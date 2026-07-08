Minibull gold vs indices shift ratio edge EA

  • Эксперты
  • Yusuf Levent Aksun
    Yusuf Levent Aksun

    Yusuf Levent Aksun

    Platform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
    в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
    В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
  • Версия: 19.0
  • Активации: 5
### BullBOP19 Live EA — Обнаружение "ложных движений" золота относительно индексов США

BullBOP19 — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, построенный на анализе баланса сил между золотом и основными фондовыми индексами США (NASDAQ 100, S&P 500, US30/DJIA). Сравнивая движение цены золота с этими индексами, советник выявляет "ложные движения" — движения без реального подтверждения — и отфильтровывает ненадёжные сигналы перед входом в рынок.

**Основные возможности**
- Работает на любом инструменте и любом таймфрейме (автоматическое определение символов Gold / NDX / SPX / US30 или ручная настройка)
- Настраиваемый тип скользящей средней, период и источник цены для генерации сигналов
- Защитный стоп-лосс на основе ATR (по Уайлдеру) для стабильного управления риском при разной волатильности
- Тейк-профит, трейлинг-стоп и безубыток — всё задаётся как множитель ATR
- Опциональное максимальное время удержания позиции (в завершённых дневных барах)
- Опциональный автоматически прикрепляемый индикатор BullBOP19 в подокне для визуального подтверждения на графике
- Информационная панель на графике с настраиваемой позицией
- Возможность автоматического закрытия открытых позиций при удалении советника с графика

**Результаты тестирования стратегии**
Символ: US30 | Таймфрейм: H1 | Период: 2024.01.01 – 2026.06.15 | Начальный депозит: $50 000 | Плечо: 1:200 | Моделирование: по всем тикам на основе реальных тиков

*Тест 1*
- Общая чистая прибыль: $3 724,21
- Профит-фактор: 1,19
- Всего сделок: 134 (транзакций: 268)
- Процент прибыльных: 55,97% (лонг 64,29% / шорт 46,88%)
- Максимальная просадка: 8,49% ($4 417,79 по средствам) / 6,67% ($3 817,65 по балансу)
- Коэффициент Шарпа: 0,87 | Фактор восстановления: 0,82

- Ожидаемая прибыль: $27,79 за сделку




*Тест 2*

- Общая чистая прибыль: $8 606,65

- Профит-фактор: 1,32

- Всего сделок: 129 (транзакций: 258)

- Процент прибыльных: 58,91% (лонг 72,00% / шорт 40,74%)

- Максимальная просадка: 11,98% ($7 003,62 по средствам) / 10,56% ($6 121,31 по балансу)

- Коэффициент Шарпа: 1,38 | Фактор восстановления: 1,23

- Ожидаемая прибыль: $66,72 за сделку


*Результаты тестирования на истории не гарантируют такой же результат в будущем. Перед торговлей на реальном счёте всегда тестируйте на демо-счёте.*


