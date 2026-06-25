Trade Manager Pro FX MT5

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  • Mykola Fomin
    Mykola Fomin

    Mykola Fomin

    Привет, меня зовут Nicholas. Я внутридневной трейдер и разработчик программного обеспечения, создаю практичные инструменты для MetaTrader 5. В трейдинге я уже достаточное время, и за этот период особенно сфокусировался на риск-менеджменте, управлении позициями и удобстве ежедневной торговли.
  • Версия: 1.17
  • Обновлено: 13 июля 2026
  • Активации: 10

Trade Manager Pro FX MT5 - удобная торговая панель для MetaTrader 5 с авторасчетом лота, ручным управлением позициями, Telegram-уведомлениями, дневной и месячной статистикой, Breakeven, Trailing Stop и защитой по Daily Risk.
Инструмент особенно полезен для интрадей-трейдеров, скальперов, трейдеров проп-фирм и всех, кому нужен строгий контроль дневного риска.

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Trade Manager Pro FX MT5 создан для трейдеров, которым нужна простая, понятная и быстрая панель управления сделками прямо на графике.
Это не советник, который ищет точки входа вместо вас. Панель не заменяет вашу торговую стратегию и не открывает случайные сделки сама по себе. Это профессиональный помощник для ручной торговли: вы принимаете торговое решение, а панель помогает быстро открыть позицию, рассчитать лот, выставить SL/TP, контролировать риск и получить отчет по результатам в Telegram.

Главная идея Trade Manager Pro FX MT5 - меньше лишних действий и больше удобства в торговле. Все основные инструменты находятся под рукой: открытие сделок, расчет лота, управление SL/TP, контроль открытых позиций, статистика, риск-менеджмент и отчеты.

Интерфейс панели Trade Manager Pro FX MT5

Панель сделана в минималистичном стиле: без перегруженных меню, лишних окон и непонятных параметров. Основная информация видна сразу на графике.

В панели есть:

• темная и светлая тема;

• переключение темы прямо на панели;

• память выбранной темы для текущего актива;

• компактный режим сворачивания панели;

• автоадаптация масштаба под экран;

• режимы масштаба Windows, Mac / Retina, Compact и Custom;

• ручная настройка масштаба панели и шрифта;

• часы на панели с настраиваемым UTC-смещением;

• отображение баланса, Opening Balance, Monthly Target, Total Win, Daily Risk и текущей статистики.


Режимы торговли

Market Mode:

В этом режиме кнопки Buy и Sell открывают рыночные сделки с выбранным лотом, стоп-лоссом и тейк-профитом.

Pending Order Mode:

Панель создает линию входа на графике. Переместите линию на нужную цену и нажмите Buy или Sell. Панель автоматически определит тип отложенного ордера:

 Buy Limit
 Buy Stop
 Sell Limit
 Sell Stop

Интерактивные линии

Панель создает визуальные линии SL и TP на графике. Их можно двигать вручную, а панель будет пересчитывать расстояние до стоп-лосса и тейк-профита, потенциальный риск, потенциальную прибыль и RR. Это делает планирование сделки быстрее и нагляднее.

Авторасчет лота

Auto Lot рассчитывает размер позиции на основе:

• баланса счета;
• выбранного процента риска;
• расстояния до стоп-лосса;
 tick value символа;
• шага объема инструмента.

Также можно отключить авторасчет и использовать фиксированный лот.

Управление риском

Trade Manager Pro FX MT5 включает систему защиты от дневной просадки. Пользователь может задать максимально допустимую дневную просадку в процентах. Когда лимит достигнут, панель может закрыть позиции и заблокировать торговые кнопки, чтобы помочь избежать эмоциональной торговли и превышения дневного лимита убытка.

Эта функция особенно полезна для трейдеров проп-фирм, funded accounts и всех, кто работает со строгими правилами дневного риска.

Окно Open Positions

Trade Manager Pro FX MT5 включает удобное окно Open Positions, которое помогает быстро контролировать текущие сделки прямо с графика. В этом окне трейдер видит количество открытых позиций по всем активам, текущую Equity счета, общий плавающий P/L по открытым сделкам, а также список позиций с символом, направлением, лотом и текущим результатом.

