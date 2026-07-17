Liquidity Outlook MT5













流动性展望 [tambangEA] 是一款技术分析指标，旨在绘制当前市场价格周围潜在的流动性集中区域。





该指标识别活跃的不平衡区域和止损池，评估它们的相对重要性，跟踪价格与这些区域的互动，并将信息整理成五个结构化的仪表盘视图：





概览

热门区域

统计数据

压力

情景分析





流动性展望不会自动开仓、修改或平仓。它是一款辅助交易者进行决策的工具，旨在帮助他们了解市场结构、流动性状况并进行情景规划。





主要功能





流动性展望指标将多个分析组件整合到一个图表界面中：





不平衡和公允价值缺口检测





基于摆动的已确认止损池检测





动态区域消耗跟踪





综合流动性区域评分





最近流动性水平计算





上行和下行流动性压力比较





历史缺口填补和止损池清扫统计数据





反应率测量





结构化情景映射





多品种流动性扫描器





图表警报和指标缓冲区（用于集成）





流动性区域检测





该指标检测两种主要类型的流动性区域。





不平衡/缺口区域





不平衡区域是指市场波动导致价格分布效率低下或不完整的区域。





流动性展望指标可以识别：





三根K线公允价值缺口





历史相邻K线缺口





当前价格下方的多头不平衡

当前价格上方的空头不平衡





缺口资格筛选条件包括：





ATR标准化最小值





基于百分比的最小值





价格容差





历史起始点





最大回溯范围





止损池





止损池是位于已确认的摆动高点和摆动低点周围的估计流动性聚集区。





枢轴引擎使用独立的左侧和右侧确认K线。止损池仅在摆动确认后创建，而不是在确认可用之前显示历史数据。





已完成K线处理





主检测引擎使用已完成的K线运行。





已确认区域并非基于未完成K线的信息创建。随着新K线的收盘和价格与现有区域的交互，活跃区域、评分、统计测量值和情景仍可能发生变化。





这意味着该指标提供的是持续更新的流动性图，而不是永久固定的预测。





动态区域生命周期





每个流动性区域都会在其完整的生命周期内受到监控。





区域可分为以下几类：





活跃

部分消耗

完全解决

已填充

已扫过

过期

图表中隐藏但仍保留用于统计





当价格进入某个区域时，可见矩形会收缩，仅显示尚未消耗的部分。





已消耗百分比显示原始区域中已填充或交互的部分。





综合区域评分





每个活跃区域都会获得一个 0.0 到 10.0 的评分。





该评分可能包含以下因素：





相对成交量参与度





ATR 标准化区域大小





区域新鲜度或重复测试





与邻近区域的融合度





与当前价格的距离





基于时间的评分衰减





剩余未消耗区域大小





该评分是一种排名机制。它并不代表反转、延续或盈利的保证概率。





精英区域





达到设定的精英阈值的区域将被归类为精英区域。





默认评分模型会赋予新区域更高的权重，并在多次交互后逐步降低测试部分的权重。可以通过输入参数选择其他测试评分方式。