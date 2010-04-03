Minibull Sniper Ama

Minibull AMA Sniper v7.30 是一款专为 NAS100（纳斯达克100指数）优化的专业趋势跟踪智能交易系统，同时兼容 US30（道琼斯）、SPX500（标普500）和 DAX40。EA 能自动识别您经纪商的合约名称，无论其显示为 NAS100、US100、NASDAQ100、USTEC、NQ100、US30、NYA30、NYSE30、SPX500、US500 或其他常见变体，均可正常运行。





策略核心基于日线图（D1）上计算的两条自适应移动平均线 — AMA(200) 与 AMA(9)，在每根 H1 K 线收盘时精确触发入场信号。





**策略逻辑**

- 做多（BUY）：收盘价高于 AMA(200) 和 AMA(9)

- 做空（SELL）：收盘价低于两条 AMA

- 中性：价格位于两条均线之间 — 关闭所有持仓





**风险管理**

- 止盈：每笔 2000 USD（面板实时调整）

- 止损：每笔 600 USD（面板实时调整）

- 灾难止损：1000 USD 账户总保护

- 每日最多 5 笔 · 手数：0.1





**时段过滤**

NYSE/纳斯达克 09:30–16:00 ET，自动处理美国夏令时。





**可视化功能**

- 图表 AMA 线 · 买卖信号箭头

- 8 周期 S/R 线（M1~W1）含标签 · 面板完全可自定义

- 一键隐藏面板 · 自动/手动模式 · 手动买卖按钮





最低推荐入金：1000 USD。测试：NAS100，M1，100% 真实报价，2024.03–2026.06。



