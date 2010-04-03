TradeMind AI EA
- 专家
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- 版本: 5.5
- 更新: 14 七月 2026
TradeMind AI EA — MT5自适应AI交易智能系统
TradeMind是一个完全自主运行的多资产智能交易顾问，移植自TradeMind自适应AI信号处理器网页平台。
它根据用户设置独立执行交易——无DLL、无外部API、无马丁格尔、无网格。
5种自适应交易模式
- 自主模式 — 智能市场状态检测。EA基于ADX + ATR市场状态自动切换剥头皮/波段/激进/保守模式。推荐使用此模式。
- 保守模式 — 资本保全。1%风险，风险回报比1:1.5，置信度75%+。非常适合自营交易公司。
- 激进模式 — 最大化收益。3.5%风险，风险回报比1:3.0
- 剥头皮模式 — 微仓位，M5，EMA 9/21，风险回报比1:1.2 — 适用于XAUUSD/波动率指数
- 波段模式 — 趋势捕捉，H4，EMA 50/200，风险回报比1:3.5 — 适用于US30/NAS100
AI信号引擎 — 0-100评分
EMA趋势（40分）+ EMA交叉（20分）+ RSI（25分）+ ADX状态（15分）+ 波动率过滤器（严格/正常/关闭）
→ 信号强度 / 置信度 %
仅在置信度≥您设定的阈值时才交易。
多时间框架自上而下确认 v2
入场 → 确认 → 趋势，三重时间框架投票。
严格模式：所有3个时间框架必须一致。高时间框架RSI超买/ 超卖拦截器。
完全一致时置信度提升+10%。
日志实时显示：MTF: CONFIRMED E:1 C:1 T:1
AI交易管理器 v2 — 活跃仓位面板
- 保本：在+1.0R时自动移动止损至入场价+偏移
- 部分止盈：TP1在1.2R平仓50%，TP2在2.0R平仓30%
- 移动止损：从+1.5R开始，1.5倍ATR，永远不会低于保本点
- 自适应止盈扩展：如果实时置信度≥85%且趋势持续，止盈自动扩展+1.0R，最多3次
所有参数均可完全配置。止损永远不会扩大。止盈只会扩展。
全天候24/7通用扫描器
交易所有货币对、金属、指数、加密货币、股票/ 差价合约和Deriv合成品种（波动率 / 爆涨 / 暴跌 / 步进指数）——全天候24/7运行。
3种扫描模式：
- 仅监视列表
- 所有市场报价品种
- 自动发现所有券商品种
资产类别开关：外汇 / 金属 / 指数 / 加密货币 / 股票 / 合成品种
包含 / 排除文本过滤器。每个资产自动点差限制。
风险管理
- 风险百分比仓位管理 — 任何品种自动计算手数
- 每日最大亏损百分比断路开关
- 最大持仓数量
- 每个品种仅持一个仓位
- 点差过滤器
- 无马丁格尔 / 无网格 / 无对冲堆叠
实时仪表盘
图表注释面板复制TradeMind网页界面：信号强度、置信度、模式、市场状态、持仓、盈亏、多时间框架状态。
7个附带的 .SET 文件
- Autonomous_Default.set — 通用多资产
- Conservative.set — 自营公司 / 低回撤
- Aggressive.set — 增长型
- Scalping_XAUUSD.set — 黄金M5
- Swing_US30.set — US30 / NAS100 H4
- Crypto_BTCUSD.set — BTC/ETH 24/7
- Synthetics_Vol75.set — Deriv波动率指数
系统要求
- MT5 Build 4000+
- 任何券商 — 外汇 / 差价合约 / 加密货币 / Deriv合成品种
- 时间框架：任意 — EA自动选择
- 最低入金：$100 — 建议：$500+
- 杠杆：1:100+
- 建议使用VPS以实现24/7扫描
- 仅需一个图表 — EA内部自动扫描
回测
MT5策略测试器，基于真实报价的每个tick。交易管理器在可视化模式下完全可用。可在模拟账户进行多品种实盘前向测试。
支持
免费终身更新。通过MQL5私信我获取支持——24小时内回复。
包含完整用户手册 + 视频指南。
智慧交易，TradeMind。