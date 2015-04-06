Teluh 404

TELUH-404 — Интеллектуальный многофункциональный советник на основе ИИ Торговый движок нового поколения из Индонезии. Разработан Мухаммадом Рафли и командой при поддержке PT. ZORA ASIA BERKELAS TELUH-404 — это советник нового поколения, созданный с использованием совместной работы четырех типов искусственного интеллекта (ИИ), которые одновременно собирают данные, фильтруют информацию, рассчитывают последствия и адаптивно принимают торговые решения. Эта система анализирует динамику макро- и микроэкономической политики, как местной, так и международной, включая глобальные настроения, такие как процентная политика, инфляция и направление политики крупных центральных банков, таких как ФРС. В советник внедрен ИИ через API четырех различных ИИ. Пользователи могут не только утверждать, но и настраивать API ИИ в скрипты. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРЫ И ТАЙМФРЕЙМЫ CADJPY, NZDJPY, EURJPY (таймфрейм H1) USDCAD (таймфрейм H1) EURUSD (таймфрейм M15) XAUUSD (таймфрейм M1) XAUUSD (таймфрейм D1) XAUUSD (таймфрейм M30) GBPUSD (таймфрейм D1) Благодаря своей архитектуре на основе искусственного интеллекта, TELUH-404 не только анализирует движение цен, но и оценивает рыночный контекст, волатильность, импульс и изменения настроений, чтобы принимать более избирательные и точные торговые решения. Преимущества TELUH-404 - Многофункциональный механизм принятия решений на основе ИИ (4 ИИ работают одновременно) - Анализ макро- и микроэкономических факторов - Адаптивная технология фильтрации рынка - Интеллектуальное распределение рисков и динамическое позиционирование - Торговая логика с низким уровнем риска - Оптимизация для стабильности и согласованности - Серверы в Азии для низкой задержки и стабильного исполнения - Подходит для длительного использования Торговая логика, которой следует избегать TELUH-404 разработан с консервативным подходом и не использует методы с высоким риском, такие как: - Усреднение - Хеджирование - Сетевая торговля - Высокочастотная торговля (HFT) - Мартингейл Избегая этих методов, TELUH-404 поддерживает контролируемую структуру риска и отдает приоритет точности входа, а не количеству транзакций. Тестирование и анализ исторических данных - 5-летнее тестирование - Тестирование в различных рыночных условиях (тренд и боковое движение) - Оптимизация при высокой и низкой волатильности - Последовательная контролируемая просадка - Фокус на стабильности кривой доходности Ключевые особенности - Интеллектуальная фильтрация точек входа на основе ИИ - Динамическое управление стоп-лоссами - Адаптивная логика тейк-профита - Учет влияния новостей - Механизм обнаружения волатильности - Система защиты от спреда - Автоматический контроль рисков - Система защиты от переторговли Рекомендуется для: - Трейдеров, избегающих стратегий Мартингейл и Стрид - Пользователей VPS в Азии/по всему миру - Среднесрочной и долгосрочной торговли - Малых и крупных счетов - Пользователей, ищущих стабильный и консервативный советник


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Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
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Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
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Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
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5 (2)
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1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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GarudaZoraAI
Muhammad Rafly
Эксперты
GARUDA-ZORA-1 — Интеллектуальный адаптивный советник для рынка GARUDA-ZORA-1 — первый индонезийский продукт, представляющий собой советник нового поколения, разработанный с использованием подхода адаптивной логики на основе искусственного интеллекта, позволяющего системе анализировать, обучаться и адаптироваться к динамике рынка в режиме реального времени. Он прошел тщательную проверку и тестирование, что делает советник идеальным. Этот советник не полагается на устаревшие методы, такие как ма
Solomon Brothers
Muhammad Rafly
Эксперты
EA Salomon Brother - Institutional-Grade Precision Scalping Memperkenalkan EA Salomon Brother , sebuah sistem algoritma scalping canggih yang dirancang dengan filosofi kehati-hatian tingkat institusional. EA ini dibangun khusus untuk trader yang memprioritaskan pertumbuhan modal yang konsisten tanpa mengorbankan keamanan akun. Berbeda dengan banyak bot di pasaran yang mengandalkan manipulasi lot, EA Salomon Brother menggunakan analisis teknikal yang tajam untuk masuk dan keluar pasar dengan cepa
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