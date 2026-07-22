FVG and Fractals MT5
- Индикаторы
-
Mykola FominПривет, меня зовут Nicholas. Я внутридневной трейдер и разработчик программного обеспечения, создаю практичные инструменты для MetaTrader 5. В трейдинге я уже достаточное время, и за этот период особенно сфокусировался на риск-менеджменте, управлении позициями и удобстве ежедневной торговли.
- Версия: 1.0
TM FVG & Fractals MT5 из семейства Trade Manager — это профессиональный интерактивный индикатор Fair Value Gap (дисбалансов) и Фракталов для MetaTrader 5 с панелью управления в темном и светлом стилях.
Так же смотрите другие продуктыПосмотреть полный каталог инструментов Trade Manager для MetaTrader 5
Интерфейс панели TM FVG & Fractals MT5
Панель выполнена в компактном современном стилеи легко адаптируется под ваши предпочтения:
- Темная (BLACK) и светлая (WHITE) темы оформления.
- Переключение темы оформления на лету в 1 клик прямо с экрана.
- Компактный режим сворачивания панели (кнопка «- / +»).
- Интерактивные кнопки мгновенного включения/отключения FVG - ON/OFF и FRACTALS - ON/OFF.
- Возможность зафиксировать панель в любом из 4 углов графика.
Интерактивное управление и функции
Мгновенное переключение элементов: Кнопки FVG и FRACTALS на панели позволяют в 1 клик скрывать или возвращать разметку на график без захода в свойства индикатора.
Плавная адаптация под цвет фона: При переключении темы панели (BLACK / WHITE) цвета плашек FVG и линий CE автоматически переключаются на идеально подобранную цветовую гамму. Кроме того, в настройках индикатора доступны отдельные группы цветов для темной и светлой тем, что позволяет подстроить отображение под абсолютно любой пользовательский фон графика.
Умное продление плашек (Extension Mode):
- Minimalist (3 Bars): Классическое отображение FVG строго в пределах 3 баров паттерна.
- Extend Until Mitigated: Плашка FVG автоматически продлевается вправо до тех пор, пока цена не коснется ее зоны. В момент касания продление останавливается на свече отработки.
Основные функции
- Автоматическое выявление бычьих (Bullish) и медвежьих (Bearish) Fair Value Gap (FVG).
- Отрисовка 50% CE (Consequent Encroachment) медианной линии дисбаланса.
- Отображение фракталов по 5-свечному паттерну в виде аккуратных точек.
- Премиальная компактная панель управления на графике.
- Темная (Black) и светлая (White) темы панели, переключаемые в 1 клик.
- Мгновенная смена цветов плашек FVG при переключении темы без пересоздания объектов.
- Индивидуальная кастомизация цветов FVG и линий CE отдельно для черной и белой тем в входных параметрах.
- Компактный режим сворачивания панели до одной строки.
- Фильтрация мелких разрывов по минимальному размеру в пунктах (Min FVG Size).
- Ограничение глубины истории (Max History Bars) для экономии ресурсов ПК.
- Выбор любого из 4 углов привязки панели на графике (Panel Chart Corner).
- Масштабирование панели под разные экраны: Auto, Windows, Mac / Retina, Compact и Custom.
Важно
TM FVG & Fractals MT5 - это визуальный и аналитический инструмент, который помогает находить ключевые зоны дисбаланса ликвидности и фрактальные уровни. Он не открывает сделки автоматически. Перед торговлей на реальном счете рекомендуется настроить параметры под вашу торговую систему.