Liquidity Outlook MT5





Индикатор «Прогноз ликвидности» [tambangEA] — это индикатор технического анализа, предназначенный для отображения потенциальных зон концентрации ликвидности вокруг текущей рыночной цены.

Индикатор определяет активные зоны дисбаланса и пулы стоп-лоссов, оценивает их относительную значимость, отслеживает взаимодействие цены с ними и организует информацию в пять структурированных представлений на панели инструментов:

Обзор

Основные зоны

Статистика

Давление

Сценарий

Индикатор «Прогноз ликвидности» не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Это дискреционный инструмент поддержки принятия решений, предназначенный для помощи трейдерам в организации структуры рынка, контекста ликвидности и планирования сценариев.





Основные функции

Индикатор ликвидности объединяет несколько аналитических компонентов в одном интерфейсе графика:

Обнаружение дисбаланса и разрывов справедливой стоимости

Обнаружение подтвержденных стоп-пулов на основе колебаний

Отслеживание динамического потребления зон

Композитная оценка зон ликвидности

Расчет ближайшего уровня ликвидности

Сравнение давления ликвидности на повышение и понижение

Историческая статистика заполнения разрывов и зачистки пулов

Измерение скорости реакции

Структурированное отображение сценариев

Многосимвольный сканер ликвидности

Оповещения на графике и буферы индикаторов для интеграции





Обнаружение зон ликвидности

Индикатор обнаруживает два основных типа зон ликвидности.





Дисбаланс / Зоны разрывов

Дисбаланс представляет собой ценовую зону, где движение рынка создало неэффективное или неполное распределение цен.





Функция прогнозирования ликвидности позволяет выявлять:

Трехсвечевые гэпы справедливой стоимости

Устаревшие гэпы смежных свечей

Бычьи дисбалансы ниже текущей цены

Медвежьи дисбалансы выше текущей цены

Квалификация гэпа может быть отфильтрована с использованием:

Нормализованного по ATR минимального размера

Процентного минимального размера

Допуска цены

Исторической отправной точки

Максимального диапазона ретроспективного анализа

Стоп-пулов

Стоп-пулы — это предполагаемые кластеры ликвидности, расположенные вокруг подтвержденных максимумов и минимумов колебаний.

Механизм определения точек разворота использует отдельные подтверждающие бары слева и справа. Стоп-пул создается только после подтверждения колебания, а не отображается исторически до того, как подтверждение стало доступно.





Обработка завершенных баров

Основной механизм обнаружения работает с использованием завершенных свечей.

Подтвержденные зоны не создаются на основе информации о незавершенных барах. Активные зоны, оценки, статистические измерения и сценарии могут изменяться по мере закрытия новых свечей и взаимодействия цены с существующими зонами.





Это означает, что индикатор предоставляет постоянно обновляемую карту ликвидности, а не постоянно фиксированный прогноз.





Динамический жизненный цикл зоны

Каждая зона ликвидности отслеживается на протяжении всего своего жизненного цикла.

Зона может быть классифицирована как:

Активная

Частично израсходованная

Полностью заполненная

Заполненная

Очищенная

Устаревшая

Скрытая от графика, но сохраняемая для статистики

Когда цена входит в зону, видимый прямоугольник может сжиматься, показывая только ту часть, которая еще не была израсходована.





Процент израсходованных участков показывает, какая часть исходной зоны уже заполнена или с ней взаимодействовали.





Композитный балл зоны

Каждая активная зона получает балл от 0,0 до 10,0.

Балл может включать в себя:

Относительное участие объема

Размер зоны, нормализованный по ATR

Свежесть зоны или повторные тесты

Слияние с соседними зонами

Расстояние от текущей цены

Затухание балла во времени

Размер оставшейся неизрасходованной зоны

Балл является механизмом ранжирования. Он не представляет собой гарантированную вероятность разворота, продолжения тренда или прибыли. Элитные зоны

Зоны, соответствующие заданному пороговому значению элитности, классифицируются как элитные зоны.

В модели оценки по умолчанию новые зоны получают большее значение, а после повторных взаимодействий компонент тестирования постепенно уменьшается. Альтернативное поведение оценки теста можно выбрать с помощью параметров ввода.