Adaptive Grid Pro MT5

📋 Общее описание

Adaptive Grid Pro - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций.

Основная концепция

Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой позиции, открываются новые ордера с заданным в настройках объемом, формируя адаптивную сетку. Все позиции закрываются по общему тейк-профиту при достижении целевой прибыли.

🛡️ 1. МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК

Система безопасности построена на двух независимых уровнях защиты, которые работают автоматически и не требуют вмешательства трейдера.

🔴 Уровень 1 (Мягкая защита)

Срабатывает при достижении установленного порога просадки (MaxDrawdown1)

Механизм работы:

Торговля автоматически приостанавливается Запускается таймер (настраивается в часах) Если просадка не уменьшается за заданное время: Закрывается самый старый ордер в сетке

Таймер сбрасывается и запускается снова

Процесс повторяется до выхода из зоны риска

Преимущества:

✅ Постепенное снижение нагрузки на депозит

✅ Сохранение потенциала для восстановления

✅ Автоматическое управление без участия трейдера

🟢 Уровень 2 (Жесткая защита)

Срабатывает при достижении критического порога просадки (MaxDrawdown2)