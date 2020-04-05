Scalper Hedge GOLD

  • Эксперты
  • Endra Setiyanto
    Endra Setiyanto

    Endra Setiyanto

    Я — разработчик программного обеспечения для автоматизированной торговли (советник), специализирующийся на адаптивных стратегиях и строгом управлении рисками. Мой подход заключается не просто в угадывании направления рынка, а в использовании логики, основанной на данных, для реагирования на
    2 комментария
  • Версия: 2.0
  • Активации: 5

Scalper Hedging GOLD — это премиальный советник (Expert Advisor), специально разработанный для покорения высокой волатильности пары XAUUSD (Золото). Используя архитектуру алгоритма Independent Hedging (Независимое хеджирование), этот советник способен одновременно и независимо выполнять и управлять циклами покупок (Buy) и продаж (Sell), гарантируя, что вы не упустите ни одной возможности как на боковом, так и на трендовом рынках.

Оснащенный первоклассной защитой капитала, настраиваемой матрицей рисков и фундаментальными фильтрами, этот советник является не просто обычным торговым роботом, а комплексным помощником по управлению портфелем.

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ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкцию по установке и настройке.
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Цена со скидкой на старте продаж. Цена будет увеличиваться на 10 долларов за каждые 5 покупок. Итоговая цена 1000 долларов.
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***Купите Scalper Hedging GOLD и получите Scalper GOLD EA и Multi Scalper BOT бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личные сообщения!
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ SCALPER HEDGING GOLD?

  • Гибкая прибыльность (Рыночно-нейтральная стратегия): Нет необходимости угадывать направление тренда. С системой независимого двустороннего хеджирования этот советник будет накапливать прибыль как при резком росте цен на золото, так и при их падении — одновременно.

  • Безопасность средств — это приоритет: Встроенные функции Daily Drawdown Guard, News Filter и Smart RSI Exhaustion гарантируют защиту вашего счета от экстремальной новостной волатильности и аномальных движений цен.

  • 100% прозрачность и доказанная эффективность: Мы не продаем обещания или результаты бэктестов. Вы можете сами проверить производительность и надежность этого советника в реальном времени через публичные инвесторские (Real) счета, которые мы предоставляем.

  • Чрезвычайно прост в использовании (Plug & Play): Оснащен футуристической интерактивной панелью (Dashboard), с помощью которой вы можете отслеживать и полностью контролировать работу советника, изменять уровни риска (от Low до Extreme) или осуществлять ручное вмешательство всего одним кликом прямо с графика.

  • Эксклюзивная поддержка VIP-сообщества: Вы не останетесь одни после покупки. Мы предоставляем доступ в закрытую эксклюзивную группу, где наша команда поддержки и другие пользователи помогут вам на всех этапах — от установки до достижения прибыльности.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Независимая двусторонняя логика хеджирования: Циклы Buy и Sell работают по своим собственным путям, не блокируя (lock) друг друга. Когда накопленные ордера Buy достигают цели по прибыли, советник закрывает только позиции Buy. То же самое относится и к позициям Sell.

  • Умный фильтр истощения RSI: Советник не входит в рынок вслепую. Интегрированный интеллектуальный осциллятор RSI блокирует открытие позиций в зонах перекупленности и перепроданности.

  • 4-уровневая матрица рисков (от Low до Extreme): Полный контроль над агрессивностью советника одним кликом. Варианты управления лотами варьируются от Low (статичное добавление лота) до Extreme (экспоненциальный множитель/Мартингейл).

  • Anti-Spam Trailing Stop и Auto-Lock Exit: Продвинутый шаг трейлинга гарантирует, что модификации Stop Loss дружелюбны к серверу брокера (защита от бана). Система также использует Status Lock для идеального исполнения всех ордеров сетки при достижении Take Profit.

  • Продвинутая защита счета (Drawdown Guard): Спите спокойно благодаря функции абсолютной дневной защиты. Установите максимальный лимит потерь (Daily Loss %) и дневную цель (Daily Target Profit). Советник автоматически остановит торговлю при их достижении.

  • Встроенный глобальный новостной фильтр: Защита от рыночных штормов. Советник сканирует макроэкономический календарь и ставит торговлю на паузу перед и после выхода важных новостей.

КАК НАЧАТЬ

После покупки робота, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение со скриншотом подтверждения покупки (перейдите на вкладку Purchases и сделайте скриншот). После подтверждения вы получите доступ в закрытую группу, где наша служба поддержки и другие пользователи помогут вам со всеми вопросами.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

  • Символ / Пара: XAUUSD / GOLD (Эксклюзивно для одной пары)

  • Таймфрейм: M1 (Рекомендуется для оптимальной точности входа)

  • Рекомендуемый капитал (Эквити):

    • Low & Mid Risk: 20,000 - 30,000 центов ($200 - $300 на центовом счете)

    • High & Extreme Risk: 50,000 - 100,000 центов ($500 - $1,000 на центовом счете)

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Всегда используйте центовый счет для стартового капитала менее $1,000, чтобы обеспечить более сильную устойчивость маржи и безопасное управление просадками.

СЧЕТА ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Мы абсолютно прозрачны в результатах торговли этого советника. Вы можете следить за его работой в реальном времени через инвесторские счета (MT5) ниже:

Account 1

  • Broker: Exness

  • Server: Exness-MT5Real25

  • Login (ID): 183900515

  • Investor Password: @Boy12345

Account 2

  • Broker: Valetax

  • Server: Valetaxintl-live5

  • Login (ID): 1051053408

  • Investor Password: Trader100$

ВАЖНО (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

Системы Grid и Martingale несут высокую потенциальную прибыль наряду с эквивалентными рисками. Настоятельно рекомендуется всегда включать фильтр новостей и устанавливать часы торговли. Всегда тестируйте этот советник на демо-счете в течение нескольких недель перед использованием на реальном счете.


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Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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