Каждую позицию можно закрыть отдельно через кнопку Close, не переходя в стандартное окно терминала. Также доступна кнопка Close All Positions, которая позволяет быстро закрыть все отображаемые открытые позиции.

Это особенно удобно во время активной торговли, когда нужно быстро оценить текущую нагрузку по счету, увидеть общий результат открытых сделок и при необходимости моментально сократить риск.

Трекер прогресса за месяц

Trade Manager Pro FX MT5 включает трекер месячного прогресса, который помогает трейдеру отслеживать результат за текущий месяц относительно заданной цели. Пользователь может установить месячную цель в процентах, а панель будет отображать текущий прогресс, месячный P/L и движение к целевому результату.

Трекер может учитывать результаты по текущему символу или по всем символам, в зависимости от выбранных настроек. Это позволяет использовать панель как для торговли одним инструментом, так и для контроля общего результата по счету.

Эта функция особенно полезна для трейдеров, которые работают по месячным целям, проходят prop-firm или хотят видеть не только результат одной сделки, но и общую динамику торгового месяца.

Отчеты и уведомления Telegram 

Дневной и месячный отчет

Панель умеет отправлять дневной и месячный отчет. Отчет можно вызвать вручную кнопками Day Report и Month Report прямо на панели.

Дневной отчет показывает:

• текущий баланс и Equity;

• баланс на начало дня;

• закрытый результат дня;

• общий результат дня с учетом открытого P/L;

• количество позиций, win rate и W/L;

• Daily Risk;

• разбивку результата по активам.

Месячный отчет показывает:

• баланс на начало месяца;

• текущий баланс и Equity;

• месячную цель в деньгах и процентах;

• прогресс к цели;

• закрытый P/L за месяц;

• общий месячный результат;

• лучший и худший актив;

• разбивку результата по активам.

Это удобно, когда нужно быстро отправить себе итоги в Telegram или сохранить картину дня/месяца без ручных расчетов.


Панель может отправлять важные события и отчеты через:
• Telegram.

MetaTrader Alerts;
• мобильные Push-уведомления;

Доступные уведомления и отчеты:

• уведомление об открытии сделки;
• уведомление о закрытии сделки;
• предупреждение о достижении дневного лимита риска;
• отчет за торговый день;
• отчет за месяц.

Для работы Telegram нужно добавить URL в MetaTrader.

Путь:

Tools -> Options -> Expert Advisors -> Allow WebRequest for listed URL

Основные функции

• Масштабирование панели под разные экраны: Auto, Windows, Mac / Retina, Compact и Custom.
• Темная и светлая тема панели.
• Открытие Buy и Sell в один клик.
• Режим рыночных ордеров и режим отложенных ордеров.
• Автоматический выбор Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop в Pending Order Mode.
• Интерактивные линии SL, TP и Pending Entry на графике с расчетом суммы риска, потенциальной прибыли и RR.
• Возможность перетаскивать линии прямо на графике.
• Авторасчет лота по балансу, стоп-лоссу и выбранному проценту риска.
• Возможность использовать фиксированный лот.
• Кнопка закрытия всех позиций по текущему активу.
• Закрытие только прибыльных позиций по текущему активу.
• Закрытие только убыточных позиций по текущему активу.
• Отдельное окно Open Positions для просмотра и закрытия позиций по всем активам.
• Кнопка Close All Positions в окне Open Positions для быстрого закрытия всех отображаемых позиций.
• Окно Open Positions с символом, направлением, лотом и текущим P/L.
• Отображение Equity счета в окне открытых позиций.
• Отображение общего плавающего P/L по открытым позициям.
• Модуль Trailing Stop с дистанцией активации и дистанцией сопровождения.
• Модуль Breakeven с триггером активации и расстоянием фиксации прибыли.
Trailing Stop и Breakeven по умолчанию выключены для безопасного первого запуска.
• Защита по Daily Risk на основе максимальной дневной просадки.
• Автоматическое закрытие позиций при достижении дневного лимита риска.
• Блокировка торговых кнопок после превышения дневного риска.
• Шкала дневного риска.
• Трекер прогресса за месяц.
• Настраиваемая месячная цель в процентах.
• Отображение месячного P/L, прогресса и цели.
• Кнопка дневного отчета.
• Кнопка месячного отчета.
• Торговая статистика: винрейт, прибыльные сделки, убыточные сделки, дневной P/L, общий закрытый P/L.
• Отображение баланса, Equity и информации по счету.
• Часы на панели с настраиваемым UTC-смещением.
• Информация по спреду.
• Уведомления через MetaTrader Alerts.
Push-уведомления на мобильный терминал.
Telegram-уведомления и отчеты.
Telegram можно полностью отключить в настройках.
 Толщина TP и SL линий настраивается отдельно для каждого актива.
• Компактный режим сворачивания панели.

