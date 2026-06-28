Minibull Logical Pro
- Эксперты
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Yusuf Levent AksunPlatform Engineer и сертифицированный специалист AWS с более чем 20-летним опытом
в разработке программного обеспечения, облачной архитектуре и DevOps-трансформации.
В настоящее время руковожу инициативами платформенной инженерии в World Wide Technology
- Версия: 9.18
- Обновлено: 12 июля 2026
- Активации: 5
**MiniBull Logical EA** определяет направление тренда на месячном (MN1) и недельном (W1) таймфреймах, затем фильтрует входы с помощью логики ложного пробоя D1 и сигналов разворота скользящей средней на нескольких таймфреймах (M15→D1). Интерактивная панель на графике позволяет одним кликом включать/выключать EA, переключаться между AUTO/MANUAL и менять режим выхода. Три стратегии выхода и динамичный ATR-стоп обеспечивают полную гибкость управления позицией.