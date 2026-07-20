MiniBull Location of the Price and Volume

**Точно видно, где находится цена — по всем важным таймфреймам — без переключения графиков.**





MiniBull LOP — это мультитаймфреймовый индикатор-панель для трейдеров, которые анализируют рынок сразу на нескольких таймфреймах. Он показывает для MN, W, D, H8, H4, H1, M30, M15, M5 и M1: положение цены относительно последнего закрытого бара (пробой вверх/вниз, внутри диапазона выше/ниже закрытия, на уровне закрытия), тренд по адаптивной скользящей средней Кауфмана (AMA), а также отношение объёма тика к среднему объёму за выбранный период.





**Основные возможности**

- Панель на графике с настоящими кликабельными кнопками Panel / Lines / AMA.

- Постоянные уровневые линии, которые меняют цвет на зелёный (поддержка) или красный (сопротивление) в зависимости от положения цены.

- Непрерывная линия AMA, следующая за ценой бар за баром, отрисованная прямо на графике.

- Однострочная сводка тренда по всем отслеживаемым таймфреймам одновременно.

- Метки пробоев прямо на графике, с автоматической разметкой истории при загрузке.





**Надёжные оповещения:** оповещения о пробое (звук + всплывающее окно) можно настроить так, чтобы они срабатывали только при подтверждении объёмом — это отфильтровывает слабые, малоубедительные ложные пробои.





**Для кого:** для трейдеров, которые торгуют на одном таймфрейме, но хотят видеть контекст остальных — свинг-трейдеров, проверяющих согласованность дневного/недельного тренда, скальперов, которым нужен фильтр объёма для пробоев, или всех, кто устал сравнивать цену вручную на пяти графиках.



