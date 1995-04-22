Adaptive Grid Pro MT5

📋 概述

Adaptive Grid Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 交易专家顾问，实现了网格交易策略并具备高级持仓管理功能。与简单的马丁格尔 EA 不同，本机器人提供了完善的风险控制系统、灵活的参数配置以及完全透明的交易操作。

核心概念

机器人沿同一方向建立一系列仓位，逐步平均入场价格。当价格向第一笔仓位的反方向移动时，将以设置中指定的手数开设新订单，形成自适应网格。当达到目标利润时，所有仓位将按统一的止盈价平仓。

🛡️ 1. 多层次回撤保护

安全系统建立在两个独立的保护层级之上，自动运行，无需交易者干预。

🔴 第一级（软保护）

当达到设定的回撤阈值（MaxDrawdown1）时触发

工作机制：

交易自动暂停 启动计时器（可按小时设置） 如果在设定时间内回撤没有减少： 平掉网格中最旧的订单

计时器重置并重新启动

重复该过程直至脱离风险区

优势：

✅ 逐步降低账户负荷

✅ 保留恢复潜力

✅ 无需交易者干预的自动管理

🟢 第二级（硬保护）

当达到关键回撤阈值（MaxDrawdown2）时触发

操作 说明 适用场景 🔄 重启策略 平掉所有订单并重置参数 市场已反转，需要重新开始 🛑 停止 EA 完全停止并平掉所有仓位 市场出现危急情况

💰 2. 智能自动手数

三种仓位管理模式，可根据您的账户进行优化调整：

模式 说明 示例 手动 用户设定的固定手数 手数 = 0.01（固定） 净值百分比 根据当前净值自动计算 $1000 × 2% = 0.02 手 余额百分比 根据余额自动计算 $1000 × 2% = 0.02 手

自动手数优势：

✅ 自动适应账户规模

✅ 防止过载（MinLot/MaxLot 限制）

✅ 账户增长时按比例增加手数

✅ 账户缩水时降低风险

✅ 根据品种规格进行智能手数验证

🎯 3. 自动止盈

达到目标利润水平时自动平仓的系统。

功能：

可设目标 ：以账户货币设置期望利润（profitTarget）

自动停止 ：达到目标时 EA 平掉所有仓位

完全保护 ：自动止盈，无需交易者干预

结果锁定：达到目标后 EA 停止运行，保护已实现利润

📊 4. 灵活的策略配置

从激进到保守交易 - 根据您的风格配置策略：

参数 🚀 激进模式 🛡️ 保守模式 订单间距 100-200 点 300-500 点 最大订单数 10-15 5-8 手数倍数 2.0-3.0 1.2-1.5 自动手数 % 2-3% 0.5-1% 回撤级别 1 15-20% 25-30% 回撤级别 2 30-40% 45-50% 目标利润 $500-1000 $200-500

📐 5. 高级网格设置

三种计算订单间距的方法，实现最优自适应：

📍 固定间距（STEP_CONSTANT）

简单且可预测的网格

适合稳定市场

行为易于预测

📈 间距倍增（STEP_MULTIPLY）

随价格移动扩展网格

在强趋势行情中有效

自动适应波动性

➕ 间距递增（STEP_ADD）

平滑扩展网格

风险与潜力之间的平衡

适合中等波动性市场

💡 6. 机器人优势

✅ 对交易者而言：

全自动化 - 无需 24/7 盯盘

趋势交易 - 在牛市或熊市中均可获利

智能风险管理 - 全方位保护账户

灵活设置 - 适配任何交易风格

信息面板 - 实时全面掌控

详细日志 - 了解 EA 的每一步操作

✅ 对市场而言：

趋势市场理想选择 - 在趋势行情中最大化利润

适用于任何品种 - USDCAD、EURUSD、NZDCAD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD

适应性强 - 根据当前波动性自动调整

✅ 对安全性而言：

回撤保护 - 两层保险机制

自动止盈 - 锁定交易成果

防递归保护 - 防止错误

手数和订单限制 - 全面风险控制

完整日志 - 每一步都透明可见

📌 购买后请联系我，我将为您发送 Adaptive Grid Pro 的详细设置和优化指南！