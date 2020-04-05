Scalper Hedge GOLD
- Эксперты
-
Endra SetiyantoЯ — разработчик программного обеспечения для автоматизированной торговли (советник), специализирующийся на адаптивных стратегиях и строгом управлении рисками. Мой подход заключается не просто в угадывании направления рынка, а в использовании логики, основанной на данных, для реагирования на
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Scalper Hedging GOLD — это премиальный советник (Expert Advisor), специально разработанный для покорения высокой волатильности пары XAUUSD (Золото). Используя архитектуру алгоритма Independent Hedging (Независимое хеджирование), этот советник способен одновременно и независимо выполнять и управлять циклами покупок (Buy) и продаж (Sell), гарантируя, что вы не упустите ни одной возможности как на боковом, так и на трендовом рынках.
Оснащенный первоклассной защитой капитала, настраиваемой матрицей рисков и фундаментальными фильтрами, этот советник является не просто обычным торговым роботом, а комплексным помощником по управлению портфелем.
|==========================================================================================================================================================================
ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкцию по установке и настройке.
==========================================================================================================================================================================
Цена со скидкой на старте продаж. Цена будет увеличиваться на 10 долларов за каждые 5 покупок. Итоговая цена 1000 долларов.
==========================================================================================================================================================================
***Купите Scalper Hedging GOLD и получите Scalper GOLD EA и Multi Scalper BOT бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личные сообщения!
==========================================================================================================================================================================
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ SCALPER HEDGING GOLD?
-
Гибкая прибыльность (Рыночно-нейтральная стратегия): Нет необходимости угадывать направление тренда. С системой независимого двустороннего хеджирования этот советник будет накапливать прибыль как при резком росте цен на золото, так и при их падении — одновременно.
-
Безопасность средств — это приоритет: Встроенные функции Daily Drawdown Guard, News Filter и Smart RSI Exhaustion гарантируют защиту вашего счета от экстремальной новостной волатильности и аномальных движений цен.
-
100% прозрачность и доказанная эффективность: Мы не продаем обещания или результаты бэктестов. Вы можете сами проверить производительность и надежность этого советника в реальном времени через публичные инвесторские (Real) счета, которые мы предоставляем.
-
Чрезвычайно прост в использовании (Plug & Play): Оснащен футуристической интерактивной панелью (Dashboard), с помощью которой вы можете отслеживать и полностью контролировать работу советника, изменять уровни риска (от Low до Extreme) или осуществлять ручное вмешательство всего одним кликом прямо с графика.
-
Эксклюзивная поддержка VIP-сообщества: Вы не останетесь одни после покупки. Мы предоставляем доступ в закрытую эксклюзивную группу, где наша команда поддержки и другие пользователи помогут вам на всех этапах — от установки до достижения прибыльности.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
-
Независимая двусторонняя логика хеджирования: Циклы Buy и Sell работают по своим собственным путям, не блокируя (lock) друг друга. Когда накопленные ордера Buy достигают цели по прибыли, советник закрывает только позиции Buy. То же самое относится и к позициям Sell.
-
Умный фильтр истощения RSI: Советник не входит в рынок вслепую. Интегрированный интеллектуальный осциллятор RSI блокирует открытие позиций в зонах перекупленности и перепроданности.
-
4-уровневая матрица рисков (от Low до Extreme): Полный контроль над агрессивностью советника одним кликом. Варианты управления лотами варьируются от Low (статичное добавление лота) до Extreme (экспоненциальный множитель/Мартингейл).
-
Anti-Spam Trailing Stop и Auto-Lock Exit: Продвинутый шаг трейлинга гарантирует, что модификации Stop Loss дружелюбны к серверу брокера (защита от бана). Система также использует Status Lock для идеального исполнения всех ордеров сетки при достижении Take Profit.
-
Продвинутая защита счета (Drawdown Guard): Спите спокойно благодаря функции абсолютной дневной защиты. Установите максимальный лимит потерь (Daily Loss %) и дневную цель (Daily Target Profit). Советник автоматически остановит торговлю при их достижении.
-
Встроенный глобальный новостной фильтр: Защита от рыночных штормов. Советник сканирует макроэкономический календарь и ставит торговлю на паузу перед и после выхода важных новостей.
КАК НАЧАТЬ
После покупки робота, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение со скриншотом подтверждения покупки (перейдите на вкладку Purchases и сделайте скриншот). После подтверждения вы получите доступ в закрытую группу, где наша служба поддержки и другие пользователи помогут вам со всеми вопросами.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
-
Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
-
Символ / Пара: XAUUSD / GOLD (Эксклюзивно для одной пары)
-
Таймфрейм: M1 (Рекомендуется для оптимальной точности входа)
-
Рекомендуемый капитал (Эквити):
-
Low & Mid Risk: 20,000 - 30,000 центов ($200 - $300 на центовом счете)
-
High & Extreme Risk: 50,000 - 100,000 центов ($500 - $1,000 на центовом счете)
-
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Всегда используйте центовый счет для стартового капитала менее $1,000, чтобы обеспечить более сильную устойчивость маржи и безопасное управление просадками.
СЧЕТА ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Мы абсолютно прозрачны в результатах торговли этого советника. Вы можете следить за его работой в реальном времени через инвесторские счета (MT5) ниже:
Account 1
-
Broker: Exness
-
Server: Exness-MT5Real25
-
Login (ID): 183900515
-
Investor Password: @Boy12345
Account 2
-
Broker: Valetax
-
Server: Valetaxintl-live5
-
Login (ID): 1051053408
-
Investor Password: Trader100$
ВАЖНО (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
Системы Grid и Martingale несут высокую потенциальную прибыль наряду с эквивалентными рисками. Настоятельно рекомендуется всегда включать фильтр новостей и устанавливать часы торговли. Всегда тестируйте этот советник на демо-счете в течение нескольких недель перед использованием на реальном счете.