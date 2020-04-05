Adaptive Grid Pro MT5

📋 Общее описание

Adaptive Grid Pro - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций.

Основная концепция

Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой позиции, открываются новые ордера с заданным в настройках объемом, формируя адаптивную сетку. Все позиции закрываются по общему тейк-профиту при достижении целевой прибыли.

🛡️ 1. МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК

Система безопасности построена на двух независимых уровнях защиты, которые работают автоматически и не требуют вмешательства трейдера.

🔴 Уровень 1 (Мягкая защита)

Срабатывает при достижении установленного порога просадки (MaxDrawdown1)

Механизм работы:

  1. Торговля автоматически приостанавливается

  2. Запускается таймер (настраивается в часах)

  3. Если просадка не уменьшается за заданное время:

    • Закрывается самый старый ордер в сетке

    • Таймер сбрасывается и запускается снова

    • Процесс повторяется до выхода из зоны риска

Преимущества:

  • ✅ Постепенное снижение нагрузки на депозит

  • ✅ Сохранение потенциала для восстановления

  • ✅ Автоматическое управление без участия трейдера

🟢 Уровень 2 (Жесткая защита)

Срабатывает при достижении критического порога просадки (MaxDrawdown2)

Действие Описание Когда применять
🔄 Перезапуск стратегии Закрытие всех ордеров и сброс параметров Если рынок развернулся и нужно начать заново
🛑 Остановка советника Полная остановка с закрытием всех позиций При критической ситуации на рынке

💰 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ

Три режима управления лотом для оптимальной адаптации под ваш депозит:

Режим Описание Пример
Ручной Фиксированный лот, заданный пользователем Lot = 0.01 (постоянно)
% от Эквити Автоматический расчет от текущего эквити $1000 × 2% = 0.02 лота
% от Баланса Автоматический расчет от баланса $1000 × 2% = 0.02 лота

Преимущества автолота:

  • ✅ Автоматическая адаптация под размер депозита

  • ✅ Защита от перегрузки (ограничения MinLot/MaxLot)

  • ✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита

  • ✅ Снижение риска при уменьшении депозита

  • ✅ Умная валидация объемов согласно спецификации инструмента

🎯 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ

Система автоматического закрытия позиций при достижении целевого уровня прибыли.

Возможности:

  • Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита (profitTarget)

  • Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции

  • Полная защита: фиксация прибыли происходит автоматически, без участия трейдера

  • Сохранение результата: после достижения цели советник завершает работу, защищая прибыль


    📊 4. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ

    От агрессивной до консервативной торговли - настройте стратегию под свой стиль:

    Параметр 🚀 Агрессивный режим 🛡️ Консервативный режим
    Расстояние между ордерами 100-200 пунктов 300-500 пунктов
    Максимум ордеров 10-15 5-8
    Множитель лота 2.0-3.0 1.2-1.5
    Автолот % 2-3% 0.5-1%
    Уровень просадки 1 15-20% 25-30%
    Уровень просадки 2 30-40% 45-50%
    Целевая прибыль $500-1000 $200-500

    📐 5. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ

    Три метода расчета шага между ордерами для оптимальной адаптации:

    📍 Постоянный шаг (STEP_CONSTANT)

    • Простая и предсказуемая сетка

    • Подходит для стабильных рынков

    • Легко прогнозируемое поведение

    📈 Умножение шага (STEP_MULTIPLY)

    • Расширение сетки при движении цены

    • Эффективно при сильных трендовых движениях

    • Автоматическая адаптация к волатильности

    ➕ Добавление шага (STEP_ADD)

    • Плавное расширение сетки

    • Баланс между риском и потенциалом

    • Оптимально для умеренной волатильности

    💡 6. ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА

    ✅ Для трейдеров:

    • Полная автоматизация - не нужно следить за рынком 24/7

    • Торговля по тренду - заработок на бычьем или медвежьем рынке

    • Умное управление рисками - защита депозита на всех уровнях

    • Гибкость настроек - под любой стиль и характер торговли

    • Информационная панель - полный контроль в реальном времени

    • Детальное логирование - понимание каждого действия советника

    ✅ Для рынка:

    • Идеален для трендов - максимизация прибыли в трендовых движениях

    • Работает на любых парах - USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD

    • Адаптивность - подстраивается под текущую волатильность

    ✅ Для безопасности:

    • Защита от просадок - два уровня страховки

    • Авто-фиксация прибыли - сохранение результата

    • Защита от рекурсии - предотвращение ошибок

    • Лимиты на лот и ордера - полный контроль рисков

    • Полное логирование - прозрачность каждого шага

    📌 После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию по настройке и оптимизации Adaptive Grid Pro!



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    LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (213)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    Эксперты
    Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
    Smart Gold Impulse
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.11 (19)
    Эксперты
    Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    Эксперты
    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    Эксперты
    Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Эксперты
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
    Другие продукты этого автора
    Grid Trading EA with Risk Management MT5
    Aleksei Komlev
    Эксперты
    ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ   Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management — это  двунаправленный сеточный советник , который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для  флэтовых движений  на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии.  КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ДВУНАПРАВ
    Grid Trading EA with Risk Management
    Aleksei Komlev
    Эксперты
    ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ   Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management — это  двунаправленный сеточный советник , который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для  флэтовых движений  на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии.  КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ДВУНАПРАВ
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