Morpheus Scalper

  • 专家
  • Fernando De Paljla Silva
    Fernando De Paljla Silva

    Fernando De Paljla Silva

    I am a technology lover and have worked in the IT and software development industry since I graduated in computer science, but for the last 9 years I have been working on the development of Expert Advisors for Forex and the Stock Exchange as well as freelancing in the same area.
  • 版本: 3.1
  • 更新: 7 八月 2026
  • 激活: 10

这里是为您翻译并精心排版的中文版产品描述，完全对齐 MQL5 市场的高转化率排版标准：

Morpheus Scalper MT5 外汇 EA – 黄金 XAUUSD 终身盈利版

开启自动化交易的新时代：让黄金市场进入自动驾驶模式。您是否想过拥有一款 24 小时全天候为您工作的全自动高科技工具，帮您分析全球流动性最强、最盈利 competent 的资产——黄金（XAUUSD）？您无需再花费数小时紧盯电脑屏幕，也无需再承受揪心的情绪折磨。

Morpheus Scalper MT5 正是为了解决这一痛点而生。它不靠猜测，也不凭运气，而是采用纯数学且极其精准的 M15 时间周期（Timeframe） 头寸剥头皮（Scalping）策略。该策略专为从黄金的波动中榨取持续利润而设计，同时最大程度地保护您的本金安全。

为什么 Morpheus Scalper 与您见过的其他 EA 截然不同？

大多数交易机器人的失败，是因为它们试图将一套通用的策略套用到任何市场中。而 Morpheus Scalper 是一款“专家级”的专精系统。

  • 全神贯注于 XAUUSD（黄金）： 专为黄金在 M15 图表上的独特走势和高波动性进行量身配置与深度优化。

  • 坚不可摧的纪律性： 100% 消除人性情感交易的弱点。机器人会在几秒钟内精确计算入场点、管理风险并果断平仓离场，像一位冷酷、专业的职业交易员一样行动。

  • 智能风险管理： 研发的核心首要目标是保护您的账户资金。它能有效避免危险的账户资金回撤（Drawdown），即使在遭遇市场剧烈风暴和极端行情时，也能确保您的净值安全。

  • 全自动运行： 一次安装，即可让技术在您睡觉、工作或享受闲暇时光时为您效劳。

购买这套完整的系统您将获得什么？

您购买的不仅仅是一个文件，而是一个可以立即投入实战的专业自动化交易生态系统。

  1. Morpheus Scalper MT5 机器人（终身授权）： 无任何后续月费，无任何隐藏费用。

  2. 深度优化参数集（Preset 文件）： 专为 XAUUSD M15 图表打造，一键加载即可使用。

  3. 保姆级新手安装教程： 无论是零基础纯新手还是资深交易员，都能轻松上手。

  4. 前期技术支持： 直接通过 MQL5 站内信提供技术指导，确保 EA 在您的 MT5 平台上完美运行。

⚠️ 请注意：请在下一次价格更新前锁定您的名额 外汇市场瞬息万变，我们极其看重工具 an 全性、稳定性以及用户的尊享独特性。因此，包含此首发促销价格以及终身授权的许可证数量将受到严格限制

您在金融市场的反败为胜，始于每一次明智的决策。请停止依靠那些注定失败的手工盲目交易，加入华尔街大机构的行列，开启复利之路。

常见问题解答 (FAQ)

  • 我需要有交易经验吗？ 不需要。EA 已经内置并配置好了我们的最佳核心策略。您只需按照简单明了的安装教程操作即可。

  • 这款机器人有有效期吗？ 没有。此授权为终身买断制，可在您的 MetaTrader 5 平台上永久使用。

  • 建议准备多少起始资金（本金）？ 该系统能够自动适应不同的账户规模。有关安全风控和资金管理的具体建议，均已包含在随附的安装材料中。

如有任何疑问，请随时在下方的评论区留言提问！我们已准备就绪，期待助您迈出走向稳定盈利的下一步。

风险提示 (Risk Disclaimer)

