Psyche 16 Gold EA — Советник на основе институционального потока ордеров для XAUUSD M15

Psyche 16 Gold EA — это автоматизированный советник для MetaTrader 5, разработанный исключительно для XAUUSD на таймфрейме M15. Он построен на основе концепции Smart Money — аналитической системы, ориентированной на институциональный поток ордеров, включая блоки ордеров, прорывы структуры и зоны справедливой стоимости. Советник не использует мартингейл, сетку, усреднение или какие-либо техники восстановления позиций. Каждая сделка является независимой, с заранее определённым стоп-лоссом и тейк-профитом, основанными на рыночной структуре в момент входа.

Логика входа

Советник предоставляет три независимых триггера входа, каждый из которых основан на отдельном аспекте концепции Smart Money. Каждый триггер можно включать или отключать по отдельности, что позволяет пользователю управлять частотой сделок и типом анализируемых установок.

Триггер A — Ретест блока ордеров

Советник ожидает возврата цены к ранее подтверждённому блоку ордеров на M15. Когда цена входит в блок в пределах настраиваемой зоны касания, советник открывает сделку в направлении преобладающего свингового тренда. Этот триггер генерирует меньше сделок и нацелен на более качественные установки, при которых цена явно вернулась к структурному уровню.

Триггер B — Формирование блока ордеров

Когда новый блок ордеров на M15 подтверждается при закрытии свечи, советник входит немедленно — в момент формирования блока, не дожидаясь ретеста. Этот триггер более активен по сравнению с триггером A и позволяет захватить ранние входы на вновь сформированных институциональных уровнях.

Триггер C — Прорыв структуры

При подтверждённом свинговом прорыве структуры на M15 советник входит в направлении пробоя. Стоп-лосс для таких входов устанавливается на экстремуме свечи прорыва структуры, что обеспечивает чёткую и объективную точку аннулирования сделки.

Любая комбинация из трёх триггеров может быть активна одновременно. Включение всех трёх увеличивает частоту сделок. Использование только одного делает систему более избирательной. Выбор зависит от предпочтительного баланса между активностью и избирательностью.

Встроенный индикатор SMC

Psyche 16 Gold EA включает полный индикатор Smart Money Concepts, скомпилированный непосредственно в файл советника. Отдельная покупка или установка не требуется. Индикатор отображает на графике следующие элементы:

Метки внутренней и свинговой структуры, включая прорыв структуры и смену характера

Внутренние и свинговые блоки ордеров с фильтрацией по ATR и CMR

Зоны справедливой стоимости с автоматическим определением порога

Равные максимумы и минимумы

Сильные и слабые свинговые максимумы и минимумы

Зоны премиума, равновесия и дисконта

Дневные, недельные и месячные уровни

Все визуальные элементы настраиваются из панели входных параметров советника. Доступны цветной и монохромный режимы отображения.

Стоп-лосс и тейк-профит

Размещение стоп-лосса соответствует структуре каждого типа триггера.

Для входов по блокам ордеров стоп-лосс размещается за границей блока ордеров с настраиваемым буфером. Буфер включён для снижения эффекта выбивания стопов вблизи структурных уровней.

Для входов по прорыву структуры стоп-лосс устанавливается на экстремуме свечи прорыва структуры. Это обеспечивает чёткий и объективный уровень, при достижении которого предпосылка сделки считается недействительной.

Тейк-профит нацелен на ближайший противоположный блок ордеров на таймфрейме H4, определяемый логикой прямого сканирования внутри советника. Можно настроить минимальное соотношение риска к прибыли. Если доступная цель не соответствует заданному минимальному соотношению, советник не входит в сделку и ожидает подходящего уровня.

Управление сделками

Трейлинг-стоп

Движок трейлинг-стопа отслеживает блоки ордеров, формирующиеся на меньшем таймфрейме — по умолчанию M10. По мере формирования новых блоков ордеров в направлении открытой сделки стоп-лосс перемещается для защиты накопленной прибыли. Таймфрейм мониторинга и расстояние буфера настраиваются.

Безубыток

Когда цена достигает настраиваемого расстояния прибыли от точки входа, стоп-лосс автоматически переносится на уровень входа. Это устраняет финансовый риск сделки до того, как вступает в действие логика трейлинга или целевого уровня.

Пирамидинг

Советник может добавлять к прибыльным позициям при формировании новых квалифицированных блоков ордеров за пределами первоначального входа. Все стоп-лоссы по позициям одного направления синхронизируются при добавлении пирамидальной позиции. Максимальное количество позиций в одном направлении настраивается и контролирует общий риск от пирамидинга.

