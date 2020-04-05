Adaptive Grid Pro MT5
- Эксперты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
📋 Общее описание
Adaptive Grid Pro - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций.Основная концепция
Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой позиции, открываются новые ордера с заданным в настройках объемом, формируя адаптивную сетку. Все позиции закрываются по общему тейк-профиту при достижении целевой прибыли.
🛡️ 1. МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК
Система безопасности построена на двух независимых уровнях защиты, которые работают автоматически и не требуют вмешательства трейдера.🔴 Уровень 1 (Мягкая защита)
Срабатывает при достижении установленного порога просадки (MaxDrawdown1)
Механизм работы:
-
Торговля автоматически приостанавливается
-
Запускается таймер (настраивается в часах)
-
Если просадка не уменьшается за заданное время:
-
Закрывается самый старый ордер в сетке
-
Таймер сбрасывается и запускается снова
-
Процесс повторяется до выхода из зоны риска
Преимущества:
🟢 Уровень 2 (Жесткая защита)
-
✅ Постепенное снижение нагрузки на депозит
-
✅ Сохранение потенциала для восстановления
-
✅ Автоматическое управление без участия трейдера
Срабатывает при достижении критического порога просадки (MaxDrawdown2)
Действие Описание Когда применять 🔄 Перезапуск стратегии Закрытие всех ордеров и сброс параметров Если рынок развернулся и нужно начать заново 🛑 Остановка советника Полная остановка с закрытием всех позиций При критической ситуации на рынке
💰 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ
Три режима управления лотом для оптимальной адаптации под ваш депозит:
Режим Описание Пример Ручной Фиксированный лот, заданный пользователем Lot = 0.01 (постоянно) % от Эквити Автоматический расчет от текущего эквити $1000 × 2% = 0.02 лота % от Баланса Автоматический расчет от баланса $1000 × 2% = 0.02 лота
Преимущества автолота:
-
✅ Автоматическая адаптация под размер депозита
-
✅ Защита от перегрузки (ограничения MinLot/MaxLot)
-
✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита
-
✅ Снижение риска при уменьшении депозита
-
✅ Умная валидация объемов согласно спецификации инструмента
🎯 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ
Система автоматического закрытия позиций при достижении целевого уровня прибыли.
Возможности:
-
Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита (profitTarget)
-
Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции
-
Полная защита: фиксация прибыли происходит автоматически, без участия трейдера
-
Сохранение результата: после достижения цели советник завершает работу, защищая прибыль
📊 4. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ
От агрессивной до консервативной торговли - настройте стратегию под свой стиль:
Параметр 🚀 Агрессивный режим 🛡️ Консервативный режим Расстояние между ордерами 100-200 пунктов 300-500 пунктов Максимум ордеров 10-15 5-8 Множитель лота 2.0-3.0 1.2-1.5 Автолот % 2-3% 0.5-1% Уровень просадки 1 15-20% 25-30% Уровень просадки 2 30-40% 45-50% Целевая прибыль $500-1000 $200-500
📐 5. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ
Три метода расчета шага между ордерами для оптимальной адаптации:📍 Постоянный шаг (STEP_CONSTANT)
📈 Умножение шага (STEP_MULTIPLY)
-
Простая и предсказуемая сетка
-
Подходит для стабильных рынков
-
Легко прогнозируемое поведение
➕ Добавление шага (STEP_ADD)
-
Расширение сетки при движении цены
-
Эффективно при сильных трендовых движениях
-
Автоматическая адаптация к волатильности
-
Плавное расширение сетки
-
Баланс между риском и потенциалом
-
Оптимально для умеренной волатильности
💡 6. ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА✅ Для трейдеров:
✅ Для рынка:
-
Полная автоматизация - не нужно следить за рынком 24/7
-
Торговля по тренду - заработок на бычьем или медвежьем рынке
-
Умное управление рисками - защита депозита на всех уровнях
-
Гибкость настроек - под любой стиль и характер торговли
-
Информационная панель - полный контроль в реальном времени
-
Детальное логирование - понимание каждого действия советника
✅ Для безопасности:
-
Идеален для трендов - максимизация прибыли в трендовых движениях
-
Работает на любых парах - USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD
-
Адаптивность - подстраивается под текущую волатильность
-
Защита от просадок - два уровня страховки
-
Авто-фиксация прибыли - сохранение результата
-
Защита от рекурсии - предотвращение ошибок
-
Лимиты на лот и ордера - полный контроль рисков
-
Полное логирование - прозрачность каждого шага
📌 После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию по настройке и оптимизации Adaptive Grid Pro!
