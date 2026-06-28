Minibull Logical Pro

  • Эксперты
  • Yusuf Levent Aksun
    Yusuf Levent Aksun

    Yusuf Levent Aksun

    Platform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
    в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
    В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
  • Версия: 9.18
  • Обновлено: 12 июля 2026
  • Активации: 5


**MiniBull Logical EA** определяет направление тренда на месячном (MN1) и недельном (W1) таймфреймах, затем фильтрует входы с помощью логики ложного пробоя D1 и сигналов разворота скользящей средней на нескольких таймфреймах (M15→D1). Интерактивная панель на графике позволяет одним кликом включать/выключать EA, переключаться между AUTO/MANUAL и менять режим выхода. Три стратегии выхода и динамичный ATR-стоп обеспечивают полную гибкость управления позицией.

Рекомендуем также
Adelio MT5
Jin Sangun
Эксперты
Введение в ADELIO Обзор ADELIO — это мощная и точная система автоматической торговли, ориентированная на   золото (XAU/USD) . Она использует волатильность рынка и тренды, применяя стратегию многоуровневого входа для эффективного управления рисками. ADELIO EA использует коррекции тренда и силу волатильности для торговли и разработана так, чтобы быть доступной для всех типов трейдеров. Особенности ADELIO EA : ADELIO EA использует уникальные трендовые характеристики золота. Золото — это актив, кот
TPS Master Pro
Gopal Goswami
Эксперты
TPS Master Pro is an institutional-grade, multi-strategy algorithmic trading system built for the MetaTrader 5 (MTF) platform. Engineered for high-performance precision, it seamlessly blends advanced trend-following matrix layers, smart money price action filters, and a highly sophisticated risk mitigation engine. Whether deployed as a multi-asset grid system or a scalping engine, TPS Master Pro provides retail traders with the technical edge and data-driven security models typically restricted
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
3.13 (15)
Эксперты
Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
XAU Endurance Portfolio M5
Fernando Medina Villanueva
Эксперты
XAU Endurance Portfolio M5 Обзор стратегии XAU Endurance Portfolio M5 — это профессиональный портфель мультистратегических экспертов, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. Данный портфель объединяет шесть тщательно отобранных стратегий с некоррелированными паттернами убытков, создавая надежную торговую систему, способную выдерживать самые сложные рыночные условия и обеспечивать устойчивый рост в долгосрочной перспективе. Разработка и тестирование на наде
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Эксперты
AI Nodiurnal EA - это передовой Форекс-робот, который использует передовую технологию машинного обучения для оптимизации стратегий торговли и повышения эффективности на динамичном валютном рынке. Термин "Nodiurnal" отражает его способность адаптироваться и работать не только в традиционные дневные часы торговли, но и в нестандартные периоды, обеспечивая непрерывный и адаптивный подход к торговле на валютном рынке. Настройки: Настройки по умолчанию для валютной пары: EURUSD H1. Специальные настро
Fox AI
Ruslan Nicolaev
3.67 (3)
Эксперты
Fox AI - это полностью автоматизированная система, которая торгует валютами в ночное время, используя машинное обучение и интеллектуальные алгоритмы для открытия сделок в период ролловера и закрытия их в течение 12 часов . Она основана на приложении глубокого обучения под названием Kras, которое работает на платформе Tens. Kras широко используется организациями, включая NASA, YouTube и CORN. Система Fox AI стабильно успешна с 2003 года и не использует рискованные методы управления капиталом, так
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
Эксперты
QTS Gold Guardian AI Институциональный скальпер золота на основе нейронной сети. Включает в себя интеллектуальное хеджирование, защиту капитала и адаптацию к волатильности. Без опасного мартингейла. QTS Gold Guardian AI — это идеальное решение для скальпинга XAUUSD (золото), разработанное для работы в условиях высокой волатильности рынка. В отличие от традиционных скальперов, которые теряют средства, QTS в первую очередь фокусируется на сохранении капитала. Ключевые особенности: Логика н
Bitcoin Dragon 2
Jang Jun
Эксперты
Bitcoin K-Dragon 2 (KDB-2) is a professional BTCUSD Expert Advisor for MetaTrader 5. It operates on a proprietary mean reversion algorithm combined with a smart multi-stage exit system . No grid. No martingale. Fixed lot averaging only. Clean mean reversion logic. BTCUSD M5 | Mean Reversion Strategy | No Grid | No Martingale | IC Markets Optimized | Verified in Bull & Bear Markets | 20+ Years of Experience   ️ IMPORTANT: 0.02 Lot Architecture KDB-2 uses a 50%/50% partial close system at TP1/
