TM Sessions MT5 是 Trade Manager 系列中的一款适用于 MetaTrader 5 的互动式交易时段指标，配备深色与浅色风格的高级控制面板，可自动计算价格区间 (Range) 的点数，并根据经纪商的 UTC 偏移量准确显示时间。



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标准交易时段设置 (UTC)

Tokyo Session (Default UTC : 00:00-09:00)

London Session (Default UTC : 07:00-16:00)

New York Session (Default UTC : 12:00-21:00)

Sydney Session (Default UTC: 21:00-06:00)

TM Sessions MT5 的创建目的是让您无需在脑中手动计算各交易所的运行时间。这是一个现代化的互动面板：您可以一键控制交易区域的可见性，随时切换界面主题，并实时跟踪每个交易时段的活动状态和价格波动范围。

TM Sessions MT5 的核心理念是在尽量减少图表杂乱的同时，提供最大的信息量。所有交易时段控制功能都触手可及，直接显示在屏幕上。

TM Sessions MT5 面板界面

该面板采用现代极简风格设计，并可轻松适应您的个人偏好。它没有复杂的菜单和多余的窗口，所有关键信息都会立即显示出来。

面板包含：

深色和浅色界面主题；

可直接在屏幕上一键切换主题；

紧凑模式，可折叠面板 (“+/-” 按钮) ；

； 面板时钟，支持自动检测您的 UTC 偏移量 (Local PC) 或手动设置；

或手动设置； 交易时段监控表，实时显示状态及其区间范围。

互动控制与功能

快速切换交易时段可见性：

面板上的 TKY (东京)、LDN (伦敦)、NY (纽约) 和 SYD (悉尼) 按钮可让您立即在图表上隐藏或显示相应的交易时段。您不再需要进入指标设置，只为临时关闭不需要的区域。

动态 Range 计算 (价格区间)：

该指标会实时自动计算当天每个交易时段的波动范围 (High - Low)，并以点数形式将信息显示在面板上。这有助于您快速评估波动性，并了解价格在哪个时段产生了最大幅度的移动。

主要功能

支持 4 个主要交易时段： Tokyo, London, New York, Sydney 。

。 图表上的高级互动式控制面板。

深色 (Black) 和浅色 (White) 面板主题，可一键切换。

和浅色 面板主题，可一键切换。 紧凑模式 (将面板折叠为一行) 。

。 使用互动按钮 TKY, LDN, NY, SYD 即时隐藏/显示交易时段。

即时隐藏/显示交易时段。 实时监控交易时段状态 (ACTIVE / CLOSED / PENDING) 。

。 计算并显示交易时段区间 (volatility) 的点数，直接显示在面板表格和图表上。

的点数，直接显示在面板表格和图表上。 智能自动检测经纪商 UTC 偏移量 (Broker UTC Offset) ，并支持手动调整。

，并支持手动调整。 自动计算面板时钟的 UTC 偏移量。

可分别为深色和浅色主题单独设置每个交易时段的颜色。

历史深度限制 (Days to Draw) ，用于优化终端运行并节省电脑资源。

，用于优化终端运行并节省电脑资源。 可自定义交易时段边界线的粗细和样式。

在较高时间周期上自动关闭标记 (从 H4 开始) ，以保持图表整洁。

，以保持图表整洁。 面板可放置在图表 4 个角落中的任意位置，并支持自定义边距。

重要说明

TM Sessions MT5 是一款视觉和分析工具，旨在帮助您了解市场时间和波动结构。它不会生成交易信号，也不会开仓交易。使用前，建议根据您的经纪商规格和交易策略设置交易时段时间。