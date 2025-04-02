ScalperPro Pardo EA

ScalperPro Pardo EA – 智慧均值回歸交易

ScalperPro Pardo EA 是一套自動化交易系統，旨在利用疲態區間內的均值回歸現象獲利。此 EA 結合了先進的技術分析邏輯與專業的風險管理，非常適合重視精準度的短線交易者。


技術策略：

疲態偵測：利用 RSI 指標的極端閾值（<25 超賣／>75 超買）來識別反轉點。


動態支撐／阻力：識別波動點，以即時適應市場變化。


波動率篩選：整合 ATR 指標，僅在存在足夠動能時進行交易。


價格確認：透過價格在關鍵水準遭遇阻力或支撐時的反彈來進行交易，過濾假突破。


進階風險管理：


倉位規模：根據風險百分比自動計算。


動態止損/止盈：根據前次波動調整止損，並採用動態風險報酬比。


部分平倉：智慧型平倉以鎖定獲利。


為何選擇 ScalperPro Pardo EA？

與風險失控的系統不同，此 EA 基於純粹的市場邏輯運作。對於追求紀律、風險控制與強大自動化功能的交易者而言，這是終極工具。透過 ScalperPro，將您的交易提升至全新境界！


推荐产品
Index Synthetics Deriv
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
专家
Multi-Symbol Expert Advisor for Deriv Synthetic Indices (Single-Chart Deployment) 1. Overview Index Synthetics EA is an algorithmic multi-symbol Expert Advisor developed for Deriv Synthetic Indices. It is designed to monitor and trade up to 39 synthetic instruments from a single EA instance using a diversified execution engine.  (Easy Setup) The system includes instrument-specific logic and filters intended to adapt to the different volatility characteristics of each synthetic index. The appr
Realza Grid Scalper Pro Mt5
Ricardo Rene Realza Ylarraga
专家
REALZA GOLD GRID PRO MT5   用精准、强大且专业的策略，自动化您的 XAUUSD（黄金）交易 Realza Gold Grid Pro MT5 是一款专业的交易机器人（EA），专为希望在黄金市场（ XAUUSD）实现稳定表现的交易者打造，采用先进的 网格策略（Grid）+ 智能仓位管理。 该机器人可全自动运行，实时分析市场，执行多笔策略性交易， 并通过统一盈利平仓机制最大化收益。   这个机器人能做什么？   实时分析市场行情   战略性开启多笔交易   自动管理入场与出场   达到整体盈利后统一平仓（Basket Close）   适应高波动市场（非常适合黄金）   核心特点   智能网格系统（Grid） 通过多重订单最大化市场机会   专为 XAUUSD（黄金）优化 针对高波动、高收益资产专门设计   高频交易 持续捕捉市场机会   整体盈利平仓系统（Basket Close） 当达到目标利润时，一次性关闭所有订单   账户保护机制 包含风险控制、订单限制及资金保护   全天候自动运行 24/7 无需人工干预（建议使用 VPS）   适用人群：   账户
Best Gold Trump Era Investing Ea
Mauricio Enrique Rojas Parejo
专家
+4 Years of data. This is the best scalping trend following strategy during this Trump Era.  It has a compound interest system that will make you grow your account while keeping a moderate to low risk. This is not just a BS get-rich-quick bot. This is an actual price action based EA that will perform its best for the next +2 years. Its trades are taken based off of Market Trends, TRUE SnR levels and even ICT's Fair Value Gaps. This has all of the best trading knowledge into one simple EA. If you
Xau Archangel Genesis
Napat Puangjunkum
专家
XAU ARCHANGEL GENESIS  The Divine Breakout Scalper for Gold XAU Archangel Genesis  is a precision-engineered Gold breakout trading system inspired by the purest form of price action — the raw structure of highs and lows. Most EAs fail because they rely on lagging indicators or dangerous martingale logic. Archangel Genesis solves this by using a Donchian Channel Breakout Engine with ATR Volatility Confirmation to identify only the most explosive, high-probability breakout moments. Combined wit
Grid MA Robot MT5
Songkiet Manoharn
专家
