Minibull Sniper Ama
- Эксперты
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Yusuf Levent AksunPlatform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
- Версия: 8.30
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 5
Minibull AMA Sniper v7.30 — профессиональный советник по трендовой торговле, оптимизированный для NAS100 (Nasdaq 100). Также совместим с US30 (Dow Jones), SPX500 (S&P 500) и DAX40. Советник автоматически определяет название символа у вашего брокера — NAS100, US100, NASDAQ100, USTEC, NQ100, US30, NYA30, NYSE30, SPX500, US500 и другие варианты — и адаптируется соответственно.
Стратегия основана на двух адаптивных скользящих средних — AMA(200) и AMA(9) — рассчитываемых на дневном (D1) таймфрейме. Сигналы входа формируются точно на закрытии каждой H1-свечи.
**Принцип работы**
- ПОКУПКА: цена закрывается выше AMA(200) и AMA(9)
- ПРОДАЖА: цена закрывается ниже обеих AMA
- НЕЙТРАЛЬНО: цена между MA — все позиции закрываются
**Управление рисками**
- Тейк-профит: 2000 USD (регулируется на панели)
- Стоп-лосс: 600 USD (регулируется на панели)
- Аварийный стоп: 1000 USD защита всего счёта
- Максимум 5 сделок в день · Лот: 0.1
**Фильтр сессии**
NYSE/Nasdaq 09:30–16:00 ET, автоматический учёт летнего времени США.
**Визуальные функции**
- Линии AMA(200) и AMA(9) на графике · Стрелки BUY/SELL
- Мультитаймфреймовые уровни S/R: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 с подписями
- Полностью настраиваемая панель (позиция, размер, шрифт)
- Кнопка скрытия панели · Авто/Ручной режим · Ручные кнопки BUY/SELL
Минимальный депозит: 1000 USD. Протестировано: NAS100, M1, 100% реальные тики, 2024.03–2026.06.