Hexagon Forge Xau
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Hexagon Forge Xau v1.0 Premium Expert Advisor for XAU/USD (Gold) Hexagon Forge Xau is an advanced and visually stunning trading system designed specifically for trading the gold market (XAU/USD). It focuses on high-probability price action combined with powerful trend filters. The EA detects classic continuation and reversal patterns, reinforced by modern technical confirmations, all within a futuristic hexagonal panel that provides comprehensive, real-time information. Main Strategy Combine
NRP Smc Pro
Black Panther AI
Эксперты
NRP SMC PRO EA — Product Description Short Description Professional Smart Money Concepts Expert Advisor engineered for XAUUSD, combining institutional market structure analysis, Fair Value Gaps, liquidity sweeps, and prop-firm-focused risk management. Includes optional news filtering, trading sessions, trade journaling, and advanced capital protection. NRP SMC PRO EA — Institutional Smart Money Automation for MT5 NRP SMC PRO EA is a professional Smart Money Concepts Expert Advisor built around c
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Эксперты
Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
Pro HassilEA
Benjamin Gabriel Nieves Ortiz
Эксперты
Description Hassila Pro is an expert advisor that looks for momentum exhaustion : those moments when price has stretched too far in one direction and tends to correct. Instead of chasing the trend, it waits for the move to run out of strength and trades the correction. This is not a high-frequency system. It waits, and when conditions are not right it does not trade. That behaviour is intentional. How it works Detection. A momentum oscillator measures when price has reached a statistically unusu
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Эксперты
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Goldmaster Pro Long Term Xauusd Advisor
Rupareliya Sahil Ashokbhai
Эксперты
Торговый инструмент с умными сигналами и автоматизацией Это программное обеспечение разработано для поддержки трейдеров любого уровня опыта, предоставляя умные торговые сигналы и функции автоматизации. Инструмент поддерживает анализ на нескольких временных интервалах, помогая пользователям выявлять возможные торговые возможности просто и понятно. Программа предлагает сигналы на покупку и продажу в реальном времени, которые генерируются на основе тщательного анализа рыночных данных. Это позволяе
Quantum Candlestick Collider
Tingting Yu
Эксперты
Quantum Candlestick Collider — Institutional-Grade Precision for XAUUSD Quantum Candlestick Collider is a next-generation automated trading system engineered specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. Built on a proprietary quantitative engine and advanced candlestick intelligence, this EA delivers exceptional entry precision, adaptive market awareness, and institutional-level risk control — designed to perform even under extreme market volatility. Real trading environment Transpa
Holy Mary
Osama Echchakery
Эксперты
Holy Mary is a fully automated MT5 Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold) and designed to trade the H4 candle using a high-precision candlestick pattern engine + ATR-based risk management . This is not a “generic candlestick EA” that uses loose textbook rules. Holy Mary was built around one idea: A pattern is only useful if its definition is measurable. So every pattern in Holy Mary was refined through thousands of tests to translate vague concepts into exact numbers. Example: Peopl
PythonX US100 Quantum
Abhinav Puri
Эксперты
PythonX US100 Quantum H1 Breakout Precision Trading Engine Strategy Overview PythonX US100 Quantum is a high-precision breakout trading system designed specifically for the US100 (Nasdaq 100 Index) . Built around market structure and trend alignment , it focuses on capturing strong directional moves rather than noisy scalping setups. Unlike traditional indicator-heavy systems, this EA uses a clean price-action model combined with a trend filter to deliver structured and consistent entries. Core
Mercury Solar Pro
Enzo Daniel Bergeron
Эксперты
Title: Mercury Solar Pro Description: Mercury Solar Pro is a specialized algorithmic trading system designed exclusively for the GBPUSD pair on the M15 timeframe. Unlike static risk models, Solar Pro utilizes dynamic risk allocation and time-based volatility tracking to navigate both accumulation and expansion market phases. This system is engineered to address the specific requirements of proprietary trading firm challenges, focusing on risk management, drawdown control, and execution during s
