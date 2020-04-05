Psyche 16 Gold EA

Psyche 16 Gold EA — Советник на основе институционального потока ордеров для XAUUSD M15

Psyche 16 Gold EA — это автоматизированный советник для MetaTrader 5, разработанный исключительно для XAUUSD на таймфрейме M15. Он построен на основе концепции Smart Money — аналитической системы, ориентированной на институциональный поток ордеров, включая блоки ордеров, прорывы структуры и зоны справедливой стоимости. Советник не использует мартингейл, сетку, усреднение или какие-либо техники восстановления позиций. Каждая сделка является независимой, с заранее определённым стоп-лоссом и тейк-профитом, основанными на рыночной структуре в момент входа.

Логика входа

Советник предоставляет три независимых триггера входа, каждый из которых основан на отдельном аспекте концепции Smart Money. Каждый триггер можно включать или отключать по отдельности, что позволяет пользователю управлять частотой сделок и типом анализируемых установок.

Триггер A — Ретест блока ордеров

Советник ожидает возврата цены к ранее подтверждённому блоку ордеров на M15. Когда цена входит в блок в пределах настраиваемой зоны касания, советник открывает сделку в направлении преобладающего свингового тренда. Этот триггер генерирует меньше сделок и нацелен на более качественные установки, при которых цена явно вернулась к структурному уровню.

Триггер B — Формирование блока ордеров

Когда новый блок ордеров на M15 подтверждается при закрытии свечи, советник входит немедленно — в момент формирования блока, не дожидаясь ретеста. Этот триггер более активен по сравнению с триггером A и позволяет захватить ранние входы на вновь сформированных институциональных уровнях.

Триггер C — Прорыв структуры

При подтверждённом свинговом прорыве структуры на M15 советник входит в направлении пробоя. Стоп-лосс для таких входов устанавливается на экстремуме свечи прорыва структуры, что обеспечивает чёткую и объективную точку аннулирования сделки.

Любая комбинация из трёх триггеров может быть активна одновременно. Включение всех трёх увеличивает частоту сделок. Использование только одного делает систему более избирательной. Выбор зависит от предпочтительного баланса между активностью и избирательностью.

Встроенный индикатор SMC

Psyche 16 Gold EA включает полный индикатор Smart Money Concepts, скомпилированный непосредственно в файл советника. Отдельная покупка или установка не требуется. Индикатор отображает на графике следующие элементы:

  • Метки внутренней и свинговой структуры, включая прорыв структуры и смену характера
  • Внутренние и свинговые блоки ордеров с фильтрацией по ATR и CMR
  • Зоны справедливой стоимости с автоматическим определением порога
  • Равные максимумы и минимумы
  • Сильные и слабые свинговые максимумы и минимумы
  • Зоны премиума, равновесия и дисконта
  • Дневные, недельные и месячные уровни

Все визуальные элементы настраиваются из панели входных параметров советника. Доступны цветной и монохромный режимы отображения.

Стоп-лосс и тейк-профит

Размещение стоп-лосса соответствует структуре каждого типа триггера.

Для входов по блокам ордеров стоп-лосс размещается за границей блока ордеров с настраиваемым буфером. Буфер включён для снижения эффекта выбивания стопов вблизи структурных уровней.

Для входов по прорыву структуры стоп-лосс устанавливается на экстремуме свечи прорыва структуры. Это обеспечивает чёткий и объективный уровень, при достижении которого предпосылка сделки считается недействительной.

Тейк-профит нацелен на ближайший противоположный блок ордеров на таймфрейме H4, определяемый логикой прямого сканирования внутри советника. Можно настроить минимальное соотношение риска к прибыли. Если доступная цель не соответствует заданному минимальному соотношению, советник не входит в сделку и ожидает подходящего уровня.

Управление сделками

Трейлинг-стоп

Движок трейлинг-стопа отслеживает блоки ордеров, формирующиеся на меньшем таймфрейме — по умолчанию M10. По мере формирования новых блоков ордеров в направлении открытой сделки стоп-лосс перемещается для защиты накопленной прибыли. Таймфрейм мониторинга и расстояние буфера настраиваются.

Безубыток

Когда цена достигает настраиваемого расстояния прибыли от точки входа, стоп-лосс автоматически переносится на уровень входа. Это устраняет финансовый риск сделки до того, как вступает в действие логика трейлинга или целевого уровня.

Пирамидинг

Советник может добавлять к прибыльным позициям при формировании новых квалифицированных блоков ордеров за пределами первоначального входа. Все стоп-лоссы по позициям одного направления синхронизируются при добавлении пирамидальной позиции. Максимальное количество позиций в одном направлении настраивается и контролирует общий риск от пирамидинга.

