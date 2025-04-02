ScalperPro Pardo EA

Oberis Alfredo Jose Garcia Carrero 指标

您想使用訂單塊指示器改善您的交易嗎？ 訂單塊是市場上買入或賣出訂單積累的區域，可能導致趨勢變化或強勁波動。 識別這些訂單塊對於尋找進入和退出機會以及管理風險和利潤非常有幫助。 但是手動查找這些訂單塊可能既困難又乏味。 這就是我們創建 Oberis 的原因，它是 MetaTrader 4 的訂單塊指示器，可幫助您自動檢測並在圖表上標記這些塊。 Oberis 是如何工作的？ Oberis 是一種分析價格和交易量以識別市場中最相關的訂單塊的指標。 這些訂單塊顯示為綠色或紅色矩形，具體取決於它們是看漲還是看跌。 Oberis 非常易於使用。 您只需將它安裝在您的 MetaTrader 4 中並將其應用到您要交易的貨幣對或資產的圖表上。 Oberis 適用於任何時間範圍和任何圖表類型。 Oberis有什麼優勢？ Oberis 為您提供多項優勢來改善您的交易： 通過為您找到訂單塊來節省您的時間和精力。 幫助您在正確的時間以正確的方向進入市場。 允許您根據訂單塊設置止損和目標。 使用專業有效的工具讓您充滿信心和安全感。 實時更新圖上的OB