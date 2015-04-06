Grid Trading EA with Risk Management

📌 ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ

 Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management— это двунаправленный сеточный советник, который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для флэтовых движений на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии. 

🎯 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

📈 1. ДВУНАПРАВЛЕННАЯ СЕТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

  • Одновременная торговля в обоих направлениях: BUY и SELL ордера открываются параллельно

  • Адаптивная сетка: ордера добавляются при движении цены в любую сторону

  • Сбалансированный портфель: хеджирование позиций снижает общий риск

  • Идеально для флэта: максимальная эффективность в боковых движениях

🛡️ 2. ДВУСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК

Уровень 1 (Приостановка торговли)

  • При достижении заданного уровня просадки (например, 25%)

  • Торговля автоматически приостанавливается

  • Возобновляется при снижении просадки ниже порога

Уровень 2 (Критическая защита)

  • При достижении критической просадки (например, 45%)

  • Два варианта действий:

    • 🔄 Перезапуск стратегии: закрытие всех ордеров и сброс параметров

    • 🛑 Остановка советника: полная остановка с закрытием всех позиций

💰 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ

Три режима управления лотом:

Режим Описание Пример
Ручной Фиксированный лот Lot = 0.01
% от Эквити Автоматический расчет от текущего эквити $1000 × 2% = 0.02 лота
% от Баланса Автоматический расчет от баланса $1000 × 2% = 0.02 лота

Преимущества автолота:

  • ✅ Автоматическая адаптация под размер депозита

  • ✅ Защита от перегрузки (MinLot/MaxLot)

  • ✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита

  • ✅ Снижение риска при уменьшении депозита

🎯 4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ

  • Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита

  • Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции

  • Полная защита: фиксация прибыли автоматическая, без участия трейдера

⏰ 5. ВРЕМЕННЫЕ ОРДЕРА

  • Дополнительный сигнал: открытие ордеров через заданные интервалы

  • Гибкая настройка: интервал от 1 до 168 часов

  • Отдельный лот: независимое управление размером лота

  • Тестирование рынка: помогает определить направление тренда

📊 6. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ

От агрессивной до консервативной торговли:

Параметр Агрессивный режим Консервативный режим
Расстояние между ордерами 100-200 пунктов 300-500 пунктов
Максимум ордеров 10-15 5-8
Множитель лота 2.0-3.0 1.2-1.5
Автолот % 2-3% 0.5-1%
Уровень просадки 1 15-20% 25-30%
Уровень просадки 2 30-40% 45-50%
Целевая прибыль $500-1000 $200-500

📐 7. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ

Пять методов расчета шага между ордерами:

  1. Постоянный шаг (STEP_NONE)

    • Простая и предсказуемая сетка

    • Подходит для стабильных рынков

  2. Умножение шага (STEP_MULTIPLY)

    • Расширение сетки при движении цены

    • Эффективно при сильных движениях

  3. Добавление шага (STEP_ADD)

    • Плавное расширение сетки

    • Баланс между риском и потенциалом

  4. Умножение с ордера № (STEP_MULTIPLY_FROM)

    • Гибкое управление расширением

    • Защита от слишком частых ордеров

  5. Добавление с ордера № (STEP_ADD_FROM)

    • Контролируемое расширение сетки

    • Оптимально для боковых рынков

💡 ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА

✅ Для трейдеров:

  1. Полная автоматизация — не нужно следить за рынком

  2. Двунаправленная торговля — заработок в обоих направлениях

  3. Умное управление рисками — защита депозита

  4. Гибкость настроек — под любой стиль торговли

  5. Информационная панель — полный контроль в реальном времени

✅ Для рынка:

  1. Идеален для флэта — максимизация прибыли в боковике

  2. Работает на любых парах — USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY и другие

  3. Адаптивность — подстраивается под волатильность

  4. Сбалансированность — хеджирование позиций

✅ Для безопасности:

  1. Защита от просадок — два уровня страховки

  2. Авто-фиксация прибыли — сохранение результата

  3. Защита от рекурсии — предотвращение ошибок

  4. Лимиты на лот и ордера — контроль рисков

  5. Полное логирование — прозрачность работы


После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию к данному советнику.


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AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
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Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
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ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
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Grid Trading EA with Risk Management MT5
Aleksei Komlev
Эксперты
ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ   Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management — это  двунаправленный сеточный советник , который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для  флэтовых движений  на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии.  КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ДВУНАПРАВ
Adaptive Grid Pro MT5
Aleksei Komlev
Эксперты
Общее описание Adaptive Grid Pro   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций. Основная концепция Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой п
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