差价合约与外汇交易存在高风险，可能导致您的本金受损。历史表现不代表未来收益。请务必根据自身的风险承受能力，使用合理的风险管理手段。


推荐产品
SMC Trend Follower Ultra Safe
Tarsariya Mansukh Govindbhai
专家
SMC Trend Follower Ultra Safe is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trend-following and smart recovery trading. Main Features: • Smart Money Concept (SMC) Supply & Demand Zones • EMA Trend Detection • ATR Volatility Filter • Smart Grid Recovery System • Dynamic Basket Trailing • Daily Loss Protection • Equity Drawdown Protection • Automatic Buy and Sell Execution • Gold (XAUUSD) Optimized Recommended Settings: • Symbol: XAUUSD • Timeframe: M5 • Minimum Balance: $500 • L
SwapSurfer Precision Trend Trading for USDJPY
Daniel Boloc Olaru
专家
Precision Trend Trading for USDJPY SwapSurfer is a high level grade Expert Advisor specifically engineered to capture high-probability structural trends on the USDJPY H1 timeframe (or any swap-giving instruments). While most retail traders are caught in the "noise," SwapSurfer uses a structural-tracking engine to identify high-probability levels and execute trades only when the momentum is confirmed, usually leaving the trade on for multiple days, collecting swap (this EA does not sell short, o
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
专家
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
专家
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
专家
EURUSD London Breakout Pro 在先进人工智能工具的支持下开发，EURUSD London Breakout Pro 提供了干净高效的代码结构，优化了速度与稳定性。 该智能交易系统采用机构级风险管理框架，并避免使用高风险策略，如马丁格尔、网格加仓（grid averaging）或不受控的对冲。 专为追求精确与安全的交易者打造，本系统将经过验证的伦敦时段突破策略与强大的入场过滤条件相结合： EMA200 (H4) 用于方向性趋势判断 ADX(14) 测量市场强度 MACD(12,26,9) 进行动能一致性验证 RSI(14) 作为超买/超卖保护 ATR(14) 提供自适应缓冲区与动态止损设置 通过专注于交易质量而非数量，EURUSD London Breakout Pro 旨在捕捉外汇市场最具流动性的时段中高概率的行情波动——并确保稳定执行与稳健的资金保护。 系统工作原理 构建亚洲时段的“区间盒” (00:00–07:59 GMT)。 当M15蜡烛收盘突破区间盒 ± 缓冲区时入场，缓冲区 = 最大(5点, 0.1×ATR(14))。 趋势过滤：价格相对于 E
FREE
GOLD CatBoost Clusters Gen2
Roman Poshtar
专家
GOLD CatBoost Clusters Gen2  EA operates on the CatBoost algorithm using clustering methods. A set of features is fed into the CatBoost model, constructed based on price data and moving averages (MA). These include distances between the price and MAs across different periods, as well as between the MAs themselves, which help capture deviation and trend strength. The features are normalized—by dividing by the price or MA—to make them scale-invariant. Additionally, rolling window statistics (mean
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
专家
Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络 想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。 Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。 限时优惠！ 在节日期间， Synapse Trader EA 仅售 $399 。之后价格将大幅上涨，请勿错过！ 仅剩 5 份 ，价格为 $399。 如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。 请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。 Synapse Trader 的使命 Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑 。 主要特点 1. Synaptic Neural Core 该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core ，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行
SwiftCap Trinity EA MT5
Hassan Sarfraz
专家
SwiftCap Trinity EA | 适用于黄金和自营交易的多策略 MT5 EA SwiftCap Trinity EA 是一款专业级的 多策略 MT5 智能交易系统 ，它将四个独立的交易系统组合成一个统一且严谨的框架。 Trinity并非依赖单一策略或市场条件，而是旨在适应各种市场环境。它能够在不同的市场环境下提供 平衡、结构化且一致的自动化交易方案 。 无需设置任何文件。 与自营公司完全兼容 注意：数量有限，价格即将上涨。 交易规范 平台：   MetaTrader 5 (MT5) 支持的交易品种： 黄金（XAUUSD） 时间范围： 适用于任何时间范围 经纪服务器时间： 仅限 GMT+2 或 GMT+3 账户类型： 对冲要求 最低存款额：   500 美元（可根据余额调整） 杠杆 ：建议小额账户使用 1:100 或更高的杠杆。 VPS： 强烈推荐用于稳定运行的 24/5 全天候服务 重要的： 此EA专为使用GMT+2/GMT+3服务器时间的经纪商设计。由于策略中包含基于时间的组件，在其他时区的性能可能会有所不同。 兼容的经纪商包括 IC Markets、FP Market
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
专家
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Edge Pilot BTC
