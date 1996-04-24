Minibull Sniper Ama Indicator

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  • Yusuf Levent Aksun
    Yusuf Levent Aksun

    Yusuf Levent Aksun

    Platform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
    в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
    В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
  • Версия: 1.19
  • Обновлено: 18 июля 2026
  • Активации: 5
**Minibull AMA Sniper — индикатор сигналов без перерисовки**

Minibull AMA Sniper — это индикатор определения положения тренда, построенный на двух адаптивных скользящих средних Каумана (Kaufman AMA) — AMA200 и AMA9 — в сочетании с уникальным фильтром подтверждения наклона (Slope Confirm), который не даёт торговать на плоском, нерешительном рынке.

**Как это работает**

Индикатор отслеживает положение цены относительно обеих AMA:
- **BUY (покупка)** — когда цена закрывается выше AMA200 и AMA9
- **SELL (продажа)** — когда цена закрывается ниже AMA200 и AMA9
- **NEUTRAL (нейтрально)** — когда цена находится между двумя средними

Одного положения цены недостаточно. Фильтр Slope Confirm проверяет, что сама AMA действительно направлена в сторону сигнала — если AMA движется горизонтально, сигнал отменяется и возвращается в нейтральное состояние, отсеивая слабые, подверженные ложным пробоям setup'ы.

**Автоматический режим Swing / Scalp**

Индикатор автоматически адаптирует чувствительность фильтра наклона к используемому таймфрейму: настройки Swing (более мягкие, с более длинным периодом наклона) — на дневном графике и выше; настройки Scalp (более строгие, короче период, выше порог наклона) — на любом таймфрейме ниже дневного. Режим можно также задать вручную.

**Ключевые особенности**

- 100% отсутствие перерисовки: каждая историческая стрелка BUY/SELL рассчитывается по строго каузальной, направленной только в прошлое формуле и сохраняется по каждому бару — она никогда не меняется при пересчёте
- Линии адаптивных средних AMA200 и AMA9 прямо на графике
- Фильтр Slope Confirm с независимыми настройками для Swing и Scalp (период наклона, минимальный порог наклона, какие AMA должны подтверждать сигнал)
- Аккуратная информационная панель на графике: текущий режим, актуальный сигнал, значения AMA200/AMA9, статус фильтра наклона
- Блок сравнения с предыдущим днём (D1): цена закрытия вчерашней дневной свечи и текущее отклонение цены от неё — в пунктах и в процентах
- ATR Уайлдера(14), рассчитанный по закрытым дневным барам — быстрая оценка суточной волатильности инструмента
- Опциональное уведомление Alert() в момент появления нового подтверждённого сигнала
- Работает на любом символе и любом таймфрейме — индексы, форекс, металлы, крипто-CFD

**Для кого этот индикатор**

Для трейдеров, которым нужна чёткая, объективная оценка тренда и импульса без сюрпризов перерисовки — как для дискреционной торговли по сигналу, так и в качестве фильтра внутри собственной системы.

*Это сигнальный/визуальный индикатор. Он не открывает, не закрывает и не управляет позициями. Прошлые результаты любого индикатора или стратегии не гарантируют будущих результатов.*

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A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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Minibull Sniper Ama
Yusuf Levent Aksun
Эксперты
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