

    3 (242)
    Я профессиональный трейдер и разработчик торговых роботов (Expert Advisor), специализирующийся на создании высокопроизводительных, ориентированных на риск систем для MetaTrader 5. Моё преимущество сформировано реальным рыночным опытом — через просадки, совершенствование стратегий и выработку
    20 продуктов 5 комментариев
  • Версия: 1.0
  • Активации: 20

Big Dog MT5 – XAUUSD M5 Precision Scalper

Big Dog MT5   Это высокопроизводительный советник, разработанный специально для   XAUUSD на таймфрейме M5 . Разработанная с использованием точной логики входа и передового многомерного анализа, эта система ориентирована на использование высоковероятных возможностей скальпинга с эффективным выходом на рынок и контролируемым поведением при просадке.

Основная стратегия

Big Dog MT5 использует собственную аналитическую систему, которая оценивает движение цены с помощью множества математических методов. Такой многоуровневый подход позволяет советнику определять точные точки входа, минимизируя при этом ненужные риски на рынке.

Система построена на основе:

  • Высокочастотные записи, основанные на точности.
  • Краткосрочные торговые периоды
  • Снижение подверженности длительному рыночному риску
  • Адаптивное поведение в условиях изменяющейся волатильности

Производительность и поведение

EA — это, естественно,   Агрессивная частота сделок , разработанная для трейдеров, предпочитающих активные системы медленным стратегиям с длительным удержанием позиций. Параметры по умолчанию обеспечивают надежную основу, а оптимизация ключевых настроек может значительно повысить стабильность исполнения.

При правильной настройке Big Dog MT5 демонстрирует следующие возможности:

  • Стабильная точность ввода
  • Эффективное управление просадкой
  • Стабильная работа при различных условиях распространения.

Оптимизация параметров (важно)

Для достижения наилучших результатов от Big Dog MT5 необходима правильная настройка:

  • Фильтр расширения:   На панели советника отображается средний спред в реальном времени. Для достижения наилучших результатов установите небольшой лимит спреда.   ниже наблюдаемого среднего значения . Более низкий спред значительно повышает стабильность входа и качество исполнения ордеров.
  • Максимальное количество открытых позиций:
    • Установить на   0   = Без ограничений (поведение по умолчанию)
    • Установить на   1   = Ограничивает воздействие и   освобождает ресурсы , предоставляя системе большую гибкость для эффективной работы.

Рекомендуемые настройки учетной записи

Ниже приведены общие рекомендации, которые помогут согласовать риски и показатели эффективности в зависимости от размера счета:

  • 100–500 долларов:   Используйте консервативный размер лота, максимальное количество позиций = 1, строгий контроль спреда.
  • 500–2000 долларов:   Умеренный размер лота, максимальное количество позиций = 1–2 в зависимости от маржи.
  • От 2000 долларов:   Повышенная гибкость, возможность более агрессивного масштабирования при сохранении дисциплины распределения прибыли.

Примечание: Всегда корректируйте настройки в соответствии с условиями вашего брокера и допустимым уровнем риска.

Разработано для активных трейдеров

Торговая система Big Dog MT5 разработана с упором на вовлеченность, точность и стабильность. Система делает упор на частые и точные входы в сделку с коротким временем удержания позиций, что делает ее хорошо подходящей для трейдеров, предпочитающих активный стиль торговли.

В основе этой системы лежит многолетний опыт совершенствования дисциплины исполнения и разработки структурированного подхода к управлению импульсивными решениями на быстро меняющихся рынках. В результате получилась система, которая направляет высокую активность в русло поведения, основанного на правилах и принципах.

Оптимизировано для XAUUSD

Золото — один из самых волатильных и богатых на возможности инструментов на рынке. Платформа Big Dog MT5 специально разработана для этого.   XAUUSD M5 , что позволяет использовать преимущества быстрых колебаний цены, сохраняя при этом структурированное исполнение ордеров.

Рекомендуемая среда

  • Символ:   XAUUSD
  • Временные рамки:   М5
  • Маклер:   Низкий спред, быстрое исполнение (рекомендуется ECN)
  • VPS:   Настоятельно рекомендуется

Бонус включен

После покупки, пожалуйста   отправить сообщение   получить дополнительные инструменты и вспомогательные программы   Совершенно БЕСПЛАТНО . Эти инструменты разработаны для дополнения Big Dog MT5 и улучшения вашего общего торгового процесса.

Важное предупреждение

Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащие методы управления рисками и тестируйте советника в условиях вашего конкретного брокера, прежде чем начать торговлю на практике.

Big Dog MT5   Предлагает структурированный, высокоточный подход к скальпингу золота для трейдеров, которые ценят активность, контроль и точность исполнения ордеров.



