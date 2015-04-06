TELUH-404 — Интеллектуальный многофункциональный советник на основе ИИ Торговый движок нового поколения из Индонезии. Разработан Мухаммадом Рафли и командой при поддержке PT. ZORA ASIA BERKELAS TELUH-404 — это советник нового поколения, созданный с использованием совместной работы четырех типов искусственного интеллекта (ИИ), которые одновременно собирают данные, фильтруют информацию, рассчитывают последствия и адаптивно принимают торговые решения. Эта система анализирует динамику макро- и микроэкономической политики, как местной, так и международной, включая глобальные настроения, такие как процентная политика, инфляция и направление политики крупных центральных банков, таких как ФРС. В советник внедрен ИИ через API четырех различных ИИ. Пользователи могут не только утверждать, но и настраивать API ИИ в скрипты. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРЫ И ТАЙМФРЕЙМЫ CADJPY, NZDJPY, EURJPY (таймфрейм H1) USDCAD (таймфрейм H1) EURUSD (таймфрейм M15) XAUUSD (таймфрейм M1) XAUUSD (таймфрейм D1) XAUUSD (таймфрейм M30) GBPUSD (таймфрейм D1) Благодаря своей архитектуре на основе искусственного интеллекта, TELUH-404 не только анализирует движение цен, но и оценивает рыночный контекст, волатильность, импульс и изменения настроений, чтобы принимать более избирательные и точные торговые решения. Преимущества TELUH-404 - Многофункциональный механизм принятия решений на основе ИИ (4 ИИ работают одновременно) - Анализ макро- и микроэкономических факторов - Адаптивная технология фильтрации рынка - Интеллектуальное распределение рисков и динамическое позиционирование - Торговая логика с низким уровнем риска - Оптимизация для стабильности и согласованности - Серверы в Азии для низкой задержки и стабильного исполнения - Подходит для длительного использования Торговая логика, которой следует избегать TELUH-404 разработан с консервативным подходом и не использует методы с высоким риском, такие как: - Усреднение - Хеджирование - Сетевая торговля - Высокочастотная торговля (HFT) - Мартингейл Избегая этих методов, TELUH-404 поддерживает контролируемую структуру риска и отдает приоритет точности входа, а не количеству транзакций. Тестирование и анализ исторических данных - 5-летнее тестирование - Тестирование в различных рыночных условиях (тренд и боковое движение) - Оптимизация при высокой и низкой волатильности - Последовательная контролируемая просадка - Фокус на стабильности кривой доходности Ключевые особенности - Интеллектуальная фильтрация точек входа на основе ИИ - Динамическое управление стоп-лоссами - Адаптивная логика тейк-профита - Учет влияния новостей - Механизм обнаружения волатильности - Система защиты от спреда - Автоматический контроль рисков - Система защиты от переторговли Рекомендуется для: - Трейдеров, избегающих стратегий Мартингейл и Стрид - Пользователей VPS в Азии/по всему миру - Среднесрочной и долгосрочной торговли - Малых и крупных счетов - Пользователей, ищущих стабильный и консервативный советник