Liquidity Outlook MT5


Индикатор «Прогноз ликвидности» [tambangEA] — это индикатор технического анализа, предназначенный для отображения потенциальных зон концентрации ликвидности вокруг текущей рыночной цены.
Индикатор определяет активные зоны дисбаланса и пулы стоп-лоссов, оценивает их относительную значимость, отслеживает взаимодействие цены с ними и организует информацию в пять структурированных представлений на панели инструментов:
Обзор
Основные зоны
Статистика
Давление
Сценарий
Индикатор «Прогноз ликвидности» не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Это дискреционный инструмент поддержки принятия решений, предназначенный для помощи трейдерам в организации структуры рынка, контекста ликвидности и планирования сценариев.

Основные функции
Индикатор ликвидности объединяет несколько аналитических компонентов в одном интерфейсе графика:
Обнаружение дисбаланса и разрывов справедливой стоимости
Обнаружение подтвержденных стоп-пулов на основе колебаний
Отслеживание динамического потребления зон
Композитная оценка зон ликвидности
Расчет ближайшего уровня ликвидности
Сравнение давления ликвидности на повышение и понижение
Историческая статистика заполнения разрывов и зачистки пулов
Измерение скорости реакции
Структурированное отображение сценариев
Многосимвольный сканер ликвидности
Оповещения на графике и буферы индикаторов для интеграции

Обнаружение зон ликвидности
Индикатор обнаруживает два основных типа зон ликвидности.

Дисбаланс / Зоны разрывов
Дисбаланс представляет собой ценовую зону, где движение рынка создало неэффективное или неполное распределение цен.

Функция прогнозирования ликвидности позволяет выявлять:
Трехсвечевые гэпы справедливой стоимости
Устаревшие гэпы смежных свечей
Бычьи дисбалансы ниже текущей цены
Медвежьи дисбалансы выше текущей цены
Квалификация гэпа может быть отфильтрована с использованием:
Нормализованного по ATR минимального размера
Процентного минимального размера
Допуска цены
Исторической отправной точки
Максимального диапазона ретроспективного анализа
Стоп-пулов
Стоп-пулы — это предполагаемые кластеры ликвидности, расположенные вокруг подтвержденных максимумов и минимумов колебаний.
Механизм определения точек разворота использует отдельные подтверждающие бары слева и справа. Стоп-пул создается только после подтверждения колебания, а не отображается исторически до того, как подтверждение стало доступно.

Обработка завершенных баров
Основной механизм обнаружения работает с использованием завершенных свечей.
Подтвержденные зоны не создаются на основе информации о незавершенных барах. Активные зоны, оценки, статистические измерения и сценарии могут изменяться по мере закрытия новых свечей и взаимодействия цены с существующими зонами.

Это означает, что индикатор предоставляет постоянно обновляемую карту ликвидности, а не постоянно фиксированный прогноз.

Динамический жизненный цикл зоны
Каждая зона ликвидности отслеживается на протяжении всего своего жизненного цикла.
Зона может быть классифицирована как:
Активная
Частично израсходованная
Полностью заполненная
Заполненная
Очищенная
Устаревшая
Скрытая от графика, но сохраняемая для статистики
Когда цена входит в зону, видимый прямоугольник может сжиматься, показывая только ту часть, которая еще не была израсходована.

Процент израсходованных участков показывает, какая часть исходной зоны уже заполнена или с ней взаимодействовали.

Композитный балл зоны
Каждая активная зона получает балл от 0,0 до 10,0.
Балл может включать в себя:
Относительное участие объема
Размер зоны, нормализованный по ATR
Свежесть зоны или повторные тесты
Слияние с соседними зонами
Расстояние от текущей цены
Затухание балла во времени
Размер оставшейся неизрасходованной зоны
Балл является механизмом ранжирования. Он не представляет собой гарантированную вероятность разворота, продолжения тренда или прибыли. Элитные зоны
Зоны, соответствующие заданному пороговому значению элитности, классифицируются как элитные зоны.
В модели оценки по умолчанию новые зоны получают большее значение, а после повторных взаимодействий компонент тестирования постепенно уменьшается. Альтернативное поведение оценки теста можно выбрать с помощью параметров ввода.
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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
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Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
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