Shipra Gupta
专家
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
NEXY Market Structure and Fibonacci Retracement
Florin Chiriac
专家
NEXY is a professional multi-timeframe trading system based on Market Structure (HH/HL/LH/LL) and Fibonacci Retracement zones.  CORE STRATEGY: The EA identifies pivot points (higher highs, higher lows, lower highs, lower lows) to determine the market structure. Once the main structure is established, it calculates Fibonacci retracement zones (0.618-0.786) where the price is likely to retrace before continuing in the direction of the trend. You can select which timeframes to align with the main
Shenlong Hybrid Overlap Mech
Napat Puangjunkum
专家
SHENLONG HYBRID-OVERLAP MECH AI  Yin-Yang Hedging & Dynamic Recovery Rescue Module Shenlong Hybrid-Overlap Mech  is an advanced multi-functional Expert Advisor inspired by the Chinese Divine Dragon "Shenlong," the bringer of miracles and weather control. This EA is designed not only to generate consistent profits through Yin-Yang Hedging but also to perform "Miracle Rescues" on your blowing accounts. If you have trades from other EAs or manual trades that are currently stuck in massive drawdo
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
专家
Marshall AI - 自动交易的完美平衡 经过多年对金融市场和阿尔弗雷德·马歇尔经济原则的深入研究，我们推出了一款杰作，将供需理论与不同市场的微分相对论、尖端人工智能和前所未见的技术融合在一起。这不仅仅是一个交易系统 - 它是经济分析的演变，由人工智能操纵和设计，以重新定义价值并让您的利润飙升。 正如马歇尔所设想的那样，平衡价格和需求的手现在通过先进的神经网络栩栩如生，可以实时解读市场模式。经过数十年历史数据的训练，Marshall AI 可以检测到隐藏的机会并以人类无法比拟的精确度调整策略，将低效率转化为切实的利益。 核心技术： 我们的人工智能托管在专用服务器上，每秒处理数百万数据，分析： 全球交易中的突破模式 智能波动行为 趋势延续结构 高级体积分析 金融工具之间的相关性 所有这些，都由独特的算法塑造，以前所未有的方式区分价格，提供值得每一分钱投资的价值。 特别发布价：599 美元（仅提供 5 个许可证） 旨在反映 Marshall 研究的需求弹性的成本：有远见的人可以接受，第一个人独享。 交易模式： 平衡模式（推荐）： 基于百分比的风险管理（0.1% -
Sonic
Jalaluddin Raheemi
专家
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
GoldEdge Pro Ultimate
Vittaya Klangpimanarkart
专家
GoldEdge AI – Multi-Strategy Adaptive Trading System ️ GoldEdge AI – Parameter Setup Guide Introduction This guide explains how to configure the main parameters of the EA to match your trading style and risk preference. It is recommended to test settings in the Strategy Tester or Demo account before using on a live account. After purchase, feel free to contact us to receive the full setup guide and recommended configurations for optimal performance. Overview GoldEdge AI is a multi-str
Ichimoku Cloud Pro
Abdallah Lagrab
专家
================================================================   ICHIMOKU CLOUD PRO — MQL5 MARKET DESCRIPTION   Compliant with MQL5 Market Rules Part IV ================================================================ PRODUCT TITLE: Ichimoku Cloud Pro — Free Edition SHORT TAGLINE (shown under title on MQL5): A complete Ichimoku system with 6 strategies, MA filter, smart exits, news filter, session control and full risk management. Free. ======================================================
Anubi Terminal MT5
Marco Maria Savella
专家
Anubi Terminal is a professional trade management assistant designed for manual traders who demand precision, speed, and strict risk control. Unlike automated bots, Anubi puts the trader in control, providing a sophisticated interface to execute and manage trades according to institutional-grade risk management rules. Why Anubi Terminal? Manual trading often fails due to calculation errors and emotional exits. Anubi eliminates these risks by automating position sizing and trade management based
TrendPilot MT5 EA
Allan Mabele
专家
