Grid Trading EA with Risk Management
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
📌 ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ
Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management— это двунаправленный сеточный советник, который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для флэтовых движений на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии.
🎯 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
📈 1. ДВУНАПРАВЛЕННАЯ СЕТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
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Одновременная торговля в обоих направлениях: BUY и SELL ордера открываются параллельно
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Адаптивная сетка: ордера добавляются при движении цены в любую сторону
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Сбалансированный портфель: хеджирование позиций снижает общий риск
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Идеально для флэта: максимальная эффективность в боковых движениях
🛡️ 2. ДВУСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК
Уровень 1 (Приостановка торговли)
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При достижении заданного уровня просадки (например, 25%)
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Торговля автоматически приостанавливается
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Возобновляется при снижении просадки ниже порога
Уровень 2 (Критическая защита)
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При достижении критической просадки (например, 45%)
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Два варианта действий:
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🔄 Перезапуск стратегии: закрытие всех ордеров и сброс параметров
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🛑 Остановка советника: полная остановка с закрытием всех позиций
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💰 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ
Три режима управления лотом:
|Режим
|Описание
|Пример
|Ручной
|Фиксированный лот
|Lot = 0.01
|% от Эквити
|Автоматический расчет от текущего эквити
|$1000 × 2% = 0.02 лота
|% от Баланса
|Автоматический расчет от баланса
|$1000 × 2% = 0.02 лота
Преимущества автолота:
-
✅ Автоматическая адаптация под размер депозита
-
✅ Защита от перегрузки (MinLot/MaxLot)
-
✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита
-
✅ Снижение риска при уменьшении депозита
🎯 4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ
-
Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита
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Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции
-
Полная защита: фиксация прибыли автоматическая, без участия трейдера
⏰ 5. ВРЕМЕННЫЕ ОРДЕРА
-
Дополнительный сигнал: открытие ордеров через заданные интервалы
-
Гибкая настройка: интервал от 1 до 168 часов
-
Отдельный лот: независимое управление размером лота
-
Тестирование рынка: помогает определить направление тренда
📊 6. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ
От агрессивной до консервативной торговли:
|Параметр
|Агрессивный режим
|Консервативный режим
|Расстояние между ордерами
|100-200 пунктов
|300-500 пунктов
|Максимум ордеров
|10-15
|5-8
|Множитель лота
|2.0-3.0
|1.2-1.5
|Автолот %
|2-3%
|0.5-1%
|Уровень просадки 1
|15-20%
|25-30%
|Уровень просадки 2
|30-40%
|45-50%
|Целевая прибыль
|$500-1000
|$200-500
📐 7. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ
Пять методов расчета шага между ордерами:
-
Постоянный шаг (STEP_NONE)
-
Простая и предсказуемая сетка
-
Подходит для стабильных рынков
-
-
Умножение шага (STEP_MULTIPLY)
-
Расширение сетки при движении цены
-
Эффективно при сильных движениях
-
-
Добавление шага (STEP_ADD)
-
Плавное расширение сетки
-
Баланс между риском и потенциалом
-
-
Умножение с ордера № (STEP_MULTIPLY_FROM)
-
Гибкое управление расширением
-
Защита от слишком частых ордеров
-
-
Добавление с ордера № (STEP_ADD_FROM)
-
Контролируемое расширение сетки
-
Оптимально для боковых рынков
-
💡 ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА
✅ Для трейдеров:
-
Полная автоматизация — не нужно следить за рынком
-
Двунаправленная торговля — заработок в обоих направлениях
-
Умное управление рисками — защита депозита
-
Гибкость настроек — под любой стиль торговли
-
Информационная панель — полный контроль в реальном времени
✅ Для рынка:
-
Идеален для флэта — максимизация прибыли в боковике
-
Работает на любых парах — USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY и другие
-
Адаптивность — подстраивается под волатильность
-
Сбалансированность — хеджирование позиций
✅ Для безопасности:
-
Защита от просадок — два уровня страховки
-
Авто-фиксация прибыли — сохранение результата
-
Защита от рекурсии — предотвращение ошибок
-
Лимиты на лот и ордера — контроль рисков
-
Полное логирование — прозрачность работы
После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию к данному советнику.