📋 Общее описание
Adaptive Grid Pro - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций.Основная концепция
Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой позиции, открываются новые ордера с заданным в настройках объемом, формируя адаптивную сетку. Все позиции закрываются по общему тейк-профиту при достижении целевой прибыли.
🛡️ 1. МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК
Система безопасности построена на двух независимых уровнях защиты, которые работают автоматически и не требуют вмешательства трейдера.🔴 Уровень 1 (Мягкая защита)
Срабатывает при достижении установленного порога просадки (MaxDrawdown1)
Механизм работы:
-
Торговля автоматически приостанавливается
-
Запускается таймер (настраивается в часах)
-
Если просадка не уменьшается за заданное время:
-
Закрывается самый старый ордер в сетке
-
Таймер сбрасывается и запускается снова
-
Процесс повторяется до выхода из зоны риска
Преимущества:
🟢 Уровень 2 (Жесткая защита)
-
✅ Постепенное снижение нагрузки на депозит
-
✅ Сохранение потенциала для восстановления
-
✅ Автоматическое управление без участия трейдера
Срабатывает при достижении критического порога просадки (MaxDrawdown2)
Действие Описание Когда применять 🔄 Перезапуск стратегии Закрытие всех ордеров и сброс параметров Если рынок развернулся и нужно начать заново 🛑 Остановка советника Полная остановка с закрытием всех позиций При критической ситуации на рынке
💰 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ
Три режима управления лотом для оптимальной адаптации под ваш депозит:
Режим Описание Пример Ручной Фиксированный лот, заданный пользователем Lot = 0.01 (постоянно) % от Эквити Автоматический расчет от текущего эквити $1000 × 2% = 0.02 лота % от Баланса Автоматический расчет от баланса $1000 × 2% = 0.02 лота
Преимущества автолота:
-
✅ Автоматическая адаптация под размер депозита
-
✅ Защита от перегрузки (ограничения MinLot/MaxLot)
-
✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита
-
✅ Снижение риска при уменьшении депозита
-
✅ Умная валидация объемов согласно спецификации инструмента
🎯 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ
Система автоматического закрытия позиций при достижении целевого уровня прибыли.
Возможности:
-
Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита (profitTarget)
-
Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции
-
Полная защита: фиксация прибыли происходит автоматически, без участия трейдера
-
Сохранение результата: после достижения цели советник завершает работу, защищая прибыль
📊 4. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ
От агрессивной до консервативной торговли - настройте стратегию под свой стиль:
Параметр 🚀 Агрессивный режим 🛡️ Консервативный режим Расстояние между ордерами 100-200 пунктов 300-500 пунктов Максимум ордеров 10-15 5-8 Множитель лота 2.0-3.0 1.2-1.5 Автолот % 2-3% 0.5-1% Уровень просадки 1 15-20% 25-30% Уровень просадки 2 30-40% 45-50% Целевая прибыль $500-1000 $200-500
📐 5. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ
Три метода расчета шага между ордерами для оптимальной адаптации:📍 Постоянный шаг (STEP_CONSTANT)
📈 Умножение шага (STEP_MULTIPLY)
-
Простая и предсказуемая сетка
-
Подходит для стабильных рынков
-
Легко прогнозируемое поведение
➕ Добавление шага (STEP_ADD)
-
Расширение сетки при движении цены
-
Эффективно при сильных трендовых движениях
-
Автоматическая адаптация к волатильности
-
Плавное расширение сетки
-
Баланс между риском и потенциалом
-
Оптимально для умеренной волатильности
💡 6. ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА✅ Для трейдеров:
✅ Для рынка:
-
Полная автоматизация - не нужно следить за рынком 24/7
-
Торговля по тренду - заработок на бычьем или медвежьем рынке
-
Умное управление рисками - защита депозита на всех уровнях
-
Гибкость настроек - под любой стиль и характер торговли
-
Информационная панель - полный контроль в реальном времени
-
Детальное логирование - понимание каждого действия советника
✅ Для безопасности:
-
Идеален для трендов - максимизация прибыли в трендовых движениях
-
Работает на любых парах - USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD
-
Адаптивность - подстраивается под текущую волатильность
-
Защита от просадок - два уровня страховки
-
Авто-фиксация прибыли - сохранение результата
-
Защита от рекурсии - предотвращение ошибок
-
Лимиты на лот и ордера - полный контроль рисков
-
Полное логирование - прозрачность каждого шага
📌 После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию по настройке и оптимизации Adaptive Grid Pro!