TrendPilot MT5 – H1/M15 Alignment Scalping Engine TrendPilot MT5 is a trend-following scalping Expert Advisor built around one simple principle: Trade only when the higher timeframe trend and lower timeframe momentum agree. The EA continuously analyzes the H1 market direction and waits for confirmation from the M15 timeframe before entering the market. If both timeframes are aligned, TrendPilot executes trades in the direction of the trend. If alignment is lost, the EA stays flat and patiently
SchermanActionPro
AutomaticTrading
专家
隆重推出 SchermanActionPro：Automatictrading 的全新自动交易机器人 特色功能：  • 可配置指标：根据Ivan 的建议调整平均值和蜡烛数量。  • 运营灵活性：在采购和销售之间进行选择。  • 获利了结：基于ATR 或相反信号的固定期权。  • 损失停止：可根据ATR 或相反信号配置固定。  • 手数类型：固定手数选择、以账户百分比表示的固定风险或固定金额。  • 最大批量保护：可配置。  • 点值和滑点大小：完全可调。  • 滤波器和输出：根据ATR 和扩展级别激活输入和输出滤波器。  • 获利了结和部分损失平仓：可按级别配置。  • 追踪止损和盈亏平衡：可配置距离、百分比和滑点。  • 按蜡烛数量输出：可配置。  • 工作时间：设置每周、每日和周五的特殊时间表。  • 移动通知：激活损失、余额和流动性警报。 使用建议：  • 指数：SP500  • 截止日期：D1（每日）  • 最低存款：1000 美元  • 账户类型：低点差 完全灵活性：由于其高度可配置性，您可以在其他市场尝试 SchermanActionPro。我们建议在使用真实账户进行交易
STAR 160 in One
Sivakumar Paul Suyambu
专家
STAR 160 in One (MT5 EA) — 160-Strategy Multi-Market Scalper/Trader All-in-one MT5 Expert Advisor for Forex, Indices & Commodities — 160 built-in strategies, anti-martingale risk, and full automation. No grid. No martingale. No indicator dependency (pure price-action core). STAR 160 in 1 - User Manual & Set Files Live Signals & Other Products What is STAR 160 in One? STAR 160 in One is a Swiss-army MT5 EA that packs 160 unique strategies —from breakouts and momentum pushes to regressions,
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
专家
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Golden Rebound Super
Motoya Mie
专家
Golden Rebound Super v2.0 Overview Golden Rebound Super is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered specifically for GOLD (XAUUSD) on the M5 timeframe . It uses a proprietary four-layer trend confirmation system to identify high-probability entries — firing only when market structure, momentum, price action, and volatility filters all align simultaneously. No martingale. No grid. No dangerous money management. Every trade uses a fixed lot with a predefined Stop Loss and T
Sovereign Shield EA XAU
Abdelilah Ait Nassar
专家
Sovereign Shield Prop EA: Institutional Drawdown Defense Sovereign Shield is a quantitative recovery engine built specifically for the strict drawdown parameters of modern Proprietary Trading Firms. A primary cause of evaluation failure is static algorithmic exposure during unpredictable macro-economic trends. Sovereign Shield addresses this by deploying a proprietary, volatility-adjusted recovery matrix. It continuously monitors price exhaustion and dynamically recalculates its exposure distan
Dynamic TP XAU Scalper
Thanaporn Janbuala
专家
EA Name: Dynamic Hybrid Scalper (XAU Specialist) "A Synergistic Blend of Trend Following and Smart Grid Logic for Consistent Gold Trading" Key Highlights Multi-Timeframe Analysis: Triple-layer trend analysis that monitors the High Timeframe (HTF) trend down to the specific entry Signal Timeframe for maximum precision. 5-Factor Signal Confirmation: A sophisticated filtering system using five core metrics: EMA Trend, RSI, MACD, ADX Strength, and Price Action Breakout. Dynamic Lot Managemen
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
专家
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
CV Quant Market Screener
Calogero Vella
专家
CV QuantMarketScreener Pro CV QuantMarketScreener Pro   is a professional multi-asset market screener for MetaTrader 5, developed for institutional-grade market analysis, rapid signal detection, and efficient multi-symbol trading. The screener combines modern market structure analysis, trend filters, volatility evaluation, and advanced visual signal technology in one powerful dashboard system. The integrated screener allows simultaneous monitoring of multiple markets such as: Forex Indices Metal
