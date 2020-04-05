Grid Trading EA with Risk Management MT5

📌 ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ

 Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management— это двунаправленный сеточный советник, который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для флэтовых движений на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии. 

🎯 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

📈 1. ДВУНАПРАВЛЕННАЯ СЕТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

  • Одновременная торговля в обоих направлениях: BUY и SELL ордера открываются параллельно

  • Адаптивная сетка: ордера добавляются при движении цены в любую сторону

  • Сбалансированный портфель: хеджирование позиций снижает общий риск

  • Идеально для флэта: максимальная эффективность в боковых движениях

🛡️ 2. ДВУСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК

Уровень 1 (Приостановка торговли)

  • При достижении заданного уровня просадки (например, 25%)

  • Торговля автоматически приостанавливается

  • Возобновляется при снижении просадки ниже порога

Уровень 2 (Критическая защита)

  • При достижении критической просадки (например, 45%)

  • Два варианта действий:

    • 🔄 Перезапуск стратегии: закрытие всех ордеров и сброс параметров

    • 🛑 Остановка советника: полная остановка с закрытием всех позиций

💰 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОЛОТ

Три режима управления лотом:

Режим Описание Пример
Ручной Фиксированный лот Lot = 0.01
% от Эквити Автоматический расчет от текущего эквити $1000 × 2% = 0.02 лота
% от Баланса Автоматический расчет от баланса $1000 × 2% = 0.02 лота

Преимущества автолота:

  • ✅ Автоматическая адаптация под размер депозита

  • ✅ Защита от перегрузки (MinLot/MaxLot)

  • ✅ Пропорциональное увеличение лота при росте депозита

  • ✅ Снижение риска при уменьшении депозита

🎯 4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ

  • Настраиваемая цель: установите желаемую прибыль в валюте депозита

  • Авто-остановка: при достижении цели советник закрывает все позиции

  • Полная защита: фиксация прибыли автоматическая, без участия трейдера

⏰ 5. ВРЕМЕННЫЕ ОРДЕРА

  • Дополнительный сигнал: открытие ордеров через заданные интервалы

  • Гибкая настройка: интервал от 1 до 168 часов

  • Отдельный лот: независимое управление размером лота

  • Тестирование рынка: помогает определить направление тренда

📊 6. ГИБКАЯ НАСТРОЙКА СТРАТЕГИИ

От агрессивной до консервативной торговли:

Параметр Агрессивный режим Консервативный режим
Расстояние между ордерами 100-200 пунктов 300-500 пунктов
Максимум ордеров 10-15 5-8
Множитель лота 2.0-3.0 1.2-1.5
Автолот % 2-3% 0.5-1%
Уровень просадки 1 15-20% 25-30%
Уровень просадки 2 30-40% 45-50%
Целевая прибыль $500-1000 $200-500

📐 7. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТКИ

Пять методов расчета шага между ордерами:

  1. Постоянный шаг (STEP_NONE)

    • Простая и предсказуемая сетка

    • Подходит для стабильных рынков

  2. Умножение шага (STEP_MULTIPLY)

    • Расширение сетки при движении цены

    • Эффективно при сильных движениях

  3. Добавление шага (STEP_ADD)

    • Плавное расширение сетки

    • Баланс между риском и потенциалом

  4. Умножение с ордера № (STEP_MULTIPLY_FROM)

    • Гибкое управление расширением

    • Защита от слишком частых ордеров

  5. Добавление с ордера № (STEP_ADD_FROM)

    • Контролируемое расширение сетки

    • Оптимально для боковых рынков

💡 ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА

✅ Для трейдеров:

  1. Полная автоматизация — не нужно следить за рынком

  2. Двунаправленная торговля — заработок в обоих направлениях

  3. Умное управление рисками — защита депозита

  4. Гибкость настроек — под любой стиль торговли

  5. Информационная панель — полный контроль в реальном времени

✅ Для рынка:

  1. Идеален для флэта — максимизация прибыли в боковике

  2. Работает на любых парах — USDCAD, EURUSD, NZDCAD, GBPUSD, USDJPY и другие

  3. Адаптивность — подстраивается под волатильность

  4. Сбалансированность — хеджирование позиций

✅ Для безопасности:

  1. Защита от просадок — два уровня страховки

  2. Авто-фиксация прибыли — сохранение результата

  3. Защита от рекурсии — предотвращение ошибок

  4. Лимиты на лот и ордера — контроль рисков

  5. Полное логирование — прозрачность работы


После покупки свяжитесь со мной, я вышлю вам подробную инструкцию к данному советнику.


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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Grid Trading EA with Risk Management
Aleksei Komlev
Эксперты
ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ   Grid Trading EA with Auto-Lot and Risk Management — это  двунаправленный сеточный советник , который одновременно открывает позиции как на покупку, так и на продажу, создавая сбалансированную сетку ордеров. Стратегия идеально подходит для  флэтовых движений  на валютных парах, где цена движется в боковом коридоре без выраженного тренда. Советник обладает двойной защитой депозита, а так же широкими возможностями настройки стратегии.  КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ДВУНАПРАВ
Adaptive Grid Pro MT5
Aleksei Komlev
Эксперты
Общее описание Adaptive Grid Pro   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, реализующий стратегию сеточной торговли с расширенными возможностями управления позициями. В отличие от простых мартингейл-советников, данный робот предлагает продуманную систему контроля рисков, гибкую настройку всех параметров и полную прозрачность торговых операций. Основная концепция Робот строит серию позиций в одном направлении, постепенно усредняя цену входа. При движении цены против первой п
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