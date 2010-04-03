TradeMind AI EA

TradeMind AI EA – Адаптивный ИИ-торговый интеллект для MT5

TradeMind — полностью автономный, мульти-активный эксперт-советник, перенесённый с веб-платформы TradeMind Adaptive AI Signal Processor.

Он выполняет сделки самостоятельно на основе пользовательских настроек — без DLL, без внешнего API, без мартингейла, без сетки.

5 АДАПТИВНЫХ ТОРГОВЫХ РЕЖИМОВ

  • АВТОНОМНЫЙ — Умное определение рыночного режима. EA автоматически переключается между Скальпинг / Свинг / Агрессивный / Консервативный на основе ADX + ATR. Рекомендуемый режим.
  • КОНСЕРВАТИВНЫЙ — Сохранение капитала. Риск 1%, R/R 1:1.5, Уверенность 75%+. Идеально для проп-фирм.
  • АГРЕССИВНЫЙ — Максимальная альфа. Риск 3.5%, R/R 1:3.0
  • СКАЛЬПИНГ — Микро-позиции, M5, EMA 9/21, R/R 1:1.2 — идеально для XAUUSD / Индексов волатильности
  • СВИНГ — Ловля тренда, H4, EMA 50/200, R/R 1:3.5 — идеально для US30 / NAS100

ИИ-СИГНАЛЬНЫЙ ДВИЖОК — ОЦЕНКА 0-100
EMA Trend (40 очков) + EMA Cross (20 очков) + RSI (25 очков) + ADX Regime (15 очков) + Фильтр волатильности (Строгий/Нормальный/Выкл)
→ Сила сигнала / Уверенность %
Сделки только при Уверенности ≥ вашего порога.

МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕРХУ ВНИЗ v2
Вход → Подтверждение → Тренд, голосование по 3 ТФ.
Строгий режим: все 3 ТФ должны совпадать. Блокировщик перекупленности/перепроданности RSI старшего ТФ.
+10% к уверенности при полном совпадении.
В Журнале в реальном времени: MTF: CONFIRMED E:1 C:1 T:1

ИИ-МЕНЕДЖЕР СДЕЛОК v2 — Панель активных позиций

  • Безубыток: автоматический SL на вход + смещение при +1.0R
  • Частичный тейк-профит: TP1 при 1.2R закрытие 50%, TP2 при 2.0R закрытие 30%
  • Трейлинг-стоп: начинается с +1.5R, 1.5x ATR, никогда не опускается ниже BE
  • Адаптивное расширение TP: если текущая уверенность ≥85% и тренд продолжается, TP автоматически расширяется на +1.0R, до 3 раз
    Всё полностью настраивается. SL никогда не расширяется. TP только расширяется.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 24/7 СКАННЕР
Торгуйте ВСЕМИ валютными парами, металлами, индексами, криптовалютами, акциями/CFD и синтетикой Deriv (Volatility / Boom / Crash / Step Index) — 24/7.
3 режима сканирования:

  • Только список наблюдения
  • Все символы Market Watch
  • Авто-обнаружение ВСЕХ символов брокера
    Переключатели классов активов: Форекс / Металлы / Индексы / Крипто / Акции / Синтетика
    Фильтры включения / исключения по тексту. Автоматические лимиты спреда по активам.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

  • Позиционирование по % риска — автоматический расчёт лота для любого символа
  • Максимальный дневной убыток % — аварийный выключатель
  • Максимальное количество открытых позиций
  • Одна позиция на символ
  • Фильтр спреда
  • Без мартингейла / без сетки / без хеджирования

ЛАЙВ-ДАШБОРД
Панель комментариев на графике воспроизводит веб-интерфейс TradeMind: Сила сигнала, Уверенность, Режим, Рыночный режим, Открытые позиции, P&L, статус MTF.

7 ВКЛЮЧЁННЫХ .SET ФАЙЛОВ

  1. Autonomous_Default.set — Универсальный мульти-актив
  2. Conservative.set — Проп-фирма / низкая просадка
  3. Aggressive.set — Рост
  4. Scalping_XAUUSD.set — Золото M5
  5. Swing_US30.set — US30 / NAS100 H4
  6. Crypto_BTCUSD.set — BTC/ETH 24/7
  7. Synthetics_Vol75.set — Индексы волатильности Deriv

ТРЕБОВАНИЯ

  • MT5 Build 4000+
  • Любой брокер — Форекс / CFD / Крипто / Синтетика Deriv
  • Таймфрейм: Любой — EA выбирает автоматически
  • Минимальный депозит: $100 — Рекомендуемый: $500+
  • Плечо: 1:100+
  • Рекомендуется VPS для 24/7 сканирования
  • Один график — EA сканирует внутри

БЭКТЕСТИНГ
Тестер стратегий MT5, каждый тик на основе реальных тиков. Менеджер сделок полностью работает в визуальном режиме. Для мульти-символьного форвард-теста в реальном времени на демо-счёте.

ПОДДЕРЖКА
Бесплатные обновления навсегда. Напишите мне через MQL5 для поддержки — ответ в течение 24 часов.
Полное руководство пользователя + Видеогайд в комплекте.

Торгуй с умом. TradeMind.

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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The GoldDigger
Abdullateef Opeyemi Folorunsho
Эксперты
The GoldDigger — Adaptive AI Trading Intelligence One engine. Every market. Built to think, not just execute. The GoldDigger isn't a single-pair scalper bolted onto a magic indicator. It's a full adaptive trading intelligence — a signal engine, a risk manager, and an execution router built into one system that scans Forex, Metals, Crypto, and Indices and decides, trade by trade, how to enter, how big to size, and how to protect what it wins. Why Traders Choose The GoldDigger Adaptive AI Signa
FREE
Falo Pro EA
Abdullateef Opeyemi Folorunsho
Эксперты
FALO Pro — Адаптивная мультиактивная торговая система для MT5 FALO Pro V5.1   — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны   структура, адаптивность и расширенный контроль риска   в одном решении. Вместо одной жёсткой логики FALO Pro V5.1 объединяет   входы по тренду с откатом, пробойные модели, среднереверсионную логику, мультитаймфреймовое подтверждение, определение рыночного режима, продвинутые выходы и защиту капитала   в единой устойчивой
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