Sessions MT5
- Индикаторы
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Mykola FominПривет, меня зовут Nicholas. Я внутридневной трейдер и разработчик программного обеспечения, создаю практичные инструменты для MetaTrader 5. В трейдинге я уже достаточное время, и за этот период особенно сфокусировался на риск-менеджменте, управлении позициями и удобстве ежедневной торговли.
- Версия: 1.0
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Стандартные настройки сессий (по UTC)
- Tokyo Session (Default UTC : 00:00-09:00)
- London Session (Default UTC : 07:00-16:00)
- New York Session Default UTC : 12:00-21:00)
- Sydney Session (Default UTC: 21:00-06:00)
TM Sessions MT5 создан для того, чтобы избавить вас от необходимости высчитывать время работы бирж в уме. Это современная интерактивная панель: вы можете управлять видимостью торговых зон в один клик, переключать темы оформления на лету и отслеживать активность и размах движения по каждой сессии в реальном времени.
Главная идея TM Sessions MT5 - максимальная информативность при минимальном захламлении графика. Все управление сессиями находится под рукой прямо на экране.
Интерфейс панели TM Sessions MT5
Панель выполнена в современном минималистичном стиле и легко адаптируется под ваши предпочтения. В ней нет перегруженных меню и лишних окон — вся ключевая информация видна сразу.
В панели есть:
- темная и светлая темы оформления;
- переключение темы в один клик прямо с экрана;
- компактный режим сворачивания панели (кнопка «+/-»);
- часы на панели с возможностью автоопределения вашего UTC-смещения (Local PC) или ручной настройки;
- таблица мониторинга сессий со статусами и их диапазоном в реальном времени.
Интерактивное управление и функции
Быстрое переключение видимости сессий: Кнопки TKY (Токио), LDN (Лондон), NY (Нью-Йорк) и SYD (Сидней) на панели позволяют мгновенно скрывать или отображать соответствующие сессии на графике. Больше не нужно заходить в настройки индикатора, чтобы временно отключить ненужную зону.
Динамический расчет Range (ценового диапазона): Индикатор автоматически рассчитывает размах движения (High – Low) для каждой сессии текущего дня в реальном времени и выводит информацию в пунктах на панель. Это помогает мгновенно оценить волатильность и понять, где цена совершила наибольшее движение.
Основные функции
- Поддержка 4 основных торговых сессий: Tokyo, London, New York, Sydney.
- Премиальная интерактивная панель управления на графике.
- Темная (Black) и светлая (White) темы панели, переключаемые в один клик.
- Компактный режим (сворачивание панели до одной строки).
- Мгновенное скрытие/показ сессий с помощью интерактивных кнопок TKY, LDN, NY, SYD.
- Мониторинг статуса сессии в реальном времени (ACTIVE / CLOSED / PENDING).
- Расчет и вывод диапазона (волатильности) сессии в пунктах прямо в таблицу панели и на график.
- Умное автоматическое определение UTC смещения брокера (Broker UTC Offset) с возможностью ручной корректировки.
- Автоматический расчет UTC-смещения для часов на панели.
- Индивидуальная настройка цветов для каждой сессии под темную и светлую темы отдельно.
- Ограничение глубины истории (Days to Draw) для оптимизации работы терминала и экономии ресурсов ПК.
- Настройка толщины и стиля линий границ сессий.
- Автоматическое отключение разметки на старших таймфреймах (начиная с H4) для сохранения чистоты графика.
- Размещение панели в любом из 4 углов графика с настраиваемыми отступами.
Важно
TM Sessions MT5 - это визуальный и аналитический инструмент, который помогает ориентироваться в рыночном времени и структуре волатильности. Он не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки. Перед использованием рекомендуется настроить время сессий в соответствии со спецификацией вашего брокера и вашей торговой стратегии.
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