Evoque Global MT5
Muhammad Mubashir Mirza
Эксперты
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes with
Artificial Intelligence Trading Robot
Premananth R
5 (1)
Эксперты
Artificial Intelligence Trading Robot is an automated trading system built around a self-adjusting analytical engine that continuously evaluates market behavior and adapts its internal parameters over time. Designed primarily for XAUUSD (Gold) but compatible with other liquid symbols, it is optimized for the H1 timeframe. Supported Settings Symbol: XAUUSD Recommended Brokers: IC Markets, VT Markets, or any broker with ECN / RAW / Low Spread account type Timeframe: M15 & H1 (Recommended) Strategy
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Quantum Forge
Kgotlaetsile R Mabote
Эксперты
# Quantum Forge EA - Channel Breakout Strategy ## Product Overview Quantum Forge is a professional-grade automated trading system built for MetaTrader 5. It implements a sophisticated channel breakout strategy that identifies high-probability trade entries when price breaks above or below a dynamic price range. The EA is designed with institutional-grade risk management and universal broker compatibility. ## Core Strategy Logic The EA calculates the highest high and lowest low over a config
Box Breaker
Ionut-alexandru Margasoiu
Эксперты
BoxBreaker EA — Презентация для продажи Преимущество, которое хочет каждый трейдер. Встроено в один EA. BoxBreaker — это профессиональный Expert Advisor для MetaTrader 5, торгующий на пробоях диапазонов — одной из наиболее проверенных установок в техническом анализе. Он определяет зоны консолидации на нескольких символах и таймфреймах, ожидает решительного движения и исполняет сделки с хирургической точностью. Никаких догадок. Никакого ручного вмешательства. Только системная, основанная на прави
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Эксперты
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Z3 Advanced Trend Follower
Arda Berk Malli
Эксперты
This EA is a highly structured algorithmic trend-following framework designed to demonstrate automated momentum and trend breakout execution mechanics. Instead of blindly predicting tops and bottoms, it is programmed to systematically map the prevailing trend and react to momentum shifts. HOW IT OPERATES: The algorithm evaluates market conditions through a multi-layered analysis at the close of each candle before making a simulated or trading decision. It looks for a strict alignment of your cu
FalseBreak Cycle Pro
Giuseppe Spoto
Эксперты
Product Name FalseBreak Cycle Pro Short Description A rule-based MT5 Expert Advisor for CFD trading, combining false breakout logic, Supertrend/Donchian market structure, ATR-based risk levels, and cycle-based money management. Full Description FalseBreak Cycle Pro is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for traders who prefer structured, rule-based execution on CFD instruments such as Gold, indices, and other compatible symbols. The EA uses a false breakout approach supported by trend
Boom Killerr
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Boom 1000 Killer — WorldInversor Expert Advisor specializing in Boom 1000 (Derivative Synthetic Indices) — M1 Timeframe Boom 1000 Killer is a directional trading system (sell positions only) specifically designed to exploit the characteristic structure of the Boom 1000 synthetic index: a sustained downtrend interrupted by occasional bullish spikes. The EA is calibrated exclusively for this symbol and M1 timeframe, so its use on other pairs or indices is not recommended. Input Logic Trend fil
С этим продуктом покупают
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
XAU Sovereign Quantum AI
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU SOVEREIGN QUANTUM AI  God-Tier MTF S/R + Grid Recovery Engine XAU Sovereign Quantum AI  is an entirely new breed of trading engine, born from the fusion of two proven institutional strategies: Multi-Timeframe Support and Resistance Analysis- and Institutional Volume Spike Detection. While the vast majority of Expert Advisors use lagging price indicators to chase entries, Sovereign waits patiently at the exact price zones where the biggest money moves happen, and only strikes when confirmed
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Другие продукты этого автора
Minibull periscope multi time frames
