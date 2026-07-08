Minibull gold vs indices shift ratio edge EA

### BullBOP19 Live EA — Обнаружение "ложных движений" золота относительно индексов США
BullBOP19 — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, построенный на анализе баланса сил между золотом и основными фондовыми индексами США (NASDAQ 100, S&P 500, US30/DJIA). Сравнивая движение цены золота с этими индексами, советник выявляет "ложные движения" — движения без реального подтверждения — и отфильтровывает ненадёжные сигналы перед входом в рынок.
**Основные возможности**
- Работает на любом инструменте и любом таймфрейме (автоматическое определение символов Gold / NDX / SPX / US30 или ручная настройка)
- Настраиваемый тип скользящей средней, период и источник цены для генерации сигналов
- Защитный стоп-лосс на основе ATR (по Уайлдеру) для стабильного управления риском при разной волатильности
- Тейк-профит, трейлинг-стоп и безубыток — всё задаётся как множитель ATR
- Опциональное максимальное время удержания позиции (в завершённых дневных барах)
- Опциональный автоматически прикрепляемый индикатор BullBOP19 в подокне для визуального подтверждения на графике
- Информационная панель на графике с настраиваемой позицией
- Возможность автоматического закрытия открытых позиций при удалении советника с графика
**Результаты тестирования стратегии**
Символ: US30 | Таймфрейм: H1 | Период: 2024.01.01 – 2026.06.15 | Начальный депозит: $50 000 | Плечо: 1:200 | Моделирование: по всем тикам на основе реальных тиков
*Тест 1*
- Общая чистая прибыль: $3 724,21
- Профит-фактор: 1,19
- Всего сделок: 134 (транзакций: 268)
- Процент прибыльных: 55,97% (лонг 64,29% / шорт 46,88%)
- Максимальная просадка: 8,49% ($4 417,79 по средствам) / 6,67% ($3 817,65 по балансу)
- Коэффициент Шарпа: 0,87 | Фактор восстановления: 0,82
- Ожидаемая прибыль: $27,79 за сделку
*Тест 2*
- Общая чистая прибыль: $8 606,65
- Профит-фактор: 1,32
- Всего сделок: 129 (транзакций: 258)
- Процент прибыльных: 58,91% (лонг 72,00% / шорт 40,74%)
- Максимальная просадка: 11,98% ($7 003,62 по средствам) / 10,56% ($6 121,31 по балансу)
- Коэффициент Шарпа: 1,38 | Фактор восстановления: 1,23
- Ожидаемая прибыль: $66,72 за сделку
*Результаты тестирования на истории не гарантируют такой же результат в будущем. Перед торговлей на реальном счёте всегда тестируйте на демо-счёте.*