GarudaZoraAI

GARUDA-ZORA-1 — Интеллектуальный адаптивный советник для рынка

GARUDA-ZORA-1 — первый индонезийский продукт, представляющий собой советник нового поколения, разработанный с использованием подхода адаптивной логики на основе искусственного интеллекта, позволяющего системе анализировать, обучаться и адаптироваться к динамике рынка в режиме реального времени.





Он прошел тщательную проверку и тестирование, что делает советник идеальным.

Этот советник не полагается на устаревшие методы, такие как мартингейл или высокорисковые сетки. Вместо этого GARUDA-ZORA-1 фокусируется на точном входе, строгом управлении рисками и долгосрочной стабильности.





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🔍 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

🧠 Адаптивная система на основе ИИ

Использует логику на основе искусственного интеллекта для анализа рыночных паттернов, включая:

• Структура цены (ценовое движение)

• Импульс и волатильность

• Изменение рыночных условий (тренд/диапазон)

Система автоматически корректирует стратегию без необходимости ручного вмешательства.





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📊 Обнаружение новостей и рыночная осведомленность

• Обнаруживает рыночные условия во время важных новостей

• Предотвращает вход в условиях высокого риска

• Снижает риски во время экстремальной волатильности

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🛡️ Интеллектуальное управление рисками (неагрессивная система)

• Всегда использует стоп-лосс и тейк-профит

• Не использует:

❌ Мартингейл ❌

❌ Хеджирование ❌

❌ Сетевая торговля ❌

❌ Усреднение ❌

❌ Высокочастотная торговля (ВЧТ) ❌

Основная цель: сохранение капитала + стабильный рост

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⚙️ Алгоритм точного входа

• Вход на основе многоуровневого подтверждения (а не одного индикатора)

• Фильтрует рыночный шум, чтобы избежать ложных сигналов

• Оптимизирован для современных рыночных условий (а не для старых, перенасыщенных стратегий)

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📈 Ориентированный на последовательность дизайн

Не является Советник "быстро разбогатеть", разработанный для:

• Стабильного долгосрочного роста

• Контролируемой просадки

• Реалистичной и устойчивой доходности

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💡 Полностью автоматизированная торговля

• Не требует ручного анализа

• Подходит для занятых трейдеров

• Может работать 24/5 без вмешательства

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🎯 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Адаптируется к рыночным условиям (не статичен)

• Дисциплинированное управление рисками (это отличает его от поддельных советников)

• Не использует опасные стратегии

• Разработан для реальных счетов, а не только для тестирования на исторических данных

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⚠️ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ЭТО ДЕЛАЕТ ВАС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ)

Торговля по-прежнему сопряжена с рисками. GARUDA-ZORA-1 разработан для управления рисками, а не для их устранения.

Ни одна система не приносит 100% прибыли без просадки.





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💼 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

• Брокер: ECN / Raw Spread

• VPS: Рекомендуется (для стабильности исполнения)

• Таймфрейм: H1

• Валютная пара: XAUUSD

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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

GARUDA-ZORA-1 — это не просто советник-трюк.

Это автоматизированная торговая система на основе ИИ, которая фокусируется на:





Дисциплине — Адаптации — Последовательности

Если вы ищете робота, который выглядит «безопасным на первый взгляд, но бомбой замедленного действия на второй», то это не для вас.





Если вы ищете систему, созданную на основе профессиональной логики, то это она.