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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
The Prop Hunt EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
Prop Hunt Portfolio для NZDUSD H1 Prop Hunt Portfolio — это профессиональный советник MetaTrader 5 для торговли NZDUSD на таймфрейме H1, работающий на универсальном портфельном фреймворке Expert Advisor HQ. Он предназначен для структурированной автоматической торговли на NZDUSD H1 с наглядной визуализацией на графике: точки входа, выхода, защитные уровни и текущая производительность, что позволяет в реальном времени отслеживать работу советника. Обзор Prop Hunt Portfolio сочетает портфельную стр
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.8 (5)
Эксперты
Volatix AI для XAUUSD на первое полугодие Volatix AI       Это система, специально разработанная для торговли золотом.       График XAUUSD на 1-м полугодии   . Теперь этот продукт EA снова продаётся по премиальной цене. Текущая цена входа составляет       100 долларов   . для       Цена будет повышаться   за каждые 10 проданных единиц   .       100 долларов   . этот       Последние 10 экземпляров этого издания будут проданы по цене 1000 долларов каждый   . Впоследствии Volatix AI будет передана
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
Эксперты
Saltwater Silver – Покупка серебра с помощью торгового советника MT5 XAGUSD H1 Серебро морской воды       Это изделие изготовлено с высокой точностью.       Торговый советник Silver Trading EA MT5 (XAGUSD)       Разработано специально для трейдеров, которым необходимо структурированное, профессиональное автоматизированное решение для торговли серебром.       MetaTrader 5   был разработан специально для…       Для этой автоматизированной торговой системы используется   таймфрейм XAGUSD H1   , ко
SuperTrend AI Clustering EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Советник SuperTrend AI Clustering для MetaTrader 5 SuperTrend AI Clustering — это адаптивный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической подстройки под изменяющиеся рыночные условия. Вместо использования одного фиксированного множителя SuperTrend, советник одновременно анализирует несколько значений факторов, оценивает их недавнюю эффективность, применяет кластеризацию K-Means и выбирает группу факторов, которая показывает наилучшие результаты. Это создает динамическую
Atomic Gold
Michael Prescott Burney
4 (5)
Эксперты
Atomic Gold MT5 – Торговая пара Gold EA для MT5 с инвестиционным счетом $500 Atomic Gold MT5       Это профессиональная организационная структура.       Золотой счет EA MT5 с депозитом в 500 долларов.       Трейдеры, желающие вести дисциплинированную автоматизированную торговлю, контролировать риски и применять более структурированный подход к торговле.       Торгуйте XAUUSD на MetaTrader 5.   Используется многостратегическая модель.       Система   MT5 Gold Expert Advisor   разработана для оце
Golden Taipan FX
Michael Prescott Burney
3.38 (16)
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Golden Taipan FX – Торговый робот для торговли золотом без использования сетки (Non-Grid Gold Trading Robot) для MT5, совместимый с графиком XAUUSD H1. Golden Taipan FX       Это изделие изготовлено с высокой точностью.       Торговый робот для торговли золотом без использования сетки (MT5)       Разработано специально для трейдеров, которые хотят получить структурированную автоматизацию, строгое исполнение ордеров и контролируемый уровень риска.       Рынок XAUUSD на MetaTrader 5.   Разработан
Hamunaptra FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
Hamunaptra Portfolio для GBPUSD H1 Hamunaptra Portfolio — это профессиональный эксперт-советник MetaTrader 5 для GBPUSD на таймфрейме H1, работающий на универсальном портфельном фреймворке Expert Advisor HQ. Он разработан для структурированной автоматической торговли на GBPUSD H1 и обеспечивает наглядную индикацию на графике точек входа и выхода, уровней защиты и текущих результатов, чтобы вы могли в реальном времени видеть, как работает советник. Обзор Hamunaptra Portfolio сочетает портфельную
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5 (1)
Эксперты
Портфель Gold Gator для XAUUSD M15 Gold Gator Portfolio — это профессиональный советник MetaTrader 5 для XAUUSD на таймфрейме M15, работающий на универсальной портфельной платформе Expert Advisor HQ. Он предназначен для структурированной автоматической торговли XAUUSD на M15 с наглядной визуализацией входов, выходов, защитных механизмов и текущей производительности прямо на графике, чтобы вы могли в реальном времени наблюдать, как работает советник во время внутридневных сессий по золоту. Обзор
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
4 (5)
Эксперты
Yellowstone FX – самый безопасный робот для торговли золотом, платформа MT5, график XAUUSD на 1-е полугодие. Спецэффекты в Йеллоустоне       Он имеет точную конструкцию.       Самый безопасный робот для торговли золотом MT5       Это решение разработано для трейдеров, которые отдают приоритет защите капитала, дисциплинированному исполнению сделок и управляемому уровню риска.       Рынок XAUUSD   . Создан специально для...       MetaTrader 5       Оптимизация проводилась по следующим направления
Random Forest Oracle
