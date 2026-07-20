Sessions MT5

  • Индикаторы
  • Mykola Fomin
    Mykola Fomin

    Mykola Fomin

    Привет, меня зовут Nicholas. Я внутридневной трейдер и разработчик программного обеспечения, создаю практичные инструменты для MetaTrader 5. В трейдинге я уже достаточное время, и за этот период особенно сфокусировался на риск-менеджменте, управлении позициями и удобстве ежедневной торговли.
  • Версия: 1.0
TM Sessions MT5 из семейства Trade Manager это - интерактивный индикатор торговых сессий для MetaTrader 5 с премиальной панелью управления в темном и светлом стилях, автоматическим расчетом ценовых диапазонов (Range) в пунктах и точным отображением времени с учетом UTC-смещения брокера.

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Стандартные настройки сессий (по UTC)

- Tokyo Session (Default UTC : 00:00-09:00)

- London Session (Default UTC : 07:00-16:00)

- New York Session Default UTC : 12:00-21:00)

- Sydney Session (Default UTC: 21:00-06:00)

TM Sessions MT5 создан для того, чтобы избавить вас от необходимости высчитывать время работы бирж в уме. Это современная интерактивная панель: вы можете управлять видимостью торговых зон в один клик, переключать темы оформления на лету и отслеживать активность и размах движения по каждой сессии в реальном времени.

Главная идея TM Sessions MT5 - максимальная информативность при минимальном захламлении графика. Все управление сессиями находится под рукой прямо на экране.

Интерфейс панели TM Sessions MT5

Панель выполнена в современном минималистичном стиле и легко адаптируется под ваши предпочтения. В ней нет перегруженных меню и лишних окон — вся ключевая информация видна сразу.

В панели есть:

  • темная и светлая темы оформления;
  • переключение темы в один клик прямо с экрана;
  • компактный режим сворачивания панели (кнопка «+/-»);
  • часы на панели с возможностью автоопределения вашего UTC-смещения (Local PC) или ручной настройки;
  • таблица мониторинга сессий со статусами и их диапазоном в реальном времени.

Интерактивное управление и функции

Быстрое переключение видимости сессий: Кнопки TKY (Токио), LDN (Лондон), NY (Нью-Йорк) и SYD (Сидней) на панели позволяют мгновенно скрывать или отображать соответствующие сессии на графике. Больше не нужно заходить в настройки индикатора, чтобы временно отключить ненужную зону.

Динамический расчет Range (ценового диапазона): Индикатор автоматически рассчитывает размах движения (High – Low) для каждой сессии текущего дня в реальном времени и выводит информацию в пунктах на панель. Это помогает мгновенно оценить волатильность и понять, где цена совершила наибольшее движение.

Основные функции

  • Поддержка 4 основных торговых сессий: Tokyo, London, New York, Sydney.
  • Премиальная интерактивная панель управления на графике.
  • Темная (Black) и светлая (White) темы панели, переключаемые в один клик.
  • Компактный режим (сворачивание панели до одной строки).
  • Мгновенное скрытие/показ сессий с помощью интерактивных кнопок TKY, LDN, NY, SYD.
  • Мониторинг статуса сессии в реальном времени (ACTIVE / CLOSED / PENDING).
  • Расчет и вывод диапазона (волатильности) сессии в пунктах прямо в таблицу панели и на график.
  • Умное автоматическое определение UTC смещения брокера (Broker UTC Offset) с возможностью ручной корректировки.
  • Автоматический расчет UTC-смещения для часов на панели.
  • Индивидуальная настройка цветов для каждой сессии под темную и светлую темы отдельно.
  • Ограничение глубины истории (Days to Draw) для оптимизации работы терминала и экономии ресурсов ПК.
  • Настройка толщины и стиля линий границ сессий.
  • Автоматическое отключение разметки на старших таймфреймах (начиная с H4) для сохранения чистоты графика.
  • Размещение панели в любом из 4 углов графика с настраиваемыми отступами.

Важно

TM Sessions MT5 это визуальный и аналитический инструмент, который помогает ориентироваться в рыночном времени и структуре волатильности. Он не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки. Перед использованием рекомендуется настроить время сессий в соответствии со спецификацией вашего брокера и вашей торговой стратегии.


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4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
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5 (25)
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
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3 (6)
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Фильтр:
metatreider-47
26
metatreider-47 2026.07.26 23:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mykola Fomin
691
Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.27 21:16
Спасибо за отзыв, рад что вы остались довольны!
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