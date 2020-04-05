ScalperPro Pardo EA – Интеллектуальная торговля на возвращении к среднему значению

ScalperPro Pardo EA — это автоматизированная система, разработанная для извлечения прибыли из возвращения к среднему значению в зонах исчерпания. Этот советник сочетает в себе передовую техническую логику с профессиональным управлением рисками, что делает его идеальным решением для скальперов, для которых важна точность.





Техническая стратегия:

Обнаружение исчерпания: Использует индикатор RSI с экстремальными пороговыми значениями (<25 — перепроданность / >75 — перекупленность) для определения точек разворота.





Динамическая поддержка/сопротивление: Определяет точки разворота (Swing Points) для адаптации к изменениям рынка в режиме реального времени.





Фильтр волатильности: Использует индикатор ATR для открытия позиций только при наличии достаточного импульса.





Подтверждение цены: торгует на основе отскока цены от ключевых уровней, отфильтровывая ложные прорывы.





Расширенное управление рисками:





Определение размера позиции: автоматический расчет по проценту риска.





Динамические SL/TP: стоп-лосс, корректируемый с учетом предыдущего колебания, и динамическое соотношение риска к прибыли (R:R).





Частичные закрытия: интеллектуальное закрытие позиций для фиксации прибыли.





Почему ScalperPro Pardo EA?

В отличие от систем с неконтролируемым риском, этот советник основан на чистой рыночной логике. Это идеальный инструмент для трейдеров, которые стремятся к дисциплине, контролю риска и надёжной автоматизации. Выведите свою торговлю на новый уровень с ScalperPro!