Grid MA: Institutional Risk Edition by Hello Quant is an advanced, fully-automated mean-reversion grid framework engineered for stringent capital preservation and extreme volatility management. Unlike traditional grid systems that hold stranded losing positions while scraping small individual profits, Grid MA V1.71 utilizes a proprietary Directional Basket Profit Realization engine. It calculates the net equity of your entire directional exposure (including swaps and commissions) and executes a
Signal XauUsd Trend Scalper MT5
Jinarto
专家
Signal XauUsd Trend Scalper MT5 is an automated trading Expert Advisor specially designed for XAUUSD traders who want a simple and practical trend scalping system. This EA follows trend signals and automatically opens BUY or SELL positions when market conditions match the strategy logic. It is built to capture short-term opportunities on Gold while managing positions automatically with trailing profit logic. The system is suitable for traders who prefer: automatic execution clear chart signals
GoldEdge Matrix
Chi Sang Lai
专家
GoldEdge Matrix — Premium Prop-Firm Edition combining USD, CAD,   JPY and CHF currency complexes , powered by the GE ATR Price Border system, dual-layer hedging, ATR volatility control and per-symbol cut loss protection. GoldEdge Matrix is the complete all-in-one MT5 Expert Advisor built for traders who want maximum currency coverage with minimal setup. It combines the logic of GoldEdge USD, GoldEdge CAD, GoldEdge JPY and GoldEdge CHF into one premium EA, with pre-configured presets and full op
MindxAlpha
Yug Anil Solanki
专家
Why MindXAlpha is Different (The Investor's Edge) Most commercial Expert Advisors fail because they rely on curve-fitted data or dangerous recovery mechanics. MindXAlpha was engineered from the ground up to prioritize capital preservation and logical transparency. 1. Zero Toxic Risk Management (No Martingale or Grid) MindXAlpha does not average down on losing positions, and it never uses Martingale or Grid systems. Every single trade is an independent event with a hard-coded, point-based Stop Lo
AustralianHedging
Evgeniy Zhdan
5 (2)
专家
The trading expert works on the strategy of inverse correlation of trading instruments. Trades in trading instruments are opened inside a virtual channel. The unique position management system allows you to avoid long drawdowns and fully controls the trading deposit. The EA works right out of the box with default settings. Set files are not required. Installation: The Expert Advisor must be installed only on the chart of the first trading pair, timeframe 1M. By default, this is the AUDNZD pair
X Pro Trend
Sivakumar Paul Suyambu
专家
X PRO TREND EA — Swing Dot Entries + Smart Risk & Prop-Firm Guards Ride the trend. Protect the account. Pass challenges with discipline. Live Signals & Products Summary: X PRO TREND EA is a fast, clean trend-following robot that times entries from Swing-Dot / Pivot structure (trendline logic) and manages trades with dynamic RR, trailing, and prop-firm grade guardrails (Daily Loss & Max Loss). Designed for XAUUSD (Gold) and adaptable to majors, indices, and crypto on lower timeframes. Best fo