FlatOut Movings Robot
Ekaterina Saltykova
专家
FlatOut Movings Robot：绝对掌控震荡盘整，自信领航趋势行情。 基于移动平均线的指标策略都有一个共同 text 里的噩梦：一旦市场切换阶段，您的本金就会开始缩水。传统的均线在震荡市（盘整期）中会产生数十次虚假交叉，而标准的过滤器又存在严重的滞后性。这导致您常常深夜顶着压力守在终端前，却偏偏在行情行将结束时才建仓入场。 本软件专为解决这一具体痛点而生。机器人能够持续扫描图表，像获取了订单簿的内部消息（内幕数据）一样读取市场结构。无论是在死气沉沉的横盘震荡中，还是在强劲的趋势脉冲行情下，它都能保持同样高效的交易表现。系统宛如一把手术刀，精准地将真实突破与进入交易通道的虚假洗盘剥离开来。 历经市场混沌时代的岁月检验 该软件的数学核心已通过了长达十年的无序价格风暴周期（各周期交替更迭）的严苛回测。该算法在设计之初就具备了抵御任何全球金融危机以及市场时代变革的能力。 脉冲猎手： 机器人在行情无回旋余地的临界点（即价格顺着阻力最小的方向飞速推进的节点）切入交易。入场点经过极度精准的计算，因此持仓头寸通常几乎不会承受有害的反向浮亏压力。 连胜主宰： 机器人字典里没有
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
专家
SCIPIO AI 是我基于 20 多年金融市场经验打造的自动交易机器人，它实现了 100% 的交易活动自动化，包括入场、管理、止损，交易员无需日复一日地执行任何操作。 此 EA 每次只开启一笔交易，并立即将止损点设置在非常接近的位置。它不使用网格或马丁格尔，而是每次开启一笔交易，从而避免出现较大的止损。 它使用人工智能根据过去几天的交易行为来确定开启交易（多头 + 空头）的最佳时机。 如何交易 + 只需将 EA 放置在图表上，激活自动交易即可，无需其他操作。 + 此 EA 适用于英镑/美元，不支持其他资产。 + 它可以在任何时间范围内使用，因为每个时间范围内的操作都相同，最终结果不会改变。 + 如果您日复一日地耐心等待，从中期来看，就能获得成果。 + 谨慎选择要使用的手数，因为此 Ea 将始终使用相同的手数大小。 + 您可以从设置界面设置手数，并随时更改。 + 建议从伦敦时间 00:00 到晚上保持 SCIPIO EA 处于活动状态，并且 PC 处于开启状态，如果您愿意，可以使用 VPS。 + 交易者可以手动关闭交易，Ea 不会打开其他交易，但建议您耐心等待，让 EA 自行完
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
专家
DCC Scalper uses the Donchian Channel indicator along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, DCC Scalper is for you. DCC Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, such as take pr
Bkt Fx Pro EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Bkt Fx Pro uses  the Breakout strategy to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Bkt Fx Pro is for you. Bkt Fx Pro does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Range-Bkt uses  the Range Breakout strategy to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Range-Bkt is for you. Range-Bkt does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore mu
IFR Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
专家
IFR Scalper uses the strategy based on detecting the level of market strength to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, IFR Scalper is for you. IFR Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the
Fx Pro Scalper
Fernando De Paljla Silva
专家
Fx Pro Scalper uses the mean-return-based strategy to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Pro Scalper is for you. Fx Pro Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sam
Smart Candles EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Smart Candles uses intelligent candlestick configurations and combinations and various Price Action resources to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Smart Candles is for you. Smart Candles does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore
Fx Super Cross EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Fx Super Cross EA uses the strategy of multiple Moving Average crossovers and Price action to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Super Cross EA is for you.  Fx Super Cross EA   does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Fx Super Cross EA has been subjected to a long period of mo
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
专家
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Dunnigan EA uses Pure Price Action and Willian Dunnigan's strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Dunnigan EA is for you.  Dunnigan EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Dunnigan EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by T
LR Channel EA
Fernando De Paljla Silva
专家
LR Channel EA uses a Linear Regression pipeline to execute the strategy and generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, LR Channel EA is for you.  LR Channel EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The LR Channel EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting wi
