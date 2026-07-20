Big Dog MT5 – XAUUSD M5 Precision Scalper

Big Dog MT5 Это высокопроизводительный советник, разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M5 . Разработанная с использованием точной логики входа и передового многомерного анализа, эта система ориентирована на использование высоковероятных возможностей скальпинга с эффективным выходом на рынок и контролируемым поведением при просадке.

Основная стратегия

Big Dog MT5 использует собственную аналитическую систему, которая оценивает движение цены с помощью множества математических методов. Такой многоуровневый подход позволяет советнику определять точные точки входа, минимизируя при этом ненужные риски на рынке.

Система построена на основе:

Высокочастотные записи, основанные на точности.

Краткосрочные торговые периоды

Снижение подверженности длительному рыночному риску

Адаптивное поведение в условиях изменяющейся волатильности

Производительность и поведение

EA — это, естественно, Агрессивная частота сделок , разработанная для трейдеров, предпочитающих активные системы медленным стратегиям с длительным удержанием позиций. Параметры по умолчанию обеспечивают надежную основу, а оптимизация ключевых настроек может значительно повысить стабильность исполнения.

При правильной настройке Big Dog MT5 демонстрирует следующие возможности:

Стабильная точность ввода

Эффективное управление просадкой

Стабильная работа при различных условиях распространения.

Оптимизация параметров (важно)

Для достижения наилучших результатов от Big Dog MT5 необходима правильная настройка:

Фильтр расширения: На панели советника отображается средний спред в реальном времени. Для достижения наилучших результатов установите небольшой лимит спреда. ниже наблюдаемого среднего значения . Более низкий спред значительно повышает стабильность входа и качество исполнения ордеров.

На панели советника отображается средний спред в реальном времени. Для достижения наилучших результатов установите небольшой лимит спреда. . Более низкий спред значительно повышает стабильность входа и качество исполнения ордеров. Максимальное количество открытых позиций: Установить на 0 = Без ограничений (поведение по умолчанию) Установить на 1 = Ограничивает воздействие и освобождает ресурсы , предоставляя системе большую гибкость для эффективной работы.



Рекомендуемые настройки учетной записи

Ниже приведены общие рекомендации, которые помогут согласовать риски и показатели эффективности в зависимости от размера счета:

100–500 долларов: Используйте консервативный размер лота, максимальное количество позиций = 1, строгий контроль спреда.

Используйте консервативный размер лота, максимальное количество позиций = 1, строгий контроль спреда. 500–2000 долларов: Умеренный размер лота, максимальное количество позиций = 1–2 в зависимости от маржи.

Умеренный размер лота, максимальное количество позиций = 1–2 в зависимости от маржи. От 2000 долларов: Повышенная гибкость, возможность более агрессивного масштабирования при сохранении дисциплины распределения прибыли.

Примечание: Всегда корректируйте настройки в соответствии с условиями вашего брокера и допустимым уровнем риска.

Разработано для активных трейдеров

Торговая система Big Dog MT5 разработана с упором на вовлеченность, точность и стабильность. Система делает упор на частые и точные входы в сделку с коротким временем удержания позиций, что делает ее хорошо подходящей для трейдеров, предпочитающих активный стиль торговли.

В основе этой системы лежит многолетний опыт совершенствования дисциплины исполнения и разработки структурированного подхода к управлению импульсивными решениями на быстро меняющихся рынках. В результате получилась система, которая направляет высокую активность в русло поведения, основанного на правилах и принципах.

Оптимизировано для XAUUSD

Золото — один из самых волатильных и богатых на возможности инструментов на рынке. Платформа Big Dog MT5 специально разработана для этого. XAUUSD M5 , что позволяет использовать преимущества быстрых колебаний цены, сохраняя при этом структурированное исполнение ордеров.

Рекомендуемая среда

Символ: XAUUSD

XAUUSD Временные рамки: М5

М5 Маклер: Низкий спред, быстрое исполнение (рекомендуется ECN)

Низкий спред, быстрое исполнение (рекомендуется ECN) VPS: Настоятельно рекомендуется

Бонус включен

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Важное предупреждение

Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащие методы управления рисками и тестируйте советника в условиях вашего конкретного брокера, прежде чем начать торговлю на практике.

Big Dog MT5 Предлагает структурированный, высокоточный подход к скальпингу золота для трейдеров, которые ценят активность, контроль и точность исполнения ордеров.



