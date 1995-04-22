Psyche 16 Gold EA — 基于机构订单流的XAUUSD M15专家顾问

Psyche 16 Gold EA是一款专为MetaTrader 5开发的自动化专家顾问，专门针对M15时间周期的XAUUSD设计。该系统基于聪明钱概念（Smart Money Concepts）构建，这是一套专注于机构订单流的市场分析框架，涵盖订单块、结构突破和公允价值缺口。系统不使用马丁格尔、网格、加仓平均或任何仓位恢复技术。每笔交易均独立执行，止损和止盈在入场时根据当时的市场结构确定。

入场逻辑

该EA提供三个独立的入场触发器，每个触发器基于聪明钱概念框架的不同方面。每个触发器可单独启用或禁用，允许用户控制交易频率和系统捕捉的交易类型。

触发器A — 订单块回测

EA等待价格返回至M15上已确认的订单块。当价格在可配置的触碰区内进入该订单块时，EA顺主要摆动趋势方向入场。此触发器产生的交易较少，专注于价格明确返回结构性水平的高质量设置。

触发器B — 订单块形成

当M15上的新订单块在K线收盘时得到确认，EA立即在订单块形成时入场，而非等待回测。与触发器A相比，此触发器更为活跃，可在新形成的机构水平捕捉早期入场机会。

触发器C — 结构突破

当M15上出现确认的摆动结构突破时，EA顺突破方向入场。此类入场的止损设置在结构突破K线的极值点，提供清晰且客观的交易失效点。

三个触发器的任意组合均可同时激活。启用全部三个触发器会增加交易频率，仅启用一个则使系统更具选择性。具体选择取决于用户在交易活跃度和选择性之间的偏好平衡。

内置SMC指标

Psyche 16 Gold EA包含一个完整的聪明钱概念指标，直接编译至EA文件中，无需单独购买或安装。该指标在图表上绘制以下元素：

内部和摆动结构标签，包括结构突破和特征转变

带有ATR和CMR过滤的内部和摆动订单块

具有自动阈值检测的公允价值缺口

等高点和等低点

强势和弱势摆动高点及低点

溢价、均衡和折扣区域

日线、周线和月线水平

所有视觉元素均可从EA输入面板进行调整，提供彩色和单色两种显示模式。

止损和止盈

止损位置根据每种触发器类型的结构来确定。

对于订单块入场，止损设置在订单块边缘之外，并附加可配置的缓冲区，以降低结构水平附近止损猎杀的影响。

对于结构突破入场，止损设置在结构突破K线的极值点，提供清晰客观的交易失效水平。

止盈目标为H4时间周期上最近的对立订单块，由EA内部的前向扫描逻辑识别。可配置最低风险回报比。若可用目标不满足设定的最低比率，EA不入场交易，而是等待符合条件的水平出现。

交易管理

追踪止损

追踪止损引擎监控在较低时间周期（默认M10）形成的订单块。随着顺开仓方向新订单块的形成，止损随之移动以保护累积利润。监控时间周期和缓冲距离均可配置。

保本

当价格从入场点达到可配置的盈利距离时，止损自动移至入场价格，在追踪或目标逻辑接管之前消除该交易的财务风险。

金字塔加仓

当在原始入场点之外形成新的符合条件的订单块时，EA可向盈利仓位加仓。添加金字塔仓位时，同方向所有仓位的止损保持同步。每个方向的最大仓位数量可配置，用于控制金字塔加仓的总敞口。

风险管理

每笔交易的风险以账户余额百分比计算，手数根据账户余额、杠杆和合约规模自动调整。可用控制参数如下：

每笔交易百分比风险，自动计算手数

每笔交易最大保证金，以余额百分比表示

日损失限额，在交易日内达到设定回撤水平后停止新入场

交易时段损失限额，限制整个交易时段的累计回撤

每日最大连续亏损交易次数，默认为一次，之后不再开仓

最大点差过滤器，当点差超过设定阈值时阻止入场

震荡市场过滤器

EA包含三个独立层次，防止在无方向或盘整市场条件下入场。若任何激活层检测到不利条件，则不开新仓。

第一层使用SMC摆动结构。当图表上没有确认的机构趋势结构时，阻止入场。

第二层使用H1时间周期的平均趋向指数，默认周期为14。当ADX值低于配置阈值时，阻止入场。

第三层使用波动性指数（Choppiness Index）。当该指数显示盘整或区间震荡条件时，阻止入场。

每个层次均可独立启用或禁用。偏好简单过滤的用户可以禁用部分层次，同时保持其他层次处于激活状态。

设置步骤

第一步：将Psyche 16 Gold EA挂载至XAUUSD M15图表。

第二步：设置每笔交易的风险百分比。对于实盘账户，建议从每笔交易0.5至1个百分点的保守设置开始。在观察特定经纪商和账户条件下的实盘表现后，再考虑提高设置。

第三步：启用偏好的入场触发器，让EA自动运行。

设置完成后，EA自动管理所有入场、出场、追踪止损、金字塔加仓和风险控制。

要求与建议

交易品种：仅限XAUUSD

图表时间周期：M15

最低入金：保守风险设置下1,000美元

建议入金：5,000美元及以上，适用于金字塔加仓和灵活仓位管理

经纪商：任何具有稳定XAUUSD报价数据的经纪商

账户类型：标准账户、ECN账户或自营交易公司账户

杠杆：1:100，与测试中使用的一致

网络连接：建议使用稳定的网络连接或VPS以实现持续运行

与自营交易公司的兼容性

日损失限额和交易时段损失限额设置专为符合标准自营交易公司回撤规则而设计。在自营交易公司账户上运行EA的用户，应在将EA挂载至已注资账户之前，根据其所在公司的具体规则配置日损失限额。

常见问题

是否需要单独购买指标？

不需要。完整的SMC指标已编译至EA文件中，一个文件挂载至一个图表，无需任何其他内容。

EA能否用于其他交易品种？

Psyche 16 Gold EA仅针对XAUUSD M15进行了优化和测试。不建议在未对其他品种进行独立测试的情况下使用。

测试中使用的杠杆是多少？

1:100。杠杆直接影响手数计算。若您的经纪商提供不同杠杆，请相应调整风险百分比设置以维持等效敞口。

EA是否适合24/5连续运行？

适合。点差过滤器、日损失限额和震荡市场保护层会自动阻止在超出设定参数条件下的入场。

支持

有关设置、配置和绩效的问题，可通过产品评论区或MQL5消息系统提交。所有支持均通过这些渠道提供。

风险提示

自动交易存在重大财务风险。EA根据其编程规则执行操作，无法适应所有市场条件。任何以往测试期间的结果均不代表未来结果。在挂载至实盘账户之前，应先在模拟账户上测试本产品。仅使用即便全部亏损也不会影响您财务状况的资金进行交易