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
专家
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
Paradox Fx EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Paradox Fx EA uses uses Candlestick Patterns plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Paradox Fx EA is for you.  Paradox Fx EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Paradox Fx EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick
Reactor Fx EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Reactor Fx EA uses uses Candlestick Patterns plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Reactor Fx EA is for you.  Reactor Fx EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Reactor Fx EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Sniper Fx uses a confluence of several indicators with Price Action reading to identify specific patterns and generate Market Entry Signals . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Sniper Fx is for you. Sniper Fx does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, su
TitanCore Fx
Fernando De Paljla Silva
专家
TitanCore Fx is an advanced Expert Advisor (EA) designed to operate safely and efficiently in the Forex market. Using multiple integrated strategies in Multi-Symbol mode, combined with intelligent trend detection filters, the robot is able to identify professional setups frequently used by experienced traders around the world. Unlike other solutions, TitanCore Fx does not use martingale, grids, or artificial intelligence, prioritizing security and risk management. All results are based on out-of
Hunter Scalper Fx
Fernando De Paljla Silva
专家
O Hunter Scalper Fx usa uma confluência de vários indicadores, Price Action e filtros para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado . Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Hunter Scalper Fx é pra você. O Hunter Scalper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui
Gold Phantom EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Gold Phantom is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Gold Phantom employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but de
XAU Quantum EA
Fernando De Paljla Silva
专家
XAU Quantum - Expert Advisor for XAUUSD XAU Quantum is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, XAU Quantum employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategi
Goldfish Expert
Fernando De Paljla Silva
专家
Goldfish EA is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Goldfish EA employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but deli
WaveGold EA
Fernando De Paljla Silva
专家
WaveGold EA is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, WaveGold EA employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but deli
Aureus Edge EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Aureus Edge EA is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Aureus Edge EA employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but delivers consistent, risk-aware performance
GoldMax EA
Fernando De Paljla Silva
专家
GoldMax EA Forex Robot – Lifetime & Profitable XAUUSD Gold Trading Recommended Settings Timeframe:  H1 Currency Pair: XAUUSD Open your eyes to the new era of trading: the Gold market on autopilot. Have you ever imagined having a high-tech tool working for you 24 hours a day, analyzing the most liquid and profitable asset in the world ( $XAUUSD$ ), without you having to spend hours glued to a computer screen or suffering from emotional burnout? The GoldMax EA was developed specifically to solve t
筛选:
无评论
回复评论