MiniBull Location of the Price and Volume

  • Индикаторы
  • Yusuf Levent Aksun
    Yusuf Levent Aksun

    Yusuf Levent Aksun

    Platform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
    в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
    В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
  • Версия: 1.10
  • Активации: 5
**Точно видно, где находится цена — по всем важным таймфреймам — без переключения графиков.**

MiniBull LOP — это мультитаймфреймовый индикатор-панель для трейдеров, которые анализируют рынок сразу на нескольких таймфреймах. Он показывает для MN, W, D, H8, H4, H1, M30, M15, M5 и M1: положение цены относительно последнего закрытого бара (пробой вверх/вниз, внутри диапазона выше/ниже закрытия, на уровне закрытия), тренд по адаптивной скользящей средней Кауфмана (AMA), а также отношение объёма тика к среднему объёму за выбранный период.

**Основные возможности**
- Панель на графике с настоящими кликабельными кнопками Panel / Lines / AMA.
- Постоянные уровневые линии, которые меняют цвет на зелёный (поддержка) или красный (сопротивление) в зависимости от положения цены.
- Непрерывная линия AMA, следующая за ценой бар за баром, отрисованная прямо на графике.
- Однострочная сводка тренда по всем отслеживаемым таймфреймам одновременно.
- Метки пробоев прямо на графике, с автоматической разметкой истории при загрузке.

**Надёжные оповещения:** оповещения о пробое (звук + всплывающее окно) можно настроить так, чтобы они срабатывали только при подтверждении объёмом — это отфильтровывает слабые, малоубедительные ложные пробои.

**Для кого:** для трейдеров, которые торгуют на одном таймфрейме, но хотят видеть контекст остальных — свинг-трейдеров, проверяющих согласованность дневного/недельного тренда, скальперов, которым нужен фильтр объёма для пробоев, или всех, кто устал сравнивать цену вручную на пяти графиках.

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Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
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Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MiniBull Logical v21 — Руководство по символам и таймфреймам   Все результаты бэктестов (222 файла): https://drive.google.com/drive/folders/1-1QefUiJ1lm6Se0HYCpAmYIbERZ8xjR8 Стратегия: MN1/W1 Тренд + D1 Ложный пробой + Мульти-TF MA Разворот Период бэктеста: 2024.07.01 – 2026.02.03 Настройки: Депозит $10,000 | Плечо 1:10 | Лот 0.1/0.01 | Задержка 100мс Итого: 20 символов | 222 файла | 26,784 сделки | 10/20 прибыльных BT→FWD валидация: 56/110
Minibull gold vs indices shift ratio edge
Yusuf Levent Aksun
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Minibull Sniper Ama
Yusuf Levent Aksun
Эксперты
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