Fractal Inteligent Xau
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Fractal Intelligent XAU is a high-precision Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. Developed with an advanced combination of classic Price Action and adaptive indicators, this system seeks to capture high-probability price movements in gold using reliable candlestick patterns, filtered by a FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average) and a Keltner Channel. Key Features Intelligent Hybrid Strategy: Price Action Pattern Detection: FRAMA as a dynamic
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
专家
XGen Scalper MT5 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Advanced Turnaround Strategy
Guillermo Pineda
专家
Turnaround Tuesday EA – 完全可定制的MetaTrader 5反转策略 高级反转策略EA基于经典的“反转星期二”策略，利用市场在某些星期内日内强势走势后的回撤倾向。该策略观察到，市场通常在星期二出现反转，尤其是在星期一大幅下跌（或上涨）之后。 默认策略逻辑（可通过输入参数完全调整）： 入场日： 检查今天是否是星期一（可自定义） 收盘比较： 今天的收盘价必须至少比前N日的收盘价低（或高）X%（默认值：比上周五低1%） 入场信号： 若满足条件，则在当天收盘时下单 离场日： 在星期二收盘时离场（可自定义），或在固定数量的K线后（可选） 策略优势： 适用于所有资产类别 基于市场规律的成熟逻辑 优化持仓周期并控制风险敞口 简单高效，适合零售和专业交易者 测试资产： 外汇对 大宗商品 指数 加密货币 股票 ️ 附加内容：每类资产表现最佳品种的SET文件： 购买后可获得专属SET文件，以获得长期最佳效果（见下方截图）。 资产类别 – SET文件数量： FOREX（主流与次要货币对）：7 商品（金属类）：9 指数现货（主次指数）：9 股票（美国 – N
Smart Safe Gold Grid Cents
Astik Jaura
专家
MINIMUM DEPOSIT ONLY USC ACCOUNT: 150,000 USC All EAs running on live accounts. Investor Id password is in telegram group. Accounts with a balance below 150,000 USC are considered HIGH RISK. The recommended deposit does not eliminate trading risk. Use conservative settings and test the Expert Advisor on a demo account before live trading. Smart Safe Gold Grid Cents Smart Safe Gold Grid Cents is a fully automated Expert Advisor developed for trading GOLD/XAUUSD on the MetaTrader 5 platform. It
Quantum Gold Matrix PRO MT5
Yeoh Kia Gee
专家
Quantum Gold Matrix PRO – MT5 EA is an advanced adaptive cycle martingale trading system. Dual-direction hedge entry (BUY + SELL) Smart basket TP & cycle-based SL Adaptive recovery system (auto adjusts TP after losses) Controlled martingale with gap logic Built-in dashboard + IB tracking Optimized for high-frequency trading & Gold volatility . Key Advantages Adaptive recovery (not fixed martingale) Starts market-neutral (BUY + SELL) Smart basket closing system Multi-cycle loss reco
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
专家
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
专家
ZAB Grid EA - Automated Trading Tool for High Volatility Markets Product Description ZAB Grid EA is an automated trading program developed for various financial markets with price volatility. This EA is suitable for trading instruments such as gold (XAUUSD), oil (USOIL), indices like S&P500, and even stocks. It employs a price grid strategy that helps you trade with a systematic approach and effective risk management. Key Features and Benefits Detailed Pre-Trade Planning The EA calculates and
