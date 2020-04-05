ScalperPro Pardo EA

ScalperPro Pardo EA – Интеллектуальная торговля на возвращении к среднему значению

ScalperPro Pardo EA — это автоматизированная система, разработанная для извлечения прибыли из возвращения к среднему значению в зонах исчерпания. Этот советник сочетает в себе передовую техническую логику с профессиональным управлением рисками, что делает его идеальным решением для скальперов, для которых важна точность.


Техническая стратегия:

Обнаружение исчерпания: Использует индикатор RSI с экстремальными пороговыми значениями (<25 — перепроданность / >75 — перекупленность) для определения точек разворота.


Динамическая поддержка/сопротивление: Определяет точки разворота (Swing Points) для адаптации к изменениям рынка в режиме реального времени.


Фильтр волатильности: Использует индикатор ATR для открытия позиций только при наличии достаточного импульса.


Подтверждение цены: торгует на основе отскока цены от ключевых уровней, отфильтровывая ложные прорывы.


Расширенное управление рисками:


Определение размера позиции: автоматический расчет по проценту риска.


Динамические SL/TP: стоп-лосс, корректируемый с учетом предыдущего колебания, и динамическое соотношение риска к прибыли (R:R).


Частичные закрытия: интеллектуальное закрытие позиций для фиксации прибыли.


Почему ScalperPro Pardo EA?

В отличие от систем с неконтролируемым риском, этот советник основан на чистой рыночной логике. Это идеальный инструмент для трейдеров, которые стремятся к дисциплине, контролю риска и надёжной автоматизации. Выведите свою торговлю на новый уровень с ScalperPro!


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Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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