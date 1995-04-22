Adaptive Grid Pro MT5
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
📋 概述
Adaptive Grid Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 交易专家顾问，实现了网格交易策略并具备高级持仓管理功能。与简单的马丁格尔 EA 不同，本机器人提供了完善的风险控制系统、灵活的参数配置以及完全透明的交易操作。
核心概念
机器人沿同一方向建立一系列仓位，逐步平均入场价格。当价格向第一笔仓位的反方向移动时，将以设置中指定的手数开设新订单，形成自适应网格。当达到目标利润时，所有仓位将按统一的止盈价平仓。
🛡️ 1. 多层次回撤保护
安全系统建立在两个独立的保护层级之上，自动运行，无需交易者干预。
🔴 第一级（软保护）
当达到设定的回撤阈值（MaxDrawdown1）时触发
工作机制：
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交易自动暂停
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启动计时器（可按小时设置）
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如果在设定时间内回撤没有减少：
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平掉网格中最旧的订单
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计时器重置并重新启动
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重复该过程直至脱离风险区
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优势：
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✅ 逐步降低账户负荷
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✅ 保留恢复潜力
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✅ 无需交易者干预的自动管理
🟢 第二级（硬保护）
当达到关键回撤阈值（MaxDrawdown2）时触发
|操作
|说明
|适用场景
|🔄 重启策略
|平掉所有订单并重置参数
|市场已反转，需要重新开始
|🛑 停止 EA
|完全停止并平掉所有仓位
|市场出现危急情况
💰 2. 智能自动手数
三种仓位管理模式，可根据您的账户进行优化调整：
|模式
|说明
|示例
|手动
|用户设定的固定手数
|手数 = 0.01（固定）
|净值百分比
|根据当前净值自动计算
|$1000 × 2% = 0.02 手
|余额百分比
|根据余额自动计算
|$1000 × 2% = 0.02 手
自动手数优势：
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✅ 自动适应账户规模
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✅ 防止过载（MinLot/MaxLot 限制）
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✅ 账户增长时按比例增加手数
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✅ 账户缩水时降低风险
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✅ 根据品种规格进行智能手数验证
🎯 3. 自动止盈
达到目标利润水平时自动平仓的系统。
功能：
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可设目标：以账户货币设置期望利润（profitTarget）
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自动停止：达到目标时 EA 平掉所有仓位
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完全保护：自动止盈，无需交易者干预
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结果锁定：达到目标后 EA 停止运行，保护已实现利润
📊 4. 灵活的策略配置
从激进到保守交易 - 根据您的风格配置策略：
|参数
|🚀 激进模式
|🛡️ 保守模式
|订单间距
|100-200 点
|300-500 点
|最大订单数
|10-15
|5-8
|手数倍数
|2.0-3.0
|1.2-1.5
|自动手数 %
|2-3%
|0.5-1%
|回撤级别 1
|15-20%
|25-30%
|回撤级别 2
|30-40%
|45-50%
|目标利润
|$500-1000
|$200-500
📐 5. 高级网格设置
三种计算订单间距的方法，实现最优自适应：
📍 固定间距（STEP_CONSTANT）
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简单且可预测的网格
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适合稳定市场
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行为易于预测
📈 间距倍增（STEP_MULTIPLY）
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随价格移动扩展网格
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在强趋势行情中有效
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自动适应波动性
➕ 间距递增（STEP_ADD）
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平滑扩展网格
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风险与潜力之间的平衡
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适合中等波动性市场
💡 6. 机器人优势
✅ 对交易者而言：
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全自动化 - 无需 24/7 盯盘
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趋势交易 - 在牛市或熊市中均可获利
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智能风险管理 - 全方位保护账户
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灵活设置 - 适配任何交易风格
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信息面板 - 实时全面掌控
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详细日志 - 了解 EA 的每一步操作
✅ 对市场而言：
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趋势市场理想选择 - 在趋势行情中最大化利润
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适用于任何品种 - USDCAD、EURUSD、NZDCAD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD
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适应性强 - 根据当前波动性自动调整
✅ 对安全性而言：
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回撤保护 - 两层保险机制
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自动止盈 - 锁定交易成果
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防递归保护 - 防止错误
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手数和订单限制 - 全面风险控制
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完整日志 - 每一步都透明可见
📌 购买后请联系我，我将为您发送 Adaptive Grid Pro 的详细设置和优化指南！