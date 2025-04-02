ScalperPro Pardo EA
- 专家
-
- 版本: 1.63
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 5
ScalperPro Pardo EA – 智慧均值回歸交易
ScalperPro Pardo EA 是一套自動化交易系統，旨在利用疲態區間內的均值回歸現象獲利。此 EA 結合了先進的技術分析邏輯與專業的風險管理，非常適合重視精準度的短線交易者。
技術策略：
疲態偵測：利用 RSI 指標的極端閾值（<25 超賣／>75 超買）來識別反轉點。
動態支撐／阻力：識別波動點，以即時適應市場變化。
波動率篩選：整合 ATR 指標，僅在存在足夠動能時進行交易。
價格確認：透過價格在關鍵水準遭遇阻力或支撐時的反彈來進行交易，過濾假突破。
進階風險管理：
倉位規模：根據風險百分比自動計算。
動態止損/止盈：根據前次波動調整止損，並採用動態風險報酬比。
部分平倉：智慧型平倉以鎖定獲利。
為何選擇 ScalperPro Pardo EA？
與風險失控的系統不同，此 EA 基於純粹的市場邏輯運作。對於追求紀律、風險控制與強大自動化功能的交易者而言，這是終極工具。透過 ScalperPro，將您的交易提升至全新境界！