Scalper Hedge GOLD

Scalper Hedging GOLD — это премиальный советник (Expert Advisor), специально разработанный для покорения высокой волатильности пары XAUUSD (Золото). Используя архитектуру алгоритма Independent Hedging (Независимое хеджирование), этот советник способен одновременно и независимо выполнять и управлять циклами покупок (Buy) и продаж (Sell), гарантируя, что вы не упустите ни одной возможности как на боковом, так и на трендовом рынках.

Оснащенный первоклассной защитой капитала, настраиваемой матрицей рисков и фундаментальными фильтрами, этот советник является не просто обычным торговым роботом, а комплексным помощником по управлению портфелем.

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ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкцию по установке и настройке.

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Цена со скидкой на старте продаж. Цена будет увеличиваться на 10 долларов за каждые 5 покупок. Итоговая цена 1000 долларов.

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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ SCALPER HEDGING GOLD?

Гибкая прибыльность (Рыночно-нейтральная стратегия): Нет необходимости угадывать направление тренда. С системой независимого двустороннего хеджирования этот советник будет накапливать прибыль как при резком росте цен на золото, так и при их падении — одновременно.

Безопасность средств — это приоритет: Встроенные функции Daily Drawdown Guard , News Filter и Smart RSI Exhaustion гарантируют защиту вашего счета от экстремальной новостной волатильности и аномальных движений цен.

100% прозрачность и доказанная эффективность: Мы не продаем обещания или результаты бэктестов. Вы можете сами проверить производительность и надежность этого советника в реальном времени через публичные инвесторские (Real) счета, которые мы предоставляем.

Чрезвычайно прост в использовании (Plug & Play): Оснащен футуристической интерактивной панелью (Dashboard), с помощью которой вы можете отслеживать и полностью контролировать работу советника, изменять уровни риска (от Low до Extreme) или осуществлять ручное вмешательство всего одним кликом прямо с графика.

Эксклюзивная поддержка VIP-сообщества: Вы не останетесь одни после покупки. Мы предоставляем доступ в закрытую эксклюзивную группу, где наша команда поддержки и другие пользователи помогут вам на всех этапах — от установки до достижения прибыльности.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Независимая двусторонняя логика хеджирования: Циклы Buy и Sell работают по своим собственным путям, не блокируя (lock) друг друга. Когда накопленные ордера Buy достигают цели по прибыли, советник закрывает только позиции Buy. То же самое относится и к позициям Sell.

Умный фильтр истощения RSI: Советник не входит в рынок вслепую. Интегрированный интеллектуальный осциллятор RSI блокирует открытие позиций в зонах перекупленности и перепроданности.

4-уровневая матрица рисков (от Low до Extreme): Полный контроль над агрессивностью советника одним кликом. Варианты управления лотами варьируются от Low (статичное добавление лота) до Extreme (экспоненциальный множитель/Мартингейл).

Anti-Spam Trailing Stop и Auto-Lock Exit: Продвинутый шаг трейлинга гарантирует, что модификации Stop Loss дружелюбны к серверу брокера (защита от бана). Система также использует Status Lock для идеального исполнения всех ордеров сетки при достижении Take Profit.

Продвинутая защита счета (Drawdown Guard): Спите спокойно благодаря функции абсолютной дневной защиты. Установите максимальный лимит потерь (Daily Loss %) и дневную цель (Daily Target Profit). Советник автоматически остановит торговлю при их достижении.

Встроенный глобальный новостной фильтр: Защита от рыночных штормов. Советник сканирует макроэкономический календарь и ставит торговлю на паузу перед и после выхода важных новостей.

КАК НАЧАТЬ

После покупки робота, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение со скриншотом подтверждения покупки (перейдите на вкладку Purchases и сделайте скриншот). После подтверждения вы получите доступ в закрытую группу, где наша служба поддержки и другие пользователи помогут вам со всеми вопросами.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

Символ / Пара: XAUUSD / GOLD (Эксклюзивно для одной пары)

Таймфрейм: M1 (Рекомендуется для оптимальной точности входа)

Рекомендуемый капитал (Эквити): Low & Mid Risk: 20,000 - 30,000 центов ($200 - $300 на центовом счете) High & Extreme Risk: 50,000 - 100,000 центов ($500 - $1,000 на центовом счете)



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Всегда используйте центовый счет для стартового капитала менее $1,000, чтобы обеспечить более сильную устойчивость маржи и безопасное управление просадками.

СЧЕТА ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Мы абсолютно прозрачны в результатах торговли этого советника. Вы можете следить за его работой в реальном времени через инвесторские счета (MT5) ниже:

Account 1

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real25

Login (ID): 183900515

Investor Password: @Boy12345

Account 2

Broker: Valetax

Server: Valetaxintl-live5

Login (ID): 1051053408

Investor Password: Trader100$

ВАЖНО (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

Системы Grid и Martingale несут высокую потенциальную прибыль наряду с эквивалентными рисками. Настоятельно рекомендуется всегда включать фильтр новостей и устанавливать часы торговли. Всегда тестируйте этот советник на демо-счете в течение нескольких недель перед использованием на реальном счете.