Управление рисками

Риск на сделку рассчитывается как процент от баланса счёта, при этом размер лота автоматически корректируется в зависимости от баланса, кредитного плеча и размера контракта. Доступны следующие параметры управления:

  • Процентный риск на сделку с автоматическим расчётом лота
  • Максимальная маржа на сделку, выраженная в процентах от баланса
  • Дневной лимит убытков, который останавливает новые входы после достижения определённого уровня просадки в течение торгового дня
  • Лимит убытков за сессию, ограничивающий совокупную просадку за всю сессию
  • Максимальное количество убыточных сделок подряд в день — по умолчанию одна, после чего новые входы не открываются
  • Фильтр максимального спреда, блокирующий входы при превышении спредом заданного порога

Фильтр бокового рынка

Советник включает три независимых слоя, предотвращающих входы в условиях ненаправленного или консолидирующегося рынка. Если хотя бы один активный слой выявляет неблагоприятные условия, новые сделки не открываются.

Первый слой использует свинговую структуру SMC. Входы блокируются при отсутствии подтверждённой институциональной трендовой структуры на графике.

Второй слой использует индикатор Average Directional Index на таймфрейме H1 с периодом 14 по умолчанию. Входы блокируются, когда значение ADX опускается ниже настроенного порога.

Третий слой использует индекс волатильности Choppiness Index. Входы блокируются, когда индекс указывает на консолидацию или боковое движение.

Каждый слой можно включать и отключать независимо. Пользователи, предпочитающие более простую фильтрацию, могут отключить отдельные слои, сохранив активность остальных.

Настройка

Шаг 1: Прикрепите Psyche 16 Gold EA к графику XAUUSD M15.

Шаг 2: Установите процент риска на сделку. Для торговых счетов рекомендуется начинать с консервативного значения от 0,5 до 1 процента на сделку. Более высокие значения можно рассматривать после наблюдения за результатами в реальных условиях на конкретном брокере и счёте.

Шаг 3: Включите предпочтительные триггеры входа и позвольте советнику работать.

После настройки советник самостоятельно управляет всеми входами, выходами, трейлинг-стопами, пирамидингом и контролем рисков.

Требования и рекомендации

  • Инструмент: только XAUUSD
  • Таймфрейм графика: M15
  • Минимальный депозит: $1 000 при консервативных настройках риска
  • Рекомендуемый депозит: $5 000 и выше для пирамидинга и гибкого управления размером позиций
  • Брокер: любой брокер со стабильными тиковыми данными по XAUUSD
  • Тип счёта: стандартный, ECN или счёт проп-фирмы
  • Кредитное плечо: 1:100, как использовалось при тестировании
  • Соединение: рекомендуется стабильное интернет-соединение или VPS для непрерывной работы

Совместимость с проп-фирмами

Настройки дневного лимита убытков и лимита убытков за сессию разработаны для работы в соответствии со стандартными правилами просадки проп-фирм. Пользователи, работающие на счетах проп-фирм, должны настроить дневной лимит убытков в соответствии с конкретными правилами своей фирмы перед запуском советника на финансируемом счёте.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли приобретать отдельный индикатор?

Нет. Полный индикатор SMC скомпилирован в файл советника. Один файл прикрепляется к одному графику. Ничего дополнительного не требуется.

Можно ли использовать советник на других инструментах?

Psyche 16 Gold EA оптимизирован и протестирован исключительно на XAUUSD M15. Использование на других инструментах не рекомендуется без самостоятельного тестирования на этих инструментах.

Какое кредитное плечо использовалось при тестировании?

1:100. Кредитное плечо напрямую влияет на расчёт размера лота. Если ваш брокер предоставляет другое плечо, скорректируйте настройку процента риска соответствующим образом для сохранения эквивалентного уровня воздействия.

Подходит ли советник для непрерывной работы в режиме 24/5?

Да. Фильтр спреда, дневной лимит убытков и слои защиты от бокового рынка автоматически предотвращают открытие сделок в условиях, выходящих за рамки заданных параметров.

Поддержка

Вопросы по настройке, конфигурации и производительности можно направлять через раздел комментариев к продукту или через систему сообщений MQL5. Вся поддержка осуществляется через эти каналы.

Предупреждение о рисках

Автоматическая торговля сопряжена со значительным финансовым риском. Советник выполняет действия в соответствии со своими запрограммированными правилами и не может адаптироваться ко всем рыночным условиям. Результаты любого предшествующего периода тестирования не указывают на результаты, которые будут получены в будущем. Перед подключением к реальному счёту продукт следует протестировать на демо-счёте. Торгуйте только с капиталом, полная потеря которого не повлияет на ваше финансовое положение.

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Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Этот универсальный индикатор отображает рыночную структуру в реальном времени (внутренние и свинговые BOS / CHoCH), ордерные блоки, зоны премиум и дисконта, равные максимумы и минимумы и многое другое — позволяя трейдерам автоматически размечать графики с использованием широко применяемых методологий прайс-экшн. После выхода нашего скрипта по Fair Value Gap мы получили множество запросов от сообщества с просьбой добавить больше функций в той же категории. «Smart Money Concepts» (SMC) — относит
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