Важно

Trade Manager Pro FX MT5 - это торговая панель и инструмент управления риском. Она не гарантирует прибыль и не заменяет торговую стратегию. Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать панель на демо-счете.


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    Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
    Telegram to MT5 MultiChannel Copier
    Sergio Marquez Uroz
    5 (4)
    Утилиты
    Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
    Anchor Trade Manager
    Kalinskie Gilliam
    5 (6)
    Утилиты
    Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
    Trade Dashboard MT5
    Fatemeh Ameri
    4.95 (132)
    Утилиты
    Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (43)
    Утилиты
    Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
    FarmedHedge Pair Trading Dashboard
    Tanapisit Tepawarapruek
    5 (3)
    Утилиты
    Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
    Power Candles Scanner
    Daniel Stein
    5 (1)
    Утилиты
    Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
    Trade copier MT5
    Alfiya Fazylova
    4.57 (51)
    Утилиты
    Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
    Adam FTMO MT5
    Vyacheslav Izvarin
    5 (2)
    Утилиты
    ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
    Telegram To MT5 Ultra
    Mirel Daniel Gheonu
    5 (3)
    Утилиты
    Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
    Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
    Vladislav Andruschenko
    Утилиты
    VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
    VirtualTradePad One Click Trading Panel
    Vladislav Andruschenko
    4.59 (74)
    Утилиты
    Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
    Equity Protect Pro MT5
    Shi Jie He
    5 (5)
    Утилиты
    Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (8)
    Утилиты
    Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
    Timeless Charts
    Samuel Manoel De Souza
    5 (7)
    Утилиты
    Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    4.96 (48)
    Утилиты
    The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.78 (23)
    Утилиты
    Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
    MT5 To Telegram Signal Bridge
    Inakis Srl
    5 (2)
    Утилиты
    Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
    Quant AI Agents
    Ho Tuan Thang
    5 (1)
    Утилиты
    Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (23)
    Утилиты
    Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
    KT Equity Protector MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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    Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
    Trading Panel PRO MT5
    Prime Horizon
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    Фильтр:
    Enver Asanov
    20
    Enver Asanov 2026.07.14 07:31 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Mykola Fomin
    684
    Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.14 08:53
    Спасибо большое за отзыв, приятно слышать, рад что вы остались довольны, надеюсь она вас будет радовать и дальше!
    будут какие то вопросы пишите в лс.)
    Mika FX
    17
    Mika FX 2026.07.13 19:29 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Mykola Fomin
    684
    Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.13 21:17
    Thank you very much for your feedback. I’m glad you enjoyed Trade Manager Pro FX MT5.
    Potsdamann
    14
    Potsdamann 2026.07.12 16:45 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Mykola Fomin
    684
    Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.12 18:43
    Thank you for your feedback. I'm glad you liked Trade Manager Pro FX MT5.
    Hlynskyi Andrii
    18
    Hlynskyi Andrii 2026.07.08 12:10 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Mykola Fomin
    684
    Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.08 22:11
    Thank you for your feedback. I'm glad you liked Trade Manager Pro FX MT5.
    billionairetrader111
    14
    billionairetrader111 2026.07.07 10:21 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Mykola Fomin
    684
    Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.07 21:42
    Thank you for your feedback. I'm glad you liked Trade Manager Pro FX MT5.
    modrafx
    14
    modrafx 2026.07.01 11:36 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Mykola Fomin
    684
    Ответ разработчика Mykola Fomin 2026.07.01 22:02
    Thank you very much for your feedback! really happy to hear that you like the Trade Manager Pro FX MT5 and are already using it for live trading, your suggestions also helped improve the panel the light theme really made it more complete and suitable for different chart styles. I truly appreciate your support!
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