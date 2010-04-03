Minibull Sniper Ama

Minibull AMA Sniper v7.30 — профессиональный советник по трендовой торговле, оптимизированный для NAS100 (Nasdaq 100). Также совместим с US30 (Dow Jones), SPX500 (S&P 500) и DAX40. Советник автоматически определяет название символа у вашего брокера — NAS100, US100, NASDAQ100, USTEC, NQ100, US30, NYA30, NYSE30, SPX500, US500 и другие варианты — и адаптируется соответственно.





Стратегия основана на двух адаптивных скользящих средних — AMA(200) и AMA(9) — рассчитываемых на дневном (D1) таймфрейме. Сигналы входа формируются точно на закрытии каждой H1-свечи.





**Принцип работы**

- ПОКУПКА: цена закрывается выше AMA(200) и AMA(9)

- ПРОДАЖА: цена закрывается ниже обеих AMA

- НЕЙТРАЛЬНО: цена между MA — все позиции закрываются





**Управление рисками**

- Тейк-профит: 2000 USD (регулируется на панели)

- Стоп-лосс: 600 USD (регулируется на панели)

- Аварийный стоп: 1000 USD защита всего счёта

- Максимум 5 сделок в день · Лот: 0.1





**Фильтр сессии**

NYSE/Nasdaq 09:30–16:00 ET, автоматический учёт летнего времени США.





**Визуальные функции**

- Линии AMA(200) и AMA(9) на графике · Стрелки BUY/SELL

- Мультитаймфреймовые уровни S/R: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 с подписями

- Полностью настраиваемая панель (позиция, размер, шрифт)

- Кнопка скрытия панели · Авто/Ручной режим · Ручные кнопки BUY/SELL





Минимальный депозит: 1000 USD. Протестировано: NAS100, M1, 100% реальные тики, 2024.03–2026.06.



