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это - интерактивный индикатор торговых сессий для

с премиальной панелью управления в темном и светлом стилях, автоматическим расчетом ценовых диапазонов (Range) в пунктах и точным отображением времени с учетом UTC-смещения брокера.



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Стандартные настройки сессий (по UTC)



- Tokyo Session (Default UTC : 00:00-09:00) - London Session (Default UTC : 07:00-16:00)

- New York Session Default UTC : 12:00-21:00) - Sydney Session (Default UTC: 21:00-06:00)





TM Sessions MT5 создан для того, чтобы избавить вас от необходимости высчитывать время работы бирж в уме. Это современная интерактивная панель: вы можете управлять видимостью торговых зон в один клик, переключать темы оформления на лету и отслеживать активность и размах движения по каждой сессии в реальном времени.

Главная идея TM Sessions MT5 - максимальная информативность при минимальном захламлении графика. Все управление сессиями находится под рукой прямо на экране.

Интерфейс панели TM Sessions MT5

Панель выполнена в современном минималистичном стиле и легко адаптируется под ваши предпочтения. В ней нет перегруженных меню и лишних окон — вся ключевая информация видна сразу.

В панели есть:

темная и светлая темы оформления;

переключение темы в один клик прямо с экрана;

компактный режим сворачивания панели (кнопка «+/-» );

); часы на панели с возможностью автоопределения вашего UTC-смещения (Local PC) или ручной настройки;

таблица мониторинга сессий со статусами и их диапазоном в реальном времени.

Интерактивное управление и функции

Быстрое переключение видимости сессий: Кнопки TKY (Токио), LDN (Лондон), NY (Нью-Йорк) и SYD (Сидней) на панели позволяют мгновенно скрывать или отображать соответствующие сессии на графике. Больше не нужно заходить в настройки индикатора, чтобы временно отключить ненужную зону.

Динамический расчет Range (ценового диапазона): Индикатор автоматически рассчитывает размах движения (High – Low) для каждой сессии текущего дня в реальном времени и выводит информацию в пунктах на панель. Это помогает мгновенно оценить волатильность и понять, где цена совершила наибольшее движение.

Основные функции

Поддержка 4 основных торговых сессий: Tokyo, London, New York, Sydney .

. Премиальная интерактивная панель управления на графике.

Темная (Black) и светлая (White) темы панели, переключаемые в один клик.

и светлая темы панели, переключаемые в один клик. Компактный режим (сворачивание панели до одной строки).

Мгновенное скрытие/показ сессий с помощью интерактивных кнопок TKY, LDN, NY, SYD .

. Мониторинг статуса сессии в реальном времени ( ACTIVE / CLOSED / PENDING ).

). Расчет и вывод диапазона (волатильности) сессии в пунктах прямо в таблицу панели и на график.

Умное автоматическое определение UTC смещения брокера (Broker UTC Offset) с возможностью ручной корректировки.

Автоматический расчет UTC-смещения для часов на панели.

Индивидуальная настройка цветов для каждой сессии под темную и светлую темы отдельно.

Ограничение глубины истории (Days to Draw) для оптимизации работы терминала и экономии ресурсов ПК.

Настройка толщины и стиля линий границ сессий.

Автоматическое отключение разметки на старших таймфреймах (начиная с H4) для сохранения чистоты графика.

Размещение панели в любом из 4 углов графика с настраиваемыми отступами.

Важно

TM Sessions MT5 - это визуальный и аналитический инструмент, который помогает ориентироваться в рыночном времени и структуре волатильности. Он не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки. Перед использованием рекомендуется настроить время сессий в соответствии со спецификацией вашего брокера и вашей торговой стратегии.