📋 Общее описание
Adaptive Grid Pro - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций.Основная концепция
Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой позиции, открываются новые ордера с заданным в настройках объемом, формируя адаптивную сетку. Все позиции закрываются по общему тейк-профиту при достижении целевой прибыли.
🛡️ 1. МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК
Система безопасности построена на двух независимых уровнях защиты, которые работают автоматически и не требуют вмешательства трейдера.🔴 Уровень 1 (Мягкая защита)
Срабатывает при достижении установленного порога просадки (MaxDrawdown1)
Механизм работы:
-
Торговля автоматически приостанавливается
-
Запускается таймер (настраивается в часах)
-
Если просадка не уменьшается за заданное время:
-
Закрывается самый старый ордер в сетке
-
Таймер сбрасывается и запускается снова
-
Процесс повторяется до выхода из зоны риска
-
Преимущества:
-
✅ Постепенное снижение нагрузки на депозит
-
✅ Сохранение потенциала для восстановления
-
✅ Автоматическое управление без участия трейдера
Срабатывает при достижении критического порога просадки (MaxDrawdown2)
|Действие
|Описание
|Когда применять
|🔄 Перезапуск стратегии
|Закрытие всех ордеров и сброс параметров
|Если рынок развернулся и нужно начать заново
|🛑 Остановка советника
|Полная остановка с закрытием всех позиций
|При критической ситуации на рынке
💰 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ
Три режима управления лотом для оптимальной адаптации под ваш депозит:
|Режим
|Описание
|Пример
|Ручной
|Фиксированный лот, заданный пользователем
|Lot = 0.01 (постоянно)
|% от Эквити
|Автоматический расчет от текущего эквити
|$1000 × 2% = 0.02 лота
|% от Баланса
|Автоматический расчет от баланса
|$1000 × 2% = 0.02 лота
Преимущества автолота:
-
✅ Автоматическая адаптация под размер депозита
-
✅ Защита от перегрузки (ограничения MinLot/MaxLot)
-
✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита
-
✅ Снижение риска при уменьшении депозита
-
✅ Умная валидация объемов согласно спецификации инструмента
🎯 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ
Система автоматического закрытия позиций при достижении целевого уровня прибыли.
Возможности:
-
Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита (profitTarget)
-
Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции
-
Полная защита: фиксация прибыли происходит автоматически, без участия трейдера
-
Сохранение результата: после достижения цели советник завершает работу, защищая прибыль
📊 4. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ
От агрессивной до консервативной торговли - настройте стратегию под свой стиль:
|Параметр
|🚀 Агрессивный режим
|🛡️ Консервативный режим
|Расстояние между ордерами
|100-200 пунктов
|300-500 пунктов
|Максимум ордеров
|10-15
|5-8
|Множитель лота
|2.0-3.0
|1.2-1.5
|Автолот %
|2-3%
|0.5-1%
|Уровень просадки 1
|15-20%
|25-30%
|Уровень просадки 2
|30-40%
|45-50%
|Целевая прибыль
|$500-1000
|$200-500
📐 5. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ
Три метода расчета шага между ордерами для оптимальной адаптации:📍 Постоянный шаг (STEP_CONSTANT)
-
Простая и предсказуемая сетка
-
Подходит для стабильных рынков
-
Легко прогнозируемое поведение
-
Расширение сетки при движении цены
-
Эффективно при сильных трендовых движениях
-
Автоматическая адаптация к волатильности
-
Плавное расширение сетки
-
Баланс между риском и потенциалом
-
Оптимально для умеренной волатильности
💡 6. ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА✅ Для трейдеров:
-
Полная автоматизация - не нужно следить за рынком 24/7
-
Торговля по тренду - заработок на бычьем или медвежьем рынке
-
Умное управление рисками - защита депозита на всех уровнях
-
Гибкость настроек - под любой стиль и характер торговли
-
Информационная панель - полный контроль в реальном времени
-
Детальное логирование - понимание каждого действия советника
-
Идеален для трендов - максимизация прибыли в трендовых движениях
-
Работает на любых парах - USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD
-
Адаптивность - подстраивается под текущую волатильность
-
Защита от просадок - два уровня страховки
-
Авто-фиксация прибыли - сохранение результата
-
Защита от рекурсии - предотвращение ошибок
-
Лимиты на лот и ордера - полный контроль рисков
-
Полное логирование - прозрачность каждого шага
📌 После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию по настройке и оптимизации Adaptive Grid Pro!