TradeMind AI EA
- Эксперты
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- Версия: 5.5
- Обновлено: 14 июля 2026
TradeMind AI EA – Адаптивный ИИ-торговый интеллект для MT5
TradeMind — полностью автономный, мульти-активный эксперт-советник, перенесённый с веб-платформы TradeMind Adaptive AI Signal Processor.
Он выполняет сделки самостоятельно на основе пользовательских настроек — без DLL, без внешнего API, без мартингейла, без сетки.
5 АДАПТИВНЫХ ТОРГОВЫХ РЕЖИМОВ
- АВТОНОМНЫЙ — Умное определение рыночного режима. EA автоматически переключается между Скальпинг / Свинг / Агрессивный / Консервативный на основе ADX + ATR. Рекомендуемый режим.
- КОНСЕРВАТИВНЫЙ — Сохранение капитала. Риск 1%, R/R 1:1.5, Уверенность 75%+. Идеально для проп-фирм.
- АГРЕССИВНЫЙ — Максимальная альфа. Риск 3.5%, R/R 1:3.0
- СКАЛЬПИНГ — Микро-позиции, M5, EMA 9/21, R/R 1:1.2 — идеально для XAUUSD / Индексов волатильности
- СВИНГ — Ловля тренда, H4, EMA 50/200, R/R 1:3.5 — идеально для US30 / NAS100
ИИ-СИГНАЛЬНЫЙ ДВИЖОК — ОЦЕНКА 0-100
EMA Trend (40 очков) + EMA Cross (20 очков) + RSI (25 очков) + ADX Regime (15 очков) + Фильтр волатильности (Строгий/Нормальный/Выкл)
→ Сила сигнала / Уверенность %
Сделки только при Уверенности ≥ вашего порога.
МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕРХУ ВНИЗ v2
Вход → Подтверждение → Тренд, голосование по 3 ТФ.
Строгий режим: все 3 ТФ должны совпадать. Блокировщик перекупленности/перепроданности RSI старшего ТФ.
+10% к уверенности при полном совпадении.
В Журнале в реальном времени: MTF: CONFIRMED E:1 C:1 T:1
ИИ-МЕНЕДЖЕР СДЕЛОК v2 — Панель активных позиций
- Безубыток: автоматический SL на вход + смещение при +1.0R
- Частичный тейк-профит: TP1 при 1.2R закрытие 50%, TP2 при 2.0R закрытие 30%
- Трейлинг-стоп: начинается с +1.5R, 1.5x ATR, никогда не опускается ниже BE
- Адаптивное расширение TP: если текущая уверенность ≥85% и тренд продолжается, TP автоматически расширяется на +1.0R, до 3 раз
Всё полностью настраивается. SL никогда не расширяется. TP только расширяется.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 24/7 СКАННЕР
Торгуйте ВСЕМИ валютными парами, металлами, индексами, криптовалютами, акциями/CFD и синтетикой Deriv (Volatility / Boom / Crash / Step Index) — 24/7.
3 режима сканирования:
- Только список наблюдения
- Все символы Market Watch
- Авто-обнаружение ВСЕХ символов брокера
Переключатели классов активов: Форекс / Металлы / Индексы / Крипто / Акции / Синтетика
Фильтры включения / исключения по тексту. Автоматические лимиты спреда по активам.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- Позиционирование по % риска — автоматический расчёт лота для любого символа
- Максимальный дневной убыток % — аварийный выключатель
- Максимальное количество открытых позиций
- Одна позиция на символ
- Фильтр спреда
- Без мартингейла / без сетки / без хеджирования
ЛАЙВ-ДАШБОРД
Панель комментариев на графике воспроизводит веб-интерфейс TradeMind: Сила сигнала, Уверенность, Режим, Рыночный режим, Открытые позиции, P&L, статус MTF.
7 ВКЛЮЧЁННЫХ .SET ФАЙЛОВ
- Autonomous_Default.set — Универсальный мульти-актив
- Conservative.set — Проп-фирма / низкая просадка
- Aggressive.set — Рост
- Scalping_XAUUSD.set — Золото M5
- Swing_US30.set — US30 / NAS100 H4
- Crypto_BTCUSD.set — BTC/ETH 24/7
- Synthetics_Vol75.set — Индексы волатильности Deriv
ТРЕБОВАНИЯ
- MT5 Build 4000+
- Любой брокер — Форекс / CFD / Крипто / Синтетика Deriv
- Таймфрейм: Любой — EA выбирает автоматически
- Минимальный депозит: $100 — Рекомендуемый: $500+
- Плечо: 1:100+
- Рекомендуется VPS для 24/7 сканирования
- Один график — EA сканирует внутри
БЭКТЕСТИНГ
Тестер стратегий MT5, каждый тик на основе реальных тиков. Менеджер сделок полностью работает в визуальном режиме. Для мульти-символьного форвард-теста в реальном времени на демо-счёте.
ПОДДЕРЖКА
Бесплатные обновления навсегда. Напишите мне через MQL5 для поддержки — ответ в течение 24 часов.
Полное руководство пользователя + Видеогайд в комплекте.
Торгуй с умом. TradeMind.
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