Управление рисками

Риск на сделку рассчитывается как процент от баланса счёта, при этом размер лота автоматически корректируется в зависимости от баланса, кредитного плеча и размера контракта. Доступны следующие параметры управления:

Процентный риск на сделку с автоматическим расчётом лота

Максимальная маржа на сделку, выраженная в процентах от баланса

Дневной лимит убытков, который останавливает новые входы после достижения определённого уровня просадки в течение торгового дня

Лимит убытков за сессию, ограничивающий совокупную просадку за всю сессию

Максимальное количество убыточных сделок подряд в день — по умолчанию одна, после чего новые входы не открываются

Фильтр максимального спреда, блокирующий входы при превышении спредом заданного порога

Фильтр бокового рынка

Советник включает три независимых слоя, предотвращающих входы в условиях ненаправленного или консолидирующегося рынка. Если хотя бы один активный слой выявляет неблагоприятные условия, новые сделки не открываются.

Первый слой использует свинговую структуру SMC. Входы блокируются при отсутствии подтверждённой институциональной трендовой структуры на графике.

Второй слой использует индикатор Average Directional Index на таймфрейме H1 с периодом 14 по умолчанию. Входы блокируются, когда значение ADX опускается ниже настроенного порога.

Третий слой использует индекс волатильности Choppiness Index. Входы блокируются, когда индекс указывает на консолидацию или боковое движение.

Каждый слой можно включать и отключать независимо. Пользователи, предпочитающие более простую фильтрацию, могут отключить отдельные слои, сохранив активность остальных.

Настройка

Шаг 1: Прикрепите Psyche 16 Gold EA к графику XAUUSD M15.

Шаг 2: Установите процент риска на сделку. Для торговых счетов рекомендуется начинать с консервативного значения от 0,5 до 1 процента на сделку. Более высокие значения можно рассматривать после наблюдения за результатами в реальных условиях на конкретном брокере и счёте.

Шаг 3: Включите предпочтительные триггеры входа и позвольте советнику работать.

После настройки советник самостоятельно управляет всеми входами, выходами, трейлинг-стопами, пирамидингом и контролем рисков.

Требования и рекомендации

Инструмент: только XAUUSD

Таймфрейм графика: M15

Минимальный депозит: $1 000 при консервативных настройках риска

Рекомендуемый депозит: $5 000 и выше для пирамидинга и гибкого управления размером позиций

Брокер: любой брокер со стабильными тиковыми данными по XAUUSD

Тип счёта: стандартный, ECN или счёт проп-фирмы

Кредитное плечо: 1:100, как использовалось при тестировании

Соединение: рекомендуется стабильное интернет-соединение или VPS для непрерывной работы

Совместимость с проп-фирмами

Настройки дневного лимита убытков и лимита убытков за сессию разработаны для работы в соответствии со стандартными правилами просадки проп-фирм. Пользователи, работающие на счетах проп-фирм, должны настроить дневной лимит убытков в соответствии с конкретными правилами своей фирмы перед запуском советника на финансируемом счёте.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли приобретать отдельный индикатор?

Нет. Полный индикатор SMC скомпилирован в файл советника. Один файл прикрепляется к одному графику. Ничего дополнительного не требуется.

Можно ли использовать советник на других инструментах?

Psyche 16 Gold EA оптимизирован и протестирован исключительно на XAUUSD M15. Использование на других инструментах не рекомендуется без самостоятельного тестирования на этих инструментах.

Какое кредитное плечо использовалось при тестировании?

1:100. Кредитное плечо напрямую влияет на расчёт размера лота. Если ваш брокер предоставляет другое плечо, скорректируйте настройку процента риска соответствующим образом для сохранения эквивалентного уровня воздействия.

Подходит ли советник для непрерывной работы в режиме 24/5?

Да. Фильтр спреда, дневной лимит убытков и слои защиты от бокового рынка автоматически предотвращают открытие сделок в условиях, выходящих за рамки заданных параметров.

Поддержка

Вопросы по настройке, конфигурации и производительности можно направлять через раздел комментариев к продукту или через систему сообщений MQL5. Вся поддержка осуществляется через эти каналы.

Предупреждение о рисках

Автоматическая торговля сопряжена со значительным финансовым риском. Советник выполняет действия в соответствии со своими запрограммированными правилами и не может адаптироваться ко всем рыночным условиям. Результаты любого предшествующего периода тестирования не указывают на результаты, которые будут получены в будущем. Перед подключением к реальному счёту продукт следует протестировать на демо-счёте. Торгуйте только с капиталом, полная потеря которого не повлияет на ваше финансовое положение.