Trade Manager Pro FX MT5 - удобная торговая панель для MetaTrader 5 с авторасчетом лота, ручным управлением позициями, Telegram-уведомлениями, дневной и месячной статистикой, Breakeven, Trailing Stop и защитой по Daily Risk.

Инструмент особенно полезен для интрадей-трейдеров, скальперов, трейдеров проп-фирм и всех, кому нужен строгий контроль дневного риска.



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Trade Manager Pro FX MT5 создан для трейдеров, которым нужна простая, понятная и быстрая панель управления сделками прямо на графике.

Это не советник, который ищет точки входа вместо вас. Панель не заменяет вашу торговую стратегию и не открывает случайные сделки сама по себе. Это профессиональный помощник для ручной торговли: вы принимаете торговое решение, а панель помогает быстро открыть позицию, рассчитать лот, выставить SL/TP, контролировать риск и получить отчет по результатам в Telegram.

Главная идея Trade Manager Pro FX MT5 - меньше лишних действий и больше удобства в торговле. Все основные инструменты находятся под рукой: открытие сделок, расчет лота, управление SL/TP, контроль открытых позиций, статистика, риск-менеджмент и отчеты.





Интерфейс панели Trade Manager Pro FX MT5



Панель сделана в минималистичном стиле: без перегруженных меню, лишних окон и непонятных параметров. Основная информация видна сразу на графике.

В панели есть:

• темная и светлая тема;

• переключение темы прямо на панели;

• память выбранной темы для текущего актива;

• компактный режим сворачивания панели;

• автоадаптация масштаба под экран;

• режимы масштаба Windows, Mac / Retina, Compact и Custom;

• ручная настройка масштаба панели и шрифта;

• часы на панели с настраиваемым UTC-смещением;

• отображение баланса, Opening Balance, Monthly Target, Total Win, Daily Risk и текущей статистики.



Режимы торговли



Market Mode:

В этом режиме кнопки Buy и Sell открывают рыночные сделки с выбранным лотом, стоп-лоссом и тейк-профитом.

Pending Order Mode:



Панель создает линию входа на графике. Переместите линию на нужную цену и нажмите Buy или Sell. Панель автоматически определит тип отложенного ордера:

• Buy Limit

• Buy Stop

• Sell Limit

• Sell Stop



Интерактивные линии



Панель создает визуальные линии SL и TP на графике. Их можно двигать вручную, а панель будет пересчитывать расстояние до стоп-лосса и тейк-профита, потенциальный риск, потенциальную прибыль и RR. Это делает планирование сделки быстрее и нагляднее.



Авторасчет лота

Auto Lot рассчитывает размер позиции на основе:

• баланса счета;

• выбранного процента риска;

• расстояния до стоп-лосса;

• tick value символа;

• шага объема инструмента.

Также можно отключить авторасчет и использовать фиксированный лот.



Управление риском



Trade Manager Pro FX MT5 включает систему защиты от дневной просадки. Пользователь может задать максимально допустимую дневную просадку в процентах. Когда лимит достигнут, панель может закрыть позиции и заблокировать торговые кнопки, чтобы помочь избежать эмоциональной торговли и превышения дневного лимита убытка.

Эта функция особенно полезна для трейдеров проп-фирм, funded accounts и всех, кто работает со строгими правилами дневного риска.



Окно Open Positions



Trade Manager Pro FX MT5 включает удобное окно Open Positions, которое помогает быстро контролировать текущие сделки прямо с графика. В этом окне трейдер видит количество открытых позиций по всем активам, текущую Equity счета, общий плавающий P/L по открытым сделкам, а также список позиций с символом, направлением, лотом и текущим результатом.

Каждую позицию можно закрыть отдельно через кнопку Close, не переходя в стандартное окно терминала. Также доступна кнопка Close All Positions, которая позволяет быстро закрыть все отображаемые открытые позиции.

Это особенно удобно во время активной торговли, когда нужно быстро оценить текущую нагрузку по счету, увидеть общий результат открытых сделок и при необходимости моментально сократить риск.



Трекер прогресса за месяц



Trade Manager Pro FX MT5 включает трекер месячного прогресса, который помогает трейдеру отслеживать результат за текущий месяц относительно заданной цели. Пользователь может установить месячную цель в процентах, а панель будет отображать текущий прогресс, месячный P/L и движение к целевому результату.