Michael Prescott Burney
Индикаторы
Представляем       RF Oracle FX   — это индикатор машинного обучения, который помогает вам более четко понимать рынок. Он построен на основе ансамбля случайных лесов, полностью написан с нуля на языке MQL5 и предоставляет прогнозные сигналы вероятности бычьего и медвежьего тренда с чистым, современным визуальным интерфейсом в вашем терминале MetaTrader 5. Это не очередной стрелочный индикатор с фиксированным правилом. Это самообучающийся механизм прогнозирования, который учится на основе последн
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
Индикаторы
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Meridian Order Flow Profiler
Michael Prescott Burney
Индикаторы
Meridian Order Flow Profiler — Структурная объемная аналитика для MetaTrader 5 Стартовая цена: $99.99 — цена повышается с каждой проданной копией. Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет доступна для этого индикатора. Большинство трейдеров смотрят на цену. Профессионалы читают где реально происходили сделки. Meridian Order Flow Profiler переносит настоящий институциональный анализ ордер-флоу в MetaTrader 5 — автоматически определяя объем, сформировавший каждое стр
Reversion Apex EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Reversion Apex EA Professional Mean-Reversion Trading for MetaTrader 5 Reversion Apex EA is a disciplined automated trading system for MetaTrader 5, built around Bollinger Band and RSI confluence with confirmed bar-close execution. It is designed for traders who want a structured mean-reversion approach with clear logic, controlled entries, and serious risk management. Strategy Overview The EA looks for price to become stretched beyond the Bollinger Bands and then waits for confirmation that mom
Delta Pulse Auto EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
DeltaPulse Auto for MT5 DeltaPulse Auto is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades structural divergence confirmed by the Quantum Delta Wave and manages exposure with built-in prop-firm risk controls. What this Expert Advisor does DeltaPulse Auto is the automated counterpart of the DeltaPulse Wave concept. It is designed for traders who want selective entries, hard-stop protection, and disciplined account management in one trading robot. Automated divergence-based entries Quantum Delta Wa
Lorentzian Classification EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Lorentzian Classification EA for MetaTrader 5 Lorentzian Classification EA is a machine-learning-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to classify market conditions and automate trade execution using a structured confirmation process. It combines Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) classification with kernel regression trend confirmation, then applies multiple market filters and configurable trade management rules before opening a position. The system was built for traders who
Pyro Flux Liquidity Matrix EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 – Marketplace‑grade liquidity engine with full‑chart visuals and strict broker checks PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 is a MetaTrader 5 trading robot from Expert Advisor HQ (EAHQ) that combines a live price–volume profile “matrix” with an embedded heatmap and HUD to help traders see and trade the real liquidity structure behind each move. It is designed for users who want a visually transparent, rule‑based Expert Advisor rather than a black‑box system, with all cr
Aurum Saucer
Michael Prescott Burney
Эксперты
Aurum Saucer Portfolio for XAUUSD H1 Aurum Saucer Portfolio is a high-capacity MetaTrader 5 Expert Advisor for XAUUSD on the H1 timeframe, built on the Expert Advisor HQ universal portfolio framework. This system represents a significant evolution beyond standard portfolio EAs, delivering over 280 strategies and approximately three times the trading opportunities of traditional portfolio configurations. It is designed for structured, high-frequency opportunity capture on gold, while maintaining
Multi Model Portfolio Engine EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Multi Model Portfolio Engine is a premium EURUSD H1 Expert Advisor designed around a diversified portfolio of models working together to identify and validate high-quality trade setups. Built for traders who want a more structured approach to automation, the engine combines multiple technical perspectives into one clean and efficient framework. Instead of relying on a single idea, it uses a multi-model logic structure to analyze market behavior and support more disciplined decision-making on the
Ultimate Day Trading System MT5
Michael Prescott Burney
Эксперты
Ultimate Day Trading System MT5 | 265-Strategy AI-Powered Expert Advisor for EURUSD H1 Meet Our Advanced Meta Trader 5 Expert Advisor Carefully Engineered for EURUSD Day Trading on the 1-Hour Timeframe. The Ultimate Day Trading System MT5 represents the pinnacle of automated trading technology, combining 265 proprietary trading strategies , an intelligent native AI agent , and a visually stunning interactive dashboard into one cohesive, high-performance trading ecosystem. Unlike conventional Ex
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