Titan Trader King Gold Scalping EA for MT5
Ashish Jayant Mone
专家
Titan Trader King – Gold Scalping EA for MT5 Titan Trader King is a precision-engineered automated trading system designed to capture high-quality momentum and trend continuation opportunities in fast-moving financial markets. The system is specially optimized for Gold (XAUUSD) trading behavior while maintaining strong performance capability across multiple high-liquidity trading instruments. Built for traders who demand structured, rule-based execution, Titan Trader King removes emotional decis
Meta Quant Grid Master
Savaliya Raj
专家
Meta Quant Grid Master Telegram:  t.me/rajjthealgotrader   Meta Quant Grid Master is a next-generation algorithmic trading system designed to intelligently navigate market cycles using adaptive position management and precision-based execution. Built for traders who demand consistency, control, and performance , this EA combines structured trade sequencing with advanced risk management to deliver optimized results across varying market conditions. Core Concept (Smart but Protected) The sys
Gold TrendPro Mt5
Antoine Melhem
5 (2)
专家
Gold Trend Pro 是一款专为 XAUUSD（黄金）H1（1 小时）周期设计的专业智能交易系统（EA）。它采用结构化、规则驱动的交易方式，专注于高质量、干净的交易机会，而不是随机进场追逐市场。所有 BUY/SELL 决策均基于明确条件，确保交易一致性和纪律性，无情绪、无猜测、无“赌博模式”。 Gold Trend Pro 的核心优势之一是其自适应止损和止盈逻辑。EA 不使用固定的 SL/TP 距离，而是根据当前市场行为动态调整。这使系统在波动变化时更加灵活，减少震荡行情中的无效止损，并在趋势和震荡市场中保持更平稳的表现。 Gold Trend Pro 适合希望使用稳定、风险可控系统的交易者，而不是依赖高风险暴露的策略。系统注重质量而非数量，并针对黄金市场特性进行了优化，包括快速行情、强动能以及突发的高波动。无论是需要清晰结构的新手，还是偏好干净执行逻辑的资深交易者，Gold Trend Pro 都能在 H1 周期上提供有序进场、智能管理和长期稳定性。 关键参数与建议 交易品种： XAUUSD（黄金） 周期： H1（推荐 / 最佳表现） 杠杆： 最低 1:50 最低入金： $
Retest Precision EA
Rodolfo Sanchez Morales
专家
Main Description Retest Precision EA is an automated trading system designed for high-precision trading using breakout and retest strategies, focusing on real market movements and avoiding impulsive entries. This EA identifies key support and resistance zones, waits for breakout confirmation, and executes trades only when the market validates the move, thus seeking high-probability, controlled-risk entries. With dynamic volatility-based risk management (ATR) and a conservative approach, it
Golden Osiris EA
Luis Corso
专家
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
Fintech Grid
Angel Torres
专家
Fintech Grid is a MetaTrader 5 Expert Advisor that combines a hedging grid with basket closing based on weighted average price, enhanced with an equity protection system designed for long-term sustainability. The EA manages BUY and SELL cycles independently. Each side can build its own basket of positions and close all trades of that side when price reaches a defined target calculated from the basket’s weighted average entry price. This version also includes an Equity Guard module that can close