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MTF MA Анализатор: позиция цены относительно SMA/EMA/KAMA на 11 таймфреймах в одной панели. ### Full Description: ** Забудьте о переключении между графиками разных таймфреймов!** MiniBull Periscope - Мультитаймфреймовый Анализатор Позиции Скользящих Средних Видите полную картину без открытия множества графиков! MiniBull Periscope отображает текущую позицию цены относительно скользящих средних на 11 таймфреймах одновременно - от месячного (MN1) до минутного (M1). **ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:** •
Minibull multi time frames sophisticated observer
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MTF Композитный Анализатор: 9 индикаторов на 11 таймфреймах с системой оценки (-9 до +9). ### Full Description: ** Забудьте о переключении между графиками разных таймфреймов!** MiniBull MTF Observer - Мультитаймфреймовый Композитный Анализатор Сигналов Максимальная мультииндикаторная панель! Анализирует 9 различных технических индикаторов на 11 таймфреймах одновременно и выдает композитную оценку от -9 до +9 для каждого таймфрейма. **9 АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИНДИКАТОРОВ:** • RSI (Индекс Относите
Mb logical multi timeframe Scanner non repainting
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
MiniBull Logical v21 — Руководство по символам и таймфреймам   Все результаты бэктестов (222 файла): https://drive.google.com/drive/folders/1-1QefUiJ1lm6Se0HYCpAmYIbERZ8xjR8 Стратегия: MN1/W1 Тренд + D1 Ложный пробой + Мульти-TF MA Разворот Период бэктеста: 2024.07.01 – 2026.02.03 Настройки: Депозит $10,000 | Плечо 1:10 | Лот 0.1/0.01 | Задержка 100мс Итого: 20 символов | 222 файла | 26,784 сделки | 10/20 прибыльных BT→FWD валидация: 56/110
Minibull gold vs indices shift ratio edge
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
BullBOP13 — Баланс Сил | Золото против Индексов США BullBOP13 обнаруживает временные расхождения между Золотом (XAUUSD) и тремя индексами США (NAS100, US500, US30). Когда 3 из 4 активов движутся в одном направлении, а 1 — в противоположном, это «ложное движение», которое имеет тенденцию к развороту. ПРИНЦИП РАБОТЫ — 4-уровневый фильтр сигналов: 1. Фазовый фильтр — анализ режима рынка на D1 (Выравнивание / Дивергенция / Сильная дивергенция) 2. Детектор ложного движения — правило 3-к-1: 3 актива
Minibull Sniper Ama
Yusuf Levent Aksun
Эксперты
Minibull AMA Sniper v7.30 — профессиональный советник по трендовой торговле, оптимизированный для NAS100 (Nasdaq 100). Также совместим с US30 (Dow Jones), SPX500 (S&P 500) и DAX40. Советник автоматически определяет название символа у вашего брокера — NAS100, US100, NASDAQ100, USTEC, NQ100, US30, NYA30, NYSE30, SPX500, US500 и другие варианты — и адаптируется соответственно. Стратегия основана на двух адаптивных скользящих средних — AMA(200) и AMA(9) — рассчитываемых на дневном (D1) таймфрейме.
Minibull gold vs indices shift ratio edge EA
Yusuf Levent Aksun
Эксперты
### BullBOP19 Live EA — Обнаружение "ложных движений" золота относительно индексов США BullBOP19 — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, построенный на анализе баланса сил между золотом и основными фондовыми индексами США (NASDAQ 100, S&P 500, US30/DJIA). Сравнивая движение цены золота с этими индексами, советник выявляет "ложные движения" — движения без реального подтверждения — и отфильтровывает ненадёжные сигналы перед входом в рынок. **Основные возможности**
Minibull Sniper Ama Indicator
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
**Minibull AMA Sniper — индикатор сигналов без перерисовки** Minibull AMA Sniper — это индикатор определения положения тренда, построенный на двух адаптивных скользящих средних Каумана (Kaufman AMA) — AMA200 и AMA9 — в сочетании с уникальным фильтром подтверждения наклона (Slope Confirm), который не даёт торговать на плоском, нерешительном рынке. **Как это работает** Индикатор отслеживает положение цены относительно обеих AMA: - **BUY (покупка)** — когда цена закрывается выше AMA200 и AMA9 -
MiniBull Location of the Price and Volume
Yusuf Levent Aksun
Индикаторы
**Точно видно, где находится цена — по всем важным таймфреймам — без переключения графиков.** MiniBull LOP — это мультитаймфреймовый индикатор-панель для трейдеров, которые анализируют рынок сразу на нескольких таймфреймах. Он показывает для MN, W, D, H8, H4, H1, M30, M15, M5 и M1: положение цены относительно последнего закрытого бара (пробой вверх/вниз, внутри диапазона выше/ниже закрытия, на уровне закрытия), тренд по адаптивной скользящей средней Кауфмана (AMA), а также отношение объёма тик
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв