TradeMind AI EA – Адаптивный ИИ-торговый интеллект для MT5

TradeMind — полностью автономный, мульти-активный эксперт-советник, перенесённый с веб-платформы TradeMind Adaptive AI Signal Processor.

Он выполняет сделки самостоятельно на основе пользовательских настроек — без DLL, без внешнего API, без мартингейла, без сетки.

5 АДАПТИВНЫХ ТОРГОВЫХ РЕЖИМОВ

АВТОНОМНЫЙ — Умное определение рыночного режима. EA автоматически переключается между Скальпинг / Свинг / Агрессивный / Консервативный на основе ADX + ATR. Рекомендуемый режим.

— Умное определение рыночного режима. EA автоматически переключается между Скальпинг / Свинг / Агрессивный / Консервативный на основе ADX + ATR. Рекомендуемый режим. КОНСЕРВАТИВНЫЙ — Сохранение капитала. Риск 1%, R/R 1:1.5, Уверенность 75%+. Идеально для проп-фирм.

— Сохранение капитала. Риск 1%, R/R 1:1.5, Уверенность 75%+. Идеально для проп-фирм. АГРЕССИВНЫЙ — Максимальная альфа. Риск 3.5%, R/R 1:3.0

— Максимальная альфа. Риск 3.5%, R/R 1:3.0 СКАЛЬПИНГ — Микро-позиции, M5, EMA 9/21, R/R 1:1.2 — идеально для XAUUSD / Индексов волатильности

— Микро-позиции, M5, EMA 9/21, R/R 1:1.2 — идеально для XAUUSD / Индексов волатильности СВИНГ — Ловля тренда, H4, EMA 50/200, R/R 1:3.5 — идеально для US30 / NAS100

ИИ-СИГНАЛЬНЫЙ ДВИЖОК — ОЦЕНКА 0-100

EMA Trend (40 очков) + EMA Cross (20 очков) + RSI (25 очков) + ADX Regime (15 очков) + Фильтр волатильности (Строгий/Нормальный/Выкл)

→ Сила сигнала / Уверенность %

Сделки только при Уверенности ≥ вашего порога.

МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕРХУ ВНИЗ v2

Вход → Подтверждение → Тренд, голосование по 3 ТФ.

Строгий режим: все 3 ТФ должны совпадать. Блокировщик перекупленности/перепроданности RSI старшего ТФ.

+10% к уверенности при полном совпадении.

В Журнале в реальном времени: MTF: CONFIRMED E:1 C:1 T:1

ИИ-МЕНЕДЖЕР СДЕЛОК v2 — Панель активных позиций

Безубыток: автоматический SL на вход + смещение при +1.0R

Частичный тейк-профит: TP1 при 1.2R закрытие 50%, TP2 при 2.0R закрытие 30%

Трейлинг-стоп: начинается с +1.5R, 1.5x ATR, никогда не опускается ниже BE

Адаптивное расширение TP: если текущая уверенность ≥85% и тренд продолжается, TP автоматически расширяется на +1.0R, до 3 раз

Всё полностью настраивается. SL никогда не расширяется. TP только расширяется.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 24/7 СКАННЕР

Торгуйте ВСЕМИ валютными парами, металлами, индексами, криптовалютами, акциями/CFD и синтетикой Deriv (Volatility / Boom / Crash / Step Index) — 24/7.

3 режима сканирования:

Только список наблюдения

Все символы Market Watch

Авто-обнаружение ВСЕХ символов брокера

Переключатели классов активов: Форекс / Металлы / Индексы / Крипто / Акции / Синтетика

Фильтры включения / исключения по тексту. Автоматические лимиты спреда по активам.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Позиционирование по % риска — автоматический расчёт лота для любого символа

Максимальный дневной убыток % — аварийный выключатель

Максимальное количество открытых позиций

Одна позиция на символ

Фильтр спреда

Без мартингейла / без сетки / без хеджирования

ЛАЙВ-ДАШБОРД

Панель комментариев на графике воспроизводит веб-интерфейс TradeMind: Сила сигнала, Уверенность, Режим, Рыночный режим, Открытые позиции, P&L, статус MTF.

7 ВКЛЮЧЁННЫХ .SET ФАЙЛОВ

Autonomous_Default.set — Универсальный мульти-актив Conservative.set — Проп-фирма / низкая просадка Aggressive.set — Рост Scalping_XAUUSD.set — Золото M5 Swing_US30.set — US30 / NAS100 H4 Crypto_BTCUSD.set — BTC/ETH 24/7 Synthetics_Vol75.set — Индексы волатильности Deriv

ТРЕБОВАНИЯ

MT5 Build 4000+

Любой брокер — Форекс / CFD / Крипто / Синтетика Deriv

Таймфрейм: Любой — EA выбирает автоматически

Минимальный депозит: $100 — Рекомендуемый: $500+

Плечо: 1:100+

Рекомендуется VPS для 24/7 сканирования

Один график — EA сканирует внутри

БЭКТЕСТИНГ

Тестер стратегий MT5, каждый тик на основе реальных тиков. Менеджер сделок полностью работает в визуальном режиме. Для мульти-символьного форвард-теста в реальном времени на демо-счёте.

ПОДДЕРЖКА

Бесплатные обновления навсегда. Напишите мне через MQL5 для поддержки — ответ в течение 24 часов.

Полное руководство пользователя + Видеогайд в комплекте.

Торгуй с умом. TradeMind.

ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ ДЛЯ ДОСТУПА К ПОЛНОМУ РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ФАЙЛАМ ПРЕСЕТОВ