Nusantara MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 智能突破，挂单精准 “Nusantara”是一款基于突破箱体策略的专家顾问 (EA)，通过远距离挂单执行增强，并配备风险管理切换系统。专为希望采用自动化、安全策略的严肃交易者而设计，该策略在不断变化的市场特征面前仍能保持灵活性。 主要策略：突破 + 距离缓冲 Nusantara EA 不会在突破期间直接进入，而是： 根据特定时间（例如：亚洲、伦敦或自定义时段）绘制箱体范围。 等待价格突破箱体。 然后打开挂单买入止损和卖出止损，并附加距离（缓冲）——以确保走势真正有效，而不是假突破。 风险管理切换 当市场方向不正确时，EA 不会立即放弃： 可以从 TP/SL 模式切换到切换模式（例如：对冲、恢复步骤或通过调整手数重新进入）。 智能尾随选项可在价格大幅波动时锁定利润。 每日亏损限制系统和每日利润目标。 完整功能： 自定义框时间
Aureus Quant PVI
Muthukrishnan Muthupoilan
专家
IMPORTANT :  XAUUSD only H1 Timeframe  1. The Core Strategy The EA utilizes a Breakout Strategy (likely an Opening Range Breakout or a technical level breakout) on the 1-hour (H1) timeframe. Precision Entry: It looks for specific volatility or price patterns to "break" a certain range before entering. Confirmation Rule: Per your recent updates, the EA requires a new candle formation to confirm a trade, which helps filter out "fakeouts" (temporary price spikes that immediately reverse). Trend Fo
MarketPeckerGOLDV3
Marouane Belhaouss
专家
Product Description SAR MACD Pro EA is a sophisticated automated trading system that combines two powerful technical indicators: Parabolic SAR and MACD. Designed for traders of all levels, this EA identifies optimal entry points with integrated risk management. Trading Idea : The EA looks for convergences between Parabolic SAR directional changes and MACD line crossovers to generate reliable trading signals. Key Features Technical Features Double confirmation : SAR + MACD for enhanced acc
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Master Blue Gold
Metab Alghnam
专家
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
作者的更多信息
Estadistica
Alfredo Jose Garcia Carrero
指标
Estadistica.mq5：您的交易與分析主控面板 透過 Estadistica.mq5 優化您的交易管理——這是專為追求清晰與精準的交易者打造的終極控制面板。此獨立指標讓您能在緊湊且高效的操作介面中，即時監控未平倉部位及已平倉交易的詳細歷史紀錄。 主要功能： 全面的多標記面板：一目瞭然地查看未平倉部位摘要，包含每組貨幣對或資產的手數及即時交易結果。 進階已平倉交易分析：獲取專業的績效指標（整體摘要與按標記細分），包含總交易筆數、勝率（WR）、美元盈利及盈利係數（PF）。 魔術號篩選：專為全面相容性設計。透過應用魔術號篩選統計數據，讓您能獨立分析任何專家顧問（EA）的表現，包括馬丁格爾等複雜策略。 互動式簡潔介面：面板具備「點擊隱藏」功能，保持圖表整潔，並讓您僅在需要時顯示資訊。 回撤追蹤：透過精確的「最大回撤」與「當前回撤」指標監控風險，持續監測帳戶健康狀況。 為何選擇 Estadistica.mq5？ 無論您是手動交易者還是運行多個 EA，Estadistica.mq5 都能消除混淆，並提供您做出明智決策所需的精確數據。無需再進行手動計算；立即獲取 透過  Dee
FREE
Tendenceris
Alfredo Jose Garcia Carrero
指标
Tendenceris - MT4趨勢指標 提升您的交易能力，使用 Tendenceris ！ 這款令人驚豔的 MetaTrader 4 指標，以即時模式顯示不同時間框架的趨勢。不要錯過任何交易機會！ 主要功能： 在不同時間框架（從 1分鐘 到 1天 ）識別並視覺化趨勢。 直觀簡潔的界面，清楚呈現圖表上的趨勢資訊。 即時更新，隨時獲取趨勢變化的最新資訊。 支援廣泛的金融工具。 可根據個人偏好和交易策略進行自定義設置。 主要優勢： 根據 主導趨勢 做出明智的交易決策。 節省時間和精力，全面了解不同時間框架上的趨勢。 以準確及時的資訊增加交易信心。 根據最強勁和最 持久的趨勢 來優化您的交易策略。 避免逆勢交易，最大化您的利潤。 不要錯過任何交易機會！立即獲取 Tendenceris ，提升您的交易能力！ 請注意， Tendenceris 兼容MetaTrader 4，可在真實和模擬賬戶上使用。 立即使用 Tendenceris 提升您的交易能力！ YouTube
Oberis
Alfredo Jose Garcia Carrero
指标
您想使用訂單塊指示器改善您的交易嗎？ 訂單塊是市場上買入或賣出訂單積累的區域，可能導致趨勢變化或強勁波動。 識別這些訂單塊對於尋找進入和退出機會以及管理風險和利潤非常有幫助。 但是手動查找這些訂單塊可能既困難又乏味。 這就是我們創建 Oberis 的原因，它是 MetaTrader 4 的訂單塊指示器，可幫助您自動檢測並在圖表上標記這些塊。 Oberis 是如何工作的？ Oberis 是一種分析價格和交易量以識別市場中最相關的訂單塊的指標。 這些訂單塊顯示為綠色或紅色矩形，具體取決於它們是看漲還是看跌。 Oberis 非常易於使用。 您只需將它安裝在您的 MetaTrader 4 中並將其應用到您要交易的貨幣對或資產的圖表上。 Oberis 適用於任何時間範圍和任何圖表類型。 Oberis有什麼優勢？ Oberis 為您提供多項優勢來改善您的交易： 通過為您找到訂單塊來節省您的時間和精力。 幫助您在正確的時間以正確的方向進入市場。 允許您根據訂單塊設置止損和目標。 使用專業有效的工具讓您充滿信心和安全感。 實時更新圖上的OB 
筛选:
无评论
回复评论