Трекер может учитывать результаты по текущему символу или по всем символам, в зависимости от выбранных настроек. Это позволяет использовать панель как для торговли одним инструментом, так и для контроля общего результата по счету.

Эта функция особенно полезна для трейдеров, которые работают по месячным целям, проходят prop-firm или хотят видеть не только результат одной сделки, но и общую динамику торгового месяца.





Отчеты и уведомления Telegram



Дневной и месячный отчет

Панель умеет отправлять дневной и месячный отчет. Отчет можно вызвать вручную кнопками Day Report и Month Report прямо на панели.

Дневной отчет показывает:

• текущий баланс и Equity;

• баланс на начало дня;

• закрытый результат дня;

• общий результат дня с учетом открытого P/L;

• количество позиций, win rate и W/L;

• Daily Risk;

• разбивку результата по активам.





Месячный отчет показывает:

• баланс на начало месяца;

• текущий баланс и Equity;

• месячную цель в деньгах и процентах;

• прогресс к цели;

• закрытый P/L за месяц;

• общий месячный результат;

• лучший и худший актив;

• разбивку результата по активам.

Это удобно, когда нужно быстро отправить себе итоги в Telegram или сохранить картину дня/месяца без ручных расчетов.

Панель может отправлять важные события и отчеты через:

• Telegram.

• MetaTrader Alerts;

• мобильные Push-уведомления;



Доступные уведомления и отчеты:

• уведомление об открытии сделки;

• уведомление о закрытии сделки;

• предупреждение о достижении дневного лимита риска;

• отчет за торговый день;

• отчет за месяц.

Для работы Telegram нужно добавить URL в MetaTrader.

Путь:

Tools -> Options -> Expert Advisors -> Allow WebRequest for listed URL

Основные функции



• Масштабирование панели под разные экраны: Auto, Windows, Mac / Retina, Compact и Custom.

• Темная и светлая тема панели.

• Открытие Buy и Sell в один клик.

• Режим рыночных ордеров и режим отложенных ордеров.

• Автоматический выбор Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop в Pending Order Mode.

• Интерактивные линии SL, TP и Pending Entry на графике с расчетом суммы риска, потенциальной прибыли и RR.

• Возможность перетаскивать линии прямо на графике.

• Авторасчет лота по балансу, стоп-лоссу и выбранному проценту риска.

• Возможность использовать фиксированный лот.

• Кнопка закрытия всех позиций по текущему активу.

• Закрытие только прибыльных позиций по текущему активу.

• Закрытие только убыточных позиций по текущему активу.

• Отдельное окно Open Positions для просмотра и закрытия позиций по всем активам.

• Кнопка Close All Positions в окне Open Positions для быстрого закрытия всех отображаемых позиций.

• Окно Open Positions с символом, направлением, лотом и текущим P/L.

• Отображение Equity счета в окне открытых позиций.

• Отображение общего плавающего P/L по открытым позициям.

• Модуль Trailing Stop с дистанцией активации и дистанцией сопровождения.

• Модуль Breakeven с триггером активации и расстоянием фиксации прибыли.

• Trailing Stop и Breakeven по умолчанию выключены для безопасного первого запуска.

• Защита по Daily Risk на основе максимальной дневной просадки.

• Автоматическое закрытие позиций при достижении дневного лимита риска.

• Блокировка торговых кнопок после превышения дневного риска.

• Шкала дневного риска.

• Трекер прогресса за месяц.

• Настраиваемая месячная цель в процентах.

• Отображение месячного P/L, прогресса и цели.

• Кнопка дневного отчета.

• Кнопка месячного отчета.

• Торговая статистика: винрейт, прибыльные сделки, убыточные сделки, дневной P/L, общий закрытый P/L.

• Отображение баланса, Equity и информации по счету.

• Часы на панели с настраиваемым UTC-смещением.

• Информация по спреду.

• Уведомления через MetaTrader Alerts.

• Push-уведомления на мобильный терминал.

• Telegram-уведомления и отчеты.

• Telegram можно полностью отключить в настройках.

• Толщина TP и SL линий настраивается отдельно для каждого актива.

• Компактный режим сворачивания панели.



Важно



Trade Manager Pro FX MT5 - это торговая панель и инструмент управления риском. Она не гарантирует прибыль и не заменяет торговую стратегию. Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать панель на демо-счете.



