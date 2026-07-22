FVG and Fractals MT5

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  • Mykola Fomin
    Mykola Fomin

    Mykola Fomin

    Привет, меня зовут Nicholas. Я внутридневной трейдер и разработчик программного обеспечения, создаю практичные инструменты для MetaTrader 5. В трейдинге я уже достаточное время, и за этот период особенно сфокусировался на риск-менеджменте, управлении позициями и удобстве ежедневной торговли.
  • Версия: 1.0

TM FVG & Fractals MT5 из семейства Trade Manager — это профессиональный интерактивный индикатор Fair Value Gap (дисбалансов) и Фракталов для MetaTrader 5 с панелью управления в темном и светлом стилях.

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Интерфейс панели TM FVG & Fractals MT5

Панель выполнена в компактном современном стилеи легко адаптируется под ваши предпочтения:

  • Темная (BLACK) и светлая (WHITE) темы оформления.
  • Переключение темы оформления на лету в 1 клик прямо с экрана.
  • Компактный режим сворачивания панели (кнопка «- / +»).
  • Интерактивные кнопки мгновенного включения/отключения FVG - ON/OFF и FRACTALS - ON/OFF.
  • Возможность зафиксировать панель в любом из 4 углов графика.

Интерактивное управление и функции

Мгновенное переключение элементов: Кнопки FVG и FRACTALS на панели позволяют в 1 клик скрывать или возвращать разметку на график без захода в свойства индикатора.

Плавная адаптация под цвет фона: При переключении темы панели (BLACK / WHITE) цвета плашек FVG и линий CE автоматически переключаются на идеально подобранную цветовую гамму. Кроме того, в настройках индикатора доступны отдельные группы цветов для темной и светлой тем, что позволяет подстроить отображение под абсолютно любой пользовательский фон графика.

Умное продление плашек (Extension Mode):

  • Minimalist (3 Bars): Классическое отображение FVG строго в пределах 3 баров паттерна.
  • Extend Until Mitigated: Плашка FVG автоматически продлевается вправо до тех пор, пока цена не коснется ее зоны. В момент касания продление останавливается на свече отработки.

Основные функции

  • Автоматическое выявление бычьих (Bullish) и медвежьих (Bearish) Fair Value Gap (FVG).
  • Отрисовка 50% CE (Consequent Encroachment) медианной линии дисбаланса.
  • Отображение фракталов по 5-свечному паттерну в виде аккуратных точек.
  • Премиальная компактная панель управления на графике.
  • Темная (Black) и светлая (White) темы панели, переключаемые в 1 клик.
  • Мгновенная смена цветов плашек FVG при переключении темы без пересоздания объектов.
  • Индивидуальная кастомизация цветов FVG и линий CE отдельно для черной и белой тем в входных параметрах.
  • Компактный режим сворачивания панели до одной строки.
  • Фильтрация мелких разрывов по минимальному размеру в пунктах (Min FVG Size).
  • Ограничение глубины истории (Max History Bars) для экономии ресурсов ПК.
  • Выбор любого из 4 углов привязки панели на графике (Panel Chart Corner).
  • Масштабирование панели под разные экраны: Auto, Windows, Mac / Retina, Compact и Custom.

Важно

TM FVG & Fractals MT5 - это визуальный и аналитический инструмент, который помогает находить ключевые зоны дисбаланса ликвидности и фрактальные уровни. Он не открывает сделки автоматически. Перед торговлей на реальном счете рекомендуется настроить параметры под вашу торговую систему.


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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TM Sessions MT5 из семейства Trade Manager это - интерактивный индикатор торговых сессий для MetaTrader 5 с премиальной панелью управления в темном и светлом стилях, автоматическим расчетом ценовых диапазонов (Range) в пунктах и точным отображением времени с учетом UTC-смещения брокера. Так же смотрите другие продукты Посмотреть полный каталог инструментов Trade Manager для MetaTrader 5 Стандартные настройки сессий (по UTC) - Tokyo Session (Default UTC : 00:00-09:00) - London Session (Default
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Trade Manager Pro FX MT5 - удобная торговая панель для MetaTrader 5 с авторасчетом лота, ручным управлением позициями, Telegram -уведомлениями, дневной и месячной статистикой, Breakeven , Trailing Stop и защитой по Daily Risk . Инструмент особенно полезен для интрадей-трейдеров, скальперов, трейдеров проп-фирм и всех, кому нужен строгий контроль дневного риска. Так же смотрите другие продукты Посмотреть полный каталог инструментов Trade Manager для MetaTrader 5 Trade Manager Pro FX MT5 создан
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