Estadistica.mq5: ваша универсальная панель управления торговлей и анализа

Оптимизируйте управление своей торговлей с помощью Estadistica.mq5 — универсальной панели управления для трейдеров, стремящихся к ясности и точности. Этот независимый индикатор позволяет отслеживать как открытые позиции, так и подробную историю закрытых сделок в режиме реального времени — и всё это в компактном и высокоэффективном интерфейсе.





Ключевые особенности:

Комплексная панель для нескольких символов: просматривайте сводку открытых позиций с одного взгляда, включая размеры лотов и результаты в режиме реального времени для каждой пары или актива.





Расширенный анализ закрытых сделок: получайте профессиональные показатели эффективности (общая сводка и подробные данные по символам), включая общее количество сделок, коэффициент выигрыша (WR), прибыль в долларах США и коэффициент прибыльности (PF).





Фильтрация по «магическому номеру»: разработана для полной совместимости. Фильтруйте статистику с помощью «магического номера», что позволяет выделить результаты работы любого советника (EA), включая сложные стратегии, такие как мартингеалы.





Интерактивный и лаконичный интерфейс: панель оснащена функцией «скрыть одним щелчком», что позволяет сохранить чистоту графика и отображать информацию только тогда, когда она вам нужна.





Отслеживание просадки: контролируйте риски с помощью точных индикаторов «Максимальная просадка» и «Текущая просадка», постоянно следя за состоянием своего счёта.





Почему стоит выбрать Estadistica.mq5?

Независимо от того, торгуете ли вы вручную или используете несколько советников, Estadistica.mq5 устраняет путаницу и предоставляет вам точные данные, необходимые для принятия обоснованных решений. Больше никаких ручных вычислений; получите