FVG and Fractals MT5

TM FVG & Fractals MT5 из семейства Trade Manager — это профессиональный интерактивный индикатор Fair Value Gap (дисбалансов) и Фракталов для MetaTrader 5 с панелью управления в темном и светлом стилях.

Так же смотрите другие продукты



Интерфейс панели TM FVG & Fractals MT5

Панель выполнена в компактном современном стилеи легко адаптируется под ваши предпочтения:

Темная (BLACK) и светлая (WHITE) темы оформления.

Переключение темы оформления на лету в 1 клик прямо с экрана.

Компактный режим сворачивания панели (кнопка «- / +»).

Интерактивные кнопки мгновенного включения/отключения FVG - ON/OFF и FRACTALS - ON/OFF.

Возможность зафиксировать панель в любом из 4 углов графика.

Интерактивное управление и функции

Мгновенное переключение элементов: Кнопки FVG и FRACTALS на панели позволяют в 1 клик скрывать или возвращать разметку на график без захода в свойства индикатора.

Плавная адаптация под цвет фона: При переключении темы панели (BLACK / WHITE) цвета плашек FVG и линий CE автоматически переключаются на идеально подобранную цветовую гамму. Кроме того, в настройках индикатора доступны отдельные группы цветов для темной и светлой тем, что позволяет подстроить отображение под абсолютно любой пользовательский фон графика.

Умное продление плашек (Extension Mode):

Minimalist (3 Bars): Классическое отображение FVG строго в пределах 3 баров паттерна.

Классическое отображение FVG строго в пределах 3 баров паттерна. Extend Until Mitigated: Плашка FVG автоматически продлевается вправо до тех пор, пока цена не коснется ее зоны. В момент касания продление останавливается на свече отработки.

Основные функции

Автоматическое выявление бычьих (Bullish) и медвежьих (Bearish) Fair Value Gap (FVG).

Отрисовка 50% CE (Consequent Encroachment) медианной линии дисбаланса.

Отображение фракталов по 5-свечному паттерну в виде аккуратных точек.

Премиальная компактная панель управления на графике.

Темная (Black) и светлая (White) темы панели, переключаемые в 1 клик.

Мгновенная смена цветов плашек FVG при переключении темы без пересоздания объектов.

Индивидуальная кастомизация цветов FVG и линий CE отдельно для черной и белой тем в входных параметрах.

Компактный режим сворачивания панели до одной строки.

Фильтрация мелких разрывов по минимальному размеру в пунктах (Min FVG Size).

Ограничение глубины истории (Max History Bars) для экономии ресурсов ПК.

Выбор любого из 4 углов привязки панели на графике (Panel Chart Corner).

Масштабирование панели под разные экраны: Auto, Windows, Mac / Retina, Compact и Custom.

Важно

TM FVG & Fractals MT5 - это визуальный и аналитический инструмент, который помогает находить ключевые зоны дисбаланса ликвидности и фрактальные уровни. Он не открывает сделки автоматически. Перед торговлей на реальном счете рекомендуется настроить параметры под вашу торговую систему.