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Napat Puangjunkum
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XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
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Minibull periscope multi time frames
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MTF MA Анализатор: позиция цены относительно SMA/EMA/KAMA на 11 таймфреймах в одной панели. ### Full Description: ** Забудьте о переключении между графиками разных таймфреймов!** MiniBull Periscope - Мультитаймфреймовый Анализатор Позиции Скользящих Средних Видите полную картину без открытия множества графиков! MiniBull Periscope отображает текущую позицию цены относительно скользящих средних на 11 таймфреймах одновременно - от месячного (MN1) до минутного (M1). **ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:** •
Minibull multi time frames sophisticated observer
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MTF Композитный Анализатор: 9 индикаторов на 11 таймфреймах с системой оценки (-9 до +9). ### Full Description: ** Забудьте о переключении между графиками разных таймфреймов!** MiniBull MTF Observer - Мультитаймфреймовый Композитный Анализатор Сигналов Максимальная мультииндикаторная панель! Анализирует 9 различных технических индикаторов на 11 таймфреймах одновременно и выдает композитную оценку от -9 до +9 для каждого таймфрейма. **9 АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИНДИКАТОРОВ:** • RSI (Индекс Относите
Mb logical multi timeframe Scanner non repainting
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MiniBull Logical v21 — Руководство по символам и таймфреймам   Все результаты бэктестов (222 файла): https://drive.google.com/drive/folders/1-1QefUiJ1lm6Se0HYCpAmYIbERZ8xjR8 Стратегия: MN1/W1 Тренд + D1 Ложный пробой + Мульти-TF MA Разворот Период бэктеста: 2024.07.01 – 2026.02.03 Настройки: Депозит $10,000 | Плечо 1:10 | Лот 0.1/0.01 | Задержка 100мс Итого: 20 символов | 222 файла | 26,784 сделки | 10/20 прибыльных BT→FWD валидация: 56/110
Minibull gold vs indices shift ratio edge
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
BullBOP13 — Баланс Сил | Золото против Индексов США BullBOP13 обнаруживает временные расхождения между Золотом (XAUUSD) и тремя индексами США (NAS100, US500, US30). Когда 3 из 4 активов движутся в одном направлении, а 1 — в противоположном, это «ложное движение», которое имеет тенденцию к развороту. ПРИНЦИП РАБОТЫ — 4-уровневый фильтр сигналов: 1. Фазовый фильтр — анализ режима рынка на D1 (Выравнивание / Дивергенция / Сильная дивергенция) 2. Детектор ложного движения — правило 3-к-1: 3 актива
Minibull Sniper Ama
Yusuf Levent Aksun
Эксперты
Minibull AMA Sniper v7.30 — профессиональный советник по трендовой торговле, оптимизированный для NAS100 (Nasdaq 100). Также совместим с US30 (Dow Jones), SPX500 (S&P 500) и DAX40. Советник автоматически определяет название символа у вашего брокера — NAS100, US100, NASDAQ100, USTEC, NQ100, US30, NYA30, NYSE30, SPX500, US500 и другие варианты — и адаптируется соответственно. Стратегия основана на двух адаптивных скользящих средних — AMA(200) и AMA(9) — рассчитываемых на дневном (D1) таймфрейме.
Minibull Logical Pro
Yusuf Levent Aksun
Эксперты
**MiniBull Logical EA** определяет направление тренда на месячном (MN1) и недельном (W1) таймфреймах, затем фильтрует входы с помощью логики ложного пробоя D1 и сигналов разворота скользящей средней на нескольких таймфреймах (M15→D1). Интерактивная панель на графике позволяет одним кликом включать/выключать EA, переключаться между AUTO/MANUAL и менять режим выхода. Три стратегии выхода и динамичный ATR-стоп обеспечивают полную гибкость управления позицией.
Minibull Sniper Ama Indicator
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
**Minibull AMA Sniper — индикатор сигналов без перерисовки** Minibull AMA Sniper — это индикатор определения положения тренда, построенный на двух адаптивных скользящих средних Каумана (Kaufman AMA) — AMA200 и AMA9 — в сочетании с уникальным фильтром подтверждения наклона (Slope Confirm), который не даёт торговать на плоском, нерешительном рынке. **Как это работает** Индикатор отслеживает положение цены относительно обеих AMA: - **BUY (покупка)** — когда цена закрывается выше AMA200 и AMA9 -
MiniBull Location of the Price and Volume
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
**Точно видно, где находится цена — по всем важным таймфреймам — без переключения графиков.** MiniBull LOP — это мультитаймфреймовый индикатор-панель для трейдеров, которые анализируют рынок сразу на нескольких таймфреймах. Он показывает для MN, W, D, H8, H4, H1, M30, M15, M5 и M1: положение цены относительно последнего закрытого бара (пробой вверх/вниз, внутри диапазона выше/ниже закрытия, на уровне закрытия), тренд по адаптивной скользящей средней Кауфмана (AMA), а также отношение объёма тик
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