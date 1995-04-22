Big Dog MT5 – XAUUSD M5 精准剥头皮交易员

大狗MT5 这是一个专为……设计的高性能顾问 XAUUSD 在 M5 时间框架上的表现。该系统运用精准的入场逻辑和先进的多元分析方法，专注于以高效的市场入场和可控的回撤行为，把握高概率的超短线交易机会。

基本策略

Big Dog MT5 采用专有的分析系统，运用多种数学方法评估价格走势。这种多层次的方法使投资顾问能够精准定位入场点，同时最大限度地降低不必要的市场风险。

该系统基于以下原理构建：

基于高精度的高频记录。

短期交易期

降低长期市场风险敞口

在波动性变化的条件下表现出的适应性行为

表现和行为

EA当然是， 激进的交易频率专为偏好主动交易系统而非缓慢的长期持有策略的交易者而设计。默认参数提供了坚实的基础，优化关键设置可以显著提高执行稳定性。

正确配置后，Big Dog MT5 提供以下功能：

输入准确度稳定

有效的资金回撤管理

在各种传播条件下均能稳定运行。

优化参数（重要）

要充分发挥 Big Dog MT5 的性能，需要进行正确的设置：

扩展筛选器： 智能交易系统面板实时显示平均点差。为获得最佳效果，请设置较小的点差限制。 低于观测平均值 。较低的价差可显著提高入场稳定性及订单执行质量。

智能交易系统面板实时显示平均点差。为获得最佳效果，请设置较小的点差限制。 。较低的价差可显著提高入场稳定性及订单执行质量。 最大开放职位数量： 安装于 0 = 无限制（默认行为） 安装于 1 限制暴露和 释放资源 ，使系统能够更灵活、更高效地运行。



推荐的账户设置

以下是一些通用准则，可帮助您根据账户规模调整风险和绩效指标：

100-500美元： 采用保守的交易规模，最大持仓数为 1，严格控制价差。

采用保守的交易规模，最大持仓数为 1，严格控制价差。 500-2000美元： 适中的交易规模，最大持仓数量 = 1-2，具体取决于保证金。

适中的交易规模，最大持仓数量 = 1-2，具体取决于保证金。 2000美元起： 更大的灵活性，能够在保持利润分享原则的同时，更积极地扩大规模。

注意：请务必根据经纪商的条款和条件以及风险承受能力调整您的设置。

专为活跃交易者设计

Big Dog MT5交易系统以积极性、准确性和稳定性为设计理念。该系统强调频繁且精准的交易入场以及较短的持仓时间，因此非常适合偏好积极交易风格的交易者。

这套系统基于多年来不断完善执行纪律和构建结构化方法以应对瞬息万变的市场中冲动决策的经验。最终形成一套能够将高水平的活跃行为转化为基于规则和原则的行为的系统。

针对 XAUUSD 进行了优化

黄金是市场上波动性最大、功能最丰富的金融工具之一。Big Dog MT5平台正是为此而设计的。 XAUUSD M5图表让您能够利用快速的价格波动，同时保持结构化的订单执行。

推荐环境

象征： XAUUSD

XAUUSD 大体时间： M5

M5 经纪人： 低点差，快速执行（推荐使用ECN）

低点差，快速执行（推荐使用ECN） VPS： 强烈推荐

额外赠送

购买后请 发送消息 获取其他工具和辅助程序 完全免费。这些工具旨在与 Big Dog MT5 配合使用，并改善您的整体交易流程。

重要警告

金融市场交易存在风险。过往业绩并不代表未来表现。交易前，请务必采用适当的风险管理方法，并在您特定经纪商的条件下测试您的投资顾问。

大狗MT5 为重视行动、控制和订单执行准确性的交易者提供了一种结构化、高度精确的黄金短线交易方法。



