GarudaZoraAI

GARUDA-ZORA-1 — Интеллектуальный адаптивный советник для рынка
GARUDA-ZORA-1 — первый индонезийский продукт, представляющий собой советник нового поколения, разработанный с использованием подхода адаптивной логики на основе искусственного интеллекта, позволяющего системе анализировать, обучаться и адаптироваться к динамике рынка в режиме реального времени.

Он прошел тщательную проверку и тестирование, что делает советник идеальным.
Этот советник не полагается на устаревшие методы, такие как мартингейл или высокорисковые сетки. Вместо этого GARUDA-ZORA-1 фокусируется на точном входе, строгом управлении рисками и долгосрочной стабильности.

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🔍 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
🧠 Адаптивная система на основе ИИ
Использует логику на основе искусственного интеллекта для анализа рыночных паттернов, включая:
• Структура цены (ценовое движение)
• Импульс и волатильность
• Изменение рыночных условий (тренд/диапазон)
Система автоматически корректирует стратегию без необходимости ручного вмешательства.

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📊 Обнаружение новостей и рыночная осведомленность
• Обнаруживает рыночные условия во время важных новостей
• Предотвращает вход в условиях высокого риска
• Снижает риски во время экстремальной волатильности
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🛡️ Интеллектуальное управление рисками (неагрессивная система)
• Всегда использует стоп-лосс и тейк-профит
• Не использует:
❌ Мартингейл ❌
❌ Хеджирование ❌
❌ Сетевая торговля ❌
❌ Усреднение ❌
❌ Высокочастотная торговля (ВЧТ) ❌
Основная цель: сохранение капитала + стабильный рост
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⚙️ Алгоритм точного входа
• Вход на основе многоуровневого подтверждения (а не одного индикатора)
• Фильтрует рыночный шум, чтобы избежать ложных сигналов
• Оптимизирован для современных рыночных условий (а не для старых, перенасыщенных стратегий)
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📈 Ориентированный на последовательность дизайн
Не является Советник "быстро разбогатеть", разработанный для:
• Стабильного долгосрочного роста
• Контролируемой просадки
• Реалистичной и устойчивой доходности
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💡 Полностью автоматизированная торговля
• Не требует ручного анализа
• Подходит для занятых трейдеров
• Может работать 24/5 без вмешательства
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🎯 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Адаптируется к рыночным условиям (не статичен)
• Дисциплинированное управление рисками (это отличает его от поддельных советников)
• Не использует опасные стратегии
• Разработан для реальных счетов, а не только для тестирования на исторических данных
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⚠️ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ЭТО ДЕЛАЕТ ВАС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ)
Торговля по-прежнему сопряжена с рисками. GARUDA-ZORA-1 разработан для управления рисками, а не для их устранения.
Ни одна система не приносит 100% прибыли без просадки.

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💼 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
• Брокер: ECN / Raw Spread
• VPS: Рекомендуется (для стабильности исполнения)
• Таймфрейм: H1
• Валютная пара: XAUUSD
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
GARUDA-ZORA-1 — это не просто советник-трюк.
Это автоматизированная торговая система на основе ИИ, которая фокусируется на:

Дисциплине — Адаптации — Последовательности
Если вы ищете робота, который выглядит «безопасным на первый взгляд, но бомбой замедленного действия на второй», то это не для вас.

Если вы ищете систему, созданную на основе профессиональной логики, то это она.
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5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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Teluh 404
Muhammad Rafly
Эксперты
TELUH-404 — Интеллектуальный многофункциональный советник на основе ИИ Торговый движок нового поколения из Индонезии. Разработан Мухаммадом Рафли и командой при поддержке PT. ZORA ASIA BERKELAS TELUH-404 — это советник нового поколения, созданный с использованием совместной работы четырех типов искусственного интеллекта (ИИ), которые одновременно собирают данные, фильтруют информацию, рассчитывают последствия и адаптивно принимают торговые решения. Эта система анализирует динамику макро- и микро
Solomon Brothers
Muhammad Rafly
Эксперты
EA Salomon Brother - Institutional-Grade Precision Scalping Memperkenalkan EA Salomon Brother , sebuah sistem algoritma scalping canggih yang dirancang dengan filosofi kehati-hatian tingkat institusional. EA ini dibangun khusus untuk trader yang memprioritaskan pertumbuhan modal yang konsisten tanpa mengorbankan keamanan akun. Berbeda dengan banyak bot di pasaran yang mengandalkan manipulasi lot, EA Salomon Brother menggunakan analisis teknikal yang tajam untuk masuk dan keluar pasar dengan cepa
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