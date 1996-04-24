Minibull Sniper Ama Indicator
- Индикаторы
-
Yusuf Levent AksunPlatform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
- Версия: 1.19
- Обновлено: 18 июля 2026
- Активации: 5
**Minibull AMA Sniper — индикатор сигналов без перерисовки**
Minibull AMA Sniper — это индикатор определения положения тренда, построенный на двух адаптивных скользящих средних Каумана (Kaufman AMA) — AMA200 и AMA9 — в сочетании с уникальным фильтром подтверждения наклона (Slope Confirm), который не даёт торговать на плоском, нерешительном рынке.
**Как это работает**
Индикатор отслеживает положение цены относительно обеих AMA:
- **BUY (покупка)** — когда цена закрывается выше AMA200 и AMA9
- **SELL (продажа)** — когда цена закрывается ниже AMA200 и AMA9
- **NEUTRAL (нейтрально)** — когда цена находится между двумя средними
Одного положения цены недостаточно. Фильтр Slope Confirm проверяет, что сама AMA действительно направлена в сторону сигнала — если AMA движется горизонтально, сигнал отменяется и возвращается в нейтральное состояние, отсеивая слабые, подверженные ложным пробоям setup'ы.
**Автоматический режим Swing / Scalp**
Индикатор автоматически адаптирует чувствительность фильтра наклона к используемому таймфрейму: настройки Swing (более мягкие, с более длинным периодом наклона) — на дневном графике и выше; настройки Scalp (более строгие, короче период, выше порог наклона) — на любом таймфрейме ниже дневного. Режим можно также задать вручную.
**Ключевые особенности**
- 100% отсутствие перерисовки: каждая историческая стрелка BUY/SELL рассчитывается по строго каузальной, направленной только в прошлое формуле и сохраняется по каждому бару — она никогда не меняется при пересчёте
- Линии адаптивных средних AMA200 и AMA9 прямо на графике
- Фильтр Slope Confirm с независимыми настройками для Swing и Scalp (период наклона, минимальный порог наклона, какие AMA должны подтверждать сигнал)
- Аккуратная информационная панель на графике: текущий режим, актуальный сигнал, значения AMA200/AMA9, статус фильтра наклона
- Блок сравнения с предыдущим днём (D1): цена закрытия вчерашней дневной свечи и текущее отклонение цены от неё — в пунктах и в процентах
- ATR Уайлдера(14), рассчитанный по закрытым дневным барам — быстрая оценка суточной волатильности инструмента
- Опциональное уведомление Alert() в момент появления нового подтверждённого сигнала
- Работает на любом символе и любом таймфрейме — индексы, форекс, металлы, крипто-CFD
**Для кого этот индикатор**
Для трейдеров, которым нужна чёткая, объективная оценка тренда и импульса без сюрпризов перерисовки — как для дискреционной торговли по сигналу, так и в качестве фильтра внутри собственной системы.
*Это сигнальный/визуальный индикатор. Он не открывает, не закрывает и не управляет позициями. Прошлые результаты любого индикатора или стратегии не гарантируют будущих результатов.*
---