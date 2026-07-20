Big Dog MT5
- Эксперты
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Michael Prescott BurneyЯ профессиональный трейдер и разработчик торговых роботов (Expert Advisor), специализирующийся на создании высокопроизводительных, ориентированных на риск систем для MetaTrader 5. Моё преимущество сформировано реальным рыночным опытом — через просадки, совершенствование стратегий и выработку
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Big Dog MT5 – XAUUSD M5 Precision Scalper
Big Dog MT5 Это высокопроизводительный советник, разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M5 . Разработанная с использованием точной логики входа и передового многомерного анализа, эта система ориентирована на использование высоковероятных возможностей скальпинга с эффективным выходом на рынок и контролируемым поведением при просадке.
Основная стратегия
Big Dog MT5 использует собственную аналитическую систему, которая оценивает движение цены с помощью множества математических методов. Такой многоуровневый подход позволяет советнику определять точные точки входа, минимизируя при этом ненужные риски на рынке.
Система построена на основе:
- Высокочастотные записи, основанные на точности.
- Краткосрочные торговые периоды
- Снижение подверженности длительному рыночному риску
- Адаптивное поведение в условиях изменяющейся волатильности
Производительность и поведение
EA — это, естественно, Агрессивная частота сделок , разработанная для трейдеров, предпочитающих активные системы медленным стратегиям с длительным удержанием позиций. Параметры по умолчанию обеспечивают надежную основу, а оптимизация ключевых настроек может значительно повысить стабильность исполнения.
При правильной настройке Big Dog MT5 демонстрирует следующие возможности:
- Стабильная точность ввода
- Эффективное управление просадкой
- Стабильная работа при различных условиях распространения.
Оптимизация параметров (важно)
Для достижения наилучших результатов от Big Dog MT5 необходима правильная настройка:
- Фильтр расширения: На панели советника отображается средний спред в реальном времени. Для достижения наилучших результатов установите небольшой лимит спреда. ниже наблюдаемого среднего значения . Более низкий спред значительно повышает стабильность входа и качество исполнения ордеров.
- Максимальное количество открытых позиций:
- Установить на 0 = Без ограничений (поведение по умолчанию)
- Установить на 1 = Ограничивает воздействие и освобождает ресурсы , предоставляя системе большую гибкость для эффективной работы.
Рекомендуемые настройки учетной записи
Ниже приведены общие рекомендации, которые помогут согласовать риски и показатели эффективности в зависимости от размера счета:
- 100–500 долларов: Используйте консервативный размер лота, максимальное количество позиций = 1, строгий контроль спреда.
- 500–2000 долларов: Умеренный размер лота, максимальное количество позиций = 1–2 в зависимости от маржи.
- От 2000 долларов: Повышенная гибкость, возможность более агрессивного масштабирования при сохранении дисциплины распределения прибыли.
Примечание: Всегда корректируйте настройки в соответствии с условиями вашего брокера и допустимым уровнем риска.
Разработано для активных трейдеров
Торговая система Big Dog MT5 разработана с упором на вовлеченность, точность и стабильность. Система делает упор на частые и точные входы в сделку с коротким временем удержания позиций, что делает ее хорошо подходящей для трейдеров, предпочитающих активный стиль торговли.
В основе этой системы лежит многолетний опыт совершенствования дисциплины исполнения и разработки структурированного подхода к управлению импульсивными решениями на быстро меняющихся рынках. В результате получилась система, которая направляет высокую активность в русло поведения, основанного на правилах и принципах.
Оптимизировано для XAUUSD
Золото — один из самых волатильных и богатых на возможности инструментов на рынке. Платформа Big Dog MT5 специально разработана для этого. XAUUSD M5 , что позволяет использовать преимущества быстрых колебаний цены, сохраняя при этом структурированное исполнение ордеров.
Рекомендуемая среда
- Символ: XAUUSD
- Временные рамки: М5
- Маклер: Низкий спред, быстрое исполнение (рекомендуется ECN)
- VPS: Настоятельно рекомендуется
Бонус включен
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Важное предупреждение
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда используйте надлежащие методы управления рисками и тестируйте советника в условиях вашего конкретного брокера, прежде чем начать торговлю на практике.
Big Dog MT5 Предлагает структурированный, высокоточный подход к скальпингу золота для трейдеров, которые ценят